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Стадион: Альянц
0:1
Второй тайм: 64'
30' Желтая карточкаФризенбихлер Кевин
32' Желтая карточкаMert Muldur
33' Желтая карточкаБарац Матео
33' Желтая карточкаШойссенгейер Кристиан
43' Желтая карточкаРоша Игор II
0:1
57' ГолГрюнвальд Александр
|
32'
33'
43'
57'
0:1
Состав команд
10
Мург
Томас
97
Иван
Андрей
29
Алар
Дени
32
Пенц
Патрик
27
Эбнер
Томас
11
Венуто
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 3 Mert Muldur Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 4 Барац Матео Защитник
- 19 Поцманн Марвин Защитник
- 8 Шваб Швефан Полузащитник
- 39 Dejan Ljubicic Полузащитник
- 10 Мург Томас Полузащитник
- 28 Кнасмюлльнер Кристоф Полузащитник
- 97 Иван Андрей Полузащитник
- 29 Алар Дени Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 15 Manuel Martic Полузащитник
- 43 Гийемено Джереми Нападающий
- 22 Павлович Андрия Нападающий
- Главный тренер: Goran Djuricin
Аустрия Вена 4-2-1-3
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 30 Мадль Михаэль Защитник
- 18 Шойссенгейер Кристиан Защитник
- 3 Роша Игор II Защитник
- 27 Эбнер Томас Полузащитник
- 8 Матич Урош Полузащитник
- 10 Грюнвальд Александр Полузащитник
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- 20 Эдомвоньи Брайт Нападающий
- 11 Венуто Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Лучич Иван III Вратарь
- 25 Саламон Томас Защитник
- 16 Прокоп Доминик Полузащитник
- 4 Джегго Джеймс Полузащитник
- 39 Эвандро Коста Нападающий
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- 5 Vesel Demaku
- Главный тренер: Thomas Letsch
Предыдущие игры
Рапид Вена (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 02.09.2018 Штурм 1:1 Рапид Вена Б
- 30.08.2018 Стяуа 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 26.08.2018 Рапид Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 23.08.2018 Рапид Вена 3:1 Стяуа ЛЕ
- 19.08.2018 ЛАСК 2:1 Рапид Вена Б
- 16.08.2018 Рапид Вена 4:0 Слован Братислава ЛЕ
- 12.08.2018 Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Б
- 09.08.2018 Слован Братислава 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 04.08.2018 Рапид Вена 1:1 Альтах Б
- 29.07.2018 Адмира 0:3 Рапид Вена Б
- 20.07.2018 Куфштайн 0:5 Рапид Вена К
- 14.07.2018 Рапид Вена 1:2 Гамбург ТМК
- 08.07.2018 Рапид Вена 1:0 Крылья Советов ТМК
- 04.07.2018 Рапид Вена 0:2 Славия Прага ТМК
- 28.06.2018 Эбрайхсдорф 0:2 Рапид Вена ТМК
- 27.05.2018 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
- 20.05.2018 Рапид Вена 4:1 Альтах Б
- 13.05.2018 Рапид Вена 1:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 05.05.2018 ЛАСК 0:2 Рапид Вена Б
- 29.04.2018 Штурм 4:2 Рапид Вена Б
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 08.09.2018 Weinviertel Auswahl 0:5 Аустрия Вена ТМК
- 01.09.2018 Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург Б
- 25.08.2018 Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Б
- 19.08.2018 Аустрия Вена 4:0 Адмира Б
- 11.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Б
- 05.08.2018 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Б
- 27.07.2018 Аустрия Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 22.07.2018 Аустрия-13 0:4 Аустрия Вена К
- 13.07.2018 Аустрия Вена 0:1 Боруссия Д ТМК
- 09.07.2018 Аустрия Вена 2:2 Арсенал Тула ТМК
- 05.07.2018 Аустрия Вена 0:3 Шахтёр Донецк ТМК
- 29.06.2018 SC Poysdorf 0:8 Аустрия Вена ТМК
- 27.06.2018 Оберпуллендорф 0:12 Аустрия Вена ТМК
- 24.06.2018 FC Bisamberg 0:2 Аустрия Вена ТМК
- 23.06.2018 Спортюнион Мауэр 0:2 Аустрия Вена ТМК
- 27.05.2018 Аустрия Вена 4:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 20.05.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Б
- 15.05.2018 Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Б
- 05.05.2018 Аустрия Вена 0:0 Адмира Б
- 28.04.2018 Аустрия Вена 2:3 Маттерсбург Б
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Аустрия Вена: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
- 15.04.2018 Аустрия Вена 0:4 Рапид Вена Бундеслига
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 25.10.2017 Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена Кубок
- 22.10.2017 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Бундеслига
- 06.08.2017 Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 23.04.2017 Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 12.02.2017 Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 23.10.2016 Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 07.08.2016 Аустрия Вена 1:4 Рапид Вена Бундеслига
- 17.04.2016 Рапид Вена 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 14.02.2016 Аустрия Вена 0:3 Рапид Вена Бундеслига
- 25.10.2015 Рапид Вена 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 12.08.2015 Аустрия Вена 2:5 Рапид Вена Бундеслига
- 17.05.2015 Рапид Вена 4:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 08.03.2015 Аустрия Вена 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 09.11.2014 Рапид Вена 2:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 24.08.2014 Аустрия Вена 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 06.04.2014 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Бундеслига
- 09.02.2014 Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 27.10.2013 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|18 - 5
|21
|2.
|ЛАСК
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|Санкт-Пёльтен
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Аустрия Вена
|1:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|5.
|Штурм
|7
|3
|3
|1
|12 - 11
|12
|6.
|Вольфсбергер
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|7.
|Рапид Вена
|0:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Хартберг
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|9.
|Ваккер Инсбрук
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|10.
|Адмира
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|11.
|Маттерсбург
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|12.
|Альтах
|7
|0
|2
|5
|9 - 14
|2
Второй тайм
59'
Рапид Вена делает замену. Mert Muldur уходит с поля, а Ауэр Штефан выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Грюнвальд Александр бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Роша Игор II получил желтую карточку от судьи
33'
Шойссенгейер Кристиан получил желтую карточку от судьи
33'
Барац Матео получил желтую карточку от судьи
32'
Mert Muldur получил желтую карточку от судьи
30'
Фризенбихлер Кевин получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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