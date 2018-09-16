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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:3
Конец матча
0:1
50' ГолКристоффер Карлссон
0:2
54' ГолJohn Bjoerkengren
0:3
58' ГолErik Paersson
61' Желтая карточкаДжонас Лантто
82' Желтая карточкаЮханссон Петр
|
50'
0:1
54'
0:2
58'
0:3
61'
82'
Состав команд
13
Край
Антон
19
Isaac
Shaze
11
Adam
Wiberg
33
Юза
Тибор
24
Веде
Антон
Гефле 5-3-1-1
- Основной состав
- 1 August Stroemberg Вратарь
- 7 Юханссон Петр Защитник
- 6 Флорен Йеспер Защитник
- 5 Бьоркман Йеспер Защитник
- 27 Netan Sansara Защитник
- 13 Край Антон Защитник
- 9 Admir Bajrovic Полузащитник
- 8 Jacob Ortmark Полузащитник
- 17 Джонас Лантто Полузащитник
- 19 Isaac Shaze Полузащитник
- 11 Adam Wiberg Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Viktor Frodig Вратарь
- 4 Stefan Zarkovic Защитник
- 3 Albin Lohikangas Защитник
- 14 Fitim Kastrati Полузащитник
- 26 Melvin Maartensson Almevid
- 24 Maans Berggren
- 23 Yassin Housni
- 16 Kevin Persson
- Главный тренер: Thomas Andersson
Фалькенберг 4-3-3
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 24 Веде Антон Полузащитник
- 10 Karl Soederstroem Нападающий
- 9 Erik Paersson Нападающий
- 11 Robin Oestlind Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 70 Эгбучунам Чисом Нападающий
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 2 Ludvig Johansson
- 45 Passi Prudence
- 42 Zlatan Krizanovic
- 19 Mergim Laci
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Предыдущие игры
Гефле (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 08.09.2018 Йёнчёпинг 1:0 Гефле С
- 04.09.2018 Гефле 0:1 Эргрюте С
- 25.08.2018 Хельсинборг 3:0 Гефле С
- 20.08.2018 Гефле 0:2 Браге С
- 15.08.2018 Карлштад 1:0 Гефле К
- 11.08.2018 Хальмстад 1:2 Гефле С
- 05.08.2018 Гефле 2:5 Фрей С
- 29.07.2018 Ландскруна 3:1 Гефле С
- 30.06.2018 Гефле 2:2 Варберг БоИС С
- 24.06.2018 Фрей 0:0 Гефле С
- 16.06.2018 Гефле 2:4 Эстер С
- 10.06.2018 Фалькенберг 3:0 Гефле С
- 05.06.2018 Гефле 1:1 Хельсинборг С
- 28.05.2018 Гефле 1:5 Ландскруна С
- 24.05.2018 АФК Эскильстуна 1:1 Гефле С
- 18.05.2018 Гефле 1:2 Йёнчёпинг С
- 11.05.2018 Эргрюте 3:1 Гефле С
- 07.05.2018 Гефле 1:3 Хальмстад С
- 27.04.2018 ГАИС 0:0 Гефле С
- 22.04.2018 Норрбю 0:2 Гефле С
Фалькенберг (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 11.09.2018 Фалькенберг 1:2 Ландскруна С
- 03.09.2018 Эстер 2:3 Фалькенберг С
- 26.08.2018 Фалькенберг 4:1 Дегерфорс С
- 21.08.2018 Скофтебюнс 1:4 Фалькенберг К
- 17.08.2018 Фалькенберг 1:0 Хальмстад С
- 12.08.2018 Фрей 3:2 Фалькенберг С
- 07.08.2018 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 28.07.2018 Варберг БоИС 0:3 Фалькенберг С
- 01.07.2018 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг С
- 25.06.2018 Дегерфорс 0:2 Фалькенберг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 10.06.2018 Фалькенберг 3:0 Гефле С
- 03.06.2018 Эргрюте 1:1 Фалькенберг С
- 29.05.2018 Вернаму 1:4 Фалькенберг С
- 25.05.2018 Фалькенберг 3:2 Варберг БоИС С
- 19.05.2018 Фалькенберг 0:0 Норрбю С
- 12.05.2018 Браге 3:4 Фалькенберг С
- 06.05.2018 Фалькенберг 0:2 Эстер С
- 01.05.2018 Хальмстад 1:1 Фалькенберг С
- 22.04.2018 Фалькенберг 3:1 Фрей С
Последние игры между собой
Гефле: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Фалькенберг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
- 10.06.2018 Фалькенберг 3:0 Гефле Суперэттан
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле Суперэттан
- 08.05.2017 Гефле 2:4 Фалькенберг Суперэттан
- 21.08.2016 Фалькенберг 1:1 Гефле Аллсвенскан
- 09.07.2016 Гефле 1:2 Фалькенберг Аллсвенскан
- 01.08.2015 Гефле 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан
- 05.04.2015 Фалькенберг 0:2 Гефле Аллсвенскан
- 14.09.2014 Гефле 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан
- 05.05.2014 Фалькенберг 1:1 Гефле Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|23
|15
|4
|4
|51 - 26
|49
|2.
|Хельсинборг
|22
|14
|6
|2
|44 - 21
|48
|3.
|АФК Эскильстуна
|23
|11
|10
|2
|32 - 12
|43
|4.
|Хальмстад
|22
|11
|5
|6
|36 - 26
|38
|5.
|Браге
|22
|10
|7
|5
|36 - 29
|37
|6.
|Дегерфорс
|23
|10
|6
|7
|36 - 36
|36
|7.
|Эргрюте
|22
|9
|6
|7
|35 - 29
|33
|8.
|Эстер
|22
|9
|4
|9
|34 - 30
|31
|9.
|ГАИС
|22
|6
|8
|8
|31 - 32
|26
|10.
|Норрбю
|23
|7
|5
|11
|23 - 37
|26
|11.
|Йёнчёпинг
|22
|7
|4
|11
|22 - 29
|25
|12.
|Фрей
|22
|6
|4
|12
|32 - 45
|22
|13.
|Вернаму
|23
|6
|4
|13
|23 - 40
|22
|14.
|Ландскруна
|22
|5
|6
|11
|29 - 34
|21
|15.
|Варберг БоИС
|22
|4
|8
|10
|30 - 40
|20
|16.
|Гефле
|23
|3
|5
|15
|21 - 49
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Фалькенберг делает замену. Карлссон Тобиас уходит с поля, а Ludvig Johansson выходит на его замену.
82'
Гефле делает замену. Isaac Shaze уходит с поля, а Melvin Maartensson Almevid выходит на его замену.
82'
Фалькенберг делает замену. Веде Антон уходит с поля, а Эгбучунам Чисом выходит на его замену.
82'
Фалькенберг делает замену. Erik Paersson уходит с поля, а Златан Крижанович выходит на его замену.
82'
Юханссон Петр получил желтую карточку от судьи
69'
Гефле делает замену. Admir Bajrovic уходит с поля, а Stefan Zarkovic выходит на его замену.
61'
Джонас Лантто получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Erik Paersson бьет в цель!
54'
Г О О О О Л - John Bjoerkengren бьет в цель!
50'
Г О О О О Л - Кристоффер Карлссон бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Гефле делает замену. Аугуст Стремберг уходит с поля, а Viktor Frodig выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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