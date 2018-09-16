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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 18000
НАК Бреда
2:3
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
1:0
4' Гол
Те Вреде Митчелл
1:1
41' Гол
Эль-Мессауди Ахмед
1:2
53' Гол
Эль-Мессауди Ахмед
67' Желтая карточка
Те Вреде Митчелл
70' Желтая карточка
Даммерс Вессель
2:2
71' Гол
Кастанер Жервейн
77' Желтая карточка
Кали Анур
2:3
81' Гол
Ниняй Бранислав
88' Желтая карточка
Marco Ospitaleri
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Фортуна Ситтард вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 18000 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
95'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
93'
Росхёвел Микхал нанес удар, но промахнулся очень сильно.
93'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Тактическая замена. Новакович Андрия уходит с поля и его заменяет Хуттен Ларс
92'
Илич Лука из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
92'
Erik Palmer-Brown из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Новакович Андрия оказался на газоне.
91'
Clint Essers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Офсайд
91'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард в офсайде
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
90'
Шанс! Кох Менно из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
89'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Илич Лука
88'
Тактическая замена. Marco Ospitalieri уходит с поля и его заменяет Clint Essers
Желтая карточка
88'
Судье надоело, что Marco Ospitalieri тянет время и он наказал его горчичником
88'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
86'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
86'
Alessandro Ciranni возвращается на поле.
86'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Alessandro Ciranni получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
85'
Alessandro Ciranni на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Кали Анур из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Alessandro Ciranni
84'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
84'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
83'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Paolo Fernandes уходит с поля и его заменяет Илич Лука
Описание гола
81'
ГОЛ! Легко закончил атаку Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард, забив в пустые ворота!
81'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
81'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
81'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Alessandro Ciranni из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Даммерс Вессель оказался на газоне.
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
80'
Родригес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
79'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Кастанер Жервейн нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Димерс Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Сметс Йоррит пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
77'
Рефери не любит споров - именно за это Кали Анур сейчас получил желтую
Фол, нарушение
77'
Кали Анур из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Димерс Марк оказался на газоне.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
76'
Судья свистит. Росхёвел Микхал атаковал сзади соперника. Это Marco Ospitalieri заработал своей команде штрафной
76'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
75'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Плохо сыграл Erik Palmer-Brown - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Paolo Fernandes нанес удар головой, но Кошелев Алексей спокойно отбил мяч.
Угловой
74'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой справа.
74'
Кастанер Жервейн мяч отрикошетил от ворот
74'
Marco Ospitalieri выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
73'
Даммерс Вессель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
73'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
73'
Alessandro Ciranni предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Росхёвел Микхал сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
ГОООООЛ - Кастанер Жервейн НАК Бреда забивает ударом головой
71'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
70'
Даммерс Вессель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Даммерс Вессель из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Те Вреде Митчелл
69'
Тактическая замена. Lisandro Semedo уходит с поля и его заменяет Лампру Лазарос
69'
ШАНС! Marco Ospitalieri нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
69'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
69'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
68'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
67'
Те Вреде Митчелл получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
67'
Кошелев Алексей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
66'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Кошелев Алексей пострадал.
66'
Кастанер Жервейн нанес удар издали, а Кошелев Алексей отбил его обратно в игру!
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
64'
Кох Менно из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
64'
Lisandro Semedo из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
63'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
63'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
63'
Хорошую попытку сделал Lisandro Semedo. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
Угловой
63'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
62'
Paolo Fernandes мяч отрикошетил от ворот
62'
Отличные скиллы показывает Paolo Fernandes, обводя своих соперников
61'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда пасует в штрафную, но Кошелев Алексей выходит и ловит мяч.
60'
Росхёвел Микхал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
59'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игрок из команды НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
НАК Бреда контролирует мяч.
57'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Димерс Марк сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард переиграл вратаря дальним ударом!
Фол, нарушение
53'
Новакович Андрия наказан за толчок Erik Palmer-Brown
52'
Ли Грегори II ошибается в защите.
52'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Erik Palmer-Brown выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
51'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
51'
Marco Ospitalieri нанес удар, но промахнулся очень сильно.
50'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
49'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Кали Анур из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Alessandro Ciranni
48'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
48'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
47'
Отличный пас сделал Ли Грегори II из команды НАК Бреда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Кастанер Жервейн
46'
Тактическая замена. Arno Verschueren уходит с поля и его заменяет Fabian Sporkslede
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
47'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Arno Verschueren наказан за толчок Димерс Марк
46'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
45'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
Lisandro Semedo из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Нийхолт Джанлука оказался на газоне.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Paolo Fernandes из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
41'
Lisandro Semedo сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Эль-Мессауди Ахмед изменил счет на табло!
41'
ШАНС! Эль-Мессауди Ахмед вышел один-на-один с голкипером...
41'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эль-Мессауди Ахмед и Lisandro Semedo из команды Фортуна Ситтард.
40'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Димерс Марк делает скидку назад вдоль ворот
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
39'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Lisandro Semedo из команды Фортуна Ситтард сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
38'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Родригес Хосе оказался на газоне.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Кали Анур
37'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
37'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
35'
Димерс Марк решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
34'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
33'
Lisandro Semedo из команды Фортуна Ситтард навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
33'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
31'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
31'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
30'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
30'
Кали Анур из команды НАК Бреда подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Кали Анур из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
НАК Бреда контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
28'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Ли Грегори II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Marco Ospitalieri навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Кали Анур из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Lisandro Semedo
27'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
26'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Кали Анур из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
25'
Кох Менно наказан за толчок Новакович Андрия
25'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Marco Ospitalieri нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Травма, повреждение
20'
Ниняй Бранислав возвращается на поле.
19'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Ниняй Бранислав получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Те Вреде Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
18'
Ниняй Бранислав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
16'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
16'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Lisandro Semedo нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
12'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
11'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Угловой
10'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
10'
Димерс Марк мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
9'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
9'
Paolo Fernandes нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
8'
Alessandro Ciranni предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
7'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Paolo Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Lisandro Semedo из команды Фортуна Ситтард делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
4'
Paolo Fernandes сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Те Вреде Митчелл изменил счет на табло!
4'
Paolo Fernandes разрезает оборону соперника отличным пасом
4'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
4'
Alessandro Ciranni не смог попасть в створ ударом издали
4'
Erik Palmer-Brown выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Alessandro Ciranni из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
3'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
3'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
2'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Paolo Fernandes навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Paolo Fernandes оказался на газоне.
1'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Фортуна Ситтард начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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