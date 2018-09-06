Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - ЦСКА Москва

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Стадион: Нефтяник
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Уфа (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 02.09.2018 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 30.08.2018 Уфа 1:1 Глазго Рейнджерс ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
- 23.08.2018 Глазго Рейнджерс 1:0 Уфа ЛЕ
- 20.08.2018 Динамо Москва 3:0 Уфа ПЛ
- 16.08.2018 Прогрес 2:2 Уфа ЛЕ
- 13.08.2018 Уфа 0:1 Краснодар ПЛ
- 09.08.2018 Уфа 2:1 Прогрес ЛЕ
- 06.08.2018 Уфа 3:0 Анжи ПЛ
- 02.08.2018 Домжале 1:1 Уфа ЛЕ
- 30.07.2018 Уфа 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 26.07.2018 Уфа 0:0 Домжале ЛЕ
- 20.07.2018 Удинезе 2:1 Уфа ТМК
- 17.07.2018 Уфа 2:3 Истанбул Башакшехир ТМК
- 13.07.2018 Уфа 2:1 Пршибрам ТМК
- 12.07.2018 Уфа 0:1 Мюнхен-1860 ТМК
- 04.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Уфа ТМК
- 30.06.2018 Уфа 3:2 Университатя Крайова ТМК
- 27.06.2018 Уфа 1:2 ЦСКА София ТМК
- 13.05.2018 Уфа 5:0 Тосно ПЛ
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 09.09.2018 ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула ТМК
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 27.07.2018 Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва С
- 21.07.2018 ЦСКА Москва 1:1 Енисей ТМК
- 15.07.2018 ЦСКА Москва 4:1 Бешикташ ТМК
- 11.07.2018 ЦСКА Москва 0:1 Гамбург ТМК
- 07.07.2018 Копенгаген 4:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.06.2018 Адмира 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 13.05.2018 ЦСКА Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 06.05.2018 ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула ПЛ
- 29.04.2018 Зенит 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.04.2018 ЦСКА Москва 2:1 Краснодар ПЛ
- 18.04.2018 ЦСКА Москва 3:0 Амкар ПЛ
- 15.04.2018 Уфа 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 12.04.2018 ЦСКА Москва 2:2 Арсенал ЛЕ
Последние игры между собой
Уфа: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
- 15.04.2018 Уфа 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 09.10.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 01.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Уфа Премьер-лига
- 21.04.2017 Уфа 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 22.02.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 12.11.2016 ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 14.10.2016 ЦСКА Москва 1:0 Уфа Премьер-лига
- 11.07.2016 ЦСКА Москва 1:0 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 11.05.2016 Уфа 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 01.03.2016 Уфа 0:2 ЦСКА Москва Кубок
- 31.10.2015 ЦСКА Москва 2:0 Уфа Премьер-лига
- 06.09.2015 ЦСКА Москва 0:1 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 29.11.2014 ЦСКА Москва 5:0 Уфа Премьер-лига
- 26.10.2014 Уфа 3:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 08.07.2014 ЦСКА Москва 1:1 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|4.
|Оренбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 3
|9
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 5
|7
|11.
|Рубин
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|Енисей
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 8
|5
|14.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|Анжи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - ЦСКА МоскваДо начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 10 часов 34 минуты.
Новости матча
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Слуцкий посетил стадион ЦСКА — 18:08
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Прогнозы на матч Уфа - ЦСКА Москва
Уфа
8.4% (9)
Ничья:
22.4% (24)
ЦСКА Москва
69.2% (74)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ЦСКА Москва:
26.2% (28)
0:1 ЦСКА Москва:
20.6% (22)
1:1 Ничья:
19.6% (21)
0:2 ЦСКА Москва:
11.2% (12)
1:3 ЦСКА Москва:
4.7% (5)
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