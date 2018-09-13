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Стадион:
Спартак Москва
 
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Ахмат
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ахмат

До начала игры, которая состоится 16.09.2018, осталось 2 дня 12 часов 8 минут.
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:
Прогнозы на матч Спартак Москва - Ахмат
Спартак Москва
87.8% (86)
Ничья:
9.2% (9)
Ахмат
3.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
41.8% (41)
Спартак Москва:
24.5% (24)
Спартак Москва:
8.2% (8)
Спартак Москва:
4.1% (4)
Ничья:
4.1% (4)
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