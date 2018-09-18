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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
Конец матча
37' Желтая карточкаNicolas Fernandez I
47' Желтая карточкаLeonardo Gil
54' Желтая карточкаAlexander Barboza
0:1
74' ГолLisandro Martinez
90' Желтая карточкаGaston Togni
|
47'
74'
0:1
90'
Состав команд
Росарио Сентраль 4-4-2
- Основной состав
- 1 Jeremias Ledesma Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 2 Каруссо Матиас Защитник
- 26 Oscar Cabezas Защитник
- 24 Alfonso Parot Защитник
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 5 Leonardo Gil Полузащитник
- 10 Ортигоса Нестор Полузащитник
- 15 Washington Camacho Полузащитник
- 9 Рубен Марко Нападающий
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Josue Ayala Вратарь
- 19 Miguel Barbieri Защитник
- 11 Фернандес Хосе Луис Полузащитник
- 34 Maximiliano Lovera Полузащитник
- 14 Арисменди Диего Полузащитник
- 17 Эррера Херман Нападающий
- 18 Andres Lioi
Дефенса и Хустисия 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Унсаин Луис Вратарь
- 4 Julio Gonzalez Защитник
- 5 Lucas Bareiro Защитник
- 6 Alexander Barboza Защитник
- 24 Lisandro Martinez Защитник
- 10 Leonel Ariel Miranda Полузащитник
- 12 Ciro Rius Полузащитник
- 26 Matias Rojas II Полузащитник
- 8 Domingo Blanco Полузащитник
- 7 Gaston Togni Полузащитник
- 29 Nicolas Fernandez I Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Nicolas Avellaneda Вратарь
- 13 Cristian Almeida Защитник
- 33 Rafael Delgado Полузащитник
- 28 Серро Франсиско Полузащитник
- 9 Бордагарай Фабиан Нападающий
- 32 Mauricio Tevez Нападающий
- 30 Ignacio Huguenet
Предыдущие игры
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 12.09.2018 Росарио Сентраль 2:1 Атлетико Бермехо НБ
- 08.09.2018 Independiente Petrolero 6:0 Росарио Сентраль НБ
- 07.09.2018 Росарио Сентраль 0:0 Тальерес Кордоба К
- 02.09.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль С
- 26.08.2018 Росарио Сентраль 2:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 18.08.2018 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 12.08.2018 Росарио Сентраль 1:0 Банфилд С
- 03.08.2018 Росарио Сентраль 6:0 Хувентуд Антониана К
- 15.05.2018 Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 10.05.2018 Сан-Паулу 1:0 Росарио Сентраль КС
- 05.05.2018 Арсенал Саранди 4:0 Росарио Сентраль С
- 28.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль С
- 22.04.2018 Росарио Сентраль 0:2 Расинг Авельянеда С
- 15.04.2018 Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль С
- 13.04.2018 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Паулу КС
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 01.04.2018 Патронато де Парана 3:0 Росарио Сентраль С
- 17.03.2018 Росарио Сентраль 3:1 Чакарита Хуниорс С
- 12.03.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль С
- 04.03.2018 Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус С
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 01.09.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 25.08.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.08.2018 Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд КС
- 18.08.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Атлетико Тукуман С
- 12.08.2018 Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия С
- 06.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия К
- 01.08.2018 Эль Насьональ 1:0 Дефенса и Хустисия КС
- 19.07.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Эль Насьональ КС
- 18.05.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Митре К
- 12.05.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Арсенал Саранди С
- 05.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 28.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль С
- 24.04.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 15.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Расинг Авельянеда С
- 08.04.2018 Бока Хуниорс 1:2 Дефенса и Хустисия С
- 01.04.2018 Дефенса и Хустисия 1:3 Ривер Плейт С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 09.03.2018 Америка де Кали 0:3 Дефенса и Хустисия КС
- 04.03.2018 Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия С
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
- 28.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль Суперлига
- 27.08.2016 Росарио Сентраль 0:0 Дефенса и Хустисия Примера
- 05.04.2015 Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль Примера
- 31.08.2014 Дефенса и Хустисия 1:3 Росарио Сентраль Примера
- 13.05.2013 Росарио Сентраль 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Б
- 10.11.2012 Дефенса и Хустисия 0:1 Росарио Сентраль Примера Б
- 12.02.2012 Росарио Сентраль 3:2 Дефенса и Хустисия Националь Б
- 06.08.2011 Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль Националь Б
- 19.06.2011 Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль Националь Б
- 06.02.2011 Росарио Сентраль 0:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Годой Крус
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|5.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|6.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|8.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|9.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Банфилд
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|12.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|Ривер Плейт
|5
|1
|4
|0
|5 - 2
|7
|14.
|Бельграно
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|15.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|16.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|17.
|Индепендьенте
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 2
|5
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|20.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|21.
|Сан-Лоренсо
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|22.
|Колон
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|24.
|Ланус
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|26.
|Патронато де Парана
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Gaston Togni получил желтую карточку от судьи
84'
Дефенса и Хустисия делает замену. Matias Rojas уходит с поля, а Cristian Almeida выходит на его замену.
79'
Росарио Сентраль делает замену. Вашингтон Камачо уходит с поля, а Maximiliano Lovera выходит на его замену.
75'
Дефенса и Хустисия делает замену. Lisandro Martinez уходит с поля, а Rafael Delgado выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Lisandro Martinez бьет в цель!
63'
Дефенса и Хустисия делает замену. Domingo Blanco уходит с поля, а Серро Франсиско выходит на его замену.
61'
Росарио Сентраль делает замену. Карризо Федерико уходит с поля, а Andres Lioi выходит на его замену.
54'
Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
47'
Leonardo Gil получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Росарио Сентраль делает замену. Oscar Cabezas уходит с поля, а Miguel Barbieri выходит на его замену.
37'
Nicolas Fernandez получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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