Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
2:1
Конец матча
1:0
10' ГолПелле Грациано
51' Желтая карточкаZhengyu Huang
2:0
53' ГолJingdao Jin
2:1
60' ГолRenato III
68' Желтая карточкаТошич Душко
2:1
73' Не забитый пенальтиТарделли Диего
87' Желтая карточкаXinghan Wu
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
94'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
93'
93'
Junliang Ma из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Rongze Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
ШАНС! Feiya Chang нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули разыграл угловой с правого угла.
90'
Feiya Chang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Xinghan Wu получил травму и заменен. Zhechao Chen выходит на поле.
89'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
88'
Тактическая замена. Zhizhao Chen уходит с поля и его заменяет Junliang Ma
87'
Тактическая замена. Miao Tang уходит с поля и его заменяет Jiajie Zhang
87'
Xinghan Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Xinghan Wu получил желтую карточку от судьи
87'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Junior Urso оказался на газоне.
86'
Ченг Юелей не дал случится голу! Jingdao Jin должен был забивать, но Ченг Юелей сделал отличный сейв
86'
86'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
85'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
85'
84'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
83'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Пелле Грациано пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем
81'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
81'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Junior Urso выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
80'
79'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
79'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Huang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Xinghan Wu
78'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
78'
Шанс! Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
78'
77'
Должен был быть гол! Пелле Грациано имел отличный шанс, но Ченг Юелей не дал голу состоятся!
77'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
77'
76'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
75'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
75'
ШАНС! Jingdao Jin нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Жил Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Головой пробил Жил Карлос, но голкипер отбил его в поле!
75'
73'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
73'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Тарделли Диего бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
72'
ПЕНАЛЬТИ! - Тошич Душко атаковал сзади соперника. Это Пелле Грациано заработал своей команде одиннадцатиметровый!
72'
После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Шаньдун Лунэн
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
69'
Пелле Грациано мяч отрикошетил от ворот
69'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
68'
Тошич Душко получил желтую карточку от судьи
68'
Судья сигнализирует, что Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
66'
65'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
65'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Цуй Пэн
65'
Женг Женг нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
64'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
63'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
63'
Zhengyu Huang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн исполняет угловой.
63'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
62'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
60'
Г О О О О Л Рибейро Калихто Ренатиньо закручивает штрафной в сетку! Великолепно
59'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
58'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
55'
Junior Urso задерживает мяч рукой
55'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
54'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
53'
Xinghan Wu сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Jingdao Jin изменил счет на табло!
53'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
52'
51'
Zhengyu Huang получил желтую карточку от судьи
51'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Huang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
51'
51'
51'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
50'
50'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
49'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
48'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
47'
Junior Urso нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
46'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Tixiang Li уходит с поля и его заменяет Feiya Chang
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
46'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
45'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули разыграл угловой с правого угла.
45'
Женг Женг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
44'
44'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Тошич Душко
43'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
42'
Ченг Юелей отбил мяч на угловой после удара Тарделли Диего из штрафной площади.
42'
Отличные скиллы показывает Тарделли Диего, обводя своих соперников
42'
42'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Плохо сыграл Ванг Тонг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
40'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Чжи Сяо
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
39'
Шанс! Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
39'
Zhizhao Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
38'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Чжи Сяо наказан за толчок Hailong Li
37'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
37'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
35'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
35'
О, нет. Из многообещающей позиции Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
35'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
35'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
34'
34'
Junior Urso не смог попасть в створ ударом издали
32'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
32'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
31'
30'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
Пелле Грациано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
Дай Лин задерживает мяч рукой
29'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
28'
Yang Liu получил травму и заменен. Xinghan Wu выходит на поле.
27'
Шанс! Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
27'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Йи Тенг задерживает мяч рукой
26'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
24'
24'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
23'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
22'
Судья сигнализирует, что Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
22'
Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
22'
Плохо сыграл Rongze Han - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
21'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
21'
Jingdao Jin возвращается на поле.
21'
20'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
20'
Матч возобновлен
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Jingdao Jin получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
19'
Jingdao Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Junior Urso пострадал.
17'
16'
Судья сигнализирует, что Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Женг Женг
15'
15'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули забрасывает мяч в штрафную.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Жил Карлос наказан за толчок Чжи Сяо
14'
Рибейро Калихто Ренатиньо пробует нанести удар издали, но Rongze Han держит все под контролем
12'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
12'
Пелле Грациано не смог попасть в створ ударом издали
12'
12'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
10'
Женг Женг сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Пелле Грациано классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
10'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
10'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
10'
Рибейро Калихто Ренатиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
9'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн забрасывает мяч в штрафную.
9'
8'
7'
6'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
6'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
6'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
5'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
4'
4'
Тошич Душко делает длинную передачу вперед
3'
Jingdao Jin наказан за толчок Junior Urso
3'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
2'
Чжи Сяо задерживает мяч рукой
2'
2'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Junior Urso оказался на газоне.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Гуанчжоу Фули начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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