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1:0
18' ГолGilberto IV
40' Желтая карточкаЛима Лукас II
45' Желтая карточкаElton I
52' Желтая карточкаЭнрике Бруно
1:1
78' ГолМело Фелипе
|
18'
1:0
40'
45'
52'
61'
78'
1:1
Состав команд
6
Leo
XV
26
Gregore
17
Elton
I
10
Ze
Rafael
13
Luan
IV
26
Луис
Виктор
17
Jean
III
19
Энрике
Бруно
30
Мело
Фелипе
28
Hyoran
Байя 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 6 Leo XV Защитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 17 Elton I Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 18 Рамирес Сантос Полузащитник
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 9 Gilberto IV Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Жаксон Защитник
- 16 Виктор Пауло Защитник
- 25 Эверсон Перейра Защитник
- 11 Edigar Junio Полузащитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 30 Marco Antonio Полузащитник
- 12 Claytinho
- 15 Edson III
- 23 Junior Brumado
- 32 Fernando Ribeiro
- 5 Flavio IX
Палмейрас 4-3-3
- Основной состав
- 21 Вевертон Перейра Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 13 Luan IV Защитник
- 15 Гомес Густаво Защитник
- 26 Луис Виктор Защитник
- 17 Jean III Полузащитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 30 Мело Фелипе Полузащитник
- 28 Hyoran Нападающий
- 9 Борха Мигель Нападающий
- 20 Лима Лукас II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 42 Жаилсон Марселино Вратарь
- 4 Nicolas Freire Защитник
- 29 Виллиан Сикейра Полузащитник
- 5 Тьяго Сантос Полузащитник
- 37 Artur Guimaraes Полузащитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- Моуче Пабло Полузащитник
- 25 Antonio Carlos I
- 49 Papagaio
- 45 Gabriel Furtado
- 7 Dudu X
- 6 Diogo VII
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Предыдущие игры
Байя (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Сеара 0:2 Байя СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 12.08.2018 Байя 1:0 Америка Минейро СA
- 09.08.2018 Серро 1:1 Байя КС
- 06.08.2018 Флуминенсе 1:1 Байя СA
- 03.08.2018 Байя 0:0 Палмейрас К
- 31.07.2018 Байя 2:2 Атлетико Минейро СA
- 26.07.2018 Байя 2:0 Серро КС
- 22.07.2018 Байя 4:1 Витория СA
- 20.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Байя СA
- 17.07.2018 Васко да Гама 2:0 Байя К
- 07.07.2018 Байя 0:0 Сампайо Корреа КСВ
- 05.07.2018 Сампайо Корреа 1:0 Байя КСВ
- 27.06.2018 Байя 0:0 Сеара КСВ
Палмейрас (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 31.08.2018 Палмейрас 0:1 Серро Портеньо КЛ
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 13.08.2018 Палмейрас 1:0 Васко да Гама СA
- 10.08.2018 Серро Портеньо 0:2 Палмейрас КЛ
- 05.08.2018 Америка Минейро 0:0 Палмейрас СA
- 03.08.2018 Байя 0:0 Палмейрас К
- 29.07.2018 Палмейрас 3:0 Парана СA
- 26.07.2018 Флуминенсе 1:0 Палмейрас СA
- 22.07.2018 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро СA
- 20.07.2018 Сантос 1:1 Палмейрас СA
- 14.06.2018 Палмейрас 1:1 Фламенго СA
- 10.06.2018 Сеара 2:2 Палмейрас СA
- 07.06.2018 Гремио 0:2 Палмейрас СA
Последние игры между собой
Байя: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Палмейрас: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|25
|14
|8
|3
|36 - 19
|50
|2.
|Интернасьональ
|24
|14
|7
|3
|31 - 13
|49
|3.
|Палмейрас
|25
|13
|8
|4
|37 - 17
|47
|4.
|Фламенго
|25
|13
|6
|6
|36 - 21
|45
|5.
|Гремио
|25
|12
|8
|5
|31 - 12
|44
|6.
|Атлетико Минейро
|25
|12
|6
|7
|41 - 29
|42
|7.
|Крузейро
|25
|8
|10
|7
|19 - 19
|34
|8.
|Сантос
|24
|8
|8
|8
|28 - 23
|32
|9.
|Коринтианс
|0:0
|25
|8
|7
|10
|25 - 21
|31
|10.
|Флуминенсе
|25
|8
|7
|10
|24 - 30
|31
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|8
|6
|11
|30 - 28
|30
|12.
|Америка Минейро
|25
|8
|6
|11
|24 - 29
|30
|13.
|Витория
|25
|8
|5
|12
|23 - 42
|29
|14.
|Байя
|25
|7
|8
|10
|25 - 30
|29
|15.
|Ботафого
|25
|7
|8
|10
|22 - 33
|29
|16.
|Сеара
|25
|6
|9
|10
|17 - 25
|27
|17.
|Васко да Гама
|24
|6
|7
|11
|27 - 36
|25
|18.
|Шапекоэнсе
|24
|5
|10
|9
|24 - 35
|25
|19.
|Спорт Ресифи
|0:0
|25
|6
|7
|12
|20 - 36
|25
|20.
|Парана
|25
|3
|7
|15
|11 - 33
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Г О О О О Л - Мело Фелипе бьет в цель!
75'
Байя делает замену. Gilberto уходит с поля, а Junior Brumado выходит на его замену.
72'
Палмейрас делает замену. Hyoran уходит с поля, а Виллиан Сикейра выходит на его замену.
61'
Палмейрас делает замену. Энрике Бруно уходит с поля, а Родригес Эдуардо Перейра Дуду выходит на его замену.
52'
Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Байя делает замену. Jose Elber уходит с поля, а Marco Antonio выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Elton получил желтую карточку от судьи
40'
Лима Лукас II получил желтую карточку от судьи
36'
Палмейрас делает замену. Luan уходит с поля, а Antonio Carlos выходит на его замену.
18'
Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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