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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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3:0
Конец матча
1:0
8' ГолLuis Miguel Rodriguez
2:0
41' ПенальтиLuis Miguel Rodriguez
3:0
58' ГолLuis Miguel Rodriguez
60' Желтая карточкаGuillermo Acosta
82' Желтая карточкаFabio Alvarez
|
8'
1:0
41'
2:0
58'
3:0
60'
82'
Состав команд
39
Ламас
Андрес
38
Nery
Leyes
18
Mauro
Matos
Атлетико Тукуман 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Cristian David Lucchetti Вратарь
- 20 Сан Роман Хосе Защитник
- 31 Jonathan Cabral Защитник
- 39 Ламас Андрес Защитник
- 16 Аберо Виллиан Защитник
- 29 Rodrigo Aliendro Полузащитник
- 8 Guillermo Acosta Полузащитник
- 38 Nery Leyes Полузащитник
- 10 Нуньес Хервасио Полузащитник
- 7 Luis Miguel Rodriguez Полузащитник
- 18 Mauro Matos Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Alejandro Miguel Sanchez Вратарь
- 2 Bruno Bianchi Защитник
- 11 Fabio Alvarez Полузащитник
- 19 David Barbona Полузащитник
- 5 Мерсьер Хуан Полузащитник
- 22 Ricardo Noir Полузащитник
- 9 Leandro Diaz III
Тигре 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Баталья Аугусто Вратарь
- 8 Гальмарини Мартин Защитник
- 6 Ignacio Canuto Защитник
- 3 Nestor Moiraghi Защитник
- 20 Lucas Rodriguez I Защитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 21 Sebastian Prediger II Полузащитник
- 10 Матеас Перез Гарсия Полузащитник
- 14 Монтильо Вальтер Полузащитник
- 15 Кавальяро Хуан Полузащитник
- 19 Diego Vera II Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 32 Maxi Caire Защитник
- 4 Alexis Jorge Niz Защитник
- 9 Гонсалес Федерико Нападающий
- 27 Kevin Ramirez
- 25 Maximiliano Gonzalez I
- 22 Jorge Ortiz IV
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 08.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Атлетико Тукуман К
- 04.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман С
- 29.08.2018 Атлетико Насьональ 1:0 Атлетико Тукуман КЛ
- 25.08.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Колон С
- 18.08.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Атлетико Тукуман С
- 14.08.2018 Атлетико Тукуман 2:2 Расинг Авельянеда С
- 10.08.2018 Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Насьональ КЛ
- 04.08.2018 Уракан 0:2 Атлетико Тукуман К
- 22.07.2018 Атлетико Тукуман 1:0 Тристан Суарес К
- 18.05.2018 Либертад 0:0 Атлетико Тукуман КЛ
- 12.05.2018 Ланус 0:0 Атлетико Тукуман С
- 06.05.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Олимпо С
- 03.05.2018 Атлетико Тукуман 1:0 Пеньяроль КЛ
- 29.04.2018 Уракан 3:2 Атлетико Тукуман С
- 26.04.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Стронгест КЛ
- 22.04.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Унион Санта-Фе С
- 19.04.2018 Стронгест 1:2 Атлетико Тукуман КЛ
- 14.04.2018 Химнасия Ла-Плата 1:2 Атлетико Тукуман С
- 08.04.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.04.2018 Пеньяроль 3:1 Атлетико Тукуман КЛ
Тигре (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 02.09.2018 Альдосиви 0:2 Тигре С
- 25.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.08.2018 Колон 2:2 Тигре С
- 11.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Лоренсо С
- 05.08.2018 Сентраль Кордоба 2:0 Тигре К
- 20.07.2018 Тигре 1:0 Гильермо Браун К
- 13.05.2018 Годой Крус 2:0 Тигре С
- 06.05.2018 Тигре 0:0 Ланус С
- 01.05.2018 Олимпо 1:5 Тигре С
- 22.04.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 15.04.2018 Унион Санта-Фе 3:3 Тигре С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 20.03.2018 Тигре 1:1 Индепендьенте С
- 11.03.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тигре С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
- 25.02.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Тигре С
- 20.02.2018 Тигре 1:1 Дефенса и Хустисия С
- 13.02.2018 Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс С
- 06.02.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Тигре С
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Тигре: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Росарио Сентраль
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|4.
|Альдосиви
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|5.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Годой Крус
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|10.
|Бельграно
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Тигре
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|2
|1
|2 - 1
|5
|14.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Ривер Плейт
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|19.
|Сан-Лоренсо
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|20.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|21.
|Колон
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|22.
|Индепендьенте
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|23.
|Сан-Мартин Тукуман
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|24.
|Ланус
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|26.
|Патронато де Парана
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Тигре делает замену. Кавальяро Хуан уходит с поля, а Макси Кайре выходит на его замену.
76'
Тигре делает замену. Матеас Перез Гарсия уходит с поля, а Хорхе Ортиз выходит на его замену.
73'
Атлетико Тукуман делает замену. Rodrigo Aliendro уходит с поля, а Леандро Диас выходит на его замену.
69'
Атлетико Тукуман делает замену. Guillermo Acosta уходит с поля, а David Barbona выходит на его замену.
65'
Тигре делает замену. Лукас Родригес уходит с поля, а Kevin Ramirez выходит на его замену.
64'
Атлетико Тукуман делает замену. Луис Мигел Родригес уходит с поля, а Fabio Alvarez выходит на его замену.
60'
Guillermo Acosta получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес из команды Атлетико Тукуман забивает с точки!
8'
Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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