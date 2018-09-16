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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 1686
Вендсиссель
1:1
Конец матча
Хобро
0'
1:0
28' Гол
Andreas Kaltoft
37' Желтая карточка
Yaw-Ihle Amankwah
1:1
40' Гол
Педерсен Миккель
45' Желтая карточка
Emmanuel Sabbi
69' Желтая карточка
Педерсен Миккель
70' Желтая карточка
Фишер Сандер
90'+5
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
94'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
94'
Дэнни Ольсен делает длинную передачу вперед
94'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
94'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
93'
Sebastian Czajkowski наказан за толчок Дамборг Йонас
93'
Nicolai Floe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Vito Hammershoej-Mistrati делает длинную передачу вперед
93'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
92'
Йеспер Боге из команды Хобро делает неудачный навес.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Хобро
91'
Фишер Сандер из команды Вендсиссель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
91'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
91'
Moses Opondo из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Угловой
90'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель подал угловой слева.
90'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
90'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
90'
Шанс! Кристофферсен Юлиан из команды Хобро пробил головой, но мимо
89'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
89'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Фалл Байе Джиби нанес удар головой, но Nicolai Floe спокойно отбил мяч.
88'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
87'
Фалл Байе Джиби возвращается на поле.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
Травма, повреждение
87'
Хобро остается без одного игрока, потому что Фалл Байе Джиби уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
86'
Удар от ворот произведет Хобро
86'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
86'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
85'
Фалл Байе Джиби из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
85'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Тактическая замена. Sebastian Groenning уходит с поля и его заменяет Фалл Байе Джиби
84'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Кристенсен Даниэль делает длинную передачу вперед
83'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
83'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
83'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Jon Thorsteinsson уходит с поля и его заменяет Brandao
82'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Яв-Ихле Аманква делает длинную передачу вперед
82'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
81'
Отличные скиллы показывает Sebastian Czajkowski, обводя своих соперников
81'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
81'
Дэнни Ольсен из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Jon Thorsteinsson нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
79'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
79'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кристенсен Даниэль делает длинную передачу вперед
78'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
78'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Славов Мирослав не смог удачно сыграть.
78'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
77'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Sebastian Czajkowski нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает навес прямо в штрафную.
77'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Кристофферсен Юлиан
76'
Тактическая замена. Педерсен Миккель уходит с поля и его заменяет Дэнни Ольсен
76'
ШАНС! Emmanuel Sabbi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
76'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
76'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
75'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
75'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
75'
Славов Мирослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Отличные скиллы показывает Антипас Квинси, обводя своих соперников
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Sebastian Czajkowski из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
74'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Jon Thorsteinsson навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Jon Thorsteinsson
73'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
73'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
72'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Опасность предотвращена - Расмус Педерсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
71'
Отличные скиллы показывает Lucas Jensen, обводя своих соперников
71'
Moses Opondo из команды Вендсиссель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
71'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
70'
Рефери не любит споров - именно за это Фишер Сандер сейчас получил желтую
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Фишер Сандер из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Sebastian Groenning
Желтая карточка
69'
Педерсен Миккель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
69'
Безумный фол. Педерсен Миккель грубо играет против соперника. Пострадал Lucas Jensen
69'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
69'
Вендсиссель начинает контратаку
69'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Sebastian Groenning из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
68'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
68'
Тактическая замена. Seyi Adekoya уходит с поля и его заменяет Sebastian Czajkowski
68'
Кристенсен Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Антипас Квинси из команды Хобро делает пас партнеру.
68'
Хобро начинает контратаку
67'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
66'
Судья свистит. Дамборг Йонас атаковал сзади соперника. Это Славов Мирослав заработал своей команде штрафной
66'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
66'
Фишер Сандер делает длинную передачу вперед
66'
Опасность предотвращена - Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
65'
Отличные скиллы показывает Sebastian Groenning, обводя своих соперников
65'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Кристенсен Даниэль делает длинную передачу вперед
64'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
64'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
64'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
63'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
62'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Педерсен Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
62'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 1686 болельщиков
61'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
Фол, нарушение
60'
Jon Thorsteinsson наказан за толчок Дамборг Йонас
59'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
59'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает неудачный навес.
59'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Seyi Adekoya из команды Вендсиссель сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
59'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
59'
Антипас Квинси из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
58'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
58'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Педерсен Миккель делает длинную передачу вперед
57'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Seyi Adekoya из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
56'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Дамборг Йонас делает длинную передачу вперед
56'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Офсайд
55'
Sebastian Groenning из команды Хобро в офсайде
55'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
54'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Фишер Сандер делает длинную передачу вперед
54'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
53'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Антипас Квинси из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
52'
Антипас Квинси из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
52'
Педерсен Миккель из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
51'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
51'
Судья свистит. Дамборг Йонас атаковал сзади соперника. Это Славов Мирослав заработал своей команде штрафной
50'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
50'
Антипас Квинси мяч отрикошетил от ворот
49'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
48'
Удар от ворот произведет Хобро
48'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
48'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
48'
Вендсиссель имеет хороший шанс забить.
47'
Вендсиссель контролирует мяч.
47'
Вендсиссель начинает контратаку
46'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Вендсиссель играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
47'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
47'
Кристенсен Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
46'
Emmanuel Sabbi совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Кристенсен Даниэль
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Хобро
45'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
45'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Seyi Adekoya
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Seyi Adekoya из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
44'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
44'
ШАНС! Emmanuel Sabbi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
43'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Яв-Ихле Аманква навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Славов Мирослав задерживает мяч рукой
42'
Удар от ворот произведет Хобро
42'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель делает неудачный навес.
42'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кристенсен Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Славов Мирослав
40'
Йеспер Боге сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Педерсен Миккель изменил счет на табло!
40'
Йеспер Боге из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
40'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
39'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Хобро
38'
Кристенсен Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
37'
Яв-Ихле Аманква - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Яв-Ихле Аманква из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Moses Opondo
Фол, нарушение
36'
Славов Мирослав наказан за толчок Расмус Педерсен
Угловой
36'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель подал угловой слева.
36'
Moses Opondo нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
36'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Jon Thorsteinsson
35'
Вендсиссель контролирует мяч.
34'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Andreas Kaltoft из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
34'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
32'
Sebastian Groenning наказан за толчок Andreas Kaltoft
32'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Опасность предотвращена - Яв-Ихле Аманква из команды Хобро вступил в отбор удачно
31'
Seyi Adekoya из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
31'
Вендсиссель начинает контратаку
31'
Emmanuel Sabbi нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Отличный гол забил Andreas Kaltoft
30'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Jon Thorsteinsson сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Andreas Kaltoft изменил счет на табло!
28'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
28'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
27'
Mikkel Frankoch получил травму и заменен. Вольгемут Миккель выходит на поле.
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Антипас Квинси атаковал сзади соперника. Это Lucas Jensen заработал своей команде штрафной
27'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Хобро начинает контратаку
26'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Mikkel Frankoch получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
25'
Mikkel Frankoch на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
ШАНС! Педерсен Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Опасность предотвращена - Фишер Сандер из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
24'
Отличные скиллы показывает Sebastian Groenning, обводя своих соперников
23'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Vito Hammershoej-Mistrati делает длинную передачу вперед
23'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
22'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
21'
ШАНС! Emmanuel Sabbi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
20'
Emmanuel Sabbi наказан за толчок Lucas Jensen
Угловой
20'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
19'
Хороший удар издали нанес Vito Hammershoej-Mistrati, но отличный сейв сделал Nicolai Floe. Угловой.
19'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Хобро
18'
Mikkel Frankoch не смог попасть в створ ударом издали
18'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Славов Мирослав из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
16'
Удар от ворот произведет Хобро
Угловой
16'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель подал угловой справа.
16'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
16'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель подал угловой справа.
15'
Mathias Haarup предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
14'
Опасность предотвращена - Moses Opondo из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
14'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Sabbi, обводя своих соперников
14'
Vito Hammershoej-Mistrati делает длинную передачу вперед
14'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
14'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Sebastian Groenning из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Фишер Сандер пострадал.
12'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Moses Opondo из команды Вендсиссель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
12'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Вендсиссель начинает контратаку
11'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
11'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Хобро
11'
Moses Opondo нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
10'
Опасность предотвращена - Фишер Сандер из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
10'
Отличные скиллы показывает Антипас Квинси, обводя своих соперников
10'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Антипас Квинси из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
9'
Хобро начинает контратаку
8'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Вендсиссель контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
7'
ШАНС! Педерсен Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Sebastian Groenning из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
7'
Славов Мирослав нанес удар головой, но Йеспер Раск спокойно отбил мяч.
7'
Кристенсен Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Расмус Педерсен наказан за толчок Славов Мирослав
6'
Sebastian Groenning из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
6'
Кристенсен Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Sebastian Groenning из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Jon Thorsteinsson
5'
Отличные скиллы показывает Jon Thorsteinsson, обводя своих соперников
5'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Jon Thorsteinsson из команды Вендсиссель подал угловой слева.
4'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Кристенсен Даниэль из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
3'
Вендсиссель контролирует мяч.
3'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
2'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Sabbi, обводя своих соперников
2'
Mikkel Frankoch из команды Вендсиссель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Lucas Jensen из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
1'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Хобро начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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