Стадион: Молинью Зрители: 30406
1:0
Конец матча
28' Желтая карточкаБардсли Филипп
37' Желтая карточкаКорк Джек
1:0
61' ГолХименес Рауль
68' Желтая карточкаГудмундссон Йоханн
72' Желтая карточкаЖота Диогу
82' Желтая карточкаТэйлор Чарли
86' Желтая карточкаНевеш Рубен
Новости после матча
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Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
94'
94'
ШАНС! Бонатини Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
94'
93'
Судья сигнализирует, что Тэйлор Чарли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
92'
92'
Бонатини Леонардо нанес удар чуть мимо. Близко!
92'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Хорошую попытку сделал Гудмундссон Йоханн. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
90'
Судья сигнализирует, что Беннетт Райан из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Выдра Матей
89'
89'
89'
88'
88'
Тактическая замена. Жота Диогу уходит с поля и его заменяет Гиббс-Уайт Морган
87'
Гудмундссон Йоханн решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
86'
Невеш Рубен получил желтую карточку от судьи
86'
Судья сигнализирует, что Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
86'
Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
84'
Жота Диогу не смог попасть в створ ударом издали
84'
Жота Диогу нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
84'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
84'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
82'
Тэйлор Чарли получил желтую карточку от судьи
82'
Судья сигнализирует, что Тэйлор Чарли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Траоре Адама
82'
Бонатини Леонардо нанес удар, мяч был парирован, но Харт Джо не удержал его в руках.
82'
Бонатини Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
81'
Бардсли Филипп наказан за толчок Жота Диогу
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 30406 болельщиков
81'
80'
Бонатини Леонардо не смог попасть в створ ударом издали
80'
Хонни Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Жота Диогу нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
79'
79'
Тактическая замена. Хендрик Джефф уходит с поля и его заменяет Вествуд Эшли
78'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Траоре Адама из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
78'
77'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
76'
Тактическая замена. Хименес Рауль уходит с поля и его заменяет Бонатини Леонардо
76'
ШАНС! Доэрти Мэтт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Доэрти Мэтт и Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон.
75'
Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
74'
74'
73'
72'
Жота Диогу получил желтую карточку от судьи
72'
Судья свистит. Жота Диогу атаковал сзади соперника. Это Бардсли Филипп заработал своей команде штрафной
71'
71'
Траоре Адама нанес удар, мяч был парирован, но Харт Джо не удержал его в руках.
71'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
69'
69'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
Гудмундссон Йоханн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
68'
Гудмундссон Йоханн наказан за толчок Хименес Рауль
67'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
67'
Выдра Матей мяч отрикошетил от ворот
67'
Плохо сыграл Беннетт Райан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
66'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Хендрик Джефф пострадал.
66'
66'
Тактическая замена. Кошта Элдер уходит с поля и его заменяет Траоре Адама
65'
Кошта Элдер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
64'
64'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
63'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
63'
61'
Доэрти Мэтт сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Хименес Рауль изменил счет на табло!
61'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
61'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кошта Элдер и Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон.
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
60'
60'
Жота Диогу не смог попасть в створ ударом издали
59'
59'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Отличные скиллы показывает Жота Диогу, обводя своих соперников
59'
Выдра Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой слева.
58'
Хороший удар издали нанес Невеш Рубен, но отличный сейв сделал Харт Джо. Угловой.
57'
Вулверхэмптон начинает контратаку
57'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
57'
Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
56'
56'
Тактическая замена. Барнс Эшли уходит с поля и его заменяет Выдра Матей
56'
Доэрти Мэтт не смог попасть в створ ударом издали
55'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
55'
Тэйлор Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Отличные скиллы показывает Кошта Элдер, обводя своих соперников
54'
54'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жота Диогу и Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон.
53'
Судья сигнализирует, что Бардсли Филипп из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
53'
53'
52'
52'
51'
Судья сигнализирует, что Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
50'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон в офсайде
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
49'
49'
48'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
48'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с левого угла.
48'
Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
47'
47'
Как он промахнулся? Хименес Рауль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
47'
ШАНС! Жота Диогу вышел один-на-один с голкипером...
46'
Бардсли Филипп ошибается в защите.
46'
Доэрти Мэтт наказан за толчок Хендрик Джефф
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
44'
44'
Боли Вийи из команды Вулверхэмптон нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
44'
44'
44'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отдал передачу, которая была заблокирована.
44'
Отличные скиллы показывает Кошта Элдер, обводя своих соперников
43'
Невеш Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
43'
Хонни Кастро мяч отрикошетил от ворот
42'
42'
41'
Коди Конор делает длинную передачу вперед
41'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
41'
40'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
38'
38'
Невеш Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Корк Джек получил желтую карточку от судьи
37'
Корк Джек из команды Бёрнли играет слишком грубо. Жота Диогу оказался на газоне.
37'
37'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Воукс Сэм наказан за толчок Невеш Рубен
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Хименес Рауль нанес удар головой, но Харт Джо спокойно отбил мяч.
35'
34'
34'
33'
Моутинью Жоау не смог попасть в створ ударом издали
32'
32'
31'
Хорошую попытку сделал Доэрти Мэтт. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
31'
Хонни Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
So close! Удар головой нанес Хименес Рауль но мяч выбили с ленточки!
30'
Харт Джо не дал случится голу! Хименес Рауль должен был забивать, но Харт Джо сделал отличный сейв
30'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает навес прямо в штрафную.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
29'
29'
29'
Кошта Элдер нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Бардсли Филипп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
28'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли играет слишком грубо. Жота Диогу оказался на газоне.
28'
27'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
Корк Джек из команды Бёрнли играет слишком грубо. Невеш Рубен оказался на газоне.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Невеш Рубен наказан за толчок Барнс Эшли
25'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
24'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
23'
22'
22'
Бардсли Филипп не смог попасть в створ ударом издали
22'
22'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
21'
21'
21'
Барнс Эшли нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Жота Диогу наказан за толчок Тарковски Джеймс
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
19'
19'
18'
17'
17'
Хорошую попытку сделал Барнс Эшли. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
15'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
14'
Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Кошта Элдер нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с левого угла.
14'
Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
12'
11'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон опасно и грубо сыграл. Тарковски Джеймс пострадал.
11'
11'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Хименес Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Харт Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
10'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с правого угла.
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
10'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Доэрти Мэтт наказан за толчок Гудмундссон Йоханн
9'
9'
Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.
8'
7'
7'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
6'
Гудмундссон Йоханн не смог попасть в створ ударом издали
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
4'
Жота Диогу пробует нанести удар издали, но Харт Джо держит все под контролем
4'
2'
2'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Барнс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бёрнли начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли
Вулверхэмптон
74.7% (136)
Ничья:
20.3% (37)
Бёрнли
4.9% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Вулверхэмптон:
34.6% (63)
2:1 Вулверхэмптон:
29.7% (54)
1:1 Ничья:
15.9% (29)
2:0 Вулверхэмптон:
5.5% (10)
1:2 Бёрнли:
3.8% (7)
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