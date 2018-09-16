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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Гент
1:2
Конец матча
Сент-Трюйден
0'
6' Желтая карточка
Безус Роман
0:1
21' Гол
Де Сар Алексис
34' Желтая карточка
Тейшейра Жорже
44' Желтая карточка
Верстрате Биргер
1:1
51' Гол
Бронн Дилан
67' Желтая карточка
Yohan Boli
1:2
80' Гол
Камада Даити
86' Вторая желтая карточка
Безус Роман
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сент-Труйден делает замену. Yohan Boli уходит с поля, а Эндо Ватару выходит на его замену.
86'
Безус Роман получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Камада Даити бьет в цель!
76'
Гент делает замену. Яремчук Роман уходит с поля, а Jonathan David выходит на его замену.
73'
Сент-Труйден делает замену. Себальос Кристиан уходит с поля, а Назон Даккенс выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Yohan Boli получил желтую карточку от судьи
64'
Гент делает замену. Aboubakary Koita уходит с поля, а Philip Azango выходит на его замену.
60'
Сент-Труйден делает замену. Elton Acolatse уходит с поля, а Камада Даити выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Бронн Дилан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Гент делает замену. Суке Арно уходит с поля, а Бронн Дилан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Верстрате Биргер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Тейшейра Жорже получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Де Сар Алексис бьет в цель!
Желтая карточка
6'
Безус Роман получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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