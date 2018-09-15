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3:0
Второй тайм: 90+'
1:0
33' ГолХильотти Эмануэль
41' Желтая карточкаРуис Алан
45' Вторая желтая карточкаРуис Алан
65' Желтая карточкаФрицлер Матиас
75' Желтая карточкаГодой Эрик
2:0
86' ГолРомеро Сильвио
3:0
89' ГолХильотти Эмануэль
|
33'
1:0
41'
45'
65'
75'
78'
86'
2:0
89'
3:0
Состав команд
15
Gonzalo
Asis
Индепендьенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 15 Gonzalo Asis Защитник
- 23 Emanuel Britez Защитник
- 3 Бурдиссо Гильермо Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 17 Braian Romero Полузащитник
- 27 Ezequiel Cerutti Полузащитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 21 Carlos Benavidez Полузащитник
- 18 Ромеро Сильвио Нападающий
- 26 Mauro Molina
- 28 Diego Mercado
- 2 Франко Алан
- 13 Milton Alvarez
Колон 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Леонардо Буриан Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 27 Годой Эрик Защитник
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 3 Клементе Защитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 15 Mariano Gonzalez I Полузащитник
- 12 Tomas Chancalay Полузащитник
- 10 Руис Алан Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 9 Nicolas Leguizamon Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Emanuel Olivera Защитник
- 21 Leonardo Heredia Полузащитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 7 Буэно Гонсало Нападающий
- 25 Ariel Chavez
- 29 Brian Galvan
- 17 Ignacio Chicco
Предыдущие игры
Индепендьенте (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 11.09.2018 Индепендьенте 1:1 Браун Адроге К
- 02.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Индепендьенте С
- 25.08.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 08.08.2018 Серезо Осака 0:1 Индепендьенте КБС
- 21.07.2018 Индепендьенте 8:0 Сентраль Бальестер К
- 25.05.2018 Индепендьенте 2:0 Депортиво Лара КЛ
- 18.05.2018 Мильонариос 1:1 Индепендьенте КЛ
- 12.05.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте С
- 06.05.2018 Индепендьенте 2:2 Химнасия Ла-Плата С
- 03.05.2018 Коринтианс 1:2 Индепендьенте КЛ
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 24.04.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 19.04.2018 Индепендьенте 0:1 Коринтианс КЛ
- 16.04.2018 Индепендьенте 1:0 Бока Хуниорс С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 05.04.2018 Индепендьенте 0:1 Сан-Лоренсо С
- 01.04.2018 Индепендьенте 0:2 Атлетико Тукуман С
- 20.03.2018 Тигре 1:1 Индепендьенте С
Колон (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 08.09.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Колон К
- 02.09.2018 Колон 0:0 Унион Санта-Фе С
- 25.08.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Колон С
- 19.08.2018 Колон 2:2 Тигре С
- 17.08.2018 Колон 0:1 Сан-Паулу КС
- 11.08.2018 Патронато де Парана 0:0 Колон С
- 03.08.2018 Сан-Паулу 0:1 Колон КС
- 22.07.2018 Колон 1:1 Депортиво Морон К
- 15.05.2018 Расинг Авельянеда 1:3 Колон С
- 10.05.2018 Колон 0:1 Велес Сарсфилд С
- 08.05.2018 Колон 0:0 Ривер Плейт С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 24.04.2018 Колон 4:0 Патронато де Парана С
- 15.04.2018 Чакарита Хуниорс 0:2 Колон С
- 03.04.2018 Годой Крус 2:1 Колон С
- 17.03.2018 Колон 1:2 Ланус С
- 10.03.2018 Олимпо 0:3 Колон С
- 07.03.2018 Колон 1:0 Самора КС
- 03.03.2018 Колон 0:0 Уракан С
- 26.02.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Колон С
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
- 04.02.2018 Колон 0:1 Индепендьенте Суперлига
- 12.12.2016 Колон 0:2 Индепендьенте Примера
- 06.03.2016 Индепендьенте 4:1 Колон Примера
- 02.08.2015 Колон 0:1 Индепендьенте Примера
- 23.06.2013 Колон 1:1 Индепендьенте Примера
- 10.12.2012 Индепендьенте 2:2 Колон Примера
- 17.09.2011 Индепендьенте 0:1 Колон Примера А
- 22.05.2011 Индепендьенте 3:1 Колон Примера А
- 23.11.2010 Колон 1:1 Индепендьенте Примера А
- 29.03.2010 Колон 1:1 Индепендьенте Примера А
- 29.10.2009 Индепендьенте 3:2 Колон Примера А
- 18.04.2009 Индепендьенте 0:1 Колон Примера А
- 18.10.2008 Колон 1:2 Индепендьенте Примера А
- 06.04.2008 Индепендьенте 1:3 Колон Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Росарио Сентраль
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|5.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|10.
|Бельграно
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|13.
|Индепендьенте
|3:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 1
|5
|15.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|18.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|19.
|Ривер Плейт
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|20.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|21.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|22.
|Колон
|0:3
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|24.
|Ланус
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|26.
|Патронато де Парана
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
Второй тайм
89'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
86'
Г О О О О Л - Ромеро Сильвио бьет в цель!
78'
Колон делает замену. Клементе уходит с поля, а Ariel Chavez выходит на его замену.
75'
Годой Эрик получил желтую карточку от судьи
72'
Индепендьенте делает замену. Gonzalo Asis уходит с поля, а Франко Алан выходит на его замену.
69'
Колон делает замену. Мариано Гонсалес уходит с поля, а Brian Galvan выходит на его замену.
65'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
56'
Колон делает замену. Tomas Chancalay уходит с поля, а Leonardo Heredia выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Руис Алан получает вторую желтую карточку. Удаление.
41'
Руис Алан получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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