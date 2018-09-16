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Аргентинос Хуниорс
0:1
Второй тайм: 57'
Бока Хуниорс
0'
0:1
24' Гол
Искиэрдос Карлос
57'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Искиэрдос Карлос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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