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Байя
1:1
Конец матча
Палмейрас
0'
1:0
18' Гол
Gilberto IV
40' Желтая карточка
Лима Лукас II
45' Желтая карточка
Elton I
52' Желтая карточка
Энрике Бруно
1:1
78' Гол
Мело Фелипе
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Мело Фелипе бьет в цель!
76'
Байя делает замену. Elton уходит с поля, а Edson выходит на его замену.
75'
Байя делает замену. Gilberto уходит с поля, а Junior Brumado выходит на его замену.
72'
Палмейрас делает замену. Hyoran уходит с поля, а Виллиан Сикейра выходит на его замену.
61'
Палмейрас делает замену. Энрике Бруно уходит с поля, а Родригес Эдуардо Перейра Дуду выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Байя делает замену. Jose Elber уходит с поля, а Marco Antonio выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Elton получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Лима Лукас II получил желтую карточку от судьи
36'
Палмейрас делает замену. Luan уходит с поля, а Antonio Carlos выходит на его замену.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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