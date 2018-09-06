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Стадион: Екатеринбург Арена
Предыдущие игры
Урал (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 04.08.2018 Урал 1:2 Краснодар ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 20.07.2018 Урал 4:1 СК Катар ТМК
- 03.07.2018 Енисей 0:2 Урал ТМК
- 26.06.2018 Мура 1:4 Урал ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 06.05.2018 Урал 0:2 Амкар ПЛ
- 30.04.2018 Ахмат 0:0 Урал ПЛ
- 21.04.2018 Анжи 0:1 Урал ПЛ
- 15.04.2018 Урал 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 08.04.2018 Тосно 2:2 Урал ПЛ
- 01.04.2018 Урал 1:1 Рубин ПЛ
- 24.03.2018 Закакиу 1:4 Урал ТМК
- 22.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Урал ТМК
- 17.03.2018 СКА-Хабаровск 0:3 Урал ПЛ
- 12.03.2018 Урал 0:2 Локомотив Москва ПЛ
Ростов (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 24.08.2018 Арсенал Тула 0:1 Ростов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 19.07.2018 Хайдук 4:0 Ростов ТМК
- 14.07.2018 Славия Прага 2:1 Ростов ТМК
- 05.07.2018 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
- 29.06.2018 Ростов 2:0 Партизан ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 05.05.2018 Спартак Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 29.04.2018 Ростов 2:0 Тосно ПЛ
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
- 15.04.2018 Ростов 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 08.04.2018 Локомотив Москва 1:0 Ростов ПЛ
- 01.04.2018 Ростов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.03.2018 Ростов 0:2 Ахмат ТМК
- 17.03.2018 Арсенал Тула 2:2 Ростов ПЛ
- 11.03.2018 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
Последние игры между собой
Урал: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Ростов: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал Премьер-лига
- 15.07.2017 Урал 1:1 Ростов Премьер-лига
- 30.11.2016 Урал 1:0 Ростов Премьер-лига
- 07.08.2016 Ростов 0:0 Урал Премьер-лига
- 16.05.2016 Ростов 1:0 Урал Премьер-лига
- 07.11.2015 Урал 1:2 Ростов Премьер-лига
- 05.04.2015 Урал 0:1 Ростов Премьер-лига
- 31.10.2014 Ростов 1:0 Урал Премьер-лига
- 08.11.2013 Урал 1:4 Ростов Премьер-лига
- 30.09.2013 Ростов 1:1 Урал Премьер-лига
- 06.08.2008 Ростов 3:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 22.04.2008 Урал 1:1 Ростов ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|4.
|Оренбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 3
|9
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 5
|7
|11.
|Рубин
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|Енисей
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 8
|5
|14.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|Анжи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Урал - РостовДо начала игры, которая состоится 17.09.2018, осталось 2 дня 12 часов 5 минут.
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Прогнозы на матч Урал - Ростов
Урал
18% (20)
Ничья:
45.9% (51)
Ростов
36% (40)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.5% (45)
1:2 Ростов:
16.2% (18)
0:1 Ростов:
10.8% (12)
1:0 Урал:
6.3% (7)
2:1 Урал:
6.3% (7)
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