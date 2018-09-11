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Стадион:
ПЕК Зволле
 
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Витесс
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Текстовая онлайн трансляция матча ПЕК Зволле - Витесс

До начала игры, которая состоится 16.09.2018, осталось 2 дня 10 часов 53 минуты.
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Прогнозы на матч ПЕК Зволле - Витесс
ПЕК Зволле
17.8% (13)
Ничья:
31.5% (23)
Витесс
50.7% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Витесс:
32.9% (24)
Ничья:
23.3% (17)
Витесс:
12.3% (9)
ПЕК Зволле:
9.6% (7)
ПЕК Зволле:
6.8% (5)
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