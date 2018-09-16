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Стадион: Гамла Уллеви
0:1
23' ГолОбаси Чинеду
0:2
33' ГолФрик Пер
36' Желтая карточкаФрик Пер
37' Желтая карточкаХольст Фредерик
|
23'
0:1
33'
0:2
36'
37'
Состав команд
25
Erik
Dahlin
13
Кайб
Рами
17
Фрик
Пер
34
Обаси
Чинеду
Гётеборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 2 Саломонссон Эмиль Защитник
- 4 Carl Starfelt Защитник
- 26 Калисир Андре Защитник
- 20 Victor Wernersson Защитник
- 6 Олдруп-Йенсен Фредрик Полузащитник
- 8 Vajeba Sakor Полузащитник
- 22 Хараишвили Георгий Полузащитник
- 10 Карлссон-Лагемюр Патрик Полузащитник
- 24 Sebastian Ohlsson I Полузащитник
- 9 Robin Soeder Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Нордстрём Билли Защитник
- 23 Викландер Давид Защитник
- 11 Аффан Амин Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 28 Alhassan Yusuf
- 15 Marcus Degerlund
- 31 Tom Amos
- 16 Sargon Abraham
- Главный тренер: Poya Asbaghi
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 27 Хольст Фредерик Защитник
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 17 Фрик Пер Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 34 Обаси Чинеду Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 16 Robert Gojani Полузащитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Гётеборг (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 02.09.2018 Далкурд 1:1 Гётеборг А
- 27.08.2018 Норрчёпинг 2:1 Гётеборг А
- 23.08.2018 Торнш 0:4 Гётеборг К
- 20.08.2018 Гётеборг 2:1 Эстерсунд А
- 10.08.2018 Гётеборг 2:3 Сириус А
- 04.08.2018 Кальмар 2:1 Гётеборг А
- 28.07.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна А
- 22.07.2018 Сириус 3:2 Гётеборг А
- 14.07.2018 Гётеборг 2:0 Эребру А
- 08.07.2018 Гётеборг 1:3 Кальмар А
- 30.06.2018 Буден 1:4 Гётеборг ТМК
- 16.06.2018 Гётеборг 1:2 Юргорден ТМК
- 11.06.2018 Nyhammars IF 1:8 Гётеборг ТМК
- 27.05.2018 Сундсвалль 2:0 Гётеборг А
- 24.05.2018 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 21.05.2018 Эльфсборг 1:1 Гётеборг А
- 13.05.2018 Гётеборг 0:2 Норрчёпинг А
- 07.05.2018 Мальмё 1:2 Гётеборг А
- 28.04.2018 Гётеборг 2:1 Хеккен А
- 22.04.2018 АИК 2:0 Гётеборг А
Эльфсборг (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Мутала 0:4 Эльфсборг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 08.07.2018 Эребру 1:2 Эльфсборг А
- 29.06.2018 Хельсингёр 1:2 Эльфсборг ТМК
- 21.06.2018 Хеккен 1:2 Эльфсборг ТМК
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг А
- 24.05.2018 Далкурд 1:4 Эльфсборг А
- 21.05.2018 Эльфсборг 1:1 Гётеборг А
- 14.05.2018 Хеккен 5:0 Эльфсборг А
- 06.05.2018 Эльфсборг 0:0 АИК А
- 29.04.2018 Сундсвалль 2:1 Эльфсборг А
- 23.04.2018 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг А
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
- 21.05.2018 Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 14.08.2017 Эльфсборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 28.05.2017 Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 31.10.2016 Гётеборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 17.07.2016 Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 24.09.2015 Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 04.06.2015 Гётеборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 14.09.2014 Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 04.05.2014 Гётеборг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 17.08.2013 Гётеборг 3:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 15.04.2013 Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 16.09.2012 Гётеборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 07.05.2012 Эльфсборг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 15.08.2011 Эльфсборг 3:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 22.06.2011 Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 22.09.2010 Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 18.04.2010 Гётеборг 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 30.08.2009 Гётеборг 4:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 04.05.2009 Эльфсборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 26.10.2008 Гётеборг 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан
Гётеборг
Эльфсборг
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|21
|14
|6
|1
|38 - 13
|48
|2.
|Хаммарбю
|20
|13
|4
|3
|40 - 23
|43
|3.
|Норрчёпинг
|21
|12
|6
|3
|33 - 19
|42
|4.
|Мальмё
|21
|12
|4
|5
|39 - 23
|40
|5.
|Эстерсунд
|21
|10
|3
|8
|35 - 27
|33
|6.
|Юргорден
|0:0
|21
|9
|6
|6
|29 - 24
|33
|7.
|Сундсвалль
|21
|9
|5
|7
|37 - 26
|32
|8.
|Хеккен
|20
|9
|4
|7
|37 - 20
|31
|9.
|Эребру
|21
|8
|5
|8
|25 - 26
|29
|10.
|Кальмар
|20
|8
|3
|9
|21 - 21
|27
|11.
|Гётеборг
|0:2
|21
|7
|2
|12
|27 - 34
|23
|12.
|Эльфсборг
|2:0
|21
|5
|6
|10
|20 - 26
|21
|13.
|Сириус
|20
|5
|2
|13
|23 - 49
|17
|14.
|Броммапойкарна
|0:0
|21
|5
|2
|14
|12 - 45
|17
|15.
|Далкурд
|20
|3
|4
|13
|26 - 41
|13
|16.
|Треллеборг
|20
|3
|4
|13
|17 - 42
|13
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Хольст Фредерик получил желтую карточку от судьи
36'
Фрик Пер получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Фрик Пер бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Обаси Чинеду бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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