  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Урал
 
Позже
Ростов
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Урал - Ростов
Урал
18% (20)
Ничья:
45.9% (51)
Ростов
36% (40)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.5% (45)
Ростов:
16.2% (18)
Ростов:
10.8% (12)
Урал:
6.3% (7)
Урал:
6.3% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация