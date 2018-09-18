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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:1
Конец матча
3' Желтая карточкаAgustin Doffo
7' Желтая карточкаPatrick I
17' Желтая карточкаКуэста Виктор
0:1
27' ПенальтиЛопес Нико
36' Желтая карточкаGabriel Dias
1:1
37' ГолЛеандро Перейра
45' Желтая карточкаРафаэл Тьере
80' Вторая желтая карточкаКуэста Виктор
2:1
82' ПенальтиЛеандро Перейра
87' Желтая карточкаЖандрей
90' Желтая карточкаGustavo Barreto
|
7'
17'
27'
0:1
36'
37'
1:1
45'
80'
82'
2:1
87'
90'
Состав команд
93
Жандрей
37
Зе
Карлос
28
Иаго
Лопес
30
Gabriel
Dias
88
Patrick
I
Шапекоэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 2 Eduardo VI Защитник
- 3 Рафаэл Тьере Защитник
- 22 Nery Ruben Bareiro Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 15 Marcio Araujo Полузащитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 34 Agustin Doffo Полузащитник
- 72 Diego Torres II Полузащитник
- 11 Андраде Виктор Полузащитник
- 90 Леандро Перейра Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Дуглас Силва Защитник
- 28 Русшел Алан Защитник
- 37 Роберто IV Защитник
- 39 Junior Santos Полузащитник
- 55 Амарал Виллиам Полузащитник
- 25 Роллим Янн Полузащитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 29 Сильва Бруно Полузащитник
- 19 Vinicius XII
- 95 Gustavo Barreto
- 84 Ivan IV
- 33 Rafael Pereira I
Интернасьональ 4-3-3
- Основной состав
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 37 Зе Карлос Защитник
- 4 Моледо Родриго Защитник
- 15 Куэста Виктор Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 30 Gabriel Dias Полузащитник
- 8 Эденилсон дос Сантос Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 7 Лопес Нико Нападающий
- 86 Jonatan Alvez Нападающий
- 99 William Pottker Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Фузато Даниэл Вратарь
- 47 Жуан Бланко Защитник
- 20 Эмерсон Рамос Защитник
- 6 Uendel Защитник
- 44 Klaus Защитник
- 10 Д'Алессандро Андрес Полузащитник
- 11 Веллингтон Силва Полузащитник
- 35 Charles Matos Полузащитник
- 9 Дамиан Леандро Нападающий
- 32 Keiller
- 21 Camilo III
- 18 Фабиано Лейсманн
Предыдущие игры
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 14.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Парана 1:1 Шапекоэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 27.08.2018 Васко да Гама 3:1 Шапекоэнсе СA
- 20.08.2018 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе СA
- 16.08.2018 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс К
- 12.08.2018 Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс СA
- 06.08.2018 Спорт Ресифи 1:1 Шапекоэнсе СA
- 02.08.2018 Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе К
- 01.08.2018 Торино 2:0 Шапекоэнсе ТМК
- 30.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Гремио СA
- 27.07.2018 Ботафого 1:0 Шапекоэнсе СA
- 23.07.2018 Шапекоэнсе 0:0 Сантос СA
- 20.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Байя СA
- 13.06.2018 Америка Минейро 0:0 Шапекоэнсе СA
- 10.06.2018 Шапекоэнсе 2:0 Крузейро СA
- 07.06.2018 Витория 1:0 Шапекоэнсе СA
- 02.06.2018 Атлетико Минейро 3:3 Шапекоэнсе СA
- 31.05.2018 Шапекоэнсе 2:0 Сеара СA
Интернасьональ (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Интернасьональ 1:0 Парана СA
- 14.08.2018 Флуминенсе 0:3 Интернасьональ СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
- 29.07.2018 Интернасьональ 3:0 Ботафого СA
- 27.07.2018 Америка Минейро 2:1 Интернасьональ СA
- 24.07.2018 Интернасьональ 1:0 Сеара СA
- 20.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьональ СA
- 14.06.2018 Интернасьональ 3:1 Васко да Гама СA
- 11.06.2018 Сантос 1:2 Интернасьональ СA
- 06.06.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ СA
- 02.06.2018 Интернасьональ 0:0 Спорт Ресифи СA
- 31.05.2018 Витория 2:3 Интернасьональ СA
- 27.05.2018 Интернасьональ 2:1 Коринтианс СA
- 22.05.2018 Интернасьональ 3:0 Шапекоэнсе СA
- 12.05.2018 Гремио 0:0 Интернасьональ СA
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Интернасьональ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|25
|14
|8
|3
|36 - 19
|50
|2.
|Интернасьональ
|25
|14
|7
|4
|32 - 15
|49
|3.
|Палмейрас
|25
|13
|8
|4
|37 - 17
|47
|4.
|Фламенго
|25
|13
|6
|6
|36 - 21
|45
|5.
|Гремио
|25
|12
|8
|5
|31 - 12
|44
|6.
|Атлетико Минейро
|25
|12
|6
|7
|41 - 29
|42
|7.
|Крузейро
|25
|8
|10
|7
|19 - 19
|34
|8.
|Коринтианс
|25
|9
|6
|10
|27 - 22
|33
|9.
|Сантос
|24
|8
|8
|8
|28 - 23
|32
|10.
|Флуминенсе
|25
|8
|7
|10
|24 - 30
|31
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|8
|6
|11
|30 - 28
|30
|12.
|Америка Минейро
|25
|8
|6
|11
|24 - 29
|30
|13.
|Витория
|25
|8
|5
|12
|23 - 42
|29
|14.
|Байя
|25
|7
|8
|10
|25 - 30
|29
|15.
|Ботафого
|25
|7
|8
|10
|22 - 33
|29
|16.
|Шапекоэнсе
|25
|6
|10
|9
|26 - 36
|28
|17.
|Сеара
|25
|6
|9
|10
|17 - 25
|27
|18.
|Васко да Гама
|24
|6
|7
|11
|27 - 36
|25
|19.
|Спорт Ресифи
|25
|6
|6
|13
|21 - 38
|24
|20.
|Парана
|25
|3
|7
|15
|11 - 33
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Barreto получил желтую карточку от судьи
87'
Жандрей получил желтую карточку от судьи
86'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Фернандо Фариас Камило выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Леандро Перейра из команды Шапекоэнсе забивает с точки!
80'
Куэста Виктор получает вторую желтую карточку. Удаление.
76'
Шапекоэнсе делает замену. Diego Torres уходит с поля, а Роллим Янн выходит на его замену.
75'
Интернасьональ делает замену. Лопес Нико уходит с поля, а Д'Алессандро Андрес выходит на его замену.
64'
Шапекоэнсе делает замену. Андраде Виктор уходит с поля, а Сильва Бруно выходит на его замену.
61'
Интернасьональ делает замену. Jonatan Alvez уходит с поля, а Дамиан Леандро выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Рафаэл Тьере получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Леандро Перейра бьет в цель!
36'
Gabriel Dias получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Лопес Нико из команды Интернасьональ забивает с точки!
17'
Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
7'
Patrick получил желтую карточку от судьи
3'
Agustin Doffo получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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