Стадион: Водафон
0:0
Второй тайм: 47'
20' Желтая карточкаМина Артуро
37' Желтая карточкаШебаке Иссам
Второй тайм
47'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
47'
Алексич Даниел нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Судья сигнализирует, что Бутаиб Халид из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Медель Гари
46'
46'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Тактическая замена. Ленс Джермейн уходит с поля и его заменяет Бабель Райан
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Гильерме Маркес хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
49'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
48'
Судья сигнализирует, что Эркин Джанер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Алексич Даниел
48'
48'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
48'
Алексич Даниел нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Озбир Эртач взял и забрал мяч на выходе
47'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
46'
46'
Негредо Альваро из команды Бешикташ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
46'
Плохо сыграл Sadik Ciftpinar - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
45'
44'
44'
Матч возобновлен
44'
Sadik Ciftpinar на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Судья сигнализирует, что Каш Эркан из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
43'
43'
Эркин Джанер из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Куарежма Рикарду бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
42'
41'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Судья сигнализирует, что Ленс Джермейн из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Мина Артуро
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
39'
39'
39'
38'
38'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
37'
37'
Шебаке Иссам получил желтую карточку от судьи
37'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор толкнул локтем оппонента. Это Эркин Джанер заработал фол
36'
36'
36'
Шанс! Пепе Кеплер из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
36'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
35'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
34'
34'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Каш Эркан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ толкнул локтем оппонента. Это Murat Yildirim заработал фол
33'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Гильерме Маркес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Эркин Джанер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Алексич Даниел
32'
Малатьяспор контролирует мяч.
31'
Судья сигнализирует, что Бутаиб Халид из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Пепе Кеплер
31'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
30'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
Судья сигнализирует, что Бюйюк Адем из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Генюл Гёкхан
29'
Бешикташ контролирует мяч.
28'
Судья сигнализирует, что Murat Yildirim из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Медель Гари
27'
Малатьяспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
27'
Шебаке Иссам возвращается на поле.
26'
26'
Матч возобновлен
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Шебаке Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
24'
Шебаке Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
23'
22'
Судья сигнализирует, что Эркин Джанер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Алексич Даниел
22'
22'
21'
ШАНС! Ляич Адем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Мина Артуро получил желтую карточку от судьи
20'
Мина Артуро наказан за толчок Негредо Альваро
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
19'
19'
19'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
19'
Каш Эркан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
18'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Отличные скиллы показывает Ленс Джермейн, обводя своих соперников
18'
17'
17'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
17'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
16'
Мина Артуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает пас партнеру.
16'
Судья сигнализирует, что Мина Артуро из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Медель Гари
15'
Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Эркин Джанер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Каш Эркан из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
14'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
13'
13'
12'
12'
Эркин Джанер не смог попасть в створ ударом издали
12'
Каш Эркан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Куарежма Рикарду пострадал.
10'
Бюйюк Адем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Гильерме Маркес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Эркин Джанер из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
9'
Бутаиб Халид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
9'
Шебаке Иссам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
8'
8'
8'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Удар от ворот произведет Бешикташ
7'
Каш Эркан из команды Малатьяспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Алексич Даниел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
6'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор толкнул локтем оппонента. Это Генюл Гёкхан заработал фол
5'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Доналд Митчелл из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Негредо Альваро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
4'
Эркин Джанер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Опасность! Бюйюк Адем из команды Малатьяспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
2'
Малатьяспор контролирует мяч.
2'
2'
Бешикташ контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Малатьяспор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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