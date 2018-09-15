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Стадион:
Бешикташ
0:0
Второй тайм: 47'
Малатьяспор
0'
20' Желтая карточка
Мина Артуро
37' Желтая карточка
Шебаке Иссам
47'
Второй тайм
47'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
47'
Алексич Даниел нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Бутаиб Халид из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Медель Гари
46'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
46'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Тактическая замена. Ленс Джермейн уходит с поля и его заменяет Бабель Райан
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Гильерме Маркес хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
49'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Эркин Джанер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Алексич Даниел
48'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
48'
Алексич Даниел нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Озбир Эртач взял и забрал мяч на выходе
47'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
46'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
46'
Негредо Альваро из команды Бешикташ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
Плохо сыграл Sadik Ciftpinar - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
45'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
44'
Sadik Ciftpinar на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Каш Эркан из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
43'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
43'
Эркин Джанер из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Куарежма Рикарду бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
42'
Опасность! Ляич Адем из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
41'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Ленс Джермейн из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Мина Артуро
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
39'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
39'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
38'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
37'
Малатьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
37'
Шебаке Иссам получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор толкнул локтем оппонента. Это Эркин Джанер заработал фол
36'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
36'
Шанс! Пепе Кеплер из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
Угловой
36'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
35'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
34'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Каш Эркан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ толкнул локтем оппонента. Это Murat Yildirim заработал фол
33'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Гильерме Маркес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Эркин Джанер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Алексич Даниел
32'
Малатьяспор контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Бутаиб Халид из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Пепе Кеплер
Офсайд
31'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
30'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Бюйюк Адем из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Генюл Гёкхан
29'
Бешикташ контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Murat Yildirim из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Медель Гари
27'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Бюйюк Адем
Травма, повреждение
27'
Шебаке Иссам возвращается на поле.
26'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Шебаке Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Травма, повреждение
24'
Шебаке Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
23'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Эркин Джанер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Алексич Даниел
22'
Малатьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
21'
ШАНС! Ляич Адем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
20'
Мина Артуро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Мина Артуро наказан за толчок Негредо Альваро
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
19'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
19'
Каш Эркан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
18'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Отличные скиллы показывает Ленс Джермейн, обводя своих соперников
18'
Опасность! Ляич Адем из команды Бешикташ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
17'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
17'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
17'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
16'
Мина Артуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает пас партнеру.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Мина Артуро из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Медель Гари
15'
Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Алексич Даниел из команды Малатьяспор подал угловой справа.
15'
Эркин Джанер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Каш Эркан из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
14'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Бюйюк Адем
13'
Малатьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
12'
Эркин Джанер не смог попасть в створ ударом издали
12'
Каш Эркан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Фол, нарушение
10'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Куарежма Рикарду пострадал.
10'
Бюйюк Адем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Гильерме Маркес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
10'
Эркин Джанер из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
9'
Бутаиб Халид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
9'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
9'
Шебаке Иссам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
8'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
8'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Бешикташ
7'
Каш Эркан из команды Малатьяспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Алексич Даниел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Бюйюк Адем
Фол, нарушение
6'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор толкнул локтем оппонента. Это Генюл Гёкхан заработал фол
5'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Доналд Митчелл из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Алексич Даниел из команды Малатьяспор подал угловой справа.
4'
Негредо Альваро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
4'
Алексич Даниел из команды Малатьяспор подал угловой справа.
4'
Эркин Джанер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Опасность! Бюйюк Адем из команды Малатьяспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
Малатьяспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Малатьяспор контролирует мяч.
2'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Бешикташ контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Малатьяспор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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