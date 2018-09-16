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Стадион: Геламко
1:2
Конец матча
6' Желтая карточкаБезус Роман
0:1
21' ГолДе Сар Алексис
34' Желтая карточкаТейшейра Жорже
44' Желтая карточкаВерстрате Биргер
1:1
51' ГолБронн Дилан
67' Желтая карточкаYohan Boli
1:2
80' ГолКамада Даити
86' Вторая желтая карточкаБезус Роман
|
6'
21'
0:1
34'
44'
46'
51'
1:1
67'
80'
1:2
86'
Состав команд
21
Асаре
Нана
10
Безус
Роман
11
Yohan
Boli
Гент 4-3-3
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 2 Суке Арно Защитник
- 4 Рустед Сигурд Защитник
- 76 Дерейк Тимоти Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 7 Чакветадзе Георгий Полузащитник
- 9 Лимбомбе Сталлоне Нападающий
- 17 Яремчук Роман Нападающий
- 22 Aboubakary Koita Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 28 Бронн Дилан Защитник
- 5 Пластун Игорь Защитник
- 29 Де Смет Тибо Защитник
- 14 Авонийи Тайво Нападающий
- 23 Андрияшевич Франко Нападающий
- 16 Jonathan David
- 35 Jari De Busser
- 32 Philip Azango
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Сент-Трюйден 3-4-3
- Основной состав
- 1 Степпе Кенни Вратарь
- 3 Takehiro Tomiyasu Защитник
- 26 Тейшейра Жорже Защитник
- 4 Гарсия Пол Защитник
- 7 Ботака Жордан Полузащитник
- 5 Де Сар Алексис Полузащитник
- 10 Безус Роман Полузащитник
- 29 Elton Acolatse Полузащитник
- 12 Samuel Asamoah Нападающий
- 19 Себальос Кристиан Нападающий
- 11 Yohan Boli Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Пирар Люка Вратарь
- 23 Sascha Kotysch Защитник
- 15 Камада Даити Полузащитник
- 9 Назон Даккенс Полузащитник
- 8 Санкон Ибраима Полузащитник
- 33 Эндо Ватару Полузащитник
- 18 Гладон Пол Нападающий
- Главный тренер: Марк Брис
Предыдущие игры
Гент (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 30.08.2018 Бордо 2:0 Гент ЛЕ
- 26.08.2018 Гент 2:1 Локерен ПДА
- 23.08.2018 Гент 0:0 Бордо ЛЕ
- 19.08.2018 Эйпен 2:3 Гент ПДА
- 16.08.2018 Гент 3:1 Ягеллония ЛЕ
- 12.08.2018 Гент 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 09.08.2018 Ягеллония 0:1 Гент ЛЕ
- 04.08.2018 Гент 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 27.07.2018 Стандард 3:2 Гент ПДА
- 23.07.2018 Гент 1:0 Страсбург ТМК
- 21.07.2018 АХ Лёвен 0:2 Гент ТМК
- 12.07.2018 ПАОК 1:1 Гент ТМК
- 07.07.2018 Стандард Веттерен 1:6 Гент ТМК
- 06.07.2018 Уденаарде 1:3 Гент ТМК
- 30.06.2018 Молебеке 1:4 Гент ТМК
- 23.06.2018 Дронген 1:3 Гент ТМК
- 22.06.2018 Гент-Зехавен 0:8 Гент ТМК
- 20.05.2018 Брюгге 0:1 Гент ПДА
- 13.05.2018 Гент 1:0 Андерлехт ПДА
Сент-Трюйден (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 01.09.2018 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 25.08.2018 Стандард 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 18.08.2018 Васланд-Беверен 2:2 Сент-Трюйден ПДА
- 11.08.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 05.08.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.07.2018 Сент-Трюйден 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 14.07.2018 Ломмель 0:1 Сент-Трюйден ТМК
- 12.07.2018 Спувен-Мопертинген 0:8 Сент-Трюйден ТМК
- 27.06.2018 Тес Спорт 0:2 Сент-Трюйден ТМК
- 26.06.2018 Herk FC 0:6 Сент-Трюйден ТМК
- 23.06.2018 Веллен 0:6 Сент-Трюйден ТМК
- 19.05.2018 Сент-Трюйден 1:1 Локерен ПДА
- 12.05.2018 Ройал Антверпен 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 09.05.2018 Сент-Трюйден 3:2 Беерсхот-Вильрейк ПДА
- 05.05.2018 Эйпен 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.04.2018 Сент-Трюйден 4:1 Остенде ПДА
- 21.04.2018 Сент-Трюйден 2:3 Эйпен ПДА
- 18.04.2018 Беерсхот-Вильрейк 1:3 Сент-Трюйден ПДА
- 15.04.2018 Остенде 2:2 Сент-Трюйден ПДА
- 07.04.2018 Сент-Трюйден 4:0 Ройал Антверпен ПДА
Последние игры между собой
Гент: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Сент-Трюйден: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Генк
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|3.
|Ройал Антверпен
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Андерлехт
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|5.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|6.
|Стандард
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Сент-Трюйден
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|9.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|10.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|9 - 10
|7
|11.
|Эйпен
|7
|2
|1
|4
|8 - 17
|7
|12.
|Кортрейк
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|13.
|Зульте-Варегем
|7
|1
|2
|4
|12 - 19
|5
|14.
|Локерен
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|15.
|Васланд-Беверен
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Мускрон-Перювельз
|7
|1
|0
|6
|3 - 10
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сент-Труйден делает замену. Yohan Boli уходит с поля, а Эндо Ватару выходит на его замену.
86'
Безус Роман получает вторую желтую карточку. Удаление.
80'
Г О О О О Л - Камада Даити бьет в цель!
76'
Гент делает замену. Яремчук Роман уходит с поля, а Jonathan David выходит на его замену.
73'
Сент-Труйден делает замену. Себальос Кристиан уходит с поля, а Назон Даккенс выходит на его замену.
67'
Yohan Boli получил желтую карточку от судьи
64'
Гент делает замену. Aboubakary Koita уходит с поля, а Philip Azango выходит на его замену.
60'
Сент-Труйден делает замену. Elton Acolatse уходит с поля, а Камада Даити выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Бронн Дилан бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Гент делает замену. Суке Арно уходит с поля, а Бронн Дилан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Верстрате Биргер получил желтую карточку от судьи
34'
Тейшейра Жорже получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Де Сар Алексис бьет в цель!
6'
Безус Роман получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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