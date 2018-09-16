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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 16720
Утрехт
1:2
Конец матча
Эммен
0'
1:0
13' Гол
Ван де Стрек Сандер
45' Красная карточка
Эмануэльсон Урби
45' Желтая карточка
Michael Chacon
1:1
51' Гол
Слагвеер Лусиано
56' Желтая карточка
Макиенок Симон
66' Желтая карточка
Reuven Niemeijer
71' Желтая карточка
Gersom Klok
73' Желтая карточка
Слагвеер Лусиано
1:2
78' Гол
Бейл Гленн
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
94'
Матч возобновлен
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Эммен контролирует мяч.
93'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Jafar Arias выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Баккер Ник из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Макиенок Симон пострадал.
91'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Эммен
91'
Николя Гавори решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
90'
Назначен штрафной. Пострадал Клейбер Шон, его свалил Michael Chacon.
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
89'
Удар от ворот произведет Эммен
88'
Jafar Arias из команды Эммен направляет мяч в штрафную площадку, но Йенсен Давид выбегает и ловит мяч
88'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Удар от ворот произведет Эммен
87'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
87'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
86'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Kjell Scherpen взял и забрал мяч на выходе
85'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Jafar Arias из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Гувара Леон
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
84'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Kjell Scherpen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
83'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Матч возобновлен
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 16720 болельщиков
Травма, повреждение
82'
Джерсом Клок на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Тактическая замена. Бен Мусса Хилал уходит с поля и его заменяет Jafar Arias
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Тактическая замена. Таннан Уссама уходит с поля и его заменяет Венема Ник
80'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
78'
ГОООООЛ - Бейл Гленн из команды Эммен забивает из-за штрафной площади
78'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Бос Хенк из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
77'
Макиенок Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Бейл Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Янссен Виллем из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Слагвеер Лусиано
76'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Слагвеер Лусиано из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Гувара Леон
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
Удар от ворот произведет Эммен
75'
Шанс! Янссен Виллем из команды Утрехт пробил головой, но мимо
Угловой
74'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
74'
Летсерт Тимо из команды Утрехт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
74'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
74'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
73'
Слагвеер Лусиано получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Слагвеер Лусиано из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Гувара Леон
72'
Удар от ворот произведет Эммен
72'
Шанс! Макиенок Симон из команды Утрехт пробил головой, но мимо
Угловой
72'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
71'
Kjell Scherpen отбил мяч на угловой после удара Таннан Уссама из штрафной площади.
71'
ШАНС! Таннан Уссама вышел один-на-один с голкипером...
71'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
71'
Джерсом Клок получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Джерсом Клок наказан за толчок Гувара Леон
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
70'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Бос Хенк
69'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Гувара Леон из команды Утрехт делает неудачный навес.
Фол, нарушение
68'
Michael Chacon задерживает мяч рукой
67'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Макиенок Симон из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Reuven Niemeijer получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Reuven Niemeijer из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
66'
Ван Оверем Йорис нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Гувара Леон из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Бен Мусса Хилал из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
64'
Таннан Уссама из команды Утрехт в офсайде
64'
Таннан Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
64'
Утрехт контролирует мяч.
63'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
63'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Тактическая замена. Густафссон Симон уходит с поля и его заменяет Керк Гирано
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
61'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Утрехт
61'
Кавлан Канер не смог попасть в створ ударом издали
60'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Michael Chacon из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
60'
Отличные скиллы показывает Слагвеер Лусиано, обводя своих соперников
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
59'
Удар от ворот произведет Утрехт
59'
Кавлан Канер из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
58'
Эммен контролирует мяч.
58'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Гувара Леон из команды Утрехт делает неудачный навес.
Желтая карточка
56'
Макиенок Симон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Макиенок Симон из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Кавлан Канер пострадал.
55'
Утрехт контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
Удар от ворот произведет Утрехт
55'
Бейл Гленн не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
54'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой слева.
54'
Кавлан Канер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Удар от ворот произведет Утрехт
53'
Шанс! Reuven Niemeijer из команды Эммен пробил головой, но мимо
Угловой
53'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой слева.
52'
Йенсен Давид отбил мяч на угловой после удара Reuven Niemeijer из штрафной площади.
Фол, нарушение
52'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт играет слишком грубо. Бен Мусса Хилал оказался на газоне.
51'
Бейл Гленн сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Слагвеер Лусиано из команды Эммен переиграл вратаря дальним ударом!
51'
Отличные скиллы показывает Слагвеер Лусиано, обводя своих соперников
50'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Эммен контролирует мяч.
49'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Бейл Гленн из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Опасность предотвращена - Гувара Леон из команды Утрехт вступил в отбор удачно
49'
Отличные скиллы показывает Слагвеер Лусиано, обводя своих соперников
48'
Эммен контролирует мяч.
47'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Утрехт контролирует мяч.
47'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Веендорп Кезиа из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
46'
Эммен контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Удар от ворот произведет Эммен
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
50'
Michael Chacon получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Michael Chacon из команды Эммен играет слишком грубо. Таннан Уссама оказался на газоне.
49'
Утрехт контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет Эммен
48'
ШАНС! Клейбер Шон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Отличные скиллы показывает Клейбер Шон, обводя своих соперников
48'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
47'
Эммен контролирует мяч.
47'
Матч возобновлен
47'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Травма, повреждение
46'
Бейл Гленн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
УДАЛЕНИЕ! - Эмануэльсон Урби удален за серьёзный фол
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Эмануэльсон Урби грубо играет против соперника. Пострадал Бейл Гленн
45'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Удар от ворот произведет Утрехт
44'
Слагвеер Лусиано нанес удар чуть мимо. Близко!
44'
Эммен контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Эммен
43'
Николя Гавори не смог попасть в створ ударом издали
43'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
43'
Эммен контролирует мяч.
42'
Эммен контролирует мяч.
42'
Матч возобновлен
42'
Ван де Стрек Сандер получил травму и заменен. Макиенок Симон выходит на поле.
40'
Баннинк Александер получил травму и заменен. Слагвеер Лусиано выходит на поле.
Травма, повреждение
38'
Ван де Стрек Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Kjell Scherpen пострадал.
37'
Kjell Scherpen взял и забрал мяч на выходе
37'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Таннан Уссама
36'
Утрехт контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Бейл Гленн наказан за толчок Ван де Стрек Сандер
36'
Эммен имеет хороший шанс забить.
36'
Удар от ворот произведет Эммен
35'
Гувара Леон из команды Утрехт делает неудачный навес.
35'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Николя Гавори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой слева.
34'
Бейл Гленн мяч отрикошетил от ворот
34'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой слева.
34'
Кавлан Канер пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
33'
Клейбер Шон наказан за толчок Баннинк Александер
33'
Эммен имеет хороший шанс забить.
33'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
32'
Эммен контролирует мяч.
32'
Утрехт контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Michael Chacon наказан за толчок Гувара Леон
31'
Эммен контролирует мяч.
31'
Гувара Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бейл Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Судья свистит. Летсерт Тимо атаковал сзади соперника. Это Педерсен Никлас заработал своей команде штрафной
30'
Эммен контролирует мяч.
30'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Утрехт контролирует мяч.
29'
Kjell Scherpen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
28'
Эммен контролирует мяч.
28'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
27'
Утрехт контролирует мяч.
27'
Утрехт контролирует мяч.
26'
Бен Мусса Хилал нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Джерсом Клок из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
26'
Эммен имеет хороший шанс забить.
26'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Баккер Ник делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
26'
Летсерт Тимо наказан за толчок Педерсен Никлас
25'
Удар от ворот произведет Эммен
25'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
25'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
24'
Утрехт контролирует мяч.
24'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Утрехт
24'
ШАНС! Кавлан Канер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Отличные скиллы показывает Кавлан Канер, обводя своих соперников
23'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Утрехт контролирует мяч.
22'
Бен Мусса Хилал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Плохо сыграл Веендорп Кезиа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Баккер Ник атаковал сзади соперника. Это Таннан Уссама заработал своей команде штрафной
20'
Утрехт контролирует мяч.
20'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
Эммен контролирует мяч.
19'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Michael Chacon
18'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Michael Chacon из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
18'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Кавлан Канер из команды Эммен делает неудачный навес.
16'
Эммен контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Michael Chacon выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья свистит. Бейл Гленн атаковал сзади соперника. Это Таннан Уссама заработал своей команде штрафной
13'
Ван Оверем Йорис сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер изменил счет на табло!
13'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
13'
Таннан Уссама из команды Утрехт делает пас партнеру.
13'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
13'
Опасность предотвращена - Джерсом Клок из команды Эммен вступил в отбор удачно
13'
Отличные скиллы показывает Гувара Леон, обводя своих соперников
13'
Утрехт контролирует мяч.
12'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Утрехт
12'
Отличный пас сделал Бейл Гленн из команды Эммен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Эммен контролирует мяч.
11'
Эммен контролирует мяч.
10'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
9'
Эммен контролирует мяч.
9'
Густафссон Симон пробует нанести удар издали, но Kjell Scherpen ловит мяч
9'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
9'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
9'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
8'
Удар от ворот произведет Утрехт
8'
ШАНС! Бен Мусса Хилал нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Плохо сыграл Летсерт Тимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Отличные скиллы показывает Баннинк Александер, обводя своих соперников
8'
Эммен контролирует мяч.
7'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Эммен контролирует мяч.
6'
Утрехт контролирует мяч.
6'
Эммен контролирует мяч.
5'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
5'
Клейбер Шон наказан за толчок Кавлан Канер
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
4'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Kjell Scherpen взял и забрал мяч на выходе
4'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
3'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
3'
Густафссон Симон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Утрехт контролирует мяч.
2'
Утрехт контролирует мяч.
2'
Педерсен Никлас из команды Эммен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
2'
Утрехт контролирует мяч.
2'
Kjell Scherpen взял и забрал мяч на выходе
1'
Клейбер Шон делает длинную передачу вперед
1'
Утрехт контролирует мяч.
1'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Утрехт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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