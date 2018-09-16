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Стадион:
Рапид Вена
0:1
Второй тайм: 64'
Аустрия Вена
0'
30' Желтая карточка
Фризенбихлер Кевин
32' Желтая карточка
Mert Muldur
33' Желтая карточка
Барац Матео
33' Желтая карточка
Шойссенгейер Кристиан
43' Желтая карточка
Роша Игор II
0:1
57' Гол
Грюнвальд Александр
64'
Второй тайм
59'
Рапид Вена делает замену. Mert Muldur уходит с поля, а Ауэр Штефан выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Грюнвальд Александр бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Роша Игор II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Шойссенгейер Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Барац Матео получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Mert Muldur получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Фризенбихлер Кевин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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