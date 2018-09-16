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Бельграно
0:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
19' Желтая карточка
Leandro Sebastian Olivarez
29' Желтая карточка
Juan Leandro Quiroga
67' Желтая карточка
Hector Fertoli
71' Желтая карточка
Фигероа Виктор
79' Желтая карточка
Miguel Angel Martinez
86' Желтая карточка
Joel Amoroso
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Joel Amoroso получил желтую карточку от судьи
82'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Фигероа Виктор уходит с поля, а Joaquin Torres выходит на его замену.
82'
Бельграно делает замену. Adrian Balboa уходит с поля, а Tomas Attis выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Мигель Анхель Мартинес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Фигероа Виктор получил желтую карточку от судьи
69'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Hector Fertoli уходит с поля, а Формика Мауро выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Hector Fertoli получил желтую карточку от судьи
63'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Lisandro Cabrera выходит на его замену.
57'
Бельграно делает замену. Родригес Денис уходит с поля, а Ромеро Гастон выходит на его замену.
56'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Агирре Йонас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Хуан Леандро Куирога получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Leandro Sebastian Olivarez получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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