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Стадион:
Бэйцзин Женьхэ
0:2
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
0:1
20' Гол
Эль-Кааби Аюб
0:1
45' Не забитый пенальти
Makhete Diop
60' Желтая карточка
Nizamdin Ependi
62' Желтая карточка
Хан Жэнь
0:2
69' Гол
Эль-Кааби Аюб
79' Желтая карточка
Xuanhong Wang
90'+5
Второй тайм
95'
Хэбэй Илиньшаньчжуан заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
Офсайд
94'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
94'
Ванг Ксуанхонг из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Hantian Xiang
Офсайд
93'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
93'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
Фол, нарушение
92'
Назначен штрафной. Пострадал Минцзянь Чжао, его свалил Аугусто Фернандес.
91'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Масика Аюб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Сюшэн Дун нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
91'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с левого угла.
90'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
90'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с левого угла.
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
89'
Тактическая замена. Луо Сенвен уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
Офсайд
88'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
88'
Jie Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Boyang Liu
87'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
87'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
Угловой
86'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с правого угла.
86'
Boyang Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
85'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
85'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
84'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
83'
Матч возобновлен
83'
Тактическая замена. Эль-Кааби Аюб уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Масика Аюб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
80'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
79'
Ванг Ксуанхонг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Ванг Ксуанхонг из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Чендун Чжан
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Liang Shi
78'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
78'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
77'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Chu Wang
77'
Тактическая замена. Huaze Gao уходит с поля и его заменяет Tang Chen
77'
Ванг Ксуанхонг не смог попасть в створ ударом издали
77'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
76'
Шанс! Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
76'
Ванг Ксуанхонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
75'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
74'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
73'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
73'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Тактическая замена. Liang Shi уходит с поля и его заменяет Ванг Ксуанхонг
Офсайд
72'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
72'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
71'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Hantian Xiang
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
69'
Чендун Чжан сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГОООООЛ - Эль-Кааби Аюб Хэбэй Илиньшаньчжуан забивает ударом головой
69'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
69'
Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
69'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
68'
Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
68'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
67'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
67'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
Фол, нарушение
66'
Лавесси Эсекиэль задерживает мяч рукой
65'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Матч возобновлен
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Huaze Gao
64'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Тактическая замена. Nizamdin Ependi уходит с поля и его заменяет Hantian Xiang
Фол, нарушение
63'
Makhete Diop наказан за толчок Чжипэн Цзян
63'
Аугусто Фернандес пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
62'
Хан Жэнь получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Масика Аюб
61'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
Желтая карточка
60'
Nizamdin Ependi получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Лавесси Эсекиэль оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
59'
Лавесси Эсекиэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Луо Сенвен
58'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
57'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
57'
Лавесси Эсекиэль наказан за толчок Масика Аюб
Фол, нарушение
56'
Makhete Diop наказан за толчок Минцзянь Чжао
56'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
56'
ШАНС! Масика Аюб нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
53'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
53'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
52'
Makhete Diop мяч отрикошетил от ворот
52'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
52'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Назначен штрафной. Пострадал Лавесси Эсекиэль, его свалил Nizamdin Ependi.
51'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Гао Чжуньи
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
49'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Угловой
48'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
48'
Янг Ченг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
46'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Описание гола
46'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Makhete Diop взялся за удар, но Янг Ченг заблокировал его!
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Травма, повреждение
45'
Минцзянь Чжао возвращается на поле.
Фол, нарушение
45'
ПЕНАЛЬТИ! - Чендун Чжан играет рукой в штрафной! Чендун Чжан вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
44'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Минцзянь Чжао получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
43'
Минцзянь Чжао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Масика Аюб грубо играет против соперника. Пострадал Минцзянь Чжао
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Эль-Кааби Аюб
41'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
41'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Отличные скиллы показывает Makhete Diop, обводя своих соперников
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Jie Chen
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Ван Хоулианг
39'
О, нет. Из многообещающей позиции Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
39'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Liang Shi
38'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
38'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
37'
Huaze Gao не смог попасть в створ ударом издали
37'
Nizamdin Ependi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
37'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
36'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Луо Сенвен и попал в каркас ворот!
Угловой
36'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
36'
Xin Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Травма, повреждение
34'
Хан Жэнь возвращается на поле.
34'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Хан Жэнь получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Хан Жэнь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Хан Жэнь пострадал.
32'
Аугусто Фернандес нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
31'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Makhete Diop оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
30'
ШАНС! Makhete Diop нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
30'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
29'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
29'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Масика Аюб оказался на газоне.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
28'
Makhete Diop пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
26'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Гао Чжуньи и попал в каркас ворот!
Угловой
26'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
26'
Xin Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Луо Сенвен
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
25'
Как он промахнулся? Масика Аюб имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
24'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
24'
Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
22'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб забивает!
20'
Вратарь парирует удар, который нанес Чендун Чжан, и мяч снова в игре
20'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
19'
Масика Аюб наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Эль-Кааби Аюб
Фол, нарушение
18'
Huaze Gao наказан за толчок Yongjing Cao
16'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
Угловой
16'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
16'
Лавесси Эсекиэль мяч отрикошетил от ворот
16'
Makhete Diop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Угловой
15'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
15'
Луо Сенвен мяч отрикошетил от ворот
15'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
14'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Makhete Diop наказан за толчок Гао Чжуньи
12'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
12'
Гао Чжуньи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
10'
Nizamdin Ependi возвращается на поле.
10'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
10'
Ох, нехорошо это выглядит. Nizamdin Ependi получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Травма, повреждение
9'
Nizamdin Ependi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
8'
Луо Сенвен задерживает мяч рукой
8'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
8'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
7'
Шанс! Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
7'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
7'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Хорошую попытку сделал Эль-Кааби Аюб. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
Makhete Diop нанес удар головой, но Янг Ченг спокойно отбил мяч.
4'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
3'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
2'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
2'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
2'
Boyang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Маскерано Хавьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
1'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бэйцзин Женьхэ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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