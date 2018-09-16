Стадион: Галгенваард Зрители: 16720
1:0
13' ГолВан де Стрек Сандер
45' Красная карточкаЭмануэльсон Урби
45' Желтая карточкаMichael Chacon
1:1
51' ГолСлагвеер Лусиано
56' Желтая карточкаМакиенок Симон
66' Желтая карточкаReuven Niemeijer
71' Желтая карточкаGersom Klok
73' Желтая карточкаСлагвеер Лусиано
1:2
78' ГолБейл Гленн
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
95'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
94'
Матч возобновлен
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
93'
92'
92'
Jafar Arias выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Баккер Ник из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Макиенок Симон пострадал.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
91'
Николя Гавори решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
90'
Назначен штрафной. Пострадал Клейбер Шон, его свалил Michael Chacon.
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
89'
88'
Jafar Arias из команды Эммен направляет мяч в штрафную площадку, но Йенсен Давид выбегает и ловит мяч
88'
87'
87'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
87'
87'
86'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
85'
85'
85'
Судья сигнализирует, что Jafar Arias из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Гувара Леон
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
84'
84'
Kjell Scherpen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
83'
Матч возобновлен
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 16720 болельщиков
82'
Джерсом Клок на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Тактическая замена. Бен Мусса Хилал уходит с поля и его заменяет Jafar Arias
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Тактическая замена. Таннан Уссама уходит с поля и его заменяет Венема Ник
80'
78'
ГОООООЛ - Бейл Гленн из команды Эммен забивает из-за штрафной площади
78'
77'
Макиенок Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Бейл Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Судья сигнализирует, что Янссен Виллем из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Слагвеер Лусиано
76'
76'
76'
Судья сигнализирует, что Слагвеер Лусиано из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Гувара Леон
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
75'
Шанс! Янссен Виллем из команды Утрехт пробил головой, но мимо
74'
74'
Летсерт Тимо из команды Утрехт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
74'
74'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
73'
Слагвеер Лусиано получил желтую карточку от судьи
73'
Судья сигнализирует, что Слагвеер Лусиано из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Гувара Леон
72'
72'
Шанс! Макиенок Симон из команды Утрехт пробил головой, но мимо
72'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
71'
Kjell Scherpen отбил мяч на угловой после удара Таннан Уссама из штрафной площади.
71'
ШАНС! Таннан Уссама вышел один-на-один с голкипером...
71'
Керк Гирано из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Джерсом Клок получил желтую карточку от судьи
71'
Джерсом Клок наказан за толчок Гувара Леон
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
70'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Бос Хенк
69'
69'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
68'
68'
Michael Chacon задерживает мяч рукой
67'
67'
Макиенок Симон из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
66'
Reuven Niemeijer получил желтую карточку от судьи
66'
Судья сигнализирует, что Reuven Niemeijer из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
66'
Ван Оверем Йорис нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Гувара Леон из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
65'
Судья сигнализирует, что Бен Мусса Хилал из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
64'
Таннан Уссама из команды Утрехт в офсайде
64'
Таннан Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
64'
63'
63'
63'
63'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Тактическая замена. Густафссон Симон уходит с поля и его заменяет Керк Гирано
62'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
61'
61'
61'
61'
Кавлан Канер не смог попасть в створ ударом издали
60'
60'
Michael Chacon из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
59'
59'
Кавлан Канер из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
58'
58'
58'
56'
Макиенок Симон получил желтую карточку от судьи
56'
Макиенок Симон из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Кавлан Канер пострадал.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
55'
Бейл Гленн не смог попасть в створ ударом издали
54'
54'
Кавлан Канер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
53'
Шанс! Reuven Niemeijer из команды Эммен пробил головой, но мимо
53'
52'
Йенсен Давид отбил мяч на угловой после удара Reuven Niemeijer из штрафной площади.
52'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт играет слишком грубо. Бен Мусса Хилал оказался на газоне.
51'
Бейл Гленн сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Слагвеер Лусиано из команды Эммен переиграл вратаря дальним ударом!
51'
50'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
49'
49'
Бейл Гленн из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
49'
49'
Опасность предотвращена - Гувара Леон из команды Утрехт вступил в отбор удачно
49'
48'
47'
47'
47'
47'
Веендорп Кезиа из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
50'
50'
Michael Chacon получил желтую карточку от судьи
50'
Michael Chacon из команды Эммен играет слишком грубо. Таннан Уссама оказался на газоне.
49'
48'
48'
ШАНС! Клейбер Шон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Отличные скиллы показывает Клейбер Шон, обводя своих соперников
48'
47'
47'
Матч возобновлен
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
46'
Бейл Гленн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
УДАЛЕНИЕ! - Эмануэльсон Урби удален за серьёзный фол
45'
Безумный фол. Эмануэльсон Урби грубо играет против соперника. Пострадал Бейл Гленн
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
44'
Слагвеер Лусиано нанес удар чуть мимо. Близко!
44'
43'
43'
Николя Гавори не смог попасть в створ ударом издали
43'
43'
43'
42'
42'
Матч возобновлен
42'
Ван де Стрек Сандер получил травму и заменен. Макиенок Симон выходит на поле.
40'
Баннинк Александер получил травму и заменен. Слагвеер Лусиано выходит на поле.
38'
Ван де Стрек Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Kjell Scherpen пострадал.
37'
37'
37'
Судья сигнализирует, что Кавлан Канер из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Таннан Уссама
36'
36'
Бейл Гленн наказан за толчок Ван де Стрек Сандер
36'
36'
35'
35'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Николя Гавори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Бейл Гленн мяч отрикошетил от ворот
34'
34'
34'
Кавлан Канер пробил со штрафного прямо в стенку
33'
Клейбер Шон наказан за толчок Баннинк Александер
33'
33'
33'
32'
32'
31'
Michael Chacon наказан за толчок Гувара Леон
31'
31'
Гувара Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бейл Гленн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Судья свистит. Летсерт Тимо атаковал сзади соперника. Это Педерсен Никлас заработал своей команде штрафной
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
29'
29'
Kjell Scherpen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
28'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
27'
27'
26'
Бен Мусса Хилал нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Джерсом Клок из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
26'
26'
26'
Баккер Ник делает длинную передачу вперед
26'
Летсерт Тимо наказан за толчок Педерсен Никлас
25'
25'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
24'
24'
24'
24'
ШАНС! Кавлан Канер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Отличные скиллы показывает Кавлан Канер, обводя своих соперников
23'
22'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
22'
Бен Мусса Хилал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Плохо сыграл Веендорп Кезиа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
21'
Судья свистит. Баккер Ник атаковал сзади соперника. Это Таннан Уссама заработал своей команде штрафной
20'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
19'
18'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Michael Chacon
18'
18'
Michael Chacon из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
Кавлан Канер из команды Эммен делает неудачный навес.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
15'
Michael Chacon выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Судья свистит. Бейл Гленн атаковал сзади соперника. Это Таннан Уссама заработал своей команде штрафной
13'
Ван Оверем Йорис сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер изменил счет на табло!
13'
13'
Таннан Уссама из команды Утрехт делает пас партнеру.
13'
13'
Опасность предотвращена - Джерсом Клок из команды Эммен вступил в отбор удачно
13'
Отличные скиллы показывает Гувара Леон, обводя своих соперников
13'
12'
12'
12'
Отличный пас сделал Бейл Гленн из команды Эммен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
9'
9'
Густафссон Симон пробует нанести удар издали, но Kjell Scherpen ловит мяч
9'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
9'
8'
8'
ШАНС! Бен Мусса Хилал нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Плохо сыграл Летсерт Тимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Отличные скиллы показывает Баннинк Александер, обводя своих соперников
8'
7'
7'
6'
6'
5'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Клейбер Шон наказан за толчок Кавлан Канер
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
4'
4'
Баннинк Александер наказан за толчок Ван Оверем Йорис
4'
4'
3'
3'
Густафссон Симон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
2'
2'
Педерсен Никлас из команды Эммен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
2'
2'
1'
Клейбер Шон делает длинную передачу вперед
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Утрехт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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