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Стадион:
Гётеборг
0:2
Перерыв
Эльфсборг
0'
0:1
23' Гол
Обаси Чинеду
0:2
33' Гол
Фрик Пер
36' Желтая карточка
Фрик Пер
37' Желтая карточка
Хольст Фредерик
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Хольст Фредерик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Фрик Пер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Фрик Пер бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Обаси Чинеду бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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