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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 16501
Брондбю
2:4
Конец матча
Сённерйюск
0'
0:1
12' Гол
Ромер Марсель
1:1
14' Гол
Вильчек Камиль
16' Желтая карточка
Ромер Марсель
2:1
21' Гол
Мукхтар Хани
2:2
41' Гол
Абсалонсен Йохан
2:3
51' Гол
Лидер Март
52' Желтая карточка
Зимлинг Ники
2:4
58' Гол
Stefan Gartenmann
64' Желтая карточка
Вильчек Камиль
90'+5
Второй тайм
95'
Сённерйюск заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Лидер Март наказан за толчок Кабонго Жоэль
94'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Халими Бесар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Халими Бесар
92'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
91'
ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
91'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Зимлинг Ники из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Кайзер Доминик
Офсайд
90'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск в офсайде
90'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 16501 болельщиков
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
88'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
88'
Кайзер Доминик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
86'
Халими Бесар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
85'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
85'
ШАНС! Ларссон Юхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Халими Бесар нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Тактическая замена. Alexander Bah уходит с поля и его заменяет Jeppe Simonsen
83'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
Офсайд
81'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
81'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
80'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
80'
Халими Бесар из команды Брённбю делает пас партнеру.
79'
Сённерйюск контролирует мяч.
79'
Удар от ворот произведет Брённбю
79'
Шанс! Люикс Кес из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
Угловой
78'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
78'
Кабонго Жоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
78'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
77'
Бех Уффе из команды Брённбю в офсайде
77'
Кабонго Жоэль из команды Брённбю делает пас партнеру.
77'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Удар от ворот произведет Брённбю
76'
Зимлинг Ники не смог попасть в створ ударом издали
76'
Халими Бесар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
75'
Опасность предотвращена - Ларссон Юхан из команды Брённбю вступил в отбор удачно
75'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Бех Уффе наказан за толчок соперника
73'
Тактическая замена. Поульсен Симон уходит с поля и его заменяет Joao Pereira
72'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой слева.
71'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Вильчек Камиль нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
71'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Тибблинг Симон из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
71'
Халими Бесар из команды Брённбю делает пас партнеру.
69'
Халими Бесар из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
69'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
67'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Халими Бесар из команды Брённбю делает пас партнеру.
67'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
Офсайд
67'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
67'
Сённерйюск начинает контратаку
Фол, нарушение
66'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Халими Бесар оказался на газоне.
65'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Халими Бесар из команды Брённбю делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
64'
Тактическая замена. Рёкер Бенедикт уходит с поля и его заменяет Кабонго Жоэль
Желтая карточка
64'
Вильчек Камиль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Вильчек Камиль из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Зимлинг Ники
63'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
63'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
62'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
62'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Лидер Март из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
60'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Бех Уффе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Alexander Bah
60'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
58'
Ромер Марсель сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Stefan Gartenmann классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
58'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
57'
Опасность предотвращена - Араюури Паулус из команды Брённбю вступил в отбор удачно
57'
Рёкер Бенедикт ошибается в защите.
57'
Халими Бесар из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
56'
Тактическая замена. Эрцег Анте уходит с поля и его заменяет Бех Уффе
56'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
Офсайд
56'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
56'
Вратарь парирует удар, который нанес Ромер Марсель, и мяч снова в игре
56'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
55'
Якобсен Кристиан II имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
55'
ШАНС! Якобсен Кристиан II вышел один-на-один с голкипером...
55'
Рёкер Бенедикт ошибается в защите.
54'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
54'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
53'
Шанс! Вильчек Камиль из команды Брённбю пробил головой, но мимо
53'
Кайзер Доминик из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
52'
Зимлинг Ники получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Безумный фол. Зимлинг Ники грубо играет против соперника. Пострадал Мукхтар Хани
52'
Отличный гол забил Лидер Март
51'
Поульсен Симон сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Лидер Март изменил счет на табло!
51'
Сённерйюск начинает контратаку
51'
Опасность предотвращена - Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
51'
Отличные скиллы показывает Мукхтар Хани, обводя своих соперников
50'
Удар от ворот произведет Брённбю
50'
Alexander Bah не смог попасть в створ ударом издали
50'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
50'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
49'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
48'
Брённбю контролирует мяч.
48'
Опасность предотвращена - Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
48'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
47'
Шанс! Вильчек Камиль из команды Брённбю пробил головой, но мимо
47'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
47'
Эрцег Анте из команды Брённбю делает пас партнеру.
Офсайд
46'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск в офсайде
Фол, нарушение
46'
Рёкер Бенедикт фолит на сопернике
46'
Абсалонсен Йохан получил травму и заменен. Якобсен Кристиан II выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
48'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
47'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
47'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Удар от ворот произведет Брённбю
47'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
46'
Абсалонсен Йохан возвращается на поле.
46'
Матч возобновлен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Травма, повреждение
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Абсалонсен Йохан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
45'
Абсалонсен Йохан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
44'
Фискер Каспер наказан за толчок соперника
Офсайд
44'
Люикс Кес из команды Сённерйюск в офсайде
44'
Йонссон Эггерт нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Лидер Март из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
43'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
43'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
Alexander Bah из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
42'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Лидер Март сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Абсалонсен Йохан изменил счет на табло!
41'
Лидер Март из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
40'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
40'
Ларссон Юхан из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
38'
Мукхтар Хани из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
38'
Удар от ворот произведет Брённбю
38'
ШАНС! Абсалонсен Йохан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
38'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск разыграл угловой с правого угла.
37'
Stefan Gartenmann нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
37'
Alexander Bah из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
37'
Юнг Антони ошибается в защите.
36'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
35'
Кайзер Доминик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
34'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает пас партнеру.
33'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
33'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
33'
Брённбю контролирует мяч.
33'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
32'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
32'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
31'
Фискер Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
31'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
31'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает пас партнеру.
31'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
Фол, нарушение
30'
Зимлинг Ники нарушает правила. Мукхтар Хани пострадал
30'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
30'
Вильчек Камиль мяч отрикошетил от ворот
30'
Эрцег Анте из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
30'
Брённбю начинает контратаку
30'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
29'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
29'
Удар от ворот произведет Брённбю
29'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
28'
Удар от ворот произведет Брённбю
28'
Зимлинг Ники не смог попасть в створ ударом издали
28'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
Угловой
28'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
28'
Абсалонсен Йохан мяч отрикошетил от ворот
27'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
27'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
26'
Сённерйюск начинает контратаку
26'
Эрцег Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Брённбю начинает контратаку
26'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
25'
Шанс! Люикс Кес из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
Угловой
25'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
25'
Вильчек Камиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
25'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Араюури Паулус наказан за толчок Лидер Март
24'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Угловой
24'
Тибблинг Симон из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
24'
Люикс Кес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
23'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает пас партнеру.
22'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
22'
Зимлинг Ники делает подножку сопернику.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Мукхтар Хани забивает!
21'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
21'
Араюури Паулус из команды Брённбю делает пас партнеру.
20'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
20'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает пас партнеру.
Офсайд
20'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
20'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Араюури Паулус из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
19'
Ларссон Юхан взял и забрал мяч на выходе
18'
Alexander Bah из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
18'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю делает пас партнеру.
18'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
18'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
17'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
16'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
16'
Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Ромер Марсель совершил серьезный фол, на грани карточки
15'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль изменил счет на табло!
14'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
14'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
14'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает пас партнеру.
12'
Поульсен Симон сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Ромер Марсель изменил счет на табло!
12'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
12'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
11'
ШАНС! Ларссон Юхан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
11'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает пас партнеру.
11'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю делает пас партнеру.
10'
Хорошую попытку сделал Лидер Март. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Лидер Март из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
10'
Сённерйюск начинает контратаку
Фол, нарушение
10'
Юнг Антони нарушает правила. Alexander Bah пострадал
9'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
9'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой слева.
8'
Милиц Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
8'
Араюури Паулус из команды Брённбю делает пас партнеру.
7'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
7'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
6'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Мукхтар Хани делает подножку сопернику.
5'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
5'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Сённерйюск начинает контратаку
4'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Араюури Паулус из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
2'
Эрцег Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
Офсайд
2'
Эрцег Анте из команды Брённбю в офсайде
1'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Брённбю начинает с центра поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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