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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:0
Конец матча
11' Желтая карточкаВаркен Адилсон
12' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
75' Желтая карточкаAlejandro Ariel Cabral
81' Желтая карточкаEsekel Kriado II
|
11'
66'
81'
Состав команд
12
Рафаэл
Пирес
11
David
VI
17
Raniel
28
Iago
Maidana
10
Касарес
Хуан
27
Luan
III
11
Чара
Йимми
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Рафаэл Пирес Вратарь
- 2 Esekel Kriado II Защитник
- 27 Manoel Ribeiro II Защитник
- 29 Lucas Daniel Romero Защитник
- 11 David VI Защитник
- 25 Marcelo Hermes Полузащитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 17 Raniel Полузащитник
- 20 Bruno Silva II Полузащитник
- 21 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 4 Murilo Cerqueira Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 22 Эдилсон Мендеш Защитник
- 40 Эдерсон Хонорато Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Нападающий
- 39 Vitor Eudes
- 3 Лео Ренан
- 99 Sassa II
- 16 Lucas Silva IV
- 18 Rafinha XVII
- 15 Patrick Brey
- 8 Энрике Лима
Атлетико Минейро 4-3-3
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 14 Emerson Junior Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 28 Iago Maidana Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 7 Mendes Elias II Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 27 Luan III Нападающий
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- 11 Чара Йимми Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 22 Carlos Gabriel Защитник
- 23 Натан Аллан Полузащитник
- 8 Tomas Andrade Полузащитник
- 55 David Terans Полузащитник
- 45 Jose Welison Полузащитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 94 Эдинью Арналду Нападающий
- 16 Lucas Candido
- 95 Denilson VI
- 29 Patric II
- 4 Gabriel Paulista XVI
- Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Крузейро (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 08.09.2018 Спорт Ресифи 0:0 Крузейро СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Крузейро 2:1 Флуминенсе СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Фламенго 1:0 Крузейро СA
- 09.08.2018 Фламенго 0:2 Крузейро КЛ
- 05.08.2018 Витория 1:1 Крузейро СA
- 02.08.2018 Сантос 0:1 Крузейро К
- 29.07.2018 Крузейро 0:2 Сан-Паулу СA
- 26.07.2018 Коринтианс 2:0 Крузейро СA
- 23.07.2018 Крузейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 20.07.2018 Крузейро 3:1 Америка Минейро СA
- 17.07.2018 Крузейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе К
- 12.07.2018 Коринтианс 2:2 Крузейро ТМК
- 05.07.2018 Крузейро 0:2 Коринтианс ТМК
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Атлетико Минейро 0:0 Васко да Гама СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
- 31.07.2018 Байя 2:2 Атлетико Минейро СA
- 26.07.2018 Атлетико Минейро 2:0 Парана СA
- 22.07.2018 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро СA
- 19.07.2018 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
- 14.06.2018 Атлетико Минейро 2:1 Сеара СA
- 10.06.2018 Атлетико Минейро 5:2 Флуминенсе СA
- 08.06.2018 Америка Минейро 1:3 Атлетико Минейро СA
- 02.06.2018 Атлетико Минейро 3:3 Шапекоэнсе СA
- 31.05.2018 Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Минейро СA
- 27.05.2018 Атлетико Минейро 0:1 Фламенго СA
- 19.05.2018 Атлетико Минейро 1:0 Крузейро СA
- 17.05.2018 Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Минейро К
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Атлетико Минейро: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 19.05.2018 Атлетико Минейро 1:0 Крузейро Серия A
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро Минейро
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро Минейро
- 04.03.2018 Атлетико Минейро 0:1 Крузейро Минейро
- 22.10.2017 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро Серия A
- 02.07.2017 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро Серия A
- 07.05.2017 Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Минейро 1
- 30.04.2017 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Минейро 1
- 01.04.2017 Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Минейро 1
- 02.02.2017 Крузейро 1:0 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио
- 18.09.2016 Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 12.06.2016 Атлетико Минейро 2:3 Крузейро Серия A
- 27.03.2016 Атлетико Минейро 0:1 Крузейро Минейро 1
- 13.09.2015 Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 07.06.2015 Атлетико Минейро 1:3 Крузейро Серия A
- 19.04.2015 Крузейро 1:2 Атлетико Минейро Минейро 1
- 12.04.2015 Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Минейро 1
- 08.03.2015 Крузейро 1:1 Атлетико Минейро Минейро 1
- 27.11.2014 Крузейро 0:1 Атлетико Минейро Кубок Бразилии
- 13.11.2014 Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Кубок Бразилии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|25
|14
|8
|3
|36 - 19
|50
|2.
|Интернасьональ
|24
|14
|7
|3
|31 - 13
|49
|3.
|Палмейрас
|25
|13
|8
|4
|37 - 17
|47
|4.
|Фламенго
|25
|13
|6
|6
|36 - 21
|45
|5.
|Гремио
|25
|12
|8
|5
|31 - 12
|44
|6.
|Атлетико Минейро
|25
|12
|6
|7
|41 - 29
|42
|7.
|Крузейро
|25
|8
|10
|7
|19 - 19
|34
|8.
|Сантос
|24
|8
|8
|8
|28 - 23
|32
|9.
|Коринтианс
|0:0
|25
|8
|7
|10
|25 - 21
|31
|10.
|Флуминенсе
|25
|8
|7
|10
|24 - 30
|31
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|8
|6
|11
|30 - 28
|30
|12.
|Америка Минейро
|25
|8
|6
|11
|24 - 29
|30
|13.
|Витория
|25
|8
|5
|12
|23 - 42
|29
|14.
|Байя
|25
|7
|8
|10
|25 - 30
|29
|15.
|Ботафого
|25
|7
|8
|10
|22 - 33
|29
|16.
|Сеара
|25
|6
|9
|10
|17 - 25
|27
|17.
|Васко да Гама
|24
|6
|7
|11
|27 - 36
|25
|18.
|Шапекоэнсе
|24
|5
|10
|9
|24 - 35
|25
|19.
|Спорт Ресифи
|0:0
|25
|6
|7
|12
|20 - 36
|25
|20.
|Парана
|25
|3
|7
|15
|11 - 33
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Ezequiel получил желтую карточку от судьи
78'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Эдинью Арналду выходит на его замену.
75'
Алехандро Кабрал получил желтую карточку от судьи
66'
Крузейро делает замену. David уходит с поля, а Тиаго Невес выходит на его замену.
65'
Атлетико Минейро делает замену. Варкен Адилсон уходит с поля, а Matheus Galdezani выходит на его замену.
65'
Атлетико Минейро делает замену. Чара Йимми уходит с поля, а David Terans выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Крузейро делает замену. Манкуэльо Федерико уходит с поля, а Собис Рафаэл выходит на его замену.
12'
Lucas Daniel Romero получил желтую карточку от судьи
11'
Варкен Адилсон получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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