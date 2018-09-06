Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Крылья Советов

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Стадион: Арсенал (Тула)
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Арсенал Тула (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 09.09.2018 ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула ТМК
- 02.09.2018 Енисей 0:0 Арсенал Тула ПЛ
- 24.08.2018 Арсенал Тула 0:1 Ростов ПЛ
- 18.08.2018 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал Тула 3:1 Ахмат ПЛ
- 04.08.2018 Зенит 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 29.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Анжи ТМК
- 16.07.2018 Утрехт 2:1 Арсенал Тула ТМК
- 13.07.2018 Витесс 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 09.07.2018 Аустрия Вена 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 29.06.2018 Вёргль 0:3 Арсенал Тула ТМК
- 26.06.2018 Арсенал Тула 1:1 В-Варен Нагасаки ТМК
- 13.05.2018 Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва ПЛ
- 06.05.2018 ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула ПЛ
- 28.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Анжи ПЛ
- 22.04.2018 Арсенал Тула 3:3 Зенит ПЛ
- 14.04.2018 Краснодар 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 07.04.2018 Арсенал Тула 2:1 Уфа ПЛ
- 31.03.2018 Динамо Москва 2:1 Арсенал Тула ПЛ
Крылья Советов (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 19.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 5:1 Крылья Советов ТМК
- 19.07.2018 Хайденхайм 0:0 Крылья Советов ТМК
- 10.07.2018 Крылья Советов 1:2 Спарта Прага ТМК
- 08.07.2018 Рапид Вена 1:0 Крылья Советов ТМК
- 30.06.2018 Крылья Советов 2:0 Мачва Шабац ТМК
- 27.06.2018 Крылья Советов 1:0 Яньбянь ТМК
- 12.05.2018 Луч 2:0 Крылья Советов ФПД
- 06.05.2018 Крылья Советов 1:0 Урожай ФПД
- 02.05.2018 Ротор 0:2 Крылья Советов ФПД
- 28.04.2018 Крылья Советов 2:1 Факел ФПД
- 21.04.2018 Зенит-2 0:2 Крылья Советов ФПД
- 15.04.2018 Крылья Советов 1:0 Енисей ФПД
- 11.04.2018 Балтика 1:0 Крылья Советов ФПД
- 07.04.2018 Крылья Советов 5:1 Спартак-2 ФПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|4.
|Оренбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 3
|9
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 5
|7
|11.
|Рубин
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|Енисей
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 8
|5
|14.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|Анжи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
-
Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Крылья СоветовДо начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 13 часов 3 минуты.
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Крылья Советов
Арсенал Тула
49.5% (52)
Ничья:
39% (41)
Крылья Советов
11.4% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.4% (34)
1:0 Арсенал Тула:
21.9% (23)
2:1 Арсенал Тула:
21% (22)
0:0 Ничья:
4.8% (5)
1:2 Крылья Советов:
4.8% (5)
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