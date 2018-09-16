Стадион: Абе Ленстра Зрители: 15500
0:1
12' ГолAdrian Dalmau
1:1
45' ГолЛаммерс Сэм
1:2
48' ГолДуарте Лерин
2:2
53' ПенальтиЛаммерс Сэм
2:3
63' ГолПетерсон Кристофер
66' Желтая карточкаОсман Мо
3:3
67' ГолТорсби Мортен
3:4
72' ГолПетерсон Кристофер
77' Желтая карточкаAdrian Dalmau
87' Желтая карточкаВлап Михел
3:5
88' ГолОсман Мо
Второй тайм
97'
Хераклес заслуженно побеждает в отличном матче
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 15500 болельщиков
97'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
95'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
95'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
94'
94'
94'
Ринстра Бен из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Судья сигнализирует, что Вауденберг Лукас из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Осман Мо
92'
Судья сигнализирует, что Ван Берген Митчелл из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
92'
91'
Тактическая замена. Дуарте Лерин уходит с поля и его заменяет Сама Стивен
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
90'
Хорошую попытку сделал Флоранюс Шерел. Удар в створ, но вратарь начеку
89'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен в офсайде
89'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
89'
Отличный гол забил Осман Мо
88'
Г О О О О Л Осман Мо закручивает штрафной в сетку! Великолепно
87'
Влап Михел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
87'
Безумный фол. Влап Михел грубо играет против соперника. Пострадал Петерсон Кристофер
86'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
85'
85'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Дуарте Лерин из команды Хераклес играет слишком грубо. Зенели Арбер оказался на газоне.
84'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вауденберг Лукас из команды Херенвен.
84'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
83'
Матч возобновлен
82'
Меркель Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
81'
80'
Тактическая замена. Торсби Мортен уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
80'
79'
78'
78'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
77'
Adrian Dalmau получил желтую карточку от судьи
77'
Adrian Dalmau из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Бюлтхейс Дэйв пострадал.
76'
Дуарте Лерин из команды Хераклес в офсайде
76'
76'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
Ван ден Бёйс Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Влап Михел из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
74'
Судья сигнализирует, что Дуарте Лерин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
74'
73'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
72'
Adrian Dalmau сделал результативную передачу.
72'
ГОЛ! - Петерсон Кристофер из команды Хераклес наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
72'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
72'
Опасность! Adrian Dalmau из команды Хераклес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
72'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Несс Николай наказан за толчок Adrian Dalmau
67'
Кобаяси Юки сделал результативную передачу.
67'
ГОООООЛ - Торсби Мортен Херенвен забивает ударом головой
67'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Осман Мо получил желтую карточку от судьи
66'
Осман Мо из команды Хераклес играет слишком грубо. Кобаяси Юки оказался на газоне.
66'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
66'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
64'
Тактическая замена. Silvester van der Water уходит с поля и его заменяет Дрост Йеспер
63'
Г О О О О Л Петерсон Кристофер закручивает штрафной в сетку! Великолепно
62'
Бюлтхейс Дэйв задерживает мяч рукой
61'
Торсби Мортен наказан за толчок Ван Хинтум Барт
61'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
61'
Влап Михел из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Хорошую попытку сделал Ринстра Бен. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Maximilian Rossmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
59'
Меркель Александр из команды Хераклес играет слишком грубо. Влап Михел оказался на газоне.
58'
58'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
58'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Ринстра Бен из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
57'
Штрафной исполнил Зенели Арбер, после его удара Бласвих Янис сделал классный сейв. Угловой
57'
Безумный фол. Ван ден Бёйс Дарио грубо играет против соперника. Пострадал Торсби Мортен
56'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ван Хинтум Барт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Осман Мо
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
55'
54'
53'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм из команды Херенвен забивает с точки!
53'
Матч возобновлен
53'
Проппер Робин получил травму и заменен. Ван ден Бёйс Дарио выходит на поле.
51'
Влап Михел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
ПЕНАЛЬТИ! - Проппер Робин совершил грубый фол. Влап Михел заработал пенальти!
49'
Петерсон Кристофер имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
48'
Петерсон Кристофер сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Дуарте Лерин из команды Хераклес забил гол! Легко это для такого игрока, как Дуарте Лерин
48'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес играет в стеночку с партнером по команде. Adrian Dalmau это был.
48'
48'
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
49'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
49'
Меркель Александр из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
49'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес подал угловой справа.
48'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен играет слишком грубо. Maximilian Rossmann оказался на газоне.
48'
Петерсон Кристофер пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
48'
Silvester van der Water из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм изменил счет на табло!
46'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Безумный фол. Петерсон Кристофер грубо играет против соперника. Пострадал Влап Михел
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Хег Даниэль получил травму и заменен. Несс Николай выходит на поле.
43'
Хег Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
43'
Судья сигнализирует, что Silvester van der Water из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
42'
Хан Уорнер не дал случится голу! Брейкерс Тим должен был забивать, но Хан Уорнер сделал отличный сейв
42'
Опасность! Петерсон Кристофер из команды Хераклес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
42'
Maximilian Rossmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
41'
Ринстра Бен мяч отрикошетил от ворот
41'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен делает пас партнеру.
41'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
40'
40'
Кобаяси Юки из команды Херенвен играет слишком грубо. Adrian Dalmau оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
38'
38'
37'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен играет слишком грубо. Дуарте Лерин оказался на газоне.
37'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Хег Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Судья сигнализирует, что Adrian Dalmau из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Хег Даниэль
34'
33'
Торсби Мортен из команды Херенвен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
Maximilian Rossmann из команды Хераклес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
33'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
32'
31'
31'
Кобаяси Юки из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
30'
Бюлтхейс Дэйв нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Зенели Арбер из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Опасность предотвращена - Флоранюс Шерел из команды Херенвен вступил в отбор удачно
28'
27'
27'
Отличный пас сделал Ринстра Бен из команды Херенвен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
26'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
25'
Бюлтхейс Дэйв возвращается на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Матч возобновлен
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Бюлтхейс Дэйв получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Бюлтхейс Дэйв на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хан Уорнер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Пири Кик получил травму и заменен. Вауденберг Лукас выходит на поле.
21'
Бюлтхейс Дэйв предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Хераклес контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Хераклес контролирует мяч.
18'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
16'
16'
Пири Кик возвращается на поле.
16'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Матч возобновлен
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Пири Кик получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
Пири Кик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Кобаяси Юки нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
Ван Хинтум Барт сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Adrian Dalmau классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
12'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает отличный кросс...
12'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
12'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Хег Даниэль из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
10'
10'
Выглядело как неплохой момент. Хег Даниэль из команды Херенвен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
9'
9'
9'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
8'
Осман Мо наказан за толчок Ринстра Бен
7'
7'
Удар от ворот произведет Херенвен
6'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
4'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
3'
Судья сигнализирует, что Брейкерс Тим из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
3'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Безумный фол. Кобаяси Юки грубо играет против соперника. Пострадал Дуарте Лерин
2'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Хераклес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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