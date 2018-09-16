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Стадион: Oestgoetaporten
2:0
Конец матча
37' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
44' Желтая карточкаГерсон Ларс
1:0
54' ГолТерн Симон
2:0
63' ГолТерн Симон
80' Желтая карточкаПеттерссон Исак
86' Желтая карточкаСундгрен Даниэль
|
37'
44'
54'
1:0
63'
2:0
80'
86'
Состав команд
22
Смит
Иан
III
21
Терн
Симон
10
Скрабб
Симон
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 1 Петтерссон Исак Вратарь
- 2 Кастегрен Хенрик Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 5 Герсон Ларс Защитник
- 22 Смит Иан III Полузащитник
- 7 Франссон Александер Полузащитник
- 21 Терн Симон Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 10 Скрабб Симон Нападающий
- Запасные игроки
- 91 Нильссон Давид Вратарь
- 9 Валль Йоханнес Защитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 23 Блумквист Андреас Полузащитник
- 19 Ларссон Джордан Нападающий
- 18 Marwan Bazi
- Главный тренер: Jens Gustafsson
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 16 Ларссон Себастьян Полузащитник
- 14 Heradi Rashidi Полузащитник
- 20 Элюнусси Тарик Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 25 Димитриадис Панайотис Защитник
- 10 Авдич Денни Полузащитник
- 2 Хаукссон Хаукур Полузащитник
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 11 Сильва Стефан Нападающий
- 9 Линдквист Расмус Нападающий
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 31.08.2018 Треллеборг 1:1 Норрчёпинг А
- 27.08.2018 Норрчёпинг 2:1 Гётеборг А
- 23.08.2018 Броттбю 0:10 Норрчёпинг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 13.08.2018 Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю А
- 06.08.2018 Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг А
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 15.07.2018 Норрчёпинг 2:1 Хеккен А
- 08.07.2018 Юргорден 1:1 Норрчёпинг А
- 27.06.2018 Норрчёпинг 1:3 Нордшелланн ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг А
- 23.05.2018 Норрчёпинг 1:0 Сундсвалль А
- 19.05.2018 Норрчёпинг 4:2 Далкурд А
- 13.05.2018 Гётеборг 0:2 Норрчёпинг А
- 05.05.2018 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг А
- 29.04.2018 Норрчёпинг 1:2 Треллеборг А
- 23.04.2018 Норрчёпинг 1:0 Сириус А
- 19.04.2018 Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг А
АИК (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 23.08.2018 Сандвикен 0:2 АИК К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 02.08.2018 АИК 0:1 Нордшелланн ЛЕ
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 26.07.2018 Нордшелланн 1:0 АИК ЛЕ
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 19.07.2018 АИК 1:1 Шемрок Роверс ЛЕ
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
- 12.07.2018 Шемрок Роверс 0:1 АИК ЛЕ
- 07.07.2018 Треллеборг 1:4 АИК А
- 01.07.2018 АИК 1:0 Флора ТМК
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг А
- 23.05.2018 Хеккен 1:1 АИК А
- 20.05.2018 Хаммарбю 0:1 АИК А
- 14.05.2018 АИК 1:1 Эстерсунд А
- 06.05.2018 Эльфсборг 0:0 АИК А
- 02.05.2018 Сириус 2:3 АИК А
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
АИК: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 16.07.2017 АИК 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 01.06.2017 Норрчёпинг 0:0 АИК Аллсвенскан
- 26.03.2017 АИК 2:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Клубы
- 02.10.2016 АИК 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 17.04.2016 Норрчёпинг 4:1 АИК Аллсвенскан
- 14.02.2016 АИК 4:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Клубы
- 02.08.2015 Норрчёпинг 1:2 АИК Аллсвенскан
- 10.05.2015 АИК 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 28.03.2015 АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Сборные
- 28.03.2015 АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Клубы
- 31.08.2014 Норрчёпинг 2:4 АИК Аллсвенскан
- 20.04.2014 АИК 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 21.10.2013 АИК 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 30.05.2013 Норрчёпинг 0:1 АИК Аллсвенскан
- 23.09.2012 Норрчёпинг 2:2 АИК Аллсвенскан
- 20.05.2012 АИК 5:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 04.02.2012 АИК 0:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Сборные
- 15.08.2011 Норрчёпинг 0:1 АИК Аллсвенскан
- 22.06.2011 АИК 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг
АИК
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 10
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|21
|14
|6
|1
|38 - 13
|48
|2.
|Хаммарбю
|20
|13
|4
|3
|40 - 23
|43
|3.
|Норрчёпинг
|21
|12
|6
|3
|33 - 19
|42
|4.
|Мальмё
|21
|12
|4
|5
|39 - 23
|40
|5.
|Эстерсунд
|21
|10
|3
|8
|35 - 27
|33
|6.
|Юргорден
|0:0
|21
|9
|6
|6
|29 - 24
|33
|7.
|Сундсвалль
|21
|9
|5
|7
|37 - 26
|32
|8.
|Хеккен
|20
|9
|4
|7
|37 - 20
|31
|9.
|Эребру
|21
|8
|5
|8
|25 - 26
|29
|10.
|Кальмар
|20
|8
|3
|9
|21 - 21
|27
|11.
|Гётеборг
|0:2
|21
|7
|2
|12
|27 - 34
|23
|12.
|Эльфсборг
|2:0
|21
|5
|6
|10
|20 - 26
|21
|13.
|Сириус
|20
|5
|2
|13
|23 - 49
|17
|14.
|Броммапойкарна
|0:0
|21
|5
|2
|14
|12 - 45
|17
|15.
|Далкурд
|20
|3
|4
|13
|26 - 41
|13
|16.
|Треллеборг
|20
|3
|4
|13
|17 - 42
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Сундгрен Даниэль получил желтую карточку от судьи
83'
Норчепинг делает замену. Смит Иан III уходит с поля, а Шёлунд Даниэль выходит на его замену.
80'
Петтерссон Исак получил желтую карточку от судьи
76'
АИК делает замену. Робин Янссон уходит с поля, а Сильва Стефан выходит на его замену.
70'
Норчепинг делает замену. Хольмберг Карл уходит с поля, а Ларссон Джордан выходит на его замену.
64'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Стефанелли Николас выходит на его замену.
63'
АИК делает замену. Heradi Rashidi уходит с поля, а Линдквист Расмус выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Терн Симон бьет в цель!
54'
Г О О О О Л - Терн Симон бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Герсон Ларс получил желтую карточку от судьи
37'
Кастегрен Хенрик получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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