Стадион: Сент-Мэрис
2:2
Конец матча
1:0
35' ГолХёйбьерг Пьер-Эмиль
56' Желтая карточкаСедрик Соареш
2:0
65' ПенальтиИнгс Дэнни
2:1
67' ГолДаффи Шейн
77' Желтая карточкаСтивенс Дейл
86' Желтая карточкаМаккарти Алекс
2:2
90' ПенальтиМюррей Гленн
90' Желтая карточкаКноккарт Антони
90' Желтая карточкаЛокадия Юрген
Новости после матча
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
94'
Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Вестергор Янник
94'
94'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
После штрафного удара,который нанес Бертранд Райан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
92'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
92'
Бонг Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
92'
Локадия Юрген - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
92'
Локадия Юрген наказан за толчок Хёйбьерг Пьер-Эмиль
92'
Кноккарт Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Кноккарт Антони из команды Брайтон слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Г О О О О Л - Мюррей Гленн из команды Брайтон забивает с точки!
90'
ПЕНАЛЬТИ - Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Даффи Шейн.
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
90'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
90'
Маккарти Алекс из команды Саутгемптон сделал отличный сейв!
90'
Локадия Юрген оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Маккарти Алекс перевел мяч на угловой.
89'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой справа.
89'
Кноккарт Антони мяч отрикошетил от ворот
89'
88'
88'
87'
Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали
87'
Райан Мэтью ошибается в защите.
87'
87'
86'
Судье надоело, что Маккарти Алекс тянет время и он наказал его горчичником
86'
Худт Уэсли наказан за толчок Мюррей Гленн
85'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Лемина Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
84'
Саутгемптон делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
84'
Тактическая замена. Ингс Дэнни уходит с поля и его заменяет Дэвис Стивен
84'
84'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
83'
83'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
82'
81'
81'
Локадия Юрген из команды Брайтон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
81'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
81'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
80'
Отличные скиллы показывает Кноккарт Антони, обводя своих соперников
80'
О, нет. Из многообещающей позиции Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
80'
Монтойя Мартин из команды Брайтон делает навес прямо в штрафную.
79'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
78'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Локадия Юрген оказался на газоне.
78'
Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Стивенс Дейл получает желтую карточку за неспортивное поведение
77'
Стивенс Дейл наказан за толчок Габбьядини Маноло
77'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
76'
Тактическая замена. Эльюнусси Мохамед уходит с поля и его заменяет Уорд-Праус Джеймс
76'
Тактическая замена. Биссума Ив уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
76'
Тактическая замена. Лонг Шейн уходит с поля и его заменяет Габбьядини Маноло
76'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
75'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
75'
74'
73'
73'
73'
Ингс Дэнни не смог попасть в створ ударом издали
73'
Данк Льюис ошибается в защите.
72'
Лонг Шейн задерживает мяч рукой
72'
72'
71'
Тактическая замена. Марч Соломон уходит с поля и его заменяет Джаханбакш Алиреза
70'
Мюррей Гленн наказан за толчок Вестергор Янник
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
70'
Редмонд Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
69'
68'
Худт Уэсли наказан за толчок Кноккарт Антони
67'
Кноккарт Антони сделал результативную передачу.
67'
ГОООООЛ - Даффи Шейн Брайтон забивает ударом головой
67'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Редмонд Натан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Монтойя Мартин
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Г О О О О Л - Ингс Дэнни из команды Саутгемптон забивает с точки!
63'
ПЕНАЛЬТИ - Бонг Гаэтан из команды Брайтон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ингс Дэнни.
63'
Отличные скиллы показывает Ингс Дэнни, обводя своих соперников
63'
63'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон навешивает в штрафную с рикошетом.
62'
61'
61'
61'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
59'
59'
58'
58'
Марч Соломон наказан за толчок Седрик Соареш
57'
57'
57'
Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Биссума Ив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Седрик Соареш получает желтую карточку за неспортивное поведение
56'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Марч Соломон оказался на газоне.
56'
Игра в одни ворота сейчас. Брайтон доминирует и владеет мячом
56'
Кноккарт Антони из команды Брайтон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Марч Соломон мяча так и не получил
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
55'
Лонг Шейн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
54'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
53'
Даффи Шейн из команды Брайтон делает передачу одноклубнику.
53'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
53'
Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой слева.
52'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Марч Соломон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Кноккарт Антони нанес удар, мяч был парирован, но Маккарти Алекс не удержал его в руках.
52'
Кноккарт Антони из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
51'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
51'
Шанс! Прёппер Дэви из команды Брайтон пробил головой, но мимо
51'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
50'
Марч Соломон из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
50'
Брайтон начинает контратаку
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Мюррей Гленн наказан за толчок Вестергор Янник
49'
48'
47'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Марч Соломон из команды Брайтон делает неудачный навес.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Саутгемптон играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали
46'
Биссума Ив из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
Монтойя Мартин из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Редмонд Натан пострадал.
43'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
43'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
41'
Матч возобновится спорным мячом
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Биссума Ив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Худт Уэсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Опасность предотвращена - Худт Уэсли из команды Саутгемптон вступил в отбор удачно
39'
Биссума Ив из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
39'
Брайтон начинает контратаку
39'
Игра в одни ворота сейчас. Саутгемптон доминирует и владеет мячом
38'
Биссума Ив наказан за толчок Хёйбьерг Пьер-Эмиль
38'
37'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
37'
37'
Биссума Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Отличный гол забил Хёйбьерг Пьер-Эмиль
35'
ГОООООЛ - Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон забивает из-за штрафной площади
35'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
34'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает неудачный навес.
34'
34'
34'
Эльюнусси Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эльюнусси Мохамед и Ингс Дэнни из команды Саутгемптон.
33'
33'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Лонг Шейн
32'
31'
Лемина Марио наказан за толчок Даффи Шейн
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
29'
29'
29'
28'
Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
28'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Даффи Шейн из команды Брайтон.
28'
Даффи Шейн из команды Брайтон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
28'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
27'
Эльюнусси Мохамед наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
27'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
26'
26'
26'
26'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Кноккарт Антони оказался на газоне.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
24'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
24'
23'
Эльюнусси Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
22'
Мюррей Гленн наказан за толчок Седрик Соареш
22'
22'
22'
ШАНС! Вестергор Янник нанес удар с лета, но не попал по воротам!
22'
Ингс Дэнни имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
21'
Плохо сыграл Мюррей Гленн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
20'
Ингс Дэнни мяч отрикошетил от ворот
20'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
19'
19'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон в офсайде
19'
18'
18'
Биссума Ив из команды Брайтон делает неудачный навес.
18'
17'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
17'
17'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон пробил со штрафного, но очень мимо цели.
16'
Назначен штрафной. Пострадал Хёйбьерг Пьер-Эмиль, его свалил Стивенс Дейл.
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
14'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Марч Соломон мяча так и не получил
14'
14'
Кноккарт Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
13'
13'
13'
13'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
12'
Даффи Шейн из команды Брайтон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
Вестергор Янник делает длинную передачу вперед
12'
11'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
10'
9'
9'
8'
8'
8'
Седрик Соареш нанес удар головой, но Райан Мэтью спокойно отбил мяч.
8'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
7'
7'
6'
Безумный фол. Бонг Гаэтан грубо играет против соперника. Пострадал Лемина Марио
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
4'
3'
3'
2'
Судья сигнализирует, что Бертранд Райан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Кноккарт Антони
2'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Брайтон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Саутгемптон 2:2 Брайтон
Саутгемптон
76.8% (142)
Ничья:
17.8% (33)
Брайтон
5.4% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Саутгемптон:
41.1% (76)
2:1 Саутгемптон:
23.8% (44)
1:1 Ничья:
14.1% (26)
2:0 Саутгемптон:
8.1% (15)
1:2 Брайтон:
3.8% (7)
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