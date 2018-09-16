Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 5410
1:0
11' ГолKasper Junker
1:1
15' ГолMustapha Bundu
2:1
31' ГолSoeren Reese
40' Желтая карточкаМиканович Дино
3:1
43' ГолХанссон Халлюр
3:2
52' ГолНильсен Каспер
61' Желтая карточкаJens Stage
72' Красная карточкаАмини Мустафа
74' Желтая карточкаPeter Nymann
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хорсенс вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
95'
Судья свистит. Ryan Mmaee атаковал сзади соперника. Это Soeren Reese заработал своей команде штрафной
95'
Сана Тобиас делает длинную передачу вперед
95'
94'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
94'
94'
Судья сигнализирует, что Oliver Drost из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
93'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
92'
92'
92'
Сана Тобиас из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Rune Frantsen из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Нильсен Каспер пострадал.
91'
Миканович Дино из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Sammy Skytte получил травму и заменен. Квист Миккель выходит на поле.
90'
Sammy Skytte на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Sammy Skytte из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
89'
88'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
88'
88'
87'
Миканович Дино нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Kasper Junker из команды Хорсенс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
87'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
87'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
86'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
85'
Sammy Skytte мяч отрикошетил от ворот
85'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает пас партнеру.
85'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Спельманн Мартин
83'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Шанс! Mustapha Bundu из команды Орхус пробил головой, но мимо
83'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Ханссон Халлюр уходит с поля и его заменяет Ламб Микаэл
82'
Миканович Дино из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
81'
Сана Тобиас из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
79'
Oliver Drost не смог попасть в створ ударом издали
79'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Soeren Reese из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
79'
79'
78'
78'
Миканович Дино делает длинную передачу вперед
77'
77'
Тактическая замена. Kasper Junker уходит с поля и его заменяет Oliver Drost
76'
Шанс! Ryan Mmaee из команды Орхус пробил головой, но мимо
76'
76'
Судья свистит. Soeren Reese атаковал сзади соперника. Это Ryan Mmaee заработал своей команде штрафной
76'
Sammy Skytte из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
75'
75'
74'
Рефери не любит споров - именно за это Петер Нюманн сейчас получил желтую
74'
74'
ШАНС! Гира Адама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
73'
73'
Нильсен Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Ryan Mmaee из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
73'
72'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Амини Мустафа оказался удален с поля
72'
Ханссон Халлюр наказан за толчок Jens Stage
71'
Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
70'
70'
Судья сигнализирует, что Петер Нюманн из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Mustapha Bundu
70'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
69'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
69'
68'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
68'
Sammy Skytte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
68'
67'
67'
Ханссон Халлюр решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
67'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
66'
Отличные скиллы показывает Sammy Skytte, обводя своих соперников
66'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
66'
66'
65'
65'
Томас Кортегаард наказан за толчок Jens Stage
65'
64'
Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Ryan Mmaee
64'
64'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
63'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
62'
Jens Stage из команды Орхус в офсайде
62'
62'
62'
Soeren Reese из команды Хорсенс в офсайде
61'
Ханссон Халлюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Jens Stage совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
60'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Нильсен Сиверт
60'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Хорошую попытку сделал Анкерсен Якоб. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 5410 болельщиков
59'
Нильсен Каспер из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Нильсен Каспер из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
58'
58'
57'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
57'
57'
57'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
57'
Mustapha Bundu из команды Орхус играет слишком грубо. Ханссон Халлюр оказался на газоне.
56'
Kasper Junker из команды Хорсенс в офсайде
56'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Kasper Junker рано отмечает, но гол будет отменен!
56'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
54'
Гира Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Опасность предотвращена - Петер Нюманн из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
54'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Якоб, обводя своих соперников
54'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Mustapha Bundu сделал результативную передачу.
52'
ГОООООЛ - Нильсен Каспер Орхус забивает ударом головой
52'
52'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Судья сигнализирует, что Mustapha Bundu из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Soeren Reese
51'
51'
Гира Адама из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
51'
50'
Ханссон Халлюр нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Kasper Junker
48'
48'
47'
47'
47'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Хорсенс играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
46'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
46'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
45'
Отличный командный гол!
43'
Sammy Skytte сделал результативную передачу.
43'
ГОЛ! - Ханссон Халлюр из команды Хорсенс наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
43'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ханссон Халлюр и Sammy Skytte из команды Хорсенс.
43'
43'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
42'
41'
41'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Опасность предотвращена - Ханссон Халлюр из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
41'
Отличные скиллы показывает Jens Stage, обводя своих соперников
40'
Миканович Дино совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
40'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
40'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает неудачный навес.
39'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
39'
Нильсен Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
39'
38'
38'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс подал угловой справа.
37'
Матч возобновлен
37'
Бакман Никлас получил травму и заменен. Канструп Пьер выходит на поле.
36'
Бакман Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Kasper Junker мяч отрикошетил от ворот
36'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Миканович Дино из команды Орхус играет слишком грубо. Ханссон Халлюр оказался на газоне.
35'
Миканович Дино из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
34'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
33'
Опасность предотвращена - Матиас Нильсен из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
33'
Отличные скиллы показывает Сана Тобиас, обводя своих соперников
33'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
31'
Ханссон Халлюр сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Soeren Reese изменил счет на табло!
31'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс подал угловой слева.
30'
Бакман Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
30'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Нильсен Сиверт
29'
Нильсен Сиверт нанес удар головой, но Уалли Оскар спокойно отбил мяч.
29'
29'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс разыграл угловой с правого угла.
28'
Нильсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
28'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
28'
27'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
27'
Mustapha Bundu из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
Sammy Skytte из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Плохо сыграл Миканович Дино - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
25'
25'
ШАНС! Амини Мустафа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Опасность предотвращена - Йулсгор Йеспер из команды Орхус вступил в отбор удачно
25'
Kasper Junker из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
24'
Kasper Junker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой слева.
24'
Томас Кортегаард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
24'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сана Тобиас и Анкерсен Якоб из команды Орхус.
23'
23'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Sammy Skytte из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
23'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ханссон Халлюр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Гира Адама наказан за толчок Sammy Skytte
21'
Mustapha Bundu наказан за толчок Soeren Reese
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
19'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
19'
Опасность предотвращена - Гира Адама из команды Орхус вступил в отбор удачно
19'
Отличные скиллы показывает Rune Frantsen, обводя своих соперников
18'
18'
18'
17'
17'
Mustapha Bundu не смог попасть в створ ударом издали
17'
Rune Frantsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гира Адама из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
16'
Отличный гол забил Mustapha Bundu
15'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Mustapha Bundu изменил счет на табло!
15'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
14'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Гира Адама
14'
14'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
14'
Плохо сыграл Уалли Оскар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
14'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
12'
Гира Адама делает длинную передачу вперед
11'
Петер Нюманн сделал результативную передачу.
11'
ГОООООЛ - Kasper Junker Хорсенс забивает ударом головой
11'
10'
Sammy Skytte наказан за толчок Бакман Никлас
10'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Sammy Skytte рано отмечает, но гол будет отменен!
10'
Soeren Reese из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
9'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Судья сигнализирует, что Бакман Никлас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
8'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Нильсен Сиверт задерживает мяч рукой
8'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Орхус имеет хороший шанс забить.
6'
Sammy Skytte из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Нильсен Каспер пострадал.
5'
5'
5'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
Jens Stage из команды Орхус в офсайде
4'
3'
3'
3'
3'
2'
Sammy Skytte нанес удар головой, но Уалли Оскар спокойно отбил мяч.
2'
2'
2'
1'
Петер Нюманн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Хорсенс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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