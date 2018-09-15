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Эстудиантес Ла-Плата
0:2
Конец матча
Альдосиви
0'
26' Желтая карточка
Галеано Леонель
57' Желтая карточка
Ismael Alberto Quilez
0:1
62' Гол
Matias Pisano
84' Желтая карточка
Андухар Марьяно
84' Желтая карточка
Jonathan Schunke
0:2
85' Пенальти
Cristian Chavez I
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Альдосиви делает замену. Галеано Леонель уходит с поля, а Леонардо Санчес II выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Кристиан Габриел Чавес из команды Альдосиви забивает с точки!
Желтая карточка
84'
Джонатан Щунке получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Андухар Марьяно получил желтую карточку от судьи
80'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Ivan Equiaga уходит с поля, а Carlo Lattanzio выходит на его замену.
68'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Fernando Zuqui уходит с поля, а Гастон Фернандес выходит на его замену.
64'
Альдосиви делает замену. Ezequiel Videla уходит с поля, а Federico Gino выходит на его замену.
63'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Juan Apaolaza уходит с поля, а Павоне Мариано выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Матиас Пизано бьет в цель!
Желтая карточка
57'
Исмаэль Алберто Куилез получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
26'
Галеано Леонель получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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