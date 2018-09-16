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Гефле
0:3
Конец матча
Фалькенберг
0'
0:1
50' Гол
Кристоффер Карлссон
0:2
54' Гол
John Bjoerkengren
0:3
58' Гол
Erik Paersson
61' Желтая карточка
Джонас Лантто
82' Желтая карточка
Юханссон Петр
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Фалькенберг делает замену. Карлссон Тобиас уходит с поля, а Ludvig Johansson выходит на его замену.
82'
Гефле делает замену. Isaac Shaze уходит с поля, а Melvin Maartensson Almevid выходит на его замену.
82'
Фалькенберг делает замену. Веде Антон уходит с поля, а Эгбучунам Чисом выходит на его замену.
82'
Фалькенберг делает замену. Erik Paersson уходит с поля, а Златан Крижанович выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Юханссон Петр получил желтую карточку от судьи
69'
Гефле делает замену. Admir Bajrovic уходит с поля, а Stefan Zarkovic выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Джонас Лантто получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Erik Paersson бьет в цель!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - John Bjoerkengren бьет в цель!
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Кристоффер Карлссон бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Гефле делает замену. Аугуст Стремберг уходит с поля, а Viktor Frodig выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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