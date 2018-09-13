Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ахмат

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Стадион: Открытие Арена
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Спартак Москва (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 25.08.2018 Спартак Москва 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 18.08.2018 Краснодар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 14.08.2018 Спартак Москва 0:0 ПАОК ЛЧ
- 11.08.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 08.08.2018 ПАОК 3:2 Спартак Москва ЛЧ
- 04.08.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 28.07.2018 Спартак Москва 1:0 Оренбург ПЛ
- 21.07.2018 Спартак Москва 1:1 Ашдод ТМК
- 20.07.2018 Трабзонспор 1:4 Спартак Москва ТМК
- 16.07.2018 Рудар Веленье 1:3 Спартак Москва ТМК
- 15.07.2018 Пролетер 0:3 Спартак Москва ТМК
- 11.07.2018 Словацко 0:1 Спартак Москва ТМК
- 10.07.2018 Риека 3:1 Спартак Москва ТМК
- 01.07.2018 Спартак Москва 2:0 Авангард Курск ТМК
- 30.06.2018 Спартак Москва 2:0 Ротор ТМК
- 27.06.2018 Спартак Москва 2:1 Строгино ТМК
- 24.06.2018 Спартак Москва 2:0 Сочи ТМК
- 23.06.2018 Спартак Москва 3:0 Чертаново ТМК
- 13.05.2018 Спартак Москва 0:1 Динамо Москва ПЛ
Ахмат (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 02.09.2018 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал Тула 3:1 Ахмат ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 20.07.2018 Ахмат 1:0 Истанбул Башакшехир ТМК
- 19.07.2018 Ахмат 1:2 Лехвия ТМК
- 12.07.2018 Ахмат 1:0 Бирмингем ТМК
- 06.07.2018 Ахмат 0:4 Виктория Пльзень ТМК
- 03.07.2018 Швац 1:4 Ахмат ТМК
- 26.06.2018 Лудогорец 3:1 Ахмат ТМК
- 23.06.2018 Ваккер Инсбрук 2:0 Ахмат ТМК
- 13.05.2018 Амкар 0:0 Ахмат ПЛ
- 07.05.2018 Анжи 0:2 Ахмат ПЛ
- 30.04.2018 Ахмат 0:0 Урал ПЛ
- 23.04.2018 Спартак Москва 1:3 Ахмат ПЛ
- 18.04.2018 Локомотив Москва 0:0 Ахмат ПЛ
- 13.04.2018 Ахмат 1:0 Тосно ПЛ
- 07.04.2018 Рубин 3:2 Ахмат ПЛ
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ахмат: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 23.04.2018 Спартак Москва 1:3 Ахмат Премьер-лига
- 13.10.2017 Ахмат 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 17.05.2017 Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига
- 26.11.2016 Ахмат 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 16.05.2016 Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига
- 07.11.2015 Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 11.05.2015 Ахмат 4:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 20.09.2014 Спартак Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига
- 08.03.2014 Ахмат 1:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 06.10.2013 Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига
- 10.03.2013 Спартак Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига
- 25.08.2012 Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 07.08.2011 Ахмат 2:4 Спартак Москва Премьер-лига
- 10.04.2011 Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига
- 28.08.2010 Ахмат 2:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 10.04.2010 Спартак Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига
- 23.08.2009 Ахмат 2:3 Спартак Москва Премьер-лига
- 18.04.2009 Спартак Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига
- 25.10.2008 Спартак Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига
- 06.07.2008 Ахмат 3:1 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|4.
|Оренбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 3
|9
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|2 - 5
|7
|11.
|Рубин
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|Енисей
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 8
|5
|14.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|Анжи
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - АхматДо начала игры, которая состоится 16.09.2018, осталось 2 дня 12 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Ахмат
Спартак Москва
87.8% (86)
Ничья:
9.2% (9)
Ахмат
3.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Спартак Москва:
41.8% (41)
2:1 Спартак Москва:
24.5% (24)
1:0 Спартак Москва:
8.2% (8)
3:1 Спартак Москва:
4.1% (4)
1:1 Ничья:
4.1% (4)
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