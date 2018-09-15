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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:2
Конец матча
26' Желтая карточкаГалеано Леонель
57' Желтая карточкаIsmael Alberto Quilez
0:1
62' ГолMatias Pisano
84' Желтая карточкаАндухар Марьяно
84' Желтая карточкаJonathan Schunke
0:2
85' ПенальтиCristian Chavez I
|
26'
62'
0:1
84'
84'
85'
0:2
Состав команд
15
Gaston
Campi
Эстудиантес Ла-Плата 4-1-4-1
- Основной состав
- 21 Андухар Марьяно Вратарь
- 14 Санчес Факундо Защитник
- 6 Jonathan Schunke Защитник
- 15 Gaston Campi Защитник
- 3 Ivan Equiaga Защитник
- 22 Бранья Родриго Полузащитник
- 7 Lucas Albertengo Полузащитник
- 5 Fernando Zuqui Полузащитник
- 9 Lucas Rodriguez III Полузащитник
- 8 Matias Pellegrini Полузащитник
- 19 Juan Apaolaza Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Daniel Sappa Вратарь
- 18 Fabian Noguera Защитник
- 30 Carlo Lattanzio Полузащитник
- 24 Nahuel Estevez Полузащитник
- 4 Ivan Gomez Полузащитник
- 16 Павоне Мариано Нападающий
- 10 Gaston Fernandez I
- Главный тренер: Fabian Nardozza
Альдосиви 4-3-3
- Основной состав
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 4 Ismael Alberto Quilez Защитник
- 32 Emiliano Amor Защитник
- 6 Галеано Леонель Защитник
- 23 Lucas Villalba Защитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 87 Ezequiel Videla Полузащитник
- 28 Ivan Colman Полузащитник
- 10 Matias Pisano Нападающий
- 22 Страккуалурси Денис Нападающий
- 11 Cristian Chavez I Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Walter Fabian Assmann Вратарь
- 16 Леонардо Санчес II Защитник
- 8 Juan Daniel Galeano Полузащитник
- 36 Emiliano Ozuna Нападающий
- 18 Javier Iritier Нападающий
- 9 Телечеа Фернандо Нападающий
- 26 Leandro Sapetti
- 29 Federico Gino
Предыдущие игры
Эстудиантес Ла-Плата (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 09.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Комуникасьонес ПБМ
- 06.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Лухан К
- 03.09.2018 Колегиалес 2:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 02.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Индепендьенте С
- 29.08.2018 Гремио 2:1 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 29.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Хусто Хосе де Уркиса ПБМ
- 25.08.2018 Бельграно 2:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 24.08.2018 Дефенсорес Юнидос 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 21.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Альмиранте Браун ПБМ
- 20.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бока Хуниорс С
- 12.08.2018 Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 08.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Гремио КЛ
- 27.07.2018 Темперлей 1:0 Эстудиантес Ла-Плата К
- 25.07.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:0 Сентраль Кордоба К
- 25.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Насьональ Монтевидео КЛ
- 16.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Уркиза ПБМП
- 15.05.2018 Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 10.05.2018 Уркиза 3:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМП
- 07.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда С
- 06.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 4:1 Тальерес Ремедиос ПБМП
Альдосиви (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 02.09.2018 Альдосиви 0:2 Тигре С
- 26.08.2018 Ланус 0:1 Альдосиви С
- 19.08.2018 Альдосиви 2:1 Уракан С
- 11.08.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Альдосиви С
- 20.07.2018 Олимпо 1:1 Альдосиви К
- 05.05.2018 Альдосиви 3:1 Альмагро ПБН
- 30.04.2018 Альдосиви 2:0 Эстудиантес Сан-Луис ПБ
- 23.04.2018 Депортиво Риестра 1:0 Альдосиви ПБ
- 14.04.2018 Альдосиви 1:1 Лос-Андес ПБ
- 08.04.2018 Химнасия Хухуй 1:2 Альдосиви ПБ
- 03.04.2018 Альдосиви 1:0 Вилья Дальмине ПБ
- 25.03.2018 Сармиенто 1:0 Альдосиви ПБ
- 20.03.2018 Альдосиви 1:3 Кильмес ПБ
- 13.03.2018 Бока Унидос 0:1 Альдосиви ПБ
- 04.03.2018 Альдосиви 2:2 Атлетико Рафаэла ПБ
- 24.02.2018 Депортиво Морон 3:3 Альдосиви ПБ
- 20.02.2018 Альдосиви 1:0 Атлетико Митре ПБ
- 11.02.2018 Олл Бойз 0:1 Альдосиви ПБ
- 09.12.2017 Альдосиви 0:0 Индепендиенте Ривадавия ПБ
- 02.12.2017 Ферро Карриль 0:2 Альдосиви ПБ
Последние игры между собой
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Альдосиви: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
- 08.04.2017 Альдосиви 1:4 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 25.02.2017 Эстудиантес Ла-Плата 5:2 Альдосиви Товарищеские матчи. Клубы
- 24.02.2016 Альдосиви 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 08.09.2015 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Альдосиви Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Росарио Сентраль
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|5.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|10.
|Бельграно
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 1
|5
|14.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Ривер Плейт
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|19.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|20.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|21.
|Колон
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|22.
|Индепендьенте
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|24.
|Ланус
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|26.
|Патронато де Парана
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Альдосиви делает замену. Галеано Леонель уходит с поля, а Леонардо Санчес II выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Кристиан Габриел Чавес из команды Альдосиви забивает с точки!
84'
Джонатан Щунке получил желтую карточку от судьи
84'
Андухар Марьяно получил желтую карточку от судьи
80'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Ivan Equiaga уходит с поля, а Carlo Lattanzio выходит на его замену.
68'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Fernando Zuqui уходит с поля, а Гастон Фернандес выходит на его замену.
64'
Альдосиви делает замену. Ezequiel Videla уходит с поля, а Federico Gino выходит на его замену.
63'
Эстудиантес Ла-Плата делает замену. Juan Apaolaza уходит с поля, а Павоне Мариано выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Матиас Пизано бьет в цель!
57'
Исмаэль Алберто Куилез получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Галеано Леонель получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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