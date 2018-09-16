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Стадион: Зрители: 15500
Херенвен
3:5
Конец матча
Хераклес
0'
0:1
12' Гол
Adrian Dalmau
1:1
45' Гол
Ламмерс Сэм
1:2
48' Гол
Дуарте Лерин
2:2
53' Пенальти
Ламмерс Сэм
2:3
63' Гол
Петерсон Кристофер
66' Желтая карточка
Осман Мо
3:3
67' Гол
Торсби Мортен
3:4
72' Гол
Петерсон Кристофер
77' Желтая карточка
Adrian Dalmau
87' Желтая карточка
Влап Михел
3:5
88' Гол
Осман Мо
90'+7
Второй тайм
97'
Хераклес заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 15500 болельщиков
97'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
95'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
95'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
94'
Ринстра Бен из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
93'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Вауденберг Лукас из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Осман Мо
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Ван Берген Митчелл из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
92'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Тактическая замена. Дуарте Лерин уходит с поля и его заменяет Сама Стивен
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
90'
Хорошую попытку сделал Флоранюс Шерел. Удар в створ, но вратарь начеку
Офсайд
89'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен в офсайде
89'
Херенвен имеет хороший шанс забить.
89'
Отличный гол забил Осман Мо
Описание гола
88'
Г О О О О Л Осман Мо закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
87'
Влап Михел - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
87'
Безумный фол. Влап Михел грубо играет против соперника. Пострадал Петерсон Кристофер
86'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
85'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
85'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
85'
Дуарте Лерин из команды Хераклес играет слишком грубо. Зенели Арбер оказался на газоне.
84'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вауденберг Лукас из команды Херенвен.
84'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
82'
Меркель Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Удар от ворот произведет Хераклес
80'
Тактическая замена. Торсби Мортен уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Матч возобновлен
78'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
77'
Adrian Dalmau получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Adrian Dalmau из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Бюлтхейс Дэйв пострадал.
Офсайд
76'
Дуарте Лерин из команды Хераклес в офсайде
76'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
Угловой
76'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
75'
Ван ден Бёйс Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Влап Михел из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Дуарте Лерин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
74'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
72'
Adrian Dalmau сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
ГОЛ! - Петерсон Кристофер из команды Хераклес наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
72'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
72'
Опасность! Adrian Dalmau из команды Хераклес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
72'
Хераклес начинает контратаку
71'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
70'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Несс Николай наказан за толчок Adrian Dalmau
67'
Кобаяси Юки сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
ГОООООЛ - Торсби Мортен Херенвен забивает ударом головой
67'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Осман Мо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Осман Мо из команды Хераклес играет слишком грубо. Кобаяси Юки оказался на газоне.
66'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
64'
Тактическая замена. Silvester van der Water уходит с поля и его заменяет Дрост Йеспер
Описание гола
63'
Г О О О О Л Петерсон Кристофер закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
62'
Бюлтхейс Дэйв задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
61'
Торсби Мортен наказан за толчок Ван Хинтум Барт
Угловой
61'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
61'
Влап Михел из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Хорошую попытку сделал Ринстра Бен. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Maximilian Rossmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
59'
Меркель Александр из команды Хераклес играет слишком грубо. Влап Михел оказался на газоне.
58'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
58'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
58'
Ринстра Бен из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
57'
Штрафной исполнил Зенели Арбер, после его удара Бласвих Янис сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Ван ден Бёйс Дарио грубо играет против соперника. Пострадал Торсби Мортен
56'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ван Хинтум Барт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Осман Мо
55'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
55'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм из команды Херенвен забивает с точки!
53'
Матч возобновлен
53'
Проппер Робин получил травму и заменен. Ван ден Бёйс Дарио выходит на поле.
Травма, повреждение
51'
Влап Михел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
51'
Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
50'
ПЕНАЛЬТИ! - Проппер Робин совершил грубый фол. Влап Михел заработал пенальти!
49'
Петерсон Кристофер имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
48'
Петерсон Кристофер сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Дуарте Лерин из команды Хераклес забил гол! Легко это для такого игрока, как Дуарте Лерин
48'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес играет в стеночку с партнером по команде. Adrian Dalmau это был.
48'
Хераклес начинает контратаку
48'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Херенвен контролирует мяч.
47'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
49'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
49'
Меркель Александр из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
49'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес подал угловой справа.
Фол, нарушение
48'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен играет слишком грубо. Maximilian Rossmann оказался на газоне.
48'
Петерсон Кристофер пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
48'
Silvester van der Water из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Ламмерс Сэм изменил счет на табло!
46'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Петерсон Кристофер грубо играет против соперника. Пострадал Влап Михел
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Хег Даниэль получил травму и заменен. Несс Николай выходит на поле.
Травма, повреждение
43'
Хег Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Silvester van der Water из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
42'
Хан Уорнер не дал случится голу! Брейкерс Тим должен был забивать, но Хан Уорнер сделал отличный сейв
42'
Опасность! Петерсон Кристофер из команды Хераклес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
42'
Maximilian Rossmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой слева.
41'
Ринстра Бен мяч отрикошетил от ворот
41'
Ламмерс Сэм из команды Херенвен делает пас партнеру.
41'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
40'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
40'
Кобаяси Юки из команды Херенвен играет слишком грубо. Adrian Dalmau оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
38'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Херенвен контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен играет слишком грубо. Дуарте Лерин оказался на газоне.
37'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Травма, повреждение
35'
Хег Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Adrian Dalmau из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Хег Даниэль
34'
Удар от ворот произведет Хераклес
33'
Торсби Мортен из команды Херенвен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
Maximilian Rossmann из команды Хераклес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
33'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
32'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Хераклес
31'
Кобаяси Юки из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
Удар от ворот произведет Хераклес
30'
Бюлтхейс Дэйв нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
29'
Зенели Арбер из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Опасность предотвращена - Флоранюс Шерел из команды Херенвен вступил в отбор удачно
28'
Хераклес начинает контратаку
27'
Удар от ворот произведет Хераклес
27'
Отличный пас сделал Ринстра Бен из команды Херенвен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
26'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
25'
Бюлтхейс Дэйв возвращается на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Бюлтхейс Дэйв получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
24'
Бюлтхейс Дэйв на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой слева.
22'
Хан Уорнер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
22'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой справа.
22'
Пири Кик получил травму и заменен. Вауденберг Лукас выходит на поле.
21'
Бюлтхейс Дэйв предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Хераклес контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Хераклес контролирует мяч.
18'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
16'
Пири Кик возвращается на поле.
16'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Пири Кик получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Травма, повреждение
15'
Пири Кик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Кобаяси Юки нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
Ван Хинтум Барт сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Adrian Dalmau классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
12'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает отличный кросс...
12'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
12'
Кобаяси Юки из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Хег Даниэль из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
10'
Удар от ворот произведет Хераклес
10'
Выглядело как неплохой момент. Хег Даниэль из команды Херенвен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
9'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
Фол, нарушение
8'
Осман Мо наказан за толчок Ринстра Бен
7'
Херенвен контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Херенвен
6'
Хераклес начинает контратаку
6'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Херенвен контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Удар от ворот произведет Хераклес
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Брейкерс Тим из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
3'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Безумный фол. Кобаяси Юки грубо играет против соперника. Пострадал Дуарте Лерин
2'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Хераклес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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