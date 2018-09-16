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Стадион: Stade Le Cannonier
1:0
Конец матча
1:0
42' ПенальтиDimitri Mohamed
90' Желтая карточкаВойвода Мергим
|
42'
1:0
90'
Состав команд
33
Бутез
Жан
15
Бойя
Франк
31
Годо
Бруно
24
Гулан
Никола
22
Бакич
Марко
39
Эзекиль
Имох
27
Уали
Идир
Мускрон-Перювельз 4-3-3
- Основной состав
- 33 Бутез Жан Вратарь
- 13 Галициос Георгиос Защитник
- 15 Бойя Франк Защитник
- 31 Годо Бруно Защитник
- 24 Гулан Никола Защитник
- 11 Dimitri Mohamed Полузащитник
- 30 Benjamin van Durmen Полузащитник
- 22 Бакич Марко Полузащитник
- 9 Мбомбо Янис Нападающий
- 23 Frantzdy Pierrot Нападающий
- 7 Олинга Фабрис Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Войвода Мергим Защитник
- 25 Дьедью Кристоф Защитник
- 18 Лей Мбай Полузащитник
- 10 Selim Amallah Полузащитник
- 99 Самбу Идриса Нападающий
- 21 Manuel Benson Нападающий
- 16 Clement Libertiaux
- Главный тренер: Шторк Бернд
Кортрейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 13 Brendan Hines-Ike Защитник
- 15 Christophe Lepoint Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 39 Эзекиль Имох Полузащитник
- 26 Elohim Rolland Полузащитник
- 27 Уали Идир Полузащитник
- 7 Номбе Мбойо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 5 Азуни Ларри Защитник
- 21 Харисис Харилаос Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 25 Alioune Camara
- 11 Jovan Stojanovic I
- 10 Rubenilson Kanu II
- Главный тренер: Глен де Боек
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 01.09.2018 Шарлеруа 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 25.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен ПДА
- 17.08.2018 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 11.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 05.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге ПДА
- 28.07.2018 Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 14.07.2018 Генк 5:2 Мускрон-Перювельз ТМК
- 18.05.2018 Мускрон-Перювельз 5:0 АХ Лёвен ПДА
- 11.05.2018 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 08.05.2018 Мускрон-Перювельз 1:0 Льерс ПДА
- 05.05.2018 Васланд-Беверен 3:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 28.04.2018 Мускрон-Перювельз 1:2 Зульте-Варегем ПДА
- 21.04.2018 АХ Лёвен 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 17.04.2018 Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен ПДА
- 14.04.2018 Зульте-Варегем 5:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 08.04.2018 Мускрон-Перювельз 2:1 Кортрейк ПДА
- 31.03.2018 Льерс 0:3 Мускрон-Перювельз ПДА
- 23.03.2018 Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа ТМК
- 11.03.2018 Эйпен 4:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 03.03.2018 Мускрон-Перювельз 1:2 Локерен ПДА
Кортрейк (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 25.08.2018 Шарлеруа 0:2 Кортрейк ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 04.08.2018 Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Кортрейк 1:2 Метц ТМК
- 12.07.2018 Рузеларе 1:1 Кортрейк ТМК
- 30.06.2018 KSK Geluwe 1:11 Кортрейк ТМК
- 26.06.2018 KFC Mandel United 0:2 Кортрейк ТМК
- 23.06.2018 KRC Bissegem 1:9 Кортрейк ТМК
- 18.05.2018 Васланд-Беверен 1:3 Кортрейк ПДА
- 11.05.2018 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 08.05.2018 АХ Лёвен 0:2 Кортрейк ПДА
- 05.05.2018 Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем ПДА
- 28.04.2018 Кортрейк 2:1 Льерс ПДА
- 20.04.2018 Зульте-Варегем 3:0 Кортрейк ПДА
- 17.04.2018 Кортрейк 2:1 АХ Лёвен ПДА
- 14.04.2018 Льерс 0:2 Кортрейк ПДА
- 08.04.2018 Мускрон-Перювельз 2:1 Кортрейк ПДА
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Кортрейк: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
- 11.05.2018 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
- 08.04.2018 Мускрон-Перювельз 2:1 Кортрейк Первый дивизион А
- 23.01.2018 Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Первый дивизион А
- 25.08.2017 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
- 20.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 01.04.2017 Кортрейк 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 12.03.2017 Кортрейк 0:2 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 30.11.2016 Кортрейк 1:0 Мускрон-Перювельз Кубок
- 30.10.2016 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про
- 07.05.2016 Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Лига Про
- 02.04.2016 Кортрейк 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 12.12.2015 Кортрейк 1:3 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 29.08.2015 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про
- 31.01.2015 Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Лига Жюпиле
- 31.01.2015 Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Лига Жюпиле
- 27.09.2014 Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Генк
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|3.
|Ройал Антверпен
|2:0
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|4.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|5.
|Андерлехт
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|6.
|Стандард
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|9.
|Сент-Трюйден
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|Эйпен
|7
|2
|1
|4
|8 - 17
|7
|12.
|Зульте-Варегем
|0:2
|7
|1
|2
|4
|11 - 16
|5
|13.
|Кортрейк
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|14.
|Локерен
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|15.
|Васланд-Беверен
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Мускрон-Перювельз
|7
|1
|0
|6
|3 - 10
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Войвода Мергим получил желтую карточку от судьи
83'
Кортрейк делает замену. Де Сар Жюльен уходит с поля, а Харисис Харилаос выходит на его замену.
83'
Мускрон-Перювельз делает замену. Мбомбо Янис уходит с поля, а Войвода Мергим выходит на его замену.
71'
Мускрон-Перювельз делает замену. Олинга Фабрис уходит с поля, а Selim Amallah выходит на его замену.
67'
Кортрейк делает замену. Elohim Rolland уходит с поля, а Аджагун Абдул выходит на его замену.
58'
Кортрейк делает замену. Эзекиль Имох уходит с поля, а Шевалье Тедди выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Dimitri Mohamed из команды Мускрон-Перювельз забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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