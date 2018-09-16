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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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5' Желтая карточкаBruno VI
42' Желтая карточкаАрболеда Роберт
46' Желтая карточкаRobson Bambu
52' Желтая карточкаХадсон Родригес
67' Желтая карточкаГонсалес Дерлис
69' Желтая карточкаDiego Pituca
77' Желтая карточкаАлисон II
81' Желтая карточкаJoao Rojas II
86' Желтая карточкаBruno Henrique IV
|
5'
42'
45'
46'
52'
67'
69'
77'
81'
88'
Состав команд
35
Robson
Bambu
16
Додо
Родолфо
21
Diego
Pituca
9
Rodrygo
Сантос 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 35 Robson Bambu Защитник
- 6 Энрике Густаво Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 21 Diego Pituca Полузащитник
- 17 Гонсалес Дерлис Полузащитник
- 7 Карлос Санчес II Полузащитник
- 9 Rodrygo Полузащитник
- 10 Габриэл Барбоза Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 3 Jean Mota Полузащитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 20 Вандерсон ду Карму Нападающий
- 11 Bruno Henrique IV Нападающий
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- 22 Руис Брайан Нападающий
- 23 Arthur VIII
- 2 Luiz Felipe III
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Сан-Паулу 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Aparecido Ramos da Silva Sidney Вратарь
- 5 Арболеда Роберт Защитник
- 34 Bruno VI Защитник
- 4 Anderson IV Защитник
- 14 Рейналдо Мануэл Защитник
- 25 Хадсон Родригес Полузащитник
- 8 Жусилей Да Силва Полузащитник
- 23 Joao Rojas II Полузащитник
- 10 Нене Андерсон Полузащитник
- 22 Ewerthon VI Полузащитник
- 9 Соуза Диего Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Felipe Araruna Защитник
- 3 Кайо Родриго Защитник
- 16 Эдимар Куритиба Защитник
- 27 Луан Мишель Полузащитник
- 17 Santiago Trellez Viveros Нападающий
- 1 Jean V
- 19 Gonzalo Carneiro
- 18 Henrique Souza Ewerthon III
- 20 Shaylon
- 31 Lizeiro
Предыдущие игры
Сантос (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 10.09.2018 Парана 0:2 Сантос СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 02.09.2018 Васко да Гама 0:3 Сантос СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 09.08.2018 Сеара 1:1 Сантос СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Сантос 0:1 Крузейро К
- 30.07.2018 Сантос 0:1 Америка Минейро СA
- 26.07.2018 Сантос 1:1 Фламенго СA
- 23.07.2018 Шапекоэнсе 0:0 Сантос СA
- 20.07.2018 Сантос 1:1 Палмейрас СA
- 14.06.2018 Флуминенсе 0:1 Сантос СA
- 11.06.2018 Сантос 1:2 Интернасьональ СA
- 07.06.2018 Коринтианс 1:1 Сантос СA
- 03.06.2018 Сантос 5:2 Витория СA
- 01.06.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос СA
Сан-Паулу (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 02.09.2018 Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе СA
- 26.08.2018 Сан-Паулу 1:0 Сеара СA
- 23.08.2018 Парана 1:1 Сан-Паулу СA
- 20.08.2018 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе СA
- 17.08.2018 Колон 0:1 Сан-Паулу КС
- 12.08.2018 Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу СA
- 05.08.2018 Сан-Паулу 2:1 Васко да Гама СA
- 03.08.2018 Сан-Паулу 0:1 Колон КС
- 29.07.2018 Крузейро 0:2 Сан-Паулу СA
- 27.07.2018 Гремио 2:1 Сан-Паулу СA
- 22.07.2018 Сан-Паулу 3:1 Коринтианс СA
- 19.07.2018 Фламенго 0:1 Сан-Паулу СA
- 13.06.2018 Сан-Паулу 3:0 Витория СA
- 09.06.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу СA
- 06.06.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ СA
- 03.06.2018 Палмейрас 3:1 Сан-Паулу СA
- 31.05.2018 Сан-Паулу 3:2 Ботафого СA
- 28.05.2018 Америка Минейро 1:3 Сан-Паулу СA
Последние игры между собой
Сантос: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Сан-Паулу: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
- 20.05.2018 Сан-Паулу 1:0 Сантос Серия A
- 18.02.2018 Сан-Паулу 0:1 Сантос Паулиста
- 28.10.2017 Сан-Паулу 2:1 Сантос Серия A
- 10.07.2017 Сантос 3:2 Сан-Паулу Серия A
- 16.02.2017 Сантос 1:3 Сан-Паулу Паулиста А1
- 14.10.2016 Сан-Паулу 0:1 Сантос Серия A
- 26.06.2016 Сантос 3:0 Сан-Паулу Серия A
- 28.03.2016 Сантос 1:1 Сан-Паулу Паулиста А1
- 29.10.2015 Сантос 3:1 Сан-Паулу Кубок
- 22.10.2015 Сан-Паулу 1:3 Сантос Кубок
- 10.09.2015 Сантос 3:0 Сан-Паулу Серия A
- 04.06.2015 Сан-Паулу 3:2 Сантос Серия A
- 20.04.2015 Сантос 2:1 Сан-Паулу Паулиста А1
- 12.02.2015 Сантос 0:0 Сан-Паулу Паулиста А1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|25
|14
|8
|3
|36 - 19
|50
|2.
|Интернасьональ
|24
|14
|7
|3
|31 - 13
|49
|3.
|Палмейрас
|25
|13
|8
|4
|37 - 17
|47
|4.
|Фламенго
|25
|13
|6
|6
|36 - 21
|45
|5.
|Гремио
|25
|12
|8
|5
|31 - 12
|44
|6.
|Атлетико Минейро
|25
|12
|6
|7
|41 - 29
|42
|7.
|Крузейро
|25
|8
|10
|7
|19 - 19
|34
|8.
|Сантос
|24
|8
|8
|8
|28 - 23
|32
|9.
|Коринтианс
|0:0
|25
|8
|7
|10
|25 - 21
|31
|10.
|Флуминенсе
|25
|8
|7
|10
|24 - 30
|31
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|8
|6
|11
|30 - 28
|30
|12.
|Америка Минейро
|25
|8
|6
|11
|24 - 29
|30
|13.
|Витория
|25
|8
|5
|12
|23 - 42
|29
|14.
|Байя
|25
|7
|8
|10
|25 - 30
|29
|15.
|Ботафого
|25
|7
|8
|10
|22 - 33
|29
|16.
|Сеара
|25
|6
|9
|10
|17 - 25
|27
|17.
|Васко да Гама
|24
|6
|7
|11
|27 - 36
|25
|18.
|Шапекоэнсе
|24
|5
|10
|9
|24 - 35
|25
|19.
|Спорт Ресифи
|0:0
|25
|6
|7
|12
|20 - 36
|25
|20.
|Парана
|25
|3
|7
|15
|11 - 33
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Bruno Henrique получил желтую карточку от судьи
85'
Сан-Паулу делает замену. Хоао Рохас уходит с поля, а Everton Felipe выходит на его замену.
81'
Хоао Рохас получил желтую карточку от судьи
79'
Сантос делает замену. Карлос Санчес II уходит с поля, а Bruno Henrique выходит на его замену.
77'
Сан-Паулу делает замену. Соуза Диего уходит с поля, а Santiago Trellez Viveros выходит на его замену.
77'
Алисон II получил желтую карточку от судьи
70'
Сантос делает замену. Гонсалес Дерлис уходит с поля, а Вандерсон ду Карму выходит на его замену.
69'
Diego Pituca получил желтую карточку от судьи
67'
Гонсалес Дерлис получил желтую карточку от судьи
52'
Хадсон Родригес получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Robson Bambu получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сан-Паулу делает замену. Кардосо Сильва Эвертон уходит с поля, а Lizeiro выходит на его замену.
42'
Арболеда Роберт получил желтую карточку от судьи
5'
Bruno Alves получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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