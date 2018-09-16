Стадион: Nord Energi Arena Зрители: 1686
1:1
Конец матча
1:0
28' ГолAndreas Kaltoft
37' Желтая карточкаYaw-Ihle Amankwah
1:1
40' ГолПедерсен Миккель
45' Желтая карточкаEmmanuel Sabbi
69' Желтая карточкаПедерсен Миккель
70' Желтая карточкаФишер Сандер
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
94'
94'
Дэнни Ольсен делает длинную передачу вперед
94'
94'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро навешивает в штрафную с рикошетом.
93'
Sebastian Czajkowski наказан за толчок Дамборг Йонас
93'
Nicolai Floe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
92'
Йеспер Боге из команды Хобро делает неудачный навес.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
91'
Фишер Сандер из команды Вендсиссель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
91'
91'
Moses Opondo из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
90'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель подал угловой слева.
90'
90'
90'
90'
Шанс! Кристофферсен Юлиан из команды Хобро пробил головой, но мимо
89'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
88'
Фалл Байе Джиби нанес удар головой, но Nicolai Floe спокойно отбил мяч.
88'
87'
Фалл Байе Джиби возвращается на поле.
87'
Судья сигнализирует, что Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
87'
Хобро остается без одного игрока, потому что Фалл Байе Джиби уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
86'
86'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
86'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Фалл Байе Джиби из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
85'
85'
Тактическая замена. Sebastian Groenning уходит с поля и его заменяет Фалл Байе Джиби
84'
84'
83'
83'
83'
83'
Тактическая замена. Jon Thorsteinsson уходит с поля и его заменяет Brandao
82'
82'
Яв-Ихле Аманква делает длинную передачу вперед
82'
82'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
81'
Отличные скиллы показывает Sebastian Czajkowski, обводя своих соперников
81'
81'
Дэнни Ольсен из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
79'
Jon Thorsteinsson нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
79'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
79'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
79'
78'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
78'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Славов Мирослав не смог удачно сыграть.
78'
78'
78'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Sebastian Czajkowski нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает навес прямо в штрафную.
77'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Кристофферсен Юлиан
76'
Тактическая замена. Педерсен Миккель уходит с поля и его заменяет Дэнни Ольсен
76'
76'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
76'
76'
75'
75'
75'
75'
Славов Мирослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Отличные скиллы показывает Антипас Квинси, обводя своих соперников
74'
Судья сигнализирует, что Sebastian Czajkowski из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
74'
74'
Jon Thorsteinsson навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Судья сигнализирует, что Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Jon Thorsteinsson
73'
73'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
73'
73'
72'
72'
71'
Опасность предотвращена - Расмус Педерсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
71'
Отличные скиллы показывает Lucas Jensen, обводя своих соперников
71'
Moses Opondo из команды Вендсиссель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
71'
71'
70'
Рефери не любит споров - именно за это Фишер Сандер сейчас получил желтую
70'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Sebastian Groenning
69'
Педерсен Миккель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
69'
Безумный фол. Педерсен Миккель грубо играет против соперника. Пострадал Lucas Jensen
69'
69'
69'
69'
Sebastian Groenning из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
68'
Тактическая замена. Seyi Adekoya уходит с поля и его заменяет Sebastian Czajkowski
68'
Кристенсен Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Антипас Квинси из команды Хобро делает пас партнеру.
68'
67'
67'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
66'
Судья свистит. Дамборг Йонас атаковал сзади соперника. Это Славов Мирослав заработал своей команде штрафной
66'
66'
Фишер Сандер делает длинную передачу вперед
66'
Опасность предотвращена - Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
65'
Отличные скиллы показывает Sebastian Groenning, обводя своих соперников
65'
65'
65'
64'
64'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
64'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
63'
63'
63'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
62'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Педерсен Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
62'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
61'
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61'
61'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
60'
Jon Thorsteinsson наказан за толчок Дамборг Йонас
59'
59'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает неудачный навес.
59'
59'
59'
Seyi Adekoya из команды Вендсиссель сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
59'
59'
Антипас Квинси из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
58'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
58'
57'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Педерсен Миккель делает длинную передачу вперед
57'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Seyi Adekoya из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
56'
56'
Дамборг Йонас делает длинную передачу вперед
56'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
Sebastian Groenning из команды Хобро в офсайде
55'
54'
Судья сигнализирует, что Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
54'
54'
Фишер Сандер делает длинную передачу вперед
54'
53'
53'
53'
53'
Антипас Квинси из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
52'
52'
Антипас Квинси из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
52'
Педерсен Миккель из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
51'
51'
51'
Судья свистит. Дамборг Йонас атаковал сзади соперника. Это Славов Мирослав заработал своей команде штрафной
50'
50'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
Антипас Квинси мяч отрикошетил от ворот
49'
49'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
48'
48'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
48'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
48'
Вендсиссель имеет хороший шанс забить.
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Вендсиссель играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
47'
47'
Кристенсен Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
46'
Emmanuel Sabbi совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
46'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Кристенсен Даниэль
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
45'
45'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Seyi Adekoya
44'
Судья сигнализирует, что Seyi Adekoya из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
44'
44'
43'
43'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Яв-Ихле Аманква навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Славов Мирослав задерживает мяч рукой
42'
42'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
42'
42'
41'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Славов Мирослав
40'
Йеспер Боге сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Педерсен Миккель изменил счет на табло!
40'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
40'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
39'
39'
39'
38'
38'
Кристенсен Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
37'
Яв-Ихле Аманква - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
37'
Судья сигнализирует, что Яв-Ихле Аманква из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Moses Opondo
36'
Славов Мирослав наказан за толчок Расмус Педерсен
36'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель подал угловой слева.
36'
Moses Opondo нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
36'
36'
35'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Jon Thorsteinsson
35'
34'
34'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
34'
33'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Sebastian Groenning наказан за толчок Andreas Kaltoft
32'
31'
Опасность предотвращена - Яв-Ихле Аманква из команды Хобро вступил в отбор удачно
31'
Seyi Adekoya из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
31'
31'
Emmanuel Sabbi нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Отличный гол забил Andreas Kaltoft
30'
28'
Jon Thorsteinsson сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Andreas Kaltoft изменил счет на табло!
28'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
28'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
27'
Mikkel Frankoch получил травму и заменен. Вольгемут Миккель выходит на поле.
27'
Судья свистит. Антипас Квинси атаковал сзади соперника. Это Lucas Jensen заработал своей команде штрафной
27'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
26'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Матч возобновлен
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Mikkel Frankoch получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Mikkel Frankoch на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
ШАНС! Педерсен Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Опасность предотвращена - Фишер Сандер из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
24'
Отличные скиллы показывает Sebastian Groenning, обводя своих соперников
23'
23'
23'
23'
22'
21'
21'
20'
Emmanuel Sabbi наказан за толчок Lucas Jensen
20'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
19'
Хороший удар издали нанес Vito Hammershoej-Mistrati, но отличный сейв сделал Nicolai Floe. Угловой.
19'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
18'
18'
Mikkel Frankoch не смог попасть в створ ударом издали
18'
18'
16'
16'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель подал угловой справа.
16'
16'
16'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель подал угловой справа.
15'
Mathias Haarup предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
14'
Опасность предотвращена - Moses Opondo из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
14'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Sabbi, обводя своих соперников
14'
14'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
14'
13'
Sebastian Groenning из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Фишер Сандер пострадал.
12'
12'
Moses Opondo из команды Вендсиссель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
12'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
11'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
11'
11'
11'
Moses Opondo нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
10'
Опасность предотвращена - Фишер Сандер из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
10'
Отличные скиллы показывает Антипас Квинси, обводя своих соперников
10'
9'
9'
9'
Антипас Квинси из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
9'
8'
8'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
7'
7'
ШАНС! Педерсен Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Sebastian Groenning из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
7'
Славов Мирослав нанес удар головой, но Йеспер Раск спокойно отбил мяч.
7'
6'
Расмус Педерсен наказан за толчок Славов Мирослав
6'
Sebastian Groenning из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
6'
5'
Судья сигнализирует, что Sebastian Groenning из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Jon Thorsteinsson
5'
Отличные скиллы показывает Jon Thorsteinsson, обводя своих соперников
5'
5'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель подал угловой слева.
4'
4'
3'
3'
3'
2'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Sabbi, обводя своих соперников
2'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
1'
Судья сигнализирует, что Lucas Jensen из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Хобро начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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