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Оренбург
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Зенит

До начала игры, которая состоится 16.09.2018, осталось 2 дня 7 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Оренбург - Зенит
Оренбург
5.4% (6)
Ничья:
13.5% (15)
Зенит
81.1% (90)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
28.8% (32)
Зенит:
17.1% (19)
Зенит:
16.2% (18)
Ничья:
9% (10)
Зенит:
7.2% (8)
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