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Росарио Сентраль
0:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
37' Желтая карточка
Nicolas Fernandez I
47' Желтая карточка
Leonardo Gil
54' Желтая карточка
Alexander Barboza
0:1
74' Гол
Lisandro Martinez
90' Желтая карточка
Gaston Togni
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Gaston Togni получил желтую карточку от судьи
84'
Дефенса и Хустисия делает замену. Matias Rojas уходит с поля, а Cristian Almeida выходит на его замену.
79'
Росарио Сентраль делает замену. Вашингтон Камачо уходит с поля, а Maximiliano Lovera выходит на его замену.
75'
Дефенса и Хустисия делает замену. Lisandro Martinez уходит с поля, а Rafael Delgado выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Lisandro Martinez бьет в цель!
63'
Дефенса и Хустисия делает замену. Domingo Blanco уходит с поля, а Серро Франсиско выходит на его замену.
61'
Росарио Сентраль делает замену. Карризо Федерико уходит с поля, а Andres Lioi выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Leonardo Gil получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Росарио Сентраль делает замену. Oscar Cabezas уходит с поля, а Miguel Barbieri выходит на его замену.
Желтая карточка
37'
Nicolas Fernandez получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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