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Стадион:
Арсенал Тула
 
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Крылья Советов
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Крылья Советов

До начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 13 часов 3 минуты.
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Прогнозы на матч Арсенал Тула - Крылья Советов
Арсенал Тула
49.5% (52)
Ничья:
39% (41)
Крылья Советов
11.4% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.4% (34)
Арсенал Тула:
21.9% (23)
Арсенал Тула:
21% (22)
Ничья:
4.8% (5)
Крылья Советов:
4.8% (5)
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