Стадион: Брондбю Зрители: 16501
2:4
Конец матча
0:1
12' ГолРомер Марсель
1:1
14' ГолВильчек Камиль
16' Желтая карточкаРомер Марсель
2:1
21' ГолМукхтар Хани
2:2
41' ГолАбсалонсен Йохан
2:3
51' ГолЛидер Март
52' Желтая карточкаЗимлинг Ники
2:4
58' ГолStefan Gartenmann
64' Желтая карточкаВильчек Камиль
Второй тайм
95'
Сённерйюск заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Лидер Март наказан за толчок Кабонго Жоэль
94'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Халими Бесар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
93'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Халими Бесар
92'
91'
91'
ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Зимлинг Ники из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Кайзер Доминик
90'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск в офсайде
90'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 16501 болельщиков
89'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
88'
88'
Кайзер Доминик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
87'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
87'
Якобсен Кристиан II наказан за толчок Араюури Паулус
86'
Халими Бесар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
85'
85'
ШАНС! Ларссон Юхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Халими Бесар нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Тактическая замена. Alexander Bah уходит с поля и его заменяет Jeppe Simonsen
83'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
81'
81'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
80'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
80'
79'
Сённерйюск контролирует мяч.
79'
Удар от ворот произведет Брённбю
79'
Шанс! Люикс Кес из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
78'
78'
Кабонго Жоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
78'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Бех Уффе из команды Брённбю в офсайде
77'
Кабонго Жоэль из команды Брённбю делает пас партнеру.
77'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Удар от ворот произведет Брённбю
76'
Зимлинг Ники не смог попасть в створ ударом издали
76'
Халими Бесар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Опасность предотвращена - Ларссон Юхан из команды Брённбю вступил в отбор удачно
75'
Якобсен Кристиан II наказан за толчок Вильчек Камиль
75'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
74'
74'
Бех Уффе наказан за толчок соперника
73'
Тактическая замена. Поульсен Симон уходит с поля и его заменяет Joao Pereira
72'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой слева.
71'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Вильчек Камиль нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
71'
Тибблинг Симон из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
71'
70'
Якобсен Кристиан II наказан за толчок Кайзер Доминик
69'
Халими Бесар из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
69'
68'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
68'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
67'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
67'
67'
67'
66'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Халими Бесар оказался на газоне.
65'
65'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
64'
Тактическая замена. Рёкер Бенедикт уходит с поля и его заменяет Кабонго Жоэль
64'
Вильчек Камиль получил желтую карточку от судьи
64'
Судья сигнализирует, что Вильчек Камиль из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Зимлинг Ники
63'
63'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
63'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
62'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
62'
62'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
62'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Лидер Март из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
60'
60'
Судья сигнализирует, что Бех Уффе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Alexander Bah
60'
59'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
58'
Ромер Марсель сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Stefan Gartenmann классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
58'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
57'
Опасность предотвращена - Араюури Паулус из команды Брённбю вступил в отбор удачно
57'
Рёкер Бенедикт ошибается в защите.
57'
Халими Бесар из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
56'
Тактическая замена. Эрцег Анте уходит с поля и его заменяет Бех Уффе
56'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
56'
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Ромер Марсель, и мяч снова в игре
56'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
55'
Якобсен Кристиан II имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
55'
ШАНС! Якобсен Кристиан II вышел один-на-один с голкипером...
55'
Рёкер Бенедикт ошибается в защите.
54'
54'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
54'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
53'
Шанс! Вильчек Камиль из команды Брённбю пробил головой, но мимо
53'
Кайзер Доминик из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
52'
Зимлинг Ники получил желтую карточку от судьи
52'
Безумный фол. Зимлинг Ники грубо играет против соперника. Пострадал Мукхтар Хани
52'
Отличный гол забил Лидер Март
51'
Поульсен Симон сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Лидер Март изменил счет на табло!
51'
51'
Опасность предотвращена - Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
51'
Отличные скиллы показывает Мукхтар Хани, обводя своих соперников
50'
Удар от ворот произведет Брённбю
50'
Alexander Bah не смог попасть в створ ударом издали
50'
50'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
50'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
49'
49'
49'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
48'
Брённбю контролирует мяч.
48'
Опасность предотвращена - Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
48'
47'
Шанс! Вильчек Камиль из команды Брённбю пробил головой, но мимо
47'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
47'
Эрцег Анте из команды Брённбю делает пас партнеру.
46'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск в офсайде
46'
Рёкер Бенедикт фолит на сопернике
46'
Абсалонсен Йохан получил травму и заменен. Якобсен Кристиан II выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
48'
47'
47'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Удар от ворот произведет Брённбю
47'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Абсалонсен Йохан возвращается на поле.
46'
Матч возобновлен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Абсалонсен Йохан получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
Абсалонсен Йохан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
44'
Фискер Каспер наказан за толчок соперника
44'
Люикс Кес из команды Сённерйюск в офсайде
44'
Йонссон Эггерт нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
Лидер Март из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
43'
43'
43'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
Alexander Bah из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
42'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Лидер Март сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Абсалонсен Йохан изменил счет на табло!
41'
Лидер Март из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
40'
40'
Ларссон Юхан из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
38'
Мукхтар Хани из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
38'
Удар от ворот произведет Брённбю
38'
ШАНС! Абсалонсен Йохан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск разыграл угловой с правого угла.
37'
Stefan Gartenmann нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
37'
Alexander Bah из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
37'
Юнг Антони ошибается в защите.
36'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
35'
Кайзер Доминик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
34'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает пас партнеру.
33'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
33'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
33'
Брённбю контролирует мяч.
33'
32'
32'
31'
Фискер Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
31'
31'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
30'
Зимлинг Ники нарушает правила. Мукхтар Хани пострадал
30'
30'
Вильчек Камиль мяч отрикошетил от ворот
30'
Эрцег Анте из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
30'
Брённбю начинает контратаку
30'
29'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
29'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
29'
Удар от ворот произведет Брённбю
29'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
28'
Удар от ворот произведет Брённбю
28'
Зимлинг Ники не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
28'
28'
Абсалонсен Йохан мяч отрикошетил от ворот
27'
27'
27'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
27'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Эрцег Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Брённбю начинает контратаку
26'
26'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
25'
Шанс! Люикс Кес из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
25'
25'
Вильчек Камиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
25'
24'
Араюури Паулус наказан за толчок Лидер Март
24'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
24'
Тибблинг Симон из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
24'
Люикс Кес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
23'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает пас партнеру.
22'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
22'
Зимлинг Ники делает подножку сопернику.
21'
Г О О О О Л - Мукхтар Хани забивает!
21'
21'
Араюури Паулус из команды Брённбю делает пас партнеру.
20'
20'
20'
20'
20'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
19'
Араюури Паулус из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
19'
Ларссон Юхан взял и забрал мяч на выходе
18'
Alexander Bah из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
18'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю делает пас партнеру.
18'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
18'
17'
17'
16'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи
15'
Ромер Марсель совершил серьезный фол, на грани карточки
15'
14'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль изменил счет на табло!
14'
14'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
14'
12'
Поульсен Симон сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Ромер Марсель изменил счет на табло!
12'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
12'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
ШАНС! Ларссон Юхан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
11'
11'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю делает пас партнеру.
10'
Хорошую попытку сделал Лидер Март. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Лидер Март из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
10'
10'
Юнг Антони нарушает правила. Alexander Bah пострадал
9'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
9'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой слева.
8'
Милиц Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
8'
Араюури Паулус из команды Брённбю делает пас партнеру.
7'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
7'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
7'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
6'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
6'
5'
Мукхтар Хани делает подножку сопернику.
5'
5'
5'
4'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Араюури Паулус из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
2'
Эрцег Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
Эрцег Анте из команды Брённбю в офсайде
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Брённбю начинает с центра поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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