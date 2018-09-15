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Стадион: Еникент АСАШ
1:0
Конец матча
1:0
12' ГолЭль-Кабир Мустафа
39' Желтая карточкаНункеу Дани
40' Желтая карточкаДжа-Джедже Брис
82' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
88' Желтая карточкаАйик Онур
90' Желтая карточкаТьеви Бифума
|
12'
1:0
39'
40'
82'
88'
90'
Состав команд
22
Озгенч
Эрдем
75
Эрто
Томас
14
Фати
Рикардо
10
Тьеви
Бифума
23
Парлак
Илхан
77
Мохтар
Юнес
99
Эзтюрк
Фатих
24
Нункеу
Дани
89
Келеш
Кадир
10
Вурал
Гюрай
Анкарагюджю 4-2-3-1
- Основной состав
- 34 Хопф Йоханнес Вратарь
- 22 Озгенч Эрдем Защитник
- 75 Эрто Томас Защитник
- 5 Alihan Kubalas Защитник
- 8 Пинту Тьягу Защитник
- 21 Джа-Джедже Брис Полузащитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 10 Тьеви Бифума Полузащитник
- 23 Парлак Илхан Полузащитник
- 77 Мохтар Юнес Полузащитник
- 9 Эль-Кабир Мустафа Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Челикай Корджан Вратарь
- 11 Акан Махмут Защитник
- 2 Айхан Ялчын Защитник
- 26 Коне Бакари Защитник
- 15 Путило Антон Полузащитник
- 7 Озер Кенан Полузащитник
- 3 Агчай Седат Полузащитник
- 66 Сен Эрдем Полузащитник
- 20 Черчи Алессио Нападающий
- 29 Kehinde Olanrewaju
- Главный тренер: Ismail Kartal
Акхисар 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Эзтюрк Фатих Вратарь
- 2 Врсайевич Авдийя Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 24 Нункеу Дани Защитник
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 8 Атасевен Эрай Полузащитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 7 Барбоза Элдер Полузащитник
- 5 Кыса Билал Полузащитник
- 10 Вурал Гюрай Полузащитник
- 34 Регаттен Адриен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 35 Кёрк Бора Вратарь
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 6 Джевикер Айкут Защитник
- 77 Минейро Сержиньо Защитник
- 27 Жозуэ Филипе Полузащитник
- 17 Гюлер Онурджан Полузащитник
- 11 Айик Онур Полузащитник
- 30 Бокила Лотетека Нападающий
- 28 Ману Элвис Нападающий
- Главный тренер: Сафет Сушич
Предыдущие игры
Анкарагюджю (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 08.09.2018 Генчлербирлиги 0:4 Анкарагюджю ТМК
- 02.09.2018 Касымпаша 2:1 Анкарагюджю С
- 25.08.2018 Анкарагюджю 2:2 Трабзонспор С
- 19.08.2018 Аланьяспор 0:2 Анкарагюджю С
- 10.08.2018 Анкарагюджю 1:3 Галатасарай С
- 21.07.2018 Эрзурум ББ 2:2 Анкарагюджю ТМК
- 07.05.2018 Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор ПЛТ
- 28.04.2018 Манисаспор 0:3 Анкарагюджю ПЛТ
- 22.04.2018 Анкарагюджю 4:0 Газиантеп ББ ПЛТ
- 14.04.2018 Умраньеспор 1:1 Анкарагюджю ПЛТ
- 07.04.2018 Анкарагюджю 3:2 Гиресунспор ПЛТ
- 01.04.2018 Денизлиспор 3:1 Анкарагюджю ПЛТ
- 18.03.2018 Анкарагюджю 1:0 Эскишехирспор ПЛТ
- 12.03.2018 Истанбулспор 1:2 Анкарагюджю ПЛТ
- 09.03.2018 Анкарагюджю 2:1 Аданаспор ПЛТ
- 04.03.2018 Болуспор 3:1 Анкарагюджю ПЛТ
- 24.02.2018 Анкарагюджю 4:0 Газиантепспор ПЛТ
- 20.02.2018 Самсунспор 1:1 Анкарагюджю ПЛТ
- 16.02.2018 Анкарагюджю 2:4 Ризеспор ПЛТ
- 11.02.2018 Балыкесирспор 1:3 Анкарагюджю ПЛТ
Акхисар (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 01.09.2018 Акхисар 1:1 Сивасспор С
- 27.08.2018 Истанбул Башакшехир 3:1 Акхисар С
- 19.08.2018 Акхисар 1:1 Ризеспор С
- 12.08.2018 Бешикташ 2:1 Акхисар С
- 05.08.2018 Галатасарай 1:1 Акхисар С
- 29.07.2018 Акхисар 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд ТМК
- 25.07.2018 Акхисар 0:0 Лестер ТМК
- 21.07.2018 Локомотив Москва 2:1 Акхисар ТМК
- 18.05.2018 Акхисар 2:1 Османлыспор С
- 14.05.2018 Кайсериспор 1:2 Акхисар С
- 10.05.2018 Акхисар 3:2 Фенербахче К
- 06.05.2018 Акхисар 1:2 Галатасарай С
- 29.04.2018 Малатьяспор 0:0 Акхисар С
- 22.04.2018 Акхисар 1:1 Гёзтепе С
- 18.04.2018 Галатасарай 0:2 Акхисар К
- 13.04.2018 Акхисар 0:3 Бешикташ С
- 08.04.2018 Аланьяспор 3:1 Акхисар С
- 01.04.2018 Акхисар 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 25.03.2018 Акхисар 2:2 Балыкесирспор ТМК
- 17.03.2018 Генчлербирлиги 1:1 Акхисар С
Анкарагюджю
Акхисар
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 8
-
2 Угловые 12
-
0 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Касымпаша
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|3.
|Истанбул Башакшехир
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Коньяспор
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Бешикташ
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Малатьяспор
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|7.
|Кайсериспор
|0:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Трабзонспор
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|9.
|Антальяспор
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|10.
|Анкарагюджю
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Гёзтепе
|2:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|12.
|Сивасспор
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Фенербахче
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|Аланьяспор
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|3
|15.
|Бурсаспор
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Ризеспор
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Акхисар
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|18.
|Эрзурум ББ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тьеви Бифума получил желтую карточку от судьи
88'
Айик Онур получил желтую карточку от судьи
84'
Анкарагюджю делает замену. Эль-Кабир Мустафа уходит с поля, а Агчай Седат выходит на его замену.
82'
Жозуэ Филипе получил желтую карточку от судьи
67'
Анкарагюджю делает замену. Эрто Томас уходит с поля, а Айхан Ялчын выходит на его замену.
67'
Акхизарспор делает замену. Врсайевич Авдийя уходит с поля, а Айик Онур выходит на его замену.
54'
Анкарагюджю делает замену. Мохтар Юнес уходит с поля, а Путило Антон выходит на его замену.
46'
Акхизарспор делает замену. Барбоза Элдер уходит с поля, а Жозуэ Филипе выходит на его замену.
46'
Акхизарспор делает замену. Келеш Кадир уходит с поля, а Ману Элвис выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Джа-Джедже Брис получил желтую карточку от судьи
39'
Нункеу Дани получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Эль-Кабир Мустафа бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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