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  5. Серия A
Шапекоэнсе
2:1
Конец матча
Интернасьональ
0'
3' Желтая карточка
Agustin Doffo
7' Желтая карточка
Patrick I
17' Желтая карточка
Куэста Виктор
0:1
27' Пенальти
Лопес Нико
36' Желтая карточка
Gabriel Dias
1:1
37' Гол
Леандро Перейра
45' Желтая карточка
Рафаэл Тьере
80' Вторая желтая карточка
Куэста Виктор
2:1
82' Пенальти
Леандро Перейра
87' Желтая карточка
Жандрей
90' Желтая карточка
Gustavo Barreto
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Barreto получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Жандрей получил желтую карточку от судьи
86'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Фернандо Фариас Камило выходит на его замену.
84'
Шапекоэнсе делает замену. Эдуардо уходит с поля, а Barreto выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Леандро Перейра из команды Шапекоэнсе забивает с точки!
80'
Куэста Виктор получает вторую желтую карточку. Удаление.
76'
Шапекоэнсе делает замену. Diego Torres уходит с поля, а Роллим Янн выходит на его замену.
75'
Интернасьональ делает замену. Лопес Нико уходит с поля, а Д'Алессандро Андрес выходит на его замену.
64'
Шапекоэнсе делает замену. Андраде Виктор уходит с поля, а Сильва Бруно выходит на его замену.
61'
Интернасьональ делает замену. Jonatan Alvez уходит с поля, а Дамиан Леандро выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Рафаэл Тьере получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Леандро Перейра бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Gabriel Dias получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Лопес Нико из команды Интернасьональ забивает с точки!
Желтая карточка
17'
Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Patrick получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
3'
Agustin Doffo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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