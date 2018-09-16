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0:1
Второй тайм: 62'
32' Желтая карточкаJose Gomez I
|
32'
57'
0:1
Состав команд
Ланус 4-4-2
- Основной состав
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 4 Jose Gomez I Защитник
- 2 Marcelo Herrera Защитник
- 18 Торсильери Марко Защитник
- 21 Паскини Николас Защитник
- 14 Jorge Pereyra II Полузащитник
- 13 Tomas Belmonte Полузащитник
- 5 Leandro Maciel Полузащитник
- 7 Акоста Лаутаро Полузащитник
- 37 Рибас Себастьян Нападающий
- 39 Pedro De la Vega Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ибанес Матиас Вратарь
- 24 Marcos Ariel Pinto Защитник
- 26 Ди Пласидо Леонель Защитник
- 25 Marcelino Moreno Полузащитник
- 19 Факундо Киньон Полузащитник
- 9 Fernando Coniglio Нападающий
- 29 Nicolas Thaller
- Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Расинг Авельянеда 4-1-3-2
- Основной состав
- 1 Gabriel Arias Вратарь
- 26 Саравия Ренсо Защитник
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 6 Орбан Лукас Защитник
- 5 Мена Эухенио Защитник
- 21 Марсело Диас Полузащитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 8 Pol Fernandez Полузащитник
- 9 Кристальдо Хонатан Нападающий
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 23 Nery Dominguez Полузащитник
- 10 Адриан Рикардо Полузащитник
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- 7 Gustavo Bou Нападающий
Предыдущие игры
Ланус (последние 20 матчей: +3 =10 -7)
- 01.09.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Ланус С
- 26.08.2018 Ланус 0:1 Альдосиви С
- 23.08.2018 Ланус 1:2 Атлетико Рафаэла К
- 19.08.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Ланус С
- 12.08.2018 Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия С
- 31.07.2018 Ланус 1:1 Дуглас Хайг К
- 25.07.2018 Хуниор 1:0 Ланус КС
- 18.07.2018 Ланус 1:0 Хуниор КС
- 12.05.2018 Ланус 0:0 Атлетико Тукуман С
- 06.05.2018 Тигре 0:0 Ланус С
- 28.04.2018 Ланус 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.04.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Ланус С
- 14.04.2018 Ланус 0:0 Банфилд С
- 07.04.2018 Темперлей 2:2 Ланус С
- 02.04.2018 Ланус 0:2 Сан-Лоренсо С
- 17.03.2018 Колон 1:2 Ланус С
- 11.03.2018 Ланус 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 08.03.2018 Спортинг Кристал 2:1 Ланус КС
- 03.03.2018 Арсенал Саранди 2:1 Ланус С
- 24.02.2018 Ланус 1:1 Росарио Сентраль С
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 15.09.2018 Танда 1:0 Расинг Авельянеда Л1
- 02.09.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
- 25.08.2018 Патронато де Парана 0:3 Расинг Авельянеда С
- 20.08.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд С
- 14.08.2018 Атлетико Тукуман 2:2 Расинг Авельянеда С
- 10.08.2018 Расинг Авельянеда 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 23.05.2018 Крузейро 2:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 18.05.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Сармьенто Ресистенсия К
- 15.05.2018 Расинг Авельянеда 1:3 Колон С
- 09.05.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Арсенал Саранди С
- 07.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда С
- 04.05.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Универсидад де Чили КЛ
- 27.04.2018 Васко да Гама 1:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 22.04.2018 Росарио Сентраль 0:2 Расинг Авельянеда С
- 20.04.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Васко да Гама КЛ
- 15.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Расинг Авельянеда С
- 09.04.2018 Расинг Авельянеда 0:2 Ривер Плейт С
- 04.04.2018 Универсидад де Чили 1:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
Последние игры между собой
Ланус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Расинг Авельянеда: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 17.02.2018 Расинг Авельянеда 3:1 Ланус Суперлига
- 12.03.2017 Расинг Авельянеда 3:0 Ланус Примера
- 14.08.2016 Расинг Авельянеда 0:1 Ланус Товарищеские матчи. Клубы
- 12.03.2016 Расинг Авельянеда 2:1 Ланус Примера
- 03.05.2015 Расинг Авельянеда 2:0 Ланус Примера
- 08.09.2014 Расинг Авельянеда 1:3 Ланус Примера
- 06.03.2014 Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Примера
- 08.09.2013 Расинг Авельянеда 1:1 Ланус Примера
- 29.08.2013 Ланус 2:0 Расинг Авельянеда Копа Судамерикана
- 15.08.2013 Расинг Авельянеда 1:2 Ланус Копа Судамерикана
- 04.03.2013 Расинг Авельянеда 0:0 Ланус Примера
- 27.08.2012 Ланус 1:1 Расинг Авельянеда Примера
- 28.04.2012 Ланус 3:1 Расинг Авельянеда Примера
- 27.10.2011 Расинг Авельянеда 1:1 Ланус Примера А
- 27.03.2011 Ланус 4:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 18.09.2010 Расинг Авельянеда 4:0 Ланус Примера А
- 20.03.2010 Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 25.10.2009 Расинг Авельянеда 1:1 Ланус Примера А
- 08.02.2009 Ланус 3:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 11.08.2008 Расинг Авельянеда 0:2 Ланус Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Росарио Сентраль
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|5.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|6.
|Унион Санта-Фе
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|7.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Ривер Плейт
|5
|1
|4
|0
|5 - 2
|7
|12.
|Бельграно
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|13.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|14.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|15.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|16.
|Индепендьенте
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|17.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|18.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|1
|2
|2
|2 - 2
|5
|19.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|20.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|21.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|22.
|Колон
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|24.
|Ланус
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|26.
|Патронато де Парана
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
Второй тайм
57'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Jose Gomez получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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