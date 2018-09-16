  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австрия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 3887
Вольфсбергер
3:1
Конец матча
Ваккер Инсбрук
0'
39' Желтая карточка
Шмербок Марк-Андре
0:1
43' Гол
Харрер Мартин
1:1
50' Пенальти
Линдль Михаэль
53' Желтая карточка
Manfred Gollner
2:1
57' Гол
Марио Лейтгеб
79' Желтая карточка
Фрайтаг Кристоф
88' Желтая карточка
Шимпельсбергер Михаэль
90' Желтая карточка
Albert Vallci
3:1
90' Гол
Йованович Саша
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Йованович Саша бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Вольфсбергер делает замену. Оргилль Девер уходит с поля, а Bernd Gschweidl выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Albert Vallci получил желтую карточку от судьи
89'
Ваккер Инсбрук делает замену. Фрайтаг Кристоф уходит с поля, а Stefan Meusburger выходит на его замену.
Желтая карточка
88'
Шимпельсбергер Михаэль получил желтую карточку от судьи
80'
Вольфсбергер делает замену. Michael Novak уходит с поля, а Рнич Неманья выходит на его замену.
80'
Ваккер Инсбрук делает замену. Штефан Раковиц уходит с поля, а Ilkay Durmus выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Фрайтаг Кристоф получил желтую карточку от судьи
78'
Вольфсбергер делает замену. Шмербок Марк-Андре уходит с поля, а Йованович Саша выходит на его замену.
74'
Ваккер Инсбрук делает замену. Bryan Henning уходит с поля, а Daniele Gabriele выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Марио Лейтгеб бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Манфред Гёллнер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Линдль Михаэль из команды Вольфсбергер забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Харрер Мартин бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Шмербок Марк-Андре получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация