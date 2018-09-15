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Индепендьенте
3:0
Второй тайм: 90+'
Колон
0'
1:0
33' Гол
Хильотти Эмануэль
41' Желтая карточка
Руис Алан
45' Вторая желтая карточка
Руис Алан
65' Желтая карточка
Фрицлер Матиас
75' Желтая карточка
Годой Эрик
2:0
86' Гол
Ромеро Сильвио
3:0
89' Гол
Хильотти Эмануэль
90'+2
Второй тайм
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Ромеро Сильвио бьет в цель!
78'
Колон делает замену. Клементе уходит с поля, а Ariel Chavez выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Годой Эрик получил желтую карточку от судьи
72'
Индепендьенте делает замену. Gonzalo Asis уходит с поля, а Франко Алан выходит на его замену.
69'
Колон делает замену. Мариано Гонсалес уходит с поля, а Brian Galvan выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
56'
Колон делает замену. Tomas Chancalay уходит с поля, а Leonardo Heredia выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Руис Алан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
41'
Руис Алан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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