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Крузейро
0:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
11' Желтая карточка
Варкен Адилсон
12' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
75' Желтая карточка
Alejandro Ariel Cabral
81' Желтая карточка
Esekel Kriado II
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
81'
Ezequiel получил желтую карточку от судьи
78'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Эдинью Арналду выходит на его замену.
75'
Крузейро делает замену. Raniel уходит с поля, а Sassa выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Алехандро Кабрал получил желтую карточку от судьи
66'
Крузейро делает замену. David уходит с поля, а Тиаго Невес выходит на его замену.
65'
Атлетико Минейро делает замену. Варкен Адилсон уходит с поля, а Matheus Galdezani выходит на его замену.
65'
Атлетико Минейро делает замену. Чара Йимми уходит с поля, а David Terans выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Крузейро делает замену. Манкуэльо Федерико уходит с поля, а Собис Рафаэл выходит на его замену.
Желтая карточка
12'
Lucas Daniel Romero получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Варкен Адилсон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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