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Стадион:
Чикаго Файр
2:0
Первый тайм: 44'
Орландо Сити
Первый тайм
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Катай Александар бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Николич Неманья бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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