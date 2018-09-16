Стадион: Рат Верлег Зрители: 18000
2:3
Конец матча
1:0
4' ГолТе Вреде Митчелл
1:1
41' ГолЭль-Мессауди Ахмед
1:2
53' ГолЭль-Мессауди Ахмед
67' Желтая карточкаТе Вреде Митчелл
70' Желтая карточкаДаммерс Вессель
2:2
71' ГолКастанер Жервейн
77' Желтая карточкаКали Анур
2:3
81' ГолНиняй Бранислав
88' Желтая карточкаMarco Ospitaleri
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Фортуна Ситтард вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 18000 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
95'
94'
94'
94'
93'
Росхёвел Микхал нанес удар, но промахнулся очень сильно.
93'
93'
Тактическая замена. Новакович Андрия уходит с поля и его заменяет Хуттен Ларс
92'
92'
Erik Palmer-Brown из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Новакович Андрия оказался на газоне.
91'
Clint Essers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард в офсайде
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
89'
89'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Илич Лука
88'
Тактическая замена. Marco Ospitalieri уходит с поля и его заменяет Clint Essers
88'
Судье надоело, что Marco Ospitalieri тянет время и он наказал его горчичником
88'
87'
87'
87'
86'
Судья сигнализирует, что Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
86'
86'
86'
Alessandro Ciranni возвращается на поле.
86'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Матч возобновлен
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Alessandro Ciranni получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Alessandro Ciranni на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Судья сигнализирует, что Кали Анур из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Alessandro Ciranni
84'
84'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
83'
83'
82'
Тактическая замена. Paolo Fernandes уходит с поля и его заменяет Илич Лука
81'
ГОЛ! Легко закончил атаку Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард, забив в пустые ворота!
81'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
81'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
81'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Alessandro Ciranni из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
81'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Даммерс Вессель оказался на газоне.
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
80'
Родригес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
79'
79'
Кастанер Жервейн нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Димерс Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Сметс Йоррит пробил со штрафного прямо в стенку
77'
Рефери не любит споров - именно за это Кали Анур сейчас получил желтую
77'
Кали Анур из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Димерс Марк оказался на газоне.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Судья свистит. Росхёвел Микхал атаковал сзади соперника. Это Marco Ospitalieri заработал своей команде штрафной
76'
75'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Плохо сыграл Erik Palmer-Brown - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
74'
Paolo Fernandes нанес удар головой, но Кошелев Алексей спокойно отбил мяч.
74'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой справа.
74'
Кастанер Жервейн мяч отрикошетил от ворот
74'
Marco Ospitalieri выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Даммерс Вессель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
73'
Alessandro Ciranni предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
72'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Росхёвел Микхал сделал результативную передачу.
71'
ГОООООЛ - Кастанер Жервейн НАК Бреда забивает ударом головой
71'
70'
Даммерс Вессель получил желтую карточку от судьи
70'
Судья сигнализирует, что Даммерс Вессель из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Те Вреде Митчелл
69'
Тактическая замена. Lisandro Semedo уходит с поля и его заменяет Лампру Лазарос
69'
ШАНС! Marco Ospitalieri нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
68'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
68'
67'
Те Вреде Митчелл получил желтую карточку от судьи
67'
Кошелев Алексей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Кошелев Алексей пострадал.
66'
Кастанер Жервейн нанес удар издали, а Кошелев Алексей отбил его обратно в игру!
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
64'
Lisandro Semedo из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
63'
63'
63'
Хорошую попытку сделал Lisandro Semedo. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
63'
62'
Paolo Fernandes мяч отрикошетил от ворот
62'
Отличные скиллы показывает Paolo Fernandes, обводя своих соперников
61'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда пасует в штрафную, но Кошелев Алексей выходит и ловит мяч.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
59'
58'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
58'
Игрок из команды НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
НАК Бреда контролирует мяч.
57'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
53'
Димерс Марк сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард переиграл вратаря дальним ударом!
53'
Новакович Андрия наказан за толчок Erik Palmer-Brown
52'
Ли Грегори II ошибается в защите.
52'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Erik Palmer-Brown выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
51'
51'
Marco Ospitalieri нанес удар, но промахнулся очень сильно.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
50'
49'
49'
48'
Судья сигнализирует, что Кали Анур из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Alessandro Ciranni
48'
48'
48'
47'
47'
Отличный пас сделал Ли Грегори II из команды НАК Бреда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
46'
Тактическая замена. Эль-Алуши Мунир уходит с поля и его заменяет Кастанер Жервейн
46'
Тактическая замена. Arno Verschueren уходит с поля и его заменяет Fabian Sporkslede
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
47'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
47'
Arno Verschueren наказан за толчок Димерс Марк
46'
46'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
45'
43'
43'
Lisandro Semedo из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Нийхолт Джанлука оказался на газоне.
42'
Судья сигнализирует, что Paolo Fernandes из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
41'
Lisandro Semedo сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Эль-Мессауди Ахмед изменил счет на табло!
41'
ШАНС! Эль-Мессауди Ахмед вышел один-на-один с голкипером...
41'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эль-Мессауди Ахмед и Lisandro Semedo из команды Фортуна Ситтард.
40'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Димерс Марк делает скидку назад вдоль ворот
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
39'
Судья сигнализирует, что Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
39'
38'
Lisandro Semedo из команды Фортуна Ситтард сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
38'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Родригес Хосе оказался на газоне.
37'
Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Кали Анур
37'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
37'
36'
35'
Димерс Марк решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
34'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
34'
33'
Lisandro Semedo из команды Фортуна Ситтард навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
Фортуна Ситтард имеет хороший шанс забить.
33'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
31'
31'
31'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
30'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
НАК Бреда контролирует мяч.
28'
28'
28'
Ли Грегори II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Marco Ospitalieri навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Кали Анур из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Lisandro Semedo
27'
26'
26'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Кох Менно наказан за толчок Новакович Андрия
25'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
23'
23'
23'
22'
22'
21'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Marco Ospitalieri нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Ниняй Бранислав возвращается на поле.
19'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Ниняй Бранислав получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Те Вреде Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Ниняй Бранислав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
16'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Lisandro Semedo нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
13'
13'
12'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
11'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
10'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
10'
Димерс Марк мяч отрикошетил от ворот
9'
Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
9'
9'
Paolo Fernandes нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Alessandro Ciranni предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
7'
7'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Paolo Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Lisandro Semedo из команды Фортуна Ситтард делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
4'
Paolo Fernandes сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Те Вреде Митчелл изменил счет на табло!
4'
Paolo Fernandes разрезает оборону соперника отличным пасом
4'
4'
Alessandro Ciranni не смог попасть в створ ударом издали
4'
Erik Palmer-Brown выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Alessandro Ciranni из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
3'
3'
2'
2'
Paolo Fernandes навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Paolo Fernandes оказался на газоне.
1'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
1'
Фортуна Ситтард начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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