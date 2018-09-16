  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 12000
Эрцгебирге Ауэ
3:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
1:0
11' Гол
Кемпе Деннис
1:1
16' Гол
Верман Хенк
2:1
31' Гол
Теструт Паскаль
66' Желтая карточка
Кемпе Деннис
3:1
75' Гол
Хохшайдт Ян
77' Желтая карточка
Calogero Rizzuto
79' Желтая карточка
Бухтманн Кристофер
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Теструт Паскаль уходит с поля, а Выдра Доминик выходит на его замену.
88'
Санкт-Паули делает замену. Флюм Йоханнес уходит с поля, а Диамантакос Димитрис выходит на его замену.
86'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Emmanuel Iyoha уходит с поля, а John-Patrick Strauss выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Бухтманн Кристофер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
76'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Хохшайдт Ян уходит с поля, а Mario Kvesic выходит на его замену.
75'
Санкт-Паули делает замену. Дуджак Джереми уходит с поля, а Собота Вальдемар выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Хохшайдт Ян бьет в цель!
Желтая карточка
66'
Кемпе Деннис получил желтую карточку от судьи
46'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Jan-Marc Schneider выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Теструт Паскаль бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Верман Хенк бьет в цель!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Кемпе Деннис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация