Стадион: Beijing Fengtai Stadium
0:2
Конец матча
0:1
20' ГолЭль-Кааби Аюб
0:1
45' Не забитый пенальтиMakhete Diop
60' Желтая карточкаNizamdin Ependi
62' Желтая карточкаХан Жэнь
0:2
69' ГолЭль-Кааби Аюб
79' Желтая карточкаXuanhong Wang
Второй тайм
95'
Хэбэй Илиньшаньчжуан заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
95'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
94'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
94'
Ванг Ксуанхонг из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
94'
Судья сигнализирует, что Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Hantian Xiang
93'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
93'
92'
Назначен штрафной. Пострадал Минцзянь Чжао, его свалил Аугусто Фернандес.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Масика Аюб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Сюшэн Дун нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с левого угла.
90'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с левого угла.
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
89'
Тактическая замена. Луо Сенвен уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
88'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
88'
Jie Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Boyang Liu
87'
87'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
86'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с правого угла.
86'
Boyang Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
85'
85'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
84'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
83'
Матч возобновлен
83'
Тактическая замена. Эль-Кааби Аюб уходит с поля и его заменяет Сюшэн Дун
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Масика Аюб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
80'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Ванг Ксуанхонг получил желтую карточку от судьи
79'
Судья сигнализирует, что Ванг Ксуанхонг из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Чендун Чжан
79'
Судья сигнализирует, что Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Liang Shi
78'
78'
78'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
77'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Chu Wang
77'
Ванг Ксуанхонг не смог попасть в створ ударом издали
77'
76'
76'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
76'
Шанс! Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
76'
Ванг Ксуанхонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Судья сигнализирует, что Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
74'
74'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
74'
74'
73'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Тактическая замена. Liang Shi уходит с поля и его заменяет Ванг Ксуанхонг
72'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
72'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Судья сигнализирует, что Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Hantian Xiang
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
69'
Чендун Чжан сделал результативную передачу.
69'
ГОООООЛ - Эль-Кааби Аюб Хэбэй Илиньшаньчжуан забивает ударом головой
69'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
69'
Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
69'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
68'
Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
68'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
67'
67'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
66'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Судья сигнализирует, что Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
66'
Лавесси Эсекиэль задерживает мяч рукой
65'
65'
Матч возобновлен
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Huaze Gao
64'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
64'
63'
Тактическая замена. Nizamdin Ependi уходит с поля и его заменяет Hantian Xiang
63'
Makhete Diop наказан за толчок Чжипэн Цзян
63'
Аугусто Фернандес пробил со штрафного прямо в стенку
62'
Хан Жэнь получил желтую карточку от судьи
62'
Судья сигнализирует, что Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Масика Аюб
61'
61'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
60'
Nizamdin Ependi получил желтую карточку от судьи
60'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Лавесси Эсекиэль оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
59'
Лавесси Эсекиэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
58'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Луо Сенвен
58'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
57'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Лавесси Эсекиэль наказан за толчок Масика Аюб
56'
Makhete Diop наказан за толчок Минцзянь Чжао
56'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
56'
ШАНС! Масика Аюб нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Судья сигнализирует, что Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
54'
53'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
53'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
53'
52'
Makhete Diop мяч отрикошетил от ворот
52'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
52'
52'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Назначен штрафной. Пострадал Лавесси Эсекиэль, его свалил Nizamdin Ependi.
51'
50'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Гао Чжуньи
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
49'
49'
49'
48'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
48'
Янг Ченг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
47'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
47'
47'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Makhete Diop взялся за удар, но Янг Ченг заблокировал его!
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
Минцзянь Чжао возвращается на поле.
45'
ПЕНАЛЬТИ! - Чендун Чжан играет рукой в штрафной! Чендун Чжан вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
44'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
44'
Матч возобновлен
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Минцзянь Чжао получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Минцзянь Чжао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Безумный фол. Масика Аюб грубо играет против соперника. Пострадал Минцзянь Чжао
42'
Судья сигнализирует, что Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Эль-Кааби Аюб
41'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
41'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Отличные скиллы показывает Makhete Diop, обводя своих соперников
40'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Jie Chen
39'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Ван Хоулианг
39'
О, нет. Из многообещающей позиции Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
39'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
38'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
38'
37'
Huaze Gao не смог попасть в створ ударом издали
37'
Nizamdin Ependi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
36'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Луо Сенвен и попал в каркас ворот!
36'
36'
Xin Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
34'
Хан Жэнь возвращается на поле.
34'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Матч возобновлен
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Хан Жэнь получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Хан Жэнь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Хан Жэнь пострадал.
32'
Аугусто Фернандес нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
32'
32'
31'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Makhete Diop оказался на газоне.
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
30'
ШАНС! Makhete Diop нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
29'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Масика Аюб оказался на газоне.
28'
Судья сигнализирует, что Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
28'
Makhete Diop пробил со штрафного прямо в стенку
27'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
26'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Гао Чжуньи и попал в каркас ворот!
26'
26'
Xin Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
25'
Судья сигнализирует, что Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Луо Сенвен
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
25'
Как он промахнулся? Масика Аюб имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
24'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
24'
Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
22'
21'
Судья сигнализирует, что Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
20'
Г О О О О Л - Эль-Кааби Аюб забивает!
20'
Вратарь парирует удар, который нанес Чендун Чжан, и мяч снова в игре
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Масика Аюб наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
19'
Судья сигнализирует, что Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Эль-Кааби Аюб
18'
Huaze Gao наказан за толчок Yongjing Cao
16'
16'
16'
Лавесси Эсекиэль мяч отрикошетил от ворот
16'
Makhete Diop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
15'
15'
Луо Сенвен мяч отрикошетил от ворот
15'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
14'
14'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
13'
Makhete Diop наказан за толчок Гао Чжуньи
12'
12'
12'
Гао Чжуньи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
11'
10'
Nizamdin Ependi возвращается на поле.
10'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Матч возобновлен
10'
Ох, нехорошо это выглядит. Nizamdin Ependi получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
9'
Nizamdin Ependi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Луо Сенвен задерживает мяч рукой
8'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
8'
7'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
7'
Шанс! Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
7'
7'
6'
Хорошую попытку сделал Эль-Кааби Аюб. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
Makhete Diop нанес удар головой, но Янг Ченг спокойно отбил мяч.
4'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
3'
3'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
2'
Судья сигнализирует, что Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
2'
2'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
2'
Boyang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
1'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бэйцзин Женьхэ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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