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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 30406
Вулверхэмптон
1:0
Конец матча
Бёрнли
0'
28' Желтая карточка
Бардсли Филипп
37' Желтая карточка
Корк Джек
1:0
61' Гол
Хименес Рауль
68' Желтая карточка
Гудмундссон Йоханн
72' Желтая карточка
Жота Диогу
82' Желтая карточка
Тэйлор Чарли
86' Желтая карточка
Невеш Рубен
90'+5
Новости после матча

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Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
94'
Удар от ворот произведет Бёрнли
94'
ШАНС! Бонатини Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
94'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Тэйлор Чарли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
92'
Удар от ворот произведет Бёрнли
92'
Бонатини Леонардо нанес удар чуть мимо. Близко!
92'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
92'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Хорошую попытку сделал Гудмундссон Йоханн. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Выдра Матей
89'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Бёрнли контролирует мяч.
88'
Тактическая замена. Жота Диогу уходит с поля и его заменяет Гиббс-Уайт Морган
87'
Гудмундссон Йоханн решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
86'
Невеш Рубен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
86'
Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
85'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
Удар от ворот произведет Бёрнли
84'
Жота Диогу не смог попасть в створ ударом издали
84'
Жота Диогу нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
84'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
84'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
82'
Тэйлор Чарли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Тэйлор Чарли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
82'
Бонатини Леонардо нанес удар, мяч был парирован, но Харт Джо не удержал его в руках.
82'
Бонатини Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Бардсли Филипп наказан за толчок Жота Диогу
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 30406 болельщиков
81'
Удар от ворот произведет Бёрнли
80'
Бонатини Леонардо не смог попасть в створ ударом издали
80'
Хонни Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Жота Диогу нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
79'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Хендрик Джефф уходит с поля и его заменяет Вествуд Эшли
78'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
78'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
77'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Удар от ворот произведет Бёрнли
76'
Тактическая замена. Хименес Рауль уходит с поля и его заменяет Бонатини Леонардо
76'
ШАНС! Доэрти Мэтт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Доэрти Мэтт и Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон.
75'
Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
74'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
74'
Бёрнли контролирует мяч.
73'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
Желтая карточка
72'
Жота Диогу получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Судья свистит. Жота Диогу атаковал сзади соперника. Это Бардсли Филипп заработал своей команде штрафной
71'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Траоре Адама нанес удар, мяч был парирован, но Харт Джо не удержал его в руках.
71'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Тактическая замена. Воукс Сэм уходит с поля и его заменяет Вуд Крис
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
69'
Удар от ворот произведет Бёрнли
69'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Желтая карточка
68'
Гудмундссон Йоханн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
68'
Гудмундссон Йоханн наказан за толчок Хименес Рауль
Угловой
67'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
67'
Выдра Матей мяч отрикошетил от ворот
67'
Плохо сыграл Беннетт Райан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Хендрик Джефф пострадал.
66'
Удар от ворот произведет Бёрнли
66'
Тактическая замена. Кошта Элдер уходит с поля и его заменяет Траоре Адама
65'
Кошта Элдер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
64'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
64'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
63'
Бёрнли контролирует мяч.
61'
Доэрти Мэтт сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Хименес Рауль изменил счет на табло!
61'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
61'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кошта Элдер и Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон.
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
60'
Удар от ворот произведет Бёрнли
60'
Жота Диогу не смог попасть в створ ударом издали
59'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Отличные скиллы показывает Жота Диогу, обводя своих соперников
59'
Выдра Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
58'
Воукс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
58'
Хороший удар издали нанес Невеш Рубен, но отличный сейв сделал Харт Джо. Угловой.
57'
Вулверхэмптон начинает контратаку
57'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
57'
Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
56'
Удар от ворот произведет Бёрнли
56'
Тактическая замена. Барнс Эшли уходит с поля и его заменяет Выдра Матей
56'
Доэрти Мэтт не смог попасть в створ ударом издали
55'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
55'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
55'
Тэйлор Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Отличные скиллы показывает Кошта Элдер, обводя своих соперников
54'
Удар от ворот произведет Бёрнли
54'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жота Диогу и Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Бардсли Филипп из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
53'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Бёрнли контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
52'
Ми Бен из команды Бёрнли наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
52'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
Офсайд
50'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон в офсайде
50'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
49'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
48'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
Угловой
48'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с левого угла.
48'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Бёрнли
47'
Как он промахнулся? Хименес Рауль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
47'
ШАНС! Жота Диогу вышел один-на-один с голкипером...
46'
Бардсли Филипп ошибается в защите.
Фол, нарушение
46'
Доэрти Мэтт наказан за толчок Хендрик Джефф
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
44'
Удар от ворот произведет Бёрнли
44'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
44'
Воукс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
44'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Отличные скиллы показывает Кошта Элдер, обводя своих соперников
43'
Невеш Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Воукс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
43'
Хонни Кастро мяч отрикошетил от ворот
42'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
42'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
41'
Коди Конор делает длинную передачу вперед
41'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
41'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
40'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
38'
Воукс Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Невеш Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
37'
Корк Джек получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Корк Джек из команды Бёрнли играет слишком грубо. Жота Диогу оказался на газоне.
37'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
37'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
36'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Воукс Сэм наказан за толчок Невеш Рубен
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Хименес Рауль нанес удар головой, но Харт Джо спокойно отбил мяч.
35'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
34'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Бёрнли
33'
Моутинью Жоау не смог попасть в створ ударом издали
32'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Хорошую попытку сделал Доэрти Мэтт. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
31'
Хонни Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
So close! Удар головой нанес Хименес Рауль но мяч выбили с ленточки!
30'
Харт Джо не дал случится голу! Хименес Рауль должен был забивать, но Харт Джо сделал отличный сейв
30'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
29'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
29'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Кошта Элдер нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
28'
Бардсли Филипп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
28'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли играет слишком грубо. Жота Диогу оказался на газоне.
28'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Воукс Сэм из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
27'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Бёрнли контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Корк Джек из команды Бёрнли играет слишком грубо. Невеш Рубен оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
25'
Невеш Рубен наказан за толчок Барнс Эшли
25'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
24'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
22'
Бардсли Филипп не смог попасть в створ ударом издали
22'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
21'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
21'
Барнс Эшли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
20'
Жота Диогу наказан за толчок Тарковски Джеймс
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
19'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
17'
Хорошую попытку сделал Барнс Эшли. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
15'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
14'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Кошта Элдер нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
14'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с левого угла.
14'
Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
12'
Бёрнли контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Тарковски Джеймс пострадал.
11'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
11'
Хименес Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с правого угла.
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
10'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Доэрти Мэтт наказан за толчок Гудмундссон Йоханн
9'
Удар от ворот произведет Бёрнли
9'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
8'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
7'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
6'
Гудмундссон Йоханн не смог попасть в створ ударом издали
6'
Бёрнли контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
4'
Жота Диогу пробует нанести удар издали, но Харт Джо держит все под контролем
4'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Бёрнли
2'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Барнс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
2'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бёрнли начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли
Вулверхэмптон
74.7% (136)
Ничья:
20.3% (37)
Бёрнли
4.9% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Вулверхэмптон:
34.6% (63)
Вулверхэмптон:
29.7% (54)
Ничья:
15.9% (29)
Вулверхэмптон:
5.5% (10)
Бёрнли:
3.8% (7)
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