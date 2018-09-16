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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 12000
3:1
Конец матча
1:0
11' ГолКемпе Деннис
1:1
16' ГолВерман Хенк
2:1
31' ГолТеструт Паскаль
66' Желтая карточкаКемпе Деннис
3:1
75' ГолХохшайдт Ян
77' Желтая карточкаCalogero Rizzuto
79' Желтая карточкаБухтманн Кристофер
|
11'
1:0
16'
1:1
31'
2:1
66'
75'
3:1
77'
Состав команд
18
Рапп
Николай
15
Кемпе
Деннис
25
Верман
Хенк
Эрцгебирге Ауэ 4-3-3
- Основной состав
- 1 Martin Maennel Вратарь
- 4 Калиг Фабиан Защитник
- 18 Рапп Николай Защитник
- 12 Steve Breitkreuz Защитник
- 15 Кемпе Деннис Защитник
- 5 Фандрих Клеменс Полузащитник
- 33 Тифферт Кристиан Полузащитник
- 7 Хохшайдт Ян Полузащитник
- 20 Calogero Rizzuto Нападающий
- 37 Теструт Паскаль Нападающий
- 9 Emmanuel Iyoha Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Хаас Даниэль Вратарь
- 21 Какуталуа Малкольм Защитник
- 24 Patrick Strauss Полузащитник
- 25 Выдра Доминик Полузащитник
- 16 Mario Kvesic Нападающий
- 14 Проничев Максим Нападающий
- 27 Sascha Haertel
- Главный тренер: Pavel Dotchev
Санкт-Паули 4-1-2-3
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 38 Florian Carstens Защитник
- 4 Цайрайс Филипп Защитник
- 5 Marvin Knoll Защитник
- 39 Yi-Young Park Защитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 8 Дуджак Джереми Полузащитник
- 10 Бухтманн Кристофер Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Нападающий
- 25 Верман Хенк Нападающий
- 14 Дели Матс Мёллер Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Svend Brodersen Вратарь
- 2 Clemens Schoppenhauer Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 28 Собота Вальдемар Полузащитник
- 29 Jan-Marc Schneider Нападающий
- 18 Диамантакос Димитрис Нападающий
- 31 Ersin Zehir
- Главный тренер: Линен Эвальд
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 07.09.2018 Вольфсбург 3:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 31.08.2018 Ингольштадт 3:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 25.08.2018 Кёльн 3:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 18.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Майнц К
- 12.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Магдебург Б2
- 05.08.2018 Унион Берлин 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 29.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Шальке 04 ТМК
- 19.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 5:1 Крылья Советов ТМК
- 22.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Карлсруэ ПОЗПИВБ2
- 18.05.2018 Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ ПОЗПИВБ2
- 13.05.2018 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Динамо Дрезден Б2
- 27.04.2018 Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 22.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дуйсбург Б2
- 14.04.2018 Арминия 2:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
- 01.04.2018 Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 19.03.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Гройтер Фюрт Б2
- 11.03.2018 Унион Берлин 0:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 03.03.2018 Зандхаузен 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 02.09.2018 Санкт-Паули 3:5 Кёльн Б2
- 26.08.2018 Унион Берлин 4:1 Санкт-Паули Б2
- 17.08.2018 Веен Висбаден 3:2 Санкт-Паули К
- 10.08.2018 Санкт-Паули 2:0 Дармштадт Б2
- 05.08.2018 Магдебург 1:2 Санкт-Паули Б2
- 28.07.2018 Санкт-Паули 2:0 Сток Сити ТМК
- 08.07.2018 Брондбю 3:0 Санкт-Паули ТМК
- 13.05.2018 Дуйсбург 2:0 Санкт-Паули Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 28.04.2018 Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
- 01.04.2018 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Б2
- 17.03.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Санкт-Паули Б2
- 10.03.2018 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 04.03.2018 Фортуна 2:1 Санкт-Паули Б2
- 25.02.2018 Санкт-Паули 3:2 Хольштайн Киль Б2
- 17.02.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 12.02.2018 Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Б2
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 27.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 31.03.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 14.10.2016 Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 01.03.2015 Санкт-Паули 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 19.09.2014 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 11.05.2014 Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 06.12.2013 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 09.12.2012 Санкт-Паули 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 03.08.2012 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 18.03.2012 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 23.09.2011 Санкт-Паули 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 08.08.2008 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Кубок
- 02.05.2008 Санкт-Паули 4:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
- 25.11.2007 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ
Санкт-Паули
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|2.
|Бохум
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|Кёльн
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Гамбург
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Унион Берлин
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Падерборн
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Арминия
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|10.
|Динамо Дрезден
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Санкт-Паули
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|12.
|Хайденхайм
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|13.
|Ингольштадт
|5
|1
|2
|2
|6 - 12
|5
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Ян
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Магдебург
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|18.
|Дуйсбург
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Теструт Паскаль уходит с поля, а Выдра Доминик выходит на его замену.
88'
Санкт-Паули делает замену. Флюм Йоханнес уходит с поля, а Диамантакос Димитрис выходит на его замену.
86'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Emmanuel Iyoha уходит с поля, а John-Patrick Strauss выходит на его замену.
79'
Бухтманн Кристофер получил желтую карточку от судьи
77'
Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
76'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Хохшайдт Ян уходит с поля, а Mario Kvesic выходит на его замену.
75'
Санкт-Паули делает замену. Дуджак Джереми уходит с поля, а Собота Вальдемар выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Хохшайдт Ян бьет в цель!
66'
Кемпе Деннис получил желтую карточку от судьи
46'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Jan-Marc Schneider выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Теструт Паскаль бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Верман Хенк бьет в цель!
11'
Г О О О О Л - Кемпе Деннис бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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