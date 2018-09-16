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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Тойота Парк
2:0
Первый тайм: 44'
1:0
4' ГолНиколич Неманья
2:0
29' ГолКатай Александар
|
4'
1:0
29'
2:0
Состав команд
21
Саттер
Скотт
10
Josue
Colman
16
Кьестан
Саша
Чикаго Файр 4-2-3-1
- Основной состав
- 45 Richard Sanchez II Вратарь
- 22 Хаслер Николас Защитник
- 4 Каппелхоф Йохан Защитник
- 31 Швайнштайгер Бастиан Защитник
- 3 Brandon Vincent Защитник
- 6 Маккарти Дакс Полузащитник
- 13 Brandt Bronico Полузащитник
- 10 Катай Александар Полузащитник
- 14 Djordje Mihailovic Полузащитник
- 8 Де Леув Михаэль Полузащитник
- 23 Николич Неманья Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Jonathan Campbell Защитник
- 25 Jorge Corrales Полузащитник
- 18 Drew Conner Полузащитник
- 7 Raheem Edwards Полузащитник
- 20 Джонсон Даниэль Полузащитник
- 21 Алан Гордон Нападающий
- 30 Stefan Cleveland
- Главный тренер: Veljko Paunovic
Орландо Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 21 Саттер Скотт Защитник
- 12 Shane O'Neill I Защитник
- 26 Аскуэс Карлос Защитник
- 2 Спектор Джонатан Защитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 10 Josue Colman Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 13 Mohammed El Monir II Полузащитник
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Сане Людовик Защитник
- 27 R. J. Allen Защитник
- 4 Джонсон Уилл Полузащитник
- 29 Stefano Нападающий
- 17 Chris Mueller
- 11 Pierre da Silva
- 99 Adam Grinwis
- Главный тренер: James O'Connor
Предыдущие игры
Чикаго Файр (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 28.08.2018 Бавария 4:0 Чикаго Файр ТМК
- 24.08.2018 Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю М
- 19.08.2018 Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр М
- 12.08.2018 Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 09.08.2018 Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр ОК
- 05.08.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр М
- 29.07.2018 Торонто 3:0 Чикаго Файр М
- 22.07.2018 Чикаго Файр 1:2 Торонто М
- 19.07.2018 Чикаго Файр 4:0 Луисвилл Сити ОК
- 15.07.2018 Даллас 3:1 Чикаго Файр М
- 12.07.2018 Чикаго Файр 3:4 Филадельфия Юнион М
- 08.07.2018 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Чикаго Файр М
- 01.07.2018 Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити М
- 24.06.2018 Сиэтл Саундерс 1:1 Чикаго Файр М
- 21.06.2018 Атланта Юнайтед 0:1 Чикаго Файр ОК
- 14.06.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Чикаго Файр М
- 10.06.2018 Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 07.06.2018 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр ОК
- 03.06.2018 Чикаго Файр 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 31.05.2018 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
Орландо Сити (последние 20 матчей: +3 =2 -15)
- 09.09.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити М
- 02.09.2018 Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион М
- 25.08.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 13.08.2018 Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити М
- 05.08.2018 Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 30.07.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити М
- 27.07.2018 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 22.07.2018 Коламбус Крю 3:2 Орландо Сити М
- 19.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити ОК
- 15.07.2018 Орландо Сити 2:1 Торонто М
- 08.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Орландо Сити М
- 01.07.2018 Атланта Юнайтед 4:0 Орландо Сити М
- 24.06.2018 Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт М
- 21.06.2018 Ди Си Юнайтед 1:1 Орландо Сити ОК
- 14.06.2018 Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити М
- 10.06.2018 Ванкувер Уайткэпс 5:2 Орландо Сити М
- 07.06.2018 Майами Юнайтед 0:3 Орландо Сити ОК
- 03.06.2018 Нью-Йорк Сити 3:0 Орландо Сити М
- 27.05.2018 Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр М
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
Последние игры между собой
Чикаго Файр: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
- 27.05.2018 Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр МЛС
- 25.06.2017 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити МЛС
- 05.06.2017 Орландо Сити 0:0 Чикаго Файр МЛС
- 14.08.2016 Чикаго Файр 2:2 Орландо Сити МЛС
- 12.03.2016 Орландо Сити 1:1 Чикаго Файр МЛС
- 20.09.2015 Чикаго Файр 0:1 Орландо Сити МЛС
- 30.08.2015 Орландо Сити 1:1 Чикаго Файр МЛС
- 23.07.2015 Чикаго Файр 3:1 Орландо Сити Открытый Кубок
- 07.06.2015 Чикаго Файр 2:3 Орландо Сити МЛС
- 27.06.2013 Чикаго Файр 5:1 Орландо Сити Открытый Кубок
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|17
|5
|7
|53 - 32
|56
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|28
|16
|7
|5
|57 - 33
|55
|3.
|Нью-Йорк Сити
|29
|14
|7
|8
|51 - 38
|49
|4.
|Коламбус Крю
|28
|12
|8
|8
|35 - 34
|44
|5.
|Филадельфия Юнион
|28
|12
|4
|12
|40 - 45
|40
|6.
|Монреаль Импакт
|29
|12
|3
|14
|41 - 46
|39
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|28
|9
|9
|10
|48 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|10
|10
|41 - 43
|34
|9.
|Торонто
|28
|8
|6
|14
|50 - 55
|30
|10.
|Чикаго Файр
|2:0
|28
|7
|6
|15
|39 - 52
|27
|11.
|Орландо Сити
|0:2
|28
|7
|3
|18
|40 - 64
|24
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|15
|6
|7
|54 - 34
|51
|2.
|Даллас
|28
|14
|8
|6
|47 - 37
|50
|3.
|Лос-Анджелес
|28
|13
|8
|7
|55 - 43
|47
|4.
|Реал Солт-Лейк
|29
|13
|6
|10
|49 - 47
|45
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|27
|13
|5
|9
|37 - 28
|44
|6.
|Портленд Тимберс
|28
|12
|8
|8
|41 - 40
|44
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|28
|11
|7
|10
|46 - 54
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|10
|8
|11
|54 - 59
|38
|9.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|7
|13
|47 - 43
|31
|10.
|Миннесота Юнайтед
|28
|9
|3
|16
|40 - 55
|30
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|6
|6
|16
|31 - 53
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|28
|4
|8
|16
|42 - 57
|20
Первый тайм
29'
Г О О О О Л - Катай Александар бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Николич Неманья бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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