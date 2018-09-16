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Ланус
0:1
Второй тайм: 62'
Расинг Авельянеда
0'
32' Желтая карточка
Jose Gomez I
0:1
57' Гол
 62'
Второй тайм
Описание гола
57'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Jose Gomez получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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