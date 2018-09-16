Стадион: Везерштадион Зрители: 40700
24' Желтая карточкаКлассен Дэви
1:0
26' ГолЭггештайн Максимилиан
65' Желтая карточкаБаргфреде Филипп
1:1
90' ГолМисиджан Вирджил
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
94'
Хорошую попытку сделал Кубо Юя. Удар в створ, но вратарь начеку
93'
92'
Г О О О О Л - Мисиджан Вирджил изменил счет на табло!
92'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
92'
Беренс Ханно сделал результативную передачу.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
91'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Мойсандер Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
89'
88'
Тактическая замена. Юя Осако уходит с поля и его заменяет Фридль Марко
88'
87'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
87'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
86'
86'
85'
Судья сигнализирует, что Кнёлль Тёрлес из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
84'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Мисиджан Вирджил мяч отрикошетил от ворот
84'
84'
83'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
83'
Эггештайн Максимилиан делает скидку к воротам
82'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Тактическая замена. Петрак Ондржей уходит с поля и его заменяет Кнёлль Тёрлес
81'
81'
ШАНС! Эггештайн Максимилиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Рашица Милот из команды Вердер делает пас партнеру.
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Юя Осако пострадал.
79'
78'
ШАНС! Лёвен Эдуард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 40700 болельщиков
77'
77'
Матч возобновлен
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
76'
Шанс! Марграйттер Георг из команды Нюрнберг пробил головой, но мимо
76'
75'
Шахин Нури из команды Вердер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
75'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
74'
74'
ШАНС! Исхак Микаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
74'
74'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
73'
Рашица Милот наказан за толчок Ляйбольд Тим
72'
Мисиджан Вирджил задерживает мяч рукой
71'
71'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Шахин Нури
71'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг делает неудачный навес.
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Петрак Ондржей нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг подал угловой слева.
70'
Исхак Микаэль мяч отрикошетил от ворот
70'
69'
69'
Нюрнберг имеет хороший шанс забить.
68'
67'
Тактическая замена. Харник Мартин уходит с поля и его заменяет Рашица Милот
67'
Классен Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
67'
66'
66'
Шанс! Мюль Лукас из команды Нюрнберг пробил головой, но мимо
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Баргфреде Филипп получил желтую карточку от судьи
65'
Баргфреде Филипп из команды Вердер играет слишком грубо. Мисиджан Вирджил оказался на газоне.
64'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Крузе Макс
64'
63'
63'
62'
61'
Тактическая замена. Перейра Матеус уходит с поля и его заменяет Мисиджан Вирджил
61'
Матч возобновлен
61'
Тактическая замена. Фукс Александер уходит с поля и его заменяет Лёвен Эдуард
60'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг в офсайде
59'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
59'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
59'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
59'
58'
Судья сигнализирует, что Харник Мартин из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Петрак Ондржей
58'
58'
57'
56'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Судья сигнализирует, что Валентини Энрико из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Мойсандер Никлас
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
55'
ШАНС! Эггештайн Максимилиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Харник Мартин из команды Вердер делает пас партнеру.
54'
54'
54'
Перейра Матеус не смог попасть в створ ударом издали
54'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Мюль Лукас
53'
52'
51'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
51'
51'
Баргфреде Филипп из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
50'
50'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
49'
Перейра Матеус из команды Нюрнберг толкнул локтем оппонента. Это Баргфреде Филипп заработал фол
48'
47'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
44'
44'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
44'
Бредлов Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Ляйбольд Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
43'
42'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
42'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
40'
Гебреселассие Теодор не смог попасть в створ ударом издали
39'
39'
39'
38'
Фукс Александер из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Фукс Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
36'
Харник Мартин из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
35'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
34'
34'
33'
32'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Марграйттер Георг пострадал.
31'
30'
Баргфреде Филипп из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Перейра Матеус пострадал.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
30'
ШАНС! Крузе Макс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
29'
29'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
28'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Классен Дэви сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Эггештайн Максимилиан из команды Вердер переиграл вратаря дальним ударом!
25'
Безумный фол. Харник Мартин грубо играет против соперника. Пострадал Петрак Ондржей
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
24'
Классен Дэви получил желтую карточку от судьи
24'
Безумный фол. Классен Дэви грубо играет против соперника. Пострадал Перейра Матеус
24'
24'
24'
24'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
24'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
22'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Ляйбольд Тим
21'
21'
Шанс! Мойсандер Никлас из команды Вердер пробил головой, но мимо
21'
21'
Харник Мартин мяч отрикошетил от ворот
21'
20'
Валентини Энрико нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Перейра Матеус из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
20'
Харник Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Безумный фол. Эггештайн Максимилиан грубо играет против соперника. Пострадал Перейра Матеус
18'
18'
Перейра Матеус из команды Нюрнберг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
18'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Эггештайн Максимилиан наказан за толчок Кубо Юя
16'
Баргфреде Филипп из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
16'
Классен Дэви из команды Вердер подал угловой слева.
15'
Крузе Макс мяч отрикошетил от ворот
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Петрак Ондржей
13'
13'
Крузе Макс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
12'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает неудачный навес.
11'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Фукс Александер
11'
10'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Перейра Матеус
9'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
7'
Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
7'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
7'
Юя Осако нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Кубо Юя нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Харник Мартин из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
3'
Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
3'
Мойсандер Никлас делает длинную передачу вперед
3'
2'
2'
2'
2'
1'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Нюрнберг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вердер 1:1 Нюрнберг
Вердер
86.5% (154)
Ничья:
10.1% (18)
Нюрнберг
3.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вердер:
41.6% (74)
1:0 Вердер:
25.8% (46)
2:0 Вердер:
14.6% (26)
1:1 Ничья:
6.2% (11)
1:2 Нюрнберг:
2.8% (5)
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