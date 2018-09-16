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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Мускрон-Перювельз
1:0
Конец матча
Кортрейк
0'
1:0
42' Пенальти
Dimitri Mohamed
90' Желтая карточка
Войвода Мергим
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Войвода Мергим получил желтую карточку от судьи
83'
Кортрейк делает замену. Де Сар Жюльен уходит с поля, а Харисис Харилаос выходит на его замену.
83'
Мускрон-Перювельз делает замену. Мбомбо Янис уходит с поля, а Войвода Мергим выходит на его замену.
71'
Мускрон-Перювельз делает замену. Олинга Фабрис уходит с поля, а Selim Amallah выходит на его замену.
67'
Кортрейк делает замену. Elohim Rolland уходит с поля, а Аджагун Абдул выходит на его замену.
58'
Кортрейк делает замену. Эзекиль Имох уходит с поля, а Шевалье Тедди выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Dimitri Mohamed из команды Мускрон-Перювельз забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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