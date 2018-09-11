Текстовая онлайн трансляция матча ПЕК Зволле - Витесс

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: МАК3ПАРК
Позже
Предыдущие игры
ПЕК Зволле (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 06.09.2018 Херенвен 0:1 ПЕК Зволле ТМК
- 02.09.2018 Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Э
- 25.08.2018 ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Э
- 19.08.2018 Утрехт 2:0 ПЕК Зволле Э
- 10.08.2018 ПЕК Зволле 2:3 Херенвен Э
- 04.08.2018 ПЕК Зволле 3:0 Валвейк ТМК
- 28.07.2018 ПЕК Зволле 3:1 Леванте ТМК
- 21.07.2018 Ганновер 96 3:1 ПЕК Зволле ТМК
- 14.07.2018 ПЕК Зволле 5:0 Эксельсиор ТМК
- 10.07.2018 ПЕК Зволле 2:5 Меппен ТМК
- 07.07.2018 Далфсен 0:5 ПЕК Зволле ТМК
- 03.07.2018 Генемуйден 1:4 ПЕК Зволле ТМК
- 29.06.2018 Беркум 1:3 ПЕК Зволле ТМК
- 06.05.2018 АЗ Алкмаар 6:0 ПЕК Зволле Э
- 29.04.2018 ПЕК Зволле 0:1 Виллем II Э
- 17.04.2018 Твенте 2:0 ПЕК Зволле Э
- 14.04.2018 ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор Э
- 07.04.2018 Рода 3:2 ПЕК Зволле Э
- 31.03.2018 ПЕК Зволле 2:0 Спарта Роттердам Э
- 18.03.2018 ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Э
Витесс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 02.09.2018 Витесс 0:4 Аякс Э
- 26.08.2018 АЗ Алкмаар 0:0 Витесс Э
- 19.08.2018 Херенвен 1:1 Витесс Э
- 16.08.2018 Базель 1:0 Витесс ЛЕ
- 12.08.2018 Витесс 5:1 Гронинген Э
- 09.08.2018 Витесс 0:1 Базель ЛЕ
- 02.08.2018 Витесс 3:1 Вииторул Констанца ЛЕ
- 26.07.2018 Вииторул Констанца 2:2 Витесс ЛЕ
- 17.07.2018 Витесс 3:0 Локомотив Москва ТМК
- 13.07.2018 Витесс 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 09.07.2018 Шахтёр Донецк 4:1 Витесс ТМК
- 06.07.2018 Витесс 1:2 Вольфсбергер ТМК
- 19.05.2018 Утрехт 1:2 Витесс ЛЕ
- 15.05.2018 Витесс 3:2 Утрехт ЛЕ
- 12.05.2018 Витесс 2:1 АДО Ден Хааг ЛЕ
- 09.05.2018 АДО Ден Хааг 2:5 Витесс ЛЕ
- 06.05.2018 Виллем II 2:2 Витесс Э
- 29.04.2018 Витесс 5:0 Твенте Э
- 18.04.2018 АЗ Алкмаар 4:3 Витесс Э
- 14.04.2018 Витесс 7:0 Спарта Роттердам Э
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Витесс: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
- 27.01.2018 ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие
- 05.11.2017 Витесс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие
- 04.03.2017 ПЕК Зволле 3:1 Витесс Эредивизие
- 03.12.2016 Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие
- 27.01.2016 Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие
- 18.10.2015 ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие
- 24.05.2015 Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы
- 21.05.2015 ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы
- 28.02.2015 Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие
- 24.08.2014 ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие
- 18.01.2014 ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие
- 22.09.2013 Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие
- 31.03.2013 Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие
- 18.08.2012 ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Аякс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|5.
|Хераклес
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 10
|7
|6.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Виллем II
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|Витесс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Херенвен
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 9
|5
|11.
|Утрехт
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Де Графсхап
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Эксельсиор
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Эммен
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 11
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Гронинген
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|НАК Бреда
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
-
Текстовая онлайн трансляция матча ПЕК Зволле - ВитессДо начала игры, которая состоится 16.09.2018, осталось 2 дня 10 часов 53 минуты.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч ПЕК Зволле - Витесс
ПЕК Зволле
17.8% (13)
Ничья:
31.5% (23)
Витесс
50.7% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Витесс:
32.9% (24)
1:1 Ничья:
23.3% (17)
0:1 Витесс:
12.3% (9)
2:1 ПЕК Зволле:
9.6% (7)
1:0 ПЕК Зволле:
6.8% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация