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Стадион:
Шаньдун Лунэн
2:1
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
1:0
10' Гол
Пелле Грациано
51' Желтая карточка
Zhengyu Huang
2:0
53' Гол
Jingdao Jin
2:1
60' Гол
Renato III
68' Желтая карточка
Тошич Душко
2:1
73' Не забитый пенальти
Тарделли Диего
87' Желтая карточка
Xinghan Wu
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Угловой
94'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
Угловой
93'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
93'
Junliang Ma из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Rongze Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
ШАНС! Feiya Chang нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
90'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули разыграл угловой с правого угла.
90'
Feiya Chang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Xinghan Wu получил травму и заменен. Zhechao Chen выходит на поле.
Офсайд
89'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
88'
Тактическая замена. Zhizhao Chen уходит с поля и его заменяет Junliang Ma
87'
Тактическая замена. Miao Tang уходит с поля и его заменяет Jiajie Zhang
Травма, повреждение
87'
Xinghan Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Xinghan Wu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Junior Urso оказался на газоне.
86'
Ченг Юелей не дал случится голу! Jingdao Jin должен был забивать, но Ченг Юелей сделал отличный сейв
86'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
86'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
85'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
85'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
84'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
83'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Пелле Грациано пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем
81'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
80'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Junior Urso выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
80'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
79'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Huang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Xinghan Wu
78'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
78'
Шанс! Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
Угловой
78'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
77'
Должен был быть гол! Пелле Грациано имел отличный шанс, но Ченг Юелей не дал голу состоятся!
77'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
77'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
75'
ШАНС! Jingdao Jin нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Жил Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Головой пробил Жил Карлос, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
75'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
73'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
Описание гола
73'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Тарделли Диего бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
Фол, нарушение
72'
ПЕНАЛЬТИ! - Тошич Душко атаковал сзади соперника. Это Пелле Грациано заработал своей команде одиннадцатиметровый!
72'
После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Шаньдун Лунэн
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
69'
Пелле Грациано мяч отрикошетил от ворот
69'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
68'
Тошич Душко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
66'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
65'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
65'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Цуй Пэн
65'
Женг Женг нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
64'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
63'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
63'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
63'
Zhengyu Huang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
63'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн исполняет угловой.
Угловой
63'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
62'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Описание гола
60'
Г О О О О Л Рибейро Калихто Ренатиньо закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
58'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
56'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
55'
Junior Urso задерживает мяч рукой
55'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
54'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
53'
Xinghan Wu сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Jingdao Jin изменил счет на табло!
53'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
52'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
Желтая карточка
51'
Zhengyu Huang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Huang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
51'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
51'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
50'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
50'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
48'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
47'
Junior Urso нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
46'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Tixiang Li уходит с поля и его заменяет Feiya Chang
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
46'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
Угловой
45'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули разыграл угловой с правого угла.
45'
Женг Женг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
44'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Тошич Душко
43'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
43'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
42'
Ченг Юелей отбил мяч на угловой после удара Тарделли Диего из штрафной площади.
42'
Отличные скиллы показывает Тарделли Диего, обводя своих соперников
42'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
42'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Йи Тенг наказан за толчок Женг Женг
41'
Плохо сыграл Ванг Тонг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Чжи Сяо
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
39'
Шанс! Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули пробил головой, но мимо
39'
Zhizhao Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
38'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
38'
Чжи Сяо наказан за толчок Hailong Li
37'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
37'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
35'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
35'
О, нет. Из многообещающей позиции Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
35'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
35'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
34'
Junior Urso не смог попасть в створ ударом издали
32'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
32'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
31'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
30'
Пелле Грациано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Дай Лин задерживает мяч рукой
29'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
28'
Yang Liu получил травму и заменен. Xinghan Wu выходит на поле.
27'
Шанс! Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
27'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Йи Тенг задерживает мяч рукой
26'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
24'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
23'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
22'
Йи Тенг из команды Гуанчжоу Фули нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
22'
Плохо сыграл Rongze Han - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
22'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
21'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
Травма, повреждение
21'
Jingdao Jin возвращается на поле.
21'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
20'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Jingdao Jin получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Травма, повреждение
19'
Jingdao Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Hailong Li из команды Шаньдун Лунэн опасно и грубо сыграл. Junior Urso пострадал.
17'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Женг Женг
15'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
15'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули забрасывает мяч в штрафную.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
15'
Жил Карлос наказан за толчок Чжи Сяо
14'
Рибейро Калихто Ренатиньо пробует нанести удар издали, но Rongze Han держит все под контролем
Фол, нарушение
13'
Дай Лин наказан за толчок Чжи Сяо
12'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
12'
Пелле Грациано не смог попасть в створ ударом издали
12'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
12'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
10'
Женг Женг сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Пелле Грациано классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
10'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
10'
Рибейро Калихто Ренатиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
9'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн забрасывает мяч в штрафную.
9'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
8'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
6'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
6'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
5'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
4'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
4'
Тошич Душко делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
3'
Jingdao Jin наказан за толчок Junior Urso
3'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Чжи Сяо задерживает мяч рукой
2'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Junior Urso оказался на газоне.
1'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Гуанчжоу Фули начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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