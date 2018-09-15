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Стадион:
Анкарагюджю
1:0
Конец матча
Акхисар
0'
1:0
12' Гол
Эль-Кабир Мустафа
39' Желтая карточка
Нункеу Дани
40' Желтая карточка
Джа-Джедже Брис
82' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
88' Желтая карточка
Айик Онур
90' Желтая карточка
Тьеви Бифума
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Тьеви Бифума получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Айик Онур получил желтую карточку от судьи
84'
Анкарагюджю делает замену. Эль-Кабир Мустафа уходит с поля, а Агчай Седат выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Жозуэ Филипе получил желтую карточку от судьи
67'
Анкарагюджю делает замену. Эрто Томас уходит с поля, а Айхан Ялчын выходит на его замену.
67'
Акхизарспор делает замену. Врсайевич Авдийя уходит с поля, а Айик Онур выходит на его замену.
54'
Анкарагюджю делает замену. Мохтар Юнес уходит с поля, а Путило Антон выходит на его замену.
46'
Акхизарспор делает замену. Барбоза Элдер уходит с поля, а Жозуэ Филипе выходит на его замену.
46'
Акхизарспор делает замену. Келеш Кадир уходит с поля, а Ману Элвис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Джа-Джедже Брис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Нункеу Дани получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Эль-Кабир Мустафа бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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