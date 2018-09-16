- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:0
Конец матча
19' Желтая карточкаLeandro Sebastian Olivarez
29' Желтая карточкаJuan Leandro Quiroga
67' Желтая карточкаHector Fertoli
71' Желтая карточкаФигероа Виктор
79' Желтая карточкаMiguel Angel Martinez
86' Желтая карточкаJoel Amoroso
|
67'
71'
86'
Состав команд
15
Joel
Amoroso
Бельграно 4-4-2
- Основной состав
- 23 Ригамонти Сесар Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 25 Leandro Sebastian Olivarez Защитник
- 3 Miguel Angel Martinez Защитник
- 29 Juan Leandro Quiroga Защитник
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 17 Juan Brunetta Полузащитник
- 30 Родригес Денис Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Нападающий
- 11 Adrian Balboa Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Sebastian Luna Защитник
- 2 Hernan Menose Защитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 16 Maximiliano Lugo Полузащитник
- 8 Ромеро Гастон Полузащитник
- 28 Tomas Attis
- 15 Pablo Heredia
Ньюэллс Олд Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 4 Пирис Иван Защитник
- 29 Stefano Callegari Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 28 Биттоло Мариано Защитник
- 21 Juan Ignacio Sills Полузащитник
- 5 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 15 Joel Amoroso Полузащитник
- 16 Фигероа Виктор Полузащитник
- 26 Hector Fertoli Полузащитник
- 7 Леал Луиш Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Teodoro Paredes Защитник
- 18 Joaquin Torres Полузащитник
- 8 Braian Rivero Полузащитник
- 33 Формика Мауро Нападающий
- 22 Lisandro Cabrera
- 20 Leonel Ferroni
- 12 Nicolas Temperini
Предыдущие игры
Бельграно (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 01.09.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 25.08.2018 Бельграно 2:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 19.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Бельграно С
- 12.08.2018 Бельграно 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.05.2018 Бельграно 0:1 Платенсе К
- 13.05.2018 Бельграно 2:3 Темперлей С
- 05.05.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Бельграно С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 21.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бельграно С
- 14.04.2018 Бельграно 3:0 Арсенал Саранди С
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
- 03.02.2018 Бельграно 0:0 Ланус С
- 28.01.2018 Олимпо 1:2 Бельграно С
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 08.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Атлетико Тукуман К
- 04.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман С
- 28.08.2018 Годой Крус 2:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 11.08.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Дефенсорес Юнидос К
- 19.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Депортиво Ринкон К
- 15.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 11.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 05.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 13.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 04.03.2018 Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 27.02.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Темперлей С
Последние игры между собой
Бельграно: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
- 13.01.2018 Бельграно 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи. Клубы
- 13.01.2018 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи. Клубы
- 18.11.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бельграно Суперлига
- 05.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Бельграно Товарищеские матчи. Клубы
- 22.06.2017 Бельграно 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 29.03.2015 Бельграно 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 07.02.2015 Бельграно 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи. Клубы
- 24.08.2014 Ньюэллс Олд Бойз 3:3 Бельграно Примера
- 21.02.2014 Бельграно 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 18.08.2013 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бельграно Примера
- 02.03.2013 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Бельграно Примера
- 26.08.2012 Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 03.03.2012 Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бельграно Примера А
- 28.08.2011 Бельграно 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Бока Хуниорс
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Росарио Сентраль
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|5.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|6.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Ривер Плейт
|5
|1
|4
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Бельграно
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|10.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|11.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|14.
|Индепендьенте
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|15.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|5
|1
|2
|2
|2 - 2
|5
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|20.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|21.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|22.
|Колон
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|24.
|Ланус
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|26.
|Патронато де Парана
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Joel Amoroso получил желтую карточку от судьи
82'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Фигероа Виктор уходит с поля, а Joaquin Torres выходит на его замену.
82'
Бельграно делает замену. Adrian Balboa уходит с поля, а Tomas Attis выходит на его замену.
79'
Мигель Анхель Мартинес получил желтую карточку от судьи
71'
Фигероа Виктор получил желтую карточку от судьи
69'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Hector Fertoli уходит с поля, а Формика Мауро выходит на его замену.
67'
Hector Fertoli получил желтую карточку от судьи
63'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Lisandro Cabrera выходит на его замену.
57'
Бельграно делает замену. Родригес Денис уходит с поля, а Ромеро Гастон выходит на его замену.
56'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Агирре Йонас выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Хуан Леандро Куирога получил желтую карточку от судьи
19'
Leandro Sebastian Olivarez получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация