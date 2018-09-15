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Атлетико Тукуман
3:0
Конец матча
Тигре
0'
1:0
8' Гол
Luis Miguel Rodriguez
2:0
41' Пенальти
Luis Miguel Rodriguez
3:0
58' Гол
Luis Miguel Rodriguez
60' Желтая карточка
Guillermo Acosta
82' Желтая карточка
Fabio Alvarez
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Тигре делает замену. Кавальяро Хуан уходит с поля, а Макси Кайре выходит на его замену.
76'
Тигре делает замену. Матеас Перез Гарсия уходит с поля, а Хорхе Ортиз выходит на его замену.
73'
Атлетико Тукуман делает замену. Rodrigo Aliendro уходит с поля, а Леандро Диас выходит на его замену.
69'
Атлетико Тукуман делает замену. Guillermo Acosta уходит с поля, а David Barbona выходит на его замену.
65'
Тигре делает замену. Лукас Родригес уходит с поля, а Kevin Ramirez выходит на его замену.
64'
Атлетико Тукуман делает замену. Луис Мигел Родригес уходит с поля, а Fabio Alvarez выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Guillermo Acosta получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес из команды Атлетико Тукуман забивает с точки!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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