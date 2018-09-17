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Зрители: 19000
Магдебург
0:0
Конец матча
Арминия
0'
30' Желтая карточка
Rico Preissinger
38' Желтая карточка
Эрдман Деннис
66' Желтая карточка
Эдмундссон Йохан
76' Желтая карточка
Ротер Бьёрн
83' Желтая карточка
Брежери Ромен
90' Желтая карточка
Клаусс Джонатан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Клаусс Джонатан получил желтую карточку от судьи
84'
Магдебург делает замену. Rico Preissinger уходит с поля, а Вайль Рихард выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Брежери Ромен получил желтую карточку от судьи
80'
Арминия делает замену. Вайраух Патрик уходит с поля, а Клаусс Джонатан выходит на его замену.
80'
Магдебург делает замену. Лохкемпер Феликс уходит с поля, а Тюрпиц Филип выходит на его замену.
80'
Магдебург делает замену. Бек Кристиан уходит с поля, а Marius Buelter выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Ротер Бьёрн получил желтую карточку от судьи
71'
Арминия делает замену. Фогльзаммер Андреас уходит с поля, а Keanu Staude выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Эдмундссон Йохан получил желтую карточку от судьи
58'
Арминия делает замену. Клос Фабиан уходит с поля, а Prince Osei Owusu выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Эрдман Деннис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Rico Preissinger получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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