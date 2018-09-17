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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:1
Конец матча
0:1
22' ПенальтиHernane
1:1
59' ГолJadson I
76' Желтая карточкаSander
81' Желтая карточкаРальф Телес
2:1
89' ГолАвелар Данило
89' Желтая карточкаПедринью Роша
|
22'
0:1
59'
1:1
68'
76'
81'
89'
2:1
89'
Состав команд
12
Рамос
Кассио
15
Ральф
Телес
10
Jadson
I
25
Clayson
9
Roger
V
Коринтианс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Рамос Кассио Вратарь
- 28 Paulo Roberto IV Защитник
- 14 Leonardo Rodrigues V Защитник
- 3 Henrique XIV Защитник
- 35 Авелар Данило Защитник
- 15 Ральф Телес Полузащитник
- 30 Douglas Gomes Полузащитник
- 11 Ромеро Анхель Полузащитник
- 10 Jadson I Полузащитник
- 25 Clayson Полузащитник
- 9 Roger V Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Marllon Защитник
- 21 Серхио Диас Защитник
- 38 Педринью Роша Полузащитник
- 16 Angelo Araos Полузащитник
- 22 Mateus Vital Полузащитник
- 7 Жонатас Кристиан Нападающий
- 27 Walter Leandro Capeloza Artune II
- 33 Carlos Augusto
- 20 Danilo XII
- 5 Gabriel Paulista VIII
- 34 Pedro Henrique II
- Главный тренер: Менезес Мано
Спорт Ресифи 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Magrao I Вратарь
- 33 Leo Ortiz Защитник
- 14 Эрнандо Защитник
- 4 Durval Защитник
- 56 Sander Защитник
- 77 Marcao VI Полузащитник
- 88 Jair II Полузащитник
- 90 Рожерио Жозе Полузащитник
- 25 Neto XI Полузащитник
- 49 Morato Полузащитник
- 9 Hernane Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Mailson Вратарь
- 23 Raul Prata Защитник
- 7 Andrigo Полузащитник
- 55 David II
- 70 Matheus Peixoto
- 22 Galiano da Costa Mateus III
- 15 Márquez Rafael V
- 13 Matheus Ferreira
- 17 Max
Предыдущие игры
Коринтианс (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Сеара 2:1 Коринтианс СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 30.08.2018 Коринтианс 2:1 Коло-Коло КЛ
- 26.08.2018 Коринтианс 1:0 Парана СA
- 23.08.2018 Флуминенсе 1:0 Коринтианс СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
- 16.08.2018 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс К
- 12.08.2018 Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс СA
- 09.08.2018 Коло-Коло 1:0 Коринтианс КЛ
- 05.08.2018 Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 02.08.2018 Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе К
- 29.07.2018 Васко да Гама 1:4 Коринтианс СA
- 26.07.2018 Коринтианс 2:0 Крузейро СA
- 22.07.2018 Сан-Паулу 3:1 Коринтианс СA
- 19.07.2018 Коринтианс 2:0 Ботафого СA
- 12.07.2018 Коринтианс 2:2 Крузейро ТМК
- 08.07.2018 Коринтианс 2:1 Гремио ТМК
- 05.07.2018 Крузейро 0:2 Коринтианс ТМК
Спорт Ресифи (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 08.09.2018 Спорт Ресифи 0:0 Крузейро СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Спорт Ресифи 1:0 Парана СA
- 26.08.2018 Ботафого 2:0 Спорт Ресифи СA
- 23.08.2018 Спорт Ресифи 0:2 Америка Минейро СA
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 12.08.2018 Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу СA
- 06.08.2018 Спорт Ресифи 1:1 Шапекоэнсе СA
- 29.07.2018 Фламенго 4:1 Спорт Ресифи СA
- 27.07.2018 Витория 1:0 Спорт Ресифи СA
- 22.07.2018 Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе СA
- 19.07.2018 Сеара 1:0 Спорт Ресифи СA
- 14.06.2018 Спорт Ресифи 0:0 Гремио СA
- 10.06.2018 Васко да Гама 3:2 Спорт Ресифи СA
- 07.06.2018 Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 02.06.2018 Интернасьональ 0:0 Спорт Ресифи СA
- 31.05.2018 Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Минейро СA
- 27.05.2018 Палмейрас 2:3 Спорт Ресифи СA
- 20.05.2018 Спорт Ресифи 1:1 Коринтианс СA
- 13.05.2018 Крузейро 2:0 Спорт Ресифи СA
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Спорт Ресифи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
- 20.05.2018 Спорт Ресифи 1:1 Коринтианс Серия A
- 03.12.2017 Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Серия A
- 06.08.2017 Коринтианс 3:1 Спорт Ресифи Серия A
- 09.09.2016 Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Серия A
- 29.05.2016 Спорт Ресифи 0:2 Коринтианс Серия A
- 29.11.2015 Спорт Ресифи 2:0 Коринтианс Серия A
- 13.08.2015 Коринтианс 4:3 Спорт Ресифи Серия A
- 05.10.2014 Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А
- 25.05.2014 Спорт Ресифи 1:4 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 30.09.2012 Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Серия A
- 09.07.2012 Спорт Ресифи 1:1 Коринтианс Серия A
- 18.10.2009 Спорт Ресифи 2:0 Коринтианс Серия A
- 17.07.2009 Коринтианс 4:3 Спорт Ресифи Серия A
- 11.06.2008 Спорт Ресифи 2:0 Коринтианс Кубок Бразилии
- 05.06.2008 Коринтианс 3:1 Спорт Ресифи Кубок Бразилии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|25
|14
|8
|3
|36 - 19
|50
|2.
|Интернасьональ
|24
|14
|7
|3
|31 - 13
|49
|3.
|Палмейрас
|25
|13
|8
|4
|37 - 17
|47
|4.
|Фламенго
|25
|13
|6
|6
|36 - 21
|45
|5.
|Гремио
|25
|12
|8
|5
|31 - 12
|44
|6.
|Атлетико Минейро
|25
|12
|6
|7
|41 - 29
|42
|7.
|Крузейро
|25
|8
|10
|7
|19 - 19
|34
|8.
|Коринтианс
|25
|9
|6
|10
|27 - 22
|33
|9.
|Сантос
|24
|8
|8
|8
|28 - 23
|32
|10.
|Флуминенсе
|25
|8
|7
|10
|24 - 30
|31
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|8
|6
|11
|30 - 28
|30
|12.
|Америка Минейро
|25
|8
|6
|11
|24 - 29
|30
|13.
|Витория
|25
|8
|5
|12
|23 - 42
|29
|14.
|Байя
|25
|7
|8
|10
|25 - 30
|29
|15.
|Ботафого
|25
|7
|8
|10
|22 - 33
|29
|16.
|Сеара
|25
|6
|9
|10
|17 - 25
|27
|17.
|Васко да Гама
|24
|6
|7
|11
|27 - 36
|25
|18.
|Шапекоэнсе
|24
|5
|10
|9
|24 - 35
|25
|19.
|Спорт Ресифи
|25
|6
|6
|13
|21 - 38
|24
|20.
|Парана
|25
|3
|7
|15
|11 - 33
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Педринью Роша получил желтую карточку от судьи
89'
Г О О О О Л - Авелар Данило бьет в цель!
81'
Ральф Телес получил желтую карточку от судьи
76'
Sander получил желтую карточку от судьи
75'
Коринтианс делает замену. да Сильва Пауло Роберто уходит с поля, а Gabriel выходит на его замену.
74'
Спорт делает замену. Jair уходит с поля, а Matheus Ferreira выходит на его замену.
68'
Коринтианс делает замену. Рожер уходит с поля, а Педринью Роша выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Жадсон бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Коринтианс делает замену. Douglas Augusto уходит с поля, а Mateus Vital выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Спорт делает замену. Hernane уходит с поля, а Matheus Peixoto выходит на его замену.
22'
Г О О О О Л - Hernane из команды Спорт забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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