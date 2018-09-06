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ЦСКА Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - ЦСКА Москва

До начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 10 часов 34 минуты.
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:
Прогнозы на матч Уфа - ЦСКА Москва
Уфа
8.4% (9)
Ничья:
22.4% (24)
ЦСКА Москва
69.2% (74)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
26.2% (28)
ЦСКА Москва:
20.6% (22)
Ничья:
19.6% (21)
ЦСКА Москва:
11.2% (12)
ЦСКА Москва:
4.7% (5)
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