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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 19000
30' Желтая карточкаRico Preissinger
38' Желтая карточкаЭрдман Деннис
66' Желтая карточкаЭдмундссон Йохан
76' Желтая карточкаРотер Бьёрн
83' Желтая карточкаБрежери Ромен
90' Желтая карточкаКлаусс Джонатан
|
30'
38'
66'
76'
83'
90'
Состав команд
16
Бутцен
Нильс
11
Бек
Кристиан
13
Бёрнер
Юлиан
20
Nils
Seufert
Магдебург 3-4-3
- Основной состав
- 30 Брунст Александер Вратарь
- 33 Брежери Ромен Защитник
- 13 Эрдман Деннис Защитник
- 14 Шефер Штеффен Защитник
- 16 Бутцен Нильс Полузащитник
- 6 Ротер Бьёрн Полузащитник
- 21 Rico Preissinger Полузащитник
- 19 Нимайер Михел Полузащитник
- 7 Лохкемпер Феликс Нападающий
- 11 Бек Кристиан Нападающий
- 9 Marcel Costly Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фейзич Ясмин Вратарь
- 5 Tobias Mueller Защитник
- 3 Хандке Кристофер Защитник
- 17 Вайль Рихард Защитник
- 18 Игнёвски Александр Полузащитник
- 8 Тюрпиц Филип Нападающий
- 26 Marius Buelter
Арминия 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Stefan Ortega Вратарь
- 27 Бруннер Седрик Защитник
- 11 Зальгер Штефан Защитник
- 13 Бёрнер Юлиан Защитник
- 8 Хартерц Флориан Защитник
- 19 Manuel Prietl Полузащитник
- 20 Nils Seufert Полузащитник
- 14 Эдмундссон Йохан Полузащитник
- 7 Вайраух Патрик Полузащитник
- 9 Клос Фабиан Нападающий
- 21 Фогльзаммер Андреас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Philipp Klewin Вратарь
- 6 Шюц Том Защитник
- 3 Берендт Бриан Защитник
- 23 Клаусс Джонатан Защитник
- 32 Keanu Staude Полузащитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 17 Prince Osei Owusu
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Предыдущие игры
Магдебург (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 03.09.2018 Хольштайн Киль 2:1 Магдебург Б2
- 25.08.2018 Магдебург 1:1 Ингольштадт Б2
- 17.08.2018 Магдебург 0:1 Дармштадт К
- 12.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Магдебург Б2
- 05.08.2018 Магдебург 1:2 Санкт-Паули Б2
- 21.07.2018 Магдебург 2:0 Дженоа ТМК
- 21.07.2018 Магдебург 0:0 Суонси ТМК
- 12.05.2018 Шпортфройнде Лотте 0:1 Магдебург Б3
- 05.05.2018 Магдебург 3:1 Кемницер Б3
- 28.04.2018 Галлешер 0:2 Магдебург Б3
- 21.04.2018 Магдебург 2:0 Фортуна Кёльн Б3
- 17.04.2018 Карл Цейсс 1:5 Магдебург Б3
- 13.04.2018 Веен Висбаден 1:2 Магдебург Б3
- 07.04.2018 Магдебург 2:0 Карлсруэ Б3
- 01.04.2018 Унтерахинг 0:1 Магдебург Б3
- 28.03.2018 Магдебург 2:2 Цвиккау Б3
- 25.03.2018 Магдебург 2:0 Оснабрюк Б3
- 11.03.2018 Магдебург 6:1 Ален Б3
- 06.03.2018 Падерборн 1:1 Магдебург Б3
- 24.02.2018 Ганза 1:0 Магдебург Б3
Арминия (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 01.09.2018 Арминия 5:3 Ян Б2
- 27.08.2018 Гамбург 3:0 Арминия Б2
- 19.08.2018 Лок Штендаль 0:5 Арминия К
- 11.08.2018 Арминия 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 05.08.2018 Хайденхайм 1:1 Арминия Б2
- 27.07.2018 Арминия 0:1 Вердер ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 13.05.2018 Арминия 0:0 Зандхаузен Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 27.04.2018 Арминия 3:2 Кайзерслаутерн Б2
- 20.04.2018 Айнтрахт Бр 0:0 Арминия Б2
- 14.04.2018 Арминия 2:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 08.04.2018 Ингольштадт 2:2 Арминия Б2
- 01.04.2018 Арминия 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 16.03.2018 Фортуна 4:2 Арминия Б2
- 09.03.2018 Арминия 1:0 Нюрнберг Б2
- 04.03.2018 Хайденхайм 2:2 Арминия Б2
- 23.02.2018 Арминия 2:3 Динамо Дрезден Б2
- 17.02.2018 Арминия 2:0 Дармштадт Б2
- 10.02.2018 Дуйсбург 2:2 Арминия Б2
Магдебург
Арминия
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|2.
|Бохум
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|3.
|Кёльн
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|Дармштадт
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Гамбург
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Унион Берлин
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|7.
|Падерборн
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|Хольштайн Киль
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Арминия
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|10.
|Динамо Дрезден
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Санкт-Паули
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|12.
|Хайденхайм
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|13.
|Ингольштадт
|5
|1
|2
|2
|6 - 12
|5
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Ян
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Магдебург
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|17.
|Зандхаузен
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|18.
|Дуйсбург
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Клаусс Джонатан получил желтую карточку от судьи
84'
Магдебург делает замену. Rico Preissinger уходит с поля, а Вайль Рихард выходит на его замену.
83'
Брежери Ромен получил желтую карточку от судьи
80'
Арминия делает замену. Вайраух Патрик уходит с поля, а Клаусс Джонатан выходит на его замену.
80'
Магдебург делает замену. Лохкемпер Феликс уходит с поля, а Тюрпиц Филип выходит на его замену.
80'
Магдебург делает замену. Бек Кристиан уходит с поля, а Marius Buelter выходит на его замену.
76'
Ротер Бьёрн получил желтую карточку от судьи
71'
Арминия делает замену. Фогльзаммер Андреас уходит с поля, а Keanu Staude выходит на его замену.
66'
Эдмундссон Йохан получил желтую карточку от судьи
58'
Арминия делает замену. Клос Фабиан уходит с поля, а Prince Osei Owusu выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Эрдман Деннис получил желтую карточку от судьи
30'
Rico Preissinger получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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