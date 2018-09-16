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Сантос
0:0
Конец матча
Сан-Паулу
0'
5' Желтая карточка
Bruno VI
42' Желтая карточка
Арболеда Роберт
46' Желтая карточка
Robson Bambu
52' Желтая карточка
Хадсон Родригес
67' Желтая карточка
Гонсалес Дерлис
69' Желтая карточка
Diego Pituca
77' Желтая карточка
Алисон II
81' Желтая карточка
Joao Rojas II
86' Желтая карточка
Bruno Henrique IV
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Сантос делает замену. Rodrygo уходит с поля, а Arthur выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Bruno Henrique получил желтую карточку от судьи
85'
Сан-Паулу делает замену. Хоао Рохас уходит с поля, а Everton Felipe выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Хоао Рохас получил желтую карточку от судьи
79'
Сантос делает замену. Карлос Санчес II уходит с поля, а Bruno Henrique выходит на его замену.
77'
Сан-Паулу делает замену. Соуза Диего уходит с поля, а Santiago Trellez Viveros выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Алисон II получил желтую карточку от судьи
70'
Сантос делает замену. Гонсалес Дерлис уходит с поля, а Вандерсон ду Карму выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Diego Pituca получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Гонсалес Дерлис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Хадсон Родригес получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Желтая карточка
46'
Robson Bambu получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сан-Паулу делает замену. Кардосо Сильва Эвертон уходит с поля, а Lizeiro выходит на его замену.
Желтая карточка
42'
Арболеда Роберт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Bruno Alves получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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