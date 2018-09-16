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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 5410
Хорсенс
3:2
Конец матча
Орхус
0'
1:0
11' Гол
Kasper Junker
1:1
15' Гол
Mustapha Bundu
2:1
31' Гол
Soeren Reese
40' Желтая карточка
Миканович Дино
3:1
43' Гол
Ханссон Халлюр
3:2
52' Гол
Нильсен Каспер
61' Желтая карточка
Jens Stage
72' Красная карточка
Амини Мустафа
74' Желтая карточка
Peter Nymann
90'+6
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хорсенс вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
95'
Судья свистит. Ryan Mmaee атаковал сзади соперника. Это Soeren Reese заработал своей команде штрафной
95'
Сана Тобиас делает длинную передачу вперед
95'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
94'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Oliver Drost из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
93'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
92'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Сана Тобиас из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
92'
Rune Frantsen из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Нильсен Каспер пострадал.
91'
Миканович Дино из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
91'
Орхус начинает контратаку
91'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Sammy Skytte получил травму и заменен. Квист Миккель выходит на поле.
Травма, повреждение
90'
Sammy Skytte на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Sammy Skytte из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
89'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
87'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Kasper Junker из команды Хорсенс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
87'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
Угловой
87'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
86'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Sammy Skytte мяч отрикошетил от ворот
85'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает пас партнеру.
85'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Спельманн Мартин
83'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Шанс! Mustapha Bundu из команды Орхус пробил головой, но мимо
Угловой
83'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Ханссон Халлюр уходит с поля и его заменяет Ламб Микаэл
82'
Миканович Дино из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Сана Тобиас из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
Удар от ворот произведет Орхус
79'
Oliver Drost не смог попасть в створ ударом издали
79'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Soeren Reese из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
79'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
79'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Миканович Дино делает длинную передачу вперед
77'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Тактическая замена. Kasper Junker уходит с поля и его заменяет Oliver Drost
76'
Шанс! Ryan Mmaee из команды Орхус пробил головой, но мимо
76'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Судья свистит. Soeren Reese атаковал сзади соперника. Это Ryan Mmaee заработал своей команде штрафной
76'
Sammy Skytte из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
75'
Миканович Дино из команды Орхус делает неудачный навес.
75'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
74'
Рефери не любит споров - именно за это Петер Нюманн сейчас получил желтую
74'
Удар от ворот произведет Хорсенс
74'
ШАНС! Гира Адама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
73'
Нильсен Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Ryan Mmaee из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
73'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Амини Мустафа оказался удален с поля
Фол, нарушение
72'
Ханссон Халлюр наказан за толчок Jens Stage
71'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
71'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Петер Нюманн из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Mustapha Bundu
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
69'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
68'
Sammy Skytte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
68'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Удар от ворот произведет Орхус
67'
Ханссон Халлюр решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
66'
Отличные скиллы показывает Sammy Skytte, обводя своих соперников
66'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Удар от ворот произведет Хорсенс
66'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Томас Кортегаард наказан за толчок Jens Stage
65'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Ryan Mmaee
64'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
62'
Jens Stage из команды Орхус в офсайде
62'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
62'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
62'
Soeren Reese из команды Хорсенс в офсайде
61'
Ханссон Халлюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Jens Stage совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Нильсен Сиверт
60'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Хорошую попытку сделал Анкерсен Якоб. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 5410 болельщиков
59'
Нильсен Каспер из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Угловой
58'
Нильсен Каспер из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
58'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
57'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
57'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
57'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
57'
Mustapha Bundu из команды Орхус играет слишком грубо. Ханссон Халлюр оказался на газоне.
Офсайд
56'
Kasper Junker из команды Хорсенс в офсайде
Описание гола
56'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Kasper Junker рано отмечает, но гол будет отменен!
56'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
55'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
54'
Гира Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Опасность предотвращена - Петер Нюманн из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
54'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Якоб, обводя своих соперников
54'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Mustapha Bundu сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГОООООЛ - Нильсен Каспер Орхус забивает ударом головой
52'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
52'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Mustapha Bundu из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Soeren Reese
51'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Гира Адама из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
51'
Удар от ворот произведет Орхус
50'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Kasper Junker
48'
Удар от ворот произведет Хорсенс
48'
Миканович Дино из команды Орхус делает неудачный навес.
47'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
47'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Хорсенс играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
45'
Отличный командный гол!
43'
Sammy Skytte сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГОЛ! - Ханссон Халлюр из команды Хорсенс наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
43'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ханссон Халлюр и Sammy Skytte из команды Хорсенс.
43'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
42'
Хорсенс контролирует мяч.
41'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
41'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Опасность предотвращена - Ханссон Халлюр из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
41'
Отличные скиллы показывает Jens Stage, обводя своих соперников
Желтая карточка
40'
Миканович Дино совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
40'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает неудачный навес.
39'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
39'
Нильсен Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
39'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
38'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
37'
Матч возобновлен
37'
Бакман Никлас получил травму и заменен. Канструп Пьер выходит на поле.
Травма, повреждение
36'
Бакман Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Kasper Junker мяч отрикошетил от ворот
36'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Миканович Дино из команды Орхус играет слишком грубо. Ханссон Халлюр оказался на газоне.
35'
Миканович Дино из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
34'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Опасность предотвращена - Матиас Нильсен из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
33'
Отличные скиллы показывает Сана Тобиас, обводя своих соперников
33'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Ханссон Халлюр сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Soeren Reese изменил счет на табло!
Угловой
31'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс подал угловой слева.
30'
Бакман Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Нильсен Сиверт
29'
Нильсен Сиверт нанес удар головой, но Уалли Оскар спокойно отбил мяч.
29'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Угловой
29'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс разыграл угловой с правого угла.
28'
Нильсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
28'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
28'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
27'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
27'
Mustapha Bundu из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
26'
Орхус начинает контратаку
26'
Sammy Skytte из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Плохо сыграл Миканович Дино - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
25'
Удар от ворот произведет Хорсенс
25'
ШАНС! Амини Мустафа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Опасность предотвращена - Йулсгор Йеспер из команды Орхус вступил в отбор удачно
25'
Kasper Junker из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
24'
Kasper Junker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой слева.
24'
Томас Кортегаард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
24'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сана Тобиас и Анкерсен Якоб из команды Орхус.
23'
Орхус начинает контратаку
23'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Sammy Skytte из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
23'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ханссон Халлюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Гира Адама наказан за толчок Sammy Skytte
Фол, нарушение
21'
Mustapha Bundu наказан за толчок Soeren Reese
21'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Хорсенс контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
19'
Опасность предотвращена - Гира Адама из команды Орхус вступил в отбор удачно
19'
Отличные скиллы показывает Rune Frantsen, обводя своих соперников
18'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
18'
Миканович Дино из команды Орхус делает неудачный навес.
18'
Орхус начинает контратаку
17'
Удар от ворот произведет Хорсенс
17'
Mustapha Bundu не смог попасть в створ ударом издали
17'
Rune Frantsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гира Адама из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
16'
Отличный гол забил Mustapha Bundu
15'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Mustapha Bundu изменил счет на табло!
15'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Гира Адама
14'
Удар от ворот произведет Орхус
14'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
14'
Плохо сыграл Уалли Оскар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
14'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
12'
Удар от ворот произведет Хорсенс
12'
Гира Адама делает длинную передачу вперед
11'
Петер Нюманн сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГОООООЛ - Kasper Junker Хорсенс забивает ударом головой
11'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Sammy Skytte наказан за толчок Бакман Никлас
Описание гола
10'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Sammy Skytte рано отмечает, но гол будет отменен!
10'
Soeren Reese из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
9'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Бакман Никлас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
8'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Нильсен Сиверт задерживает мяч рукой
8'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Орхус имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
6'
Sammy Skytte из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Нильсен Каспер пострадал.
5'
Хорсенс контролирует мяч.
5'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
4'
Jens Stage из команды Орхус в офсайде
4'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
3'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
3'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
3'
Soeren Reese выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
2'
Sammy Skytte нанес удар головой, но Уалли Оскар спокойно отбил мяч.
2'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
2'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Петер Нюманн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
1'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Хорсенс начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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