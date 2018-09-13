Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Зенит

Стадион: Газовик
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - ЗенитДо начала игры, которая состоится 16.09.2018, осталось 2 дня 7 часов 8 минут.
Новости матча
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Маркизио стал игроком "Зенита" — 21:39
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Прогнозы на матч Оренбург - Зенит
Оренбург
5.4% (6)
Ничья:
13.5% (15)
Зенит
81.1% (90)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Зенит:
28.8% (32)
0:1 Зенит:
17.1% (19)
0:2 Зенит:
16.2% (18)
1:1 Ничья:
9% (10)
0:3 Зенит:
7.2% (8)
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