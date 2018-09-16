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Стадион: Лавантталь Арена Зрители: 3887
3:1
Конец матча
39' Желтая карточкаШмербок Марк-Андре
0:1
43' ГолХаррер Мартин
1:1
50' ПенальтиЛиндль Михаэль
53' Желтая карточкаManfred Gollner
2:1
57' ГолМарио Лейтгеб
79' Желтая карточкаФрайтаг Кристоф
88' Желтая карточкаШимпельсбергер Михаэль
90' Желтая карточкаAlbert Vallci
3:1
90' ГолЙованович Саша
|
43'
0:1
50'
1:1
53'
57'
2:1
79'
90'
90'
3:1
Состав команд
Вольфсбергер 4-3-3
- Основной состав
- 31 Кофлер Александр Вратарь
- 27 Michael Novak Защитник
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 4 Manfred Gollner Защитник
- 7 Шмиц Лукаш Защитник
- 19 Sven Sprangler Полузащитник
- 16 Марио Лейтгеб Полузащитник
- 8 Рицмайер Марсель Полузащитник
- 12 Оргилль Девер Нападающий
- 10 Линдль Михаэль Нападающий
- 34 Шмербок Марк-Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Добник Кристиан Вратарь
- 15 Рнич Неманья Защитник
- 29 Нутц Джеральд Полузащитник
- 11 Йованович Саша Полузащитник
- 9 Bernd Gschweidl Нападающий
- 47 Ahogrenashinme Kigbu
- 14 Stefan Goelles
- Главный тренер: Илзер Кристиан
Ваккер Инсбрук 4-5-1
- Основной состав
- 1 Christopher Knett Вратарь
- 17 Шимпельсбергер Михаэль Защитник
- 20 Баумгартнер Доминик Защитник
- 13 Маак Маттиас Защитник
- 27 Albert Vallci Защитник
- 10 Stefan Rakowitz Полузащитник
- 16 Фрайтаг Кристоф Полузащитник
- 6 Bryan Henning Полузащитник
- 11 Харрер Мартин Полузащитник
- 30 Дьенг Шейку Полузащитник
- 7 Patrik Eler Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Lukas Wedl Вратарь
- 19 Florian Buchacher Защитник
- 18 Stefan Meusburger Защитник
- 29 Ilkay Durmus Полузащитник
- 8 Roman Kerschbaum Полузащитник
- 21 Daniele Gabriele Полузащитник
- 23 Florian Rieder
- Главный тренер: Даксбахер Карл
Предыдущие игры
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 08.09.2018 Капфенберг 1:2 Вольфсбергер ТМК
- 02.09.2018 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 25.08.2018 Вольфсбергер 1:1 Штурм Б
- 18.08.2018 Маттерсбург 0:6 Вольфсбергер Б
- 12.08.2018 Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Б
- 05.08.2018 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Б
- 01.08.2018 Вольфсбергер 3:2 Ганновер 96 ТМК
- 29.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Б
- 24.07.2018 Вольфсбергер 0:2 Удинезе ТМК
- 21.07.2018 Юнион Гюртен 1:2 Вольфсбергер К
- 13.07.2018 Вольфсбергер 0:0 Локомотив Москва ТМК
- 13.07.2018 Вольфсбергер 3:3 Интер Запрешич ТМК
- 06.07.2018 Витесс 1:2 Вольфсбергер ТМК
- 29.06.2018 Вольфсбергер 3:0 Вождовац ТМК
- 27.05.2018 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
- 20.05.2018 ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Б
- 15.05.2018 Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Б
- 05.05.2018 Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Б
- 28.04.2018 Адмира 4:2 Вольфсбергер Б
- 21.04.2018 Вольфсбергер 2:1 Штурм Б
Ваккер Инсбрук (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 01.09.2018 Ваккер Инсбрук 2:1 Хартберг Б
- 26.08.2018 Рапид Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 18.08.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 11.08.2018 Альтах 1:2 Ваккер Инсбрук Б
- 04.08.2018 Ваккер Инсбрук 2:3 Штурм Б
- 27.07.2018 Аустрия Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 21.07.2018 Тим Венер Линьен 2:3 Ваккер Инсбрук К
- 14.07.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Ингольштадт ТМК
- 10.07.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Виктория Пльзень ТМК
- 06.07.2018 Базель 2:0 Ваккер Инсбрук ТМК
- 29.06.2018 Ваккер Инсбрук 1:0 В-Варен Нагасаки ТМК
- 26.06.2018 Ваккер Инсбрук 0:0 Карабах ТМК
- 23.06.2018 Ваккер Инсбрук 2:0 Ахмат ТМК
- 20.06.2018 Ваккер Инсбрук 1:2 Лудогорец ТМК
- 25.05.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Флоридсдорфер ЭЛ
- 21.05.2018 Винер Нойштадт 1:0 Ваккер Инсбрук ЭЛ
- 18.05.2018 Лиферинг 2:2 Ваккер Инсбрук ЭЛ
- 11.05.2018 Ваккер Инсбрук 3:1 Рид ЭЛ
- 04.05.2018 Ваккер Инсбрук 2:0 Ваттенс ЭЛ
- 27.04.2018 Аустрия Люстенау 1:2 Ваккер Инсбрук ЭЛ
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Ваккер Инсбрук: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
- 05.04.2014 Ваккер Инсбрук 0:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 08.02.2014 Вольфсбергер 3:2 Ваккер Инсбрук Бундеслига
- 26.10.2013 Ваккер Инсбрук 1:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 10.08.2013 Вольфсбергер 1:1 Ваккер Инсбрук Бундеслига
- 26.05.2013 Вольфсбергер 2:3 Ваккер Инсбрук Бундеслига
- 30.03.2013 Ваккер Инсбрук 2:3 Вольфсбергер Бундеслига
- 01.12.2012 Вольфсбергер 2:2 Ваккер Инсбрук Бундеслига
- 22.09.2012 Ваккер Инсбрук 0:1 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|18 - 5
|21
|2.
|ЛАСК
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|Санкт-Пёльтен
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Аустрия Вена
|1:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|Штурм
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|6.
|Вольфсбергер
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|7.
|Рапид Вена
|0:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Хартберг
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|9.
|Ваккер Инсбрук
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|10.
|Адмира
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|11.
|Маттерсбург
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|12.
|Альтах
|7
|0
|2
|5
|9 - 14
|2
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Йованович Саша бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Вольфсбергер делает замену. Оргилль Девер уходит с поля, а Bernd Gschweidl выходит на его замену.
90'
Albert Vallci получил желтую карточку от судьи
89'
Ваккер Инсбрук делает замену. Фрайтаг Кристоф уходит с поля, а Stefan Meusburger выходит на его замену.
88'
Шимпельсбергер Михаэль получил желтую карточку от судьи
80'
Вольфсбергер делает замену. Michael Novak уходит с поля, а Рнич Неманья выходит на его замену.
80'
Ваккер Инсбрук делает замену. Штефан Раковиц уходит с поля, а Ilkay Durmus выходит на его замену.
79'
Фрайтаг Кристоф получил желтую карточку от судьи
78'
Вольфсбергер делает замену. Шмербок Марк-Андре уходит с поля, а Йованович Саша выходит на его замену.
74'
Ваккер Инсбрук делает замену. Bryan Henning уходит с поля, а Daniele Gabriele выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Марио Лейтгеб бьет в цель!
53'
Манфред Гёллнер получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Линдль Михаэль из команды Вольфсбергер забивает с точки!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Харрер Мартин бьет в цель!
39'
Шмербок Марк-Андре получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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