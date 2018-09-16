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0:1
Второй тайм: 57'
0:1
24' ГолИскиэрдос Карлос
|
24'
0:1
Состав команд
Аргентинос Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 23 Gaston Bojanich Защитник
- 4 Kevin Mac Allister Защитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 26 Matias Romero Полузащитник
- 10 Alexis Mac Allister Полузащитник
- 9 Бенитес Оскар Полузащитник
- 25 Бобадилья Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Mauro Angel Maidana Защитник
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 7 Facundo Barboza Полузащитник
- 6 Nehuen Perez
- 16 Gaston Veron
- 14 Ignacio Mendez
- 1 Federico Lanzillota
Бока Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Андрада Эстебан Вратарь
- 4 Буффарини Хулио Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 24 Искиэрдос Карлос Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 39 Альмендра Агустин Полузащитник
- 22 Вилья Себастьян Полузащитник
- 32 Тевес Карлос Полузащитник
- 10 Кардона Эдвин Полузащитник
- 9 Бенедетто Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Росси Агустин Вратарь
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 30 Рейносо Эмануэль1 Полузащитник
- 15 Нандес Найтан Полузащитник
- 5 Гаго Фернандо Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- 19 Сарате Мауро Нападающий
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 09.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Темперлей К
- 01.09.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Ланус С
- 26.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус С
- 11.08.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 06.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия К
- 14.05.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 09.05.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Чивилькой К
- 05.05.2018 Аргентинос Хуниорс 1:2 Годой Крус С
- 28.04.2018 Ланус 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.04.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Олимпо С
- 14.04.2018 Уракан 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 17.02.2018 Аргентинос Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 08.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Тукуман К
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 31.08.2018 Либертад 2:4 Бока Хуниорс КЛ
- 27.08.2018 Уракан 0:0 Бока Хуниорс С
- 20.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бока Хуниорс С
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 09.08.2018 Бока Хуниорс 2:0 Либертад КЛ
- 02.08.2018 Бока Хуниорс 6:0 Альварадо К
- 17.05.2018 Бока Хуниорс 5:0 Альянса Лима КЛ
- 12.05.2018 Уракан 3:3 Бока Хуниорс С
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.05.2018 Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе С
- 03.05.2018 Хуниор 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 26.04.2018 Бока Хуниорс 0:2 Палмейрас КЛ
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 16.04.2018 Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс С
- 12.04.2018 Палмейрас 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 08.04.2018 Бока Хуниорс 1:2 Дефенса и Хустисия С
- 05.04.2018 Бока Хуниорс 1:0 Хуниор КЛ
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 5
Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 3
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс Суперлига
- 01.05.2016 Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс Примера
- 19.09.2015 Аргентинос Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс Примера
- 17.03.2014 Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 23.09.2013 Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера
- 18.03.2013 Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 09.09.2012 Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс Примера
- 08.04.2012 Бока Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 26.09.2011 Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера А
- 08.05.2011 Аргентинос Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс Примера А
- 07.11.2010 Бока Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 01.02.2010 Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Примера А
- 23.08.2009 Бока Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 16.03.2009 Бока Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 18.09.2008 Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Примера А
- 18.02.2008 Бока Хуниорс 4:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Бока Хуниорс
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Росарио Сентраль
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|5.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|6.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Ривер Плейт
|5
|1
|4
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Бельграно
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|10.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|11.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|14.
|Индепендьенте
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|15.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|5
|1
|2
|2
|2 - 2
|5
|17.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|20.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|21.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|22.
|Колон
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|24.
|Ланус
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|26.
|Патронато де Парана
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Г О О О О Л - Искиэрдос Карлос бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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