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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 40700
Вердер
1:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
24' Желтая карточка
Классен Дэви
1:0
26' Гол
Эггештайн Максимилиан
65' Желтая карточка
Баргфреде Филипп
1:1
90' Гол
Мисиджан Вирджил
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
94'
Хорошую попытку сделал Кубо Юя. Удар в створ, но вратарь начеку
93'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Мисиджан Вирджил изменил счет на табло!
92'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
92'
Беренс Ханно сделал результативную передачу.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой слева.
91'
Мойсандер Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
Удар от ворот произведет Вердер
89'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Тактическая замена. Юя Осако уходит с поля и его заменяет Фридль Марко
88'
Удар от ворот произведет Вердер
87'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
87'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
86'
Вердер имеет хороший шанс забить.
86'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Кнёлль Тёрлес из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
85'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
84'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
84'
Мисиджан Вирджил мяч отрикошетил от ворот
84'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
83'
Эггештайн Максимилиан делает скидку к воротам
82'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Вердер
82'
Тактическая замена. Петрак Ондржей уходит с поля и его заменяет Кнёлль Тёрлес
82'
Кубо Юя из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
81'
ШАНС! Эггештайн Максимилиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Рашица Милот из команды Вердер делает пас партнеру.
81'
Вердер имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
80'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Юя Осако пострадал.
79'
Удар от ворот произведет Вердер
78'
ШАНС! Лёвен Эдуард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
78'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 40700 болельщиков
77'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Матч возобновлен
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Удар от ворот произведет Вердер
76'
Шанс! Марграйттер Георг из команды Нюрнберг пробил головой, но мимо
Угловой
76'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
75'
Шахин Нури из команды Вердер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
74'
Удар от ворот произведет Вердер
74'
ШАНС! Исхак Микаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
74'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
73'
Рашица Милот наказан за толчок Ляйбольд Тим
Фол, нарушение
72'
Мисиджан Вирджил задерживает мяч рукой
71'
Удар от ворот произведет Вердер
71'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Шахин Нури
71'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг делает неудачный навес.
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Петрак Ондржей нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
70'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг подал угловой слева.
70'
Исхак Микаэль мяч отрикошетил от ворот
70'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
69'
Удар от ворот произведет Вердер
69'
Нюрнберг имеет хороший шанс забить.
68'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Тактическая замена. Харник Мартин уходит с поля и его заменяет Рашица Милот
67'
Классен Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
66'
Удар от ворот произведет Вердер
66'
Шанс! Мюль Лукас из команды Нюрнберг пробил головой, но мимо
65'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Желтая карточка
65'
Баргфреде Филипп получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Баргфреде Филипп из команды Вердер играет слишком грубо. Мисиджан Вирджил оказался на газоне.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
64'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Тактическая замена. Перейра Матеус уходит с поля и его заменяет Мисиджан Вирджил
61'
Матч возобновлен
61'
Тактическая замена. Фукс Александер уходит с поля и его заменяет Лёвен Эдуард
Офсайд
60'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг в офсайде
59'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
59'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
59'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
59'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Харник Мартин из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Петрак Ондржей
58'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
57'
Вердер имеет хороший шанс забить.
56'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Валентини Энрико из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Мойсандер Никлас
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
55'
ШАНС! Эггештайн Максимилиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Харник Мартин из команды Вердер делает пас партнеру.
55'
Юя Осако из команды Вердер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
54'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет Вердер
54'
Перейра Матеус не смог попасть в створ ударом издали
54'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Мюль Лукас
53'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
51'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
51'
Баргфреде Филипп из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
50'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
49'
Перейра Матеус из команды Нюрнберг толкнул локтем оппонента. Это Баргфреде Филипп заработал фол
48'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
47'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
47'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
44'
Бредлов Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
43'
Ляйбольд Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Вердер
42'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
42'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Вердер контролирует мяч.
40'
Нюрнберг контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
40'
Гебреселассие Теодор не смог попасть в створ ударом издали
39'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой слева.
38'
Фукс Александер из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Фукс Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
36'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Харник Мартин из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Вердер контролирует мяч.
35'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Нюрнберг контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Марграйттер Георг пострадал.
31'
Удар от ворот произведет Вердер
Фол, нарушение
30'
Баргфреде Филипп из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Перейра Матеус пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
30'
ШАНС! Крузе Макс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
28'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Классен Дэви сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Эггештайн Максимилиан из команды Вердер переиграл вратаря дальним ударом!
Офсайд
26'
Кубо Юя из команды Нюрнберг в офсайде
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Харник Мартин грубо играет против соперника. Пострадал Петрак Ондржей
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Желтая карточка
24'
Классен Дэви получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Классен Дэви грубо играет против соперника. Пострадал Перейра Матеус
24'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
24'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
24'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
23'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Ляйбольд Тим
21'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
21'
Шанс! Мойсандер Никлас из команды Вердер пробил головой, но мимо
Угловой
21'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
21'
Харник Мартин мяч отрикошетил от ворот
21'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
20'
Валентини Энрико нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Перейра Матеус из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Харник Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Безумный фол. Эггештайн Максимилиан грубо играет против соперника. Пострадал Перейра Матеус
18'
Удар от ворот произведет Вердер
18'
Перейра Матеус из команды Нюрнберг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой слева.
17'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
16'
Эггештайн Максимилиан наказан за толчок Кубо Юя
16'
Баргфреде Филипп из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
Угловой
16'
Классен Дэви из команды Вердер подал угловой слева.
15'
Крузе Макс мяч отрикошетил от ворот
15'
Юя Осако из команды Вердер увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
15'
Вердер имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Петрак Ондржей
13'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
13'
Крузе Макс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает неудачный навес.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Фукс Александер
11'
Нюрнберг контролирует мяч.
10'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Перейра Матеус
9'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
8'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
7'
Юя Осако из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
7'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Юя Осако нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
6'
Вердер имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Кубо Юя нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Харник Мартин из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
3'
Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
3'
Мойсандер Никлас делает длинную передачу вперед
3'
Вердер контролирует мяч.
2'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Вердер имеет хороший шанс забить.
1'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Нюрнберг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вердер 1:1 Нюрнберг
Вердер
86.5% (154)
Ничья:
10.1% (18)
Нюрнберг
3.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Вердер:
41.6% (74)
Вердер:
25.8% (46)
Вердер:
14.6% (26)
Ничья:
6.2% (11)
Нюрнберг:
2.8% (5)
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