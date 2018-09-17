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Коринтианс
2:1
Конец матча
Спорт Ресифи
0'
0:1
22' Пенальти
Hernane
1:1
59' Гол
Jadson I
76' Желтая карточка
Sander
81' Желтая карточка
Ральф Телес
2:1
89' Гол
Авелар Данило
89' Желтая карточка
Педринью Роша
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Педринью Роша получил желтую карточку от судьи
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Авелар Данило бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Ральф Телес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Sander получил желтую карточку от судьи
75'
Коринтианс делает замену. да Сильва Пауло Роберто уходит с поля, а Gabriel выходит на его замену.
74'
Спорт делает замену. Jair уходит с поля, а Matheus Ferreira выходит на его замену.
70'
Спорт делает замену. Morato уходит с поля, а Andrigo выходит на его замену.
68'
Коринтианс делает замену. Рожер уходит с поля, а Педринью Роша выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Жадсон бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Коринтианс делает замену. Douglas Augusto уходит с поля, а Mateus Vital выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Спорт делает замену. Hernane уходит с поля, а Matheus Peixoto выходит на его замену.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Hernane из команды Спорт забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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