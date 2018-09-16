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Стадион:
Норрчёпинг
2:0
Конец матча
АИК
0'
37' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
44' Желтая карточка
Герсон Ларс
1:0
54' Гол
Терн Симон
2:0
63' Гол
Терн Симон
80' Желтая карточка
Петтерссон Исак
86' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Сундгрен Даниэль получил желтую карточку от судьи
83'
Норчепинг делает замену. Смит Иан III уходит с поля, а Шёлунд Даниэль выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Петтерссон Исак получил желтую карточку от судьи
76'
АИК делает замену. Робин Янссон уходит с поля, а Сильва Стефан выходит на его замену.
70'
Норчепинг делает замену. Хольмберг Карл уходит с поля, а Ларссон Джордан выходит на его замену.
64'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Стефанелли Николас выходит на его замену.
63'
АИК делает замену. Heradi Rashidi уходит с поля, а Линдквист Расмус выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Терн Симон бьет в цель!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Терн Симон бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Герсон Ларс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Кастегрен Хенрик получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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