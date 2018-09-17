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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Саутгемптон
2:2
Конец матча
Брайтон
0'
1:0
35' Гол
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
56' Желтая карточка
Седрик Соареш
2:0
65' Пенальти
Ингс Дэнни
2:1
67' Гол
Даффи Шейн
77' Желтая карточка
Стивенс Дейл
86' Желтая карточка
Маккарти Алекс
2:2
90' Пенальти
Мюррей Гленн
90' Желтая карточка
Кноккарт Антони
90' Желтая карточка
Локадия Юрген
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
94'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Монтойя Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
После штрафного удара,который нанес Бертранд Райан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
92'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
92'
Бонг Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
92'
Локадия Юрген - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
92'
Кноккарт Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
91'
Кноккарт Антони из команды Брайтон слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Описание гола
91'
Г О О О О Л - Мюррей Гленн из команды Брайтон забивает с точки!
Фол, нарушение
90'
ПЕНАЛЬТИ - Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Даффи Шейн.
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Угловой
90'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
90'
Маккарти Алекс из команды Саутгемптон сделал отличный сейв!
90'
Локадия Юрген оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Маккарти Алекс перевел мяч на угловой.
Угловой
89'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой справа.
89'
Кноккарт Антони мяч отрикошетил от ворот
89'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Удар от ворот произведет Брайтон
87'
Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали
87'
Райан Мэтью ошибается в защите.
87'
Саутгемптон контролирует мяч.
87'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
Желтая карточка
86'
Судье надоело, что Маккарти Алекс тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
86'
Худт Уэсли наказан за толчок Мюррей Гленн
85'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Лемина Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
84'
Саутгемптон делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
84'
Тактическая замена. Ингс Дэнни уходит с поля и его заменяет Дэвис Стивен
84'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
83'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
82'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
81'
Локадия Юрген из команды Брайтон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
81'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
81'
Гости сейчас реально начинают давить соперника
80'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
80'
Отличные скиллы показывает Кноккарт Антони, обводя своих соперников
80'
О, нет. Из многообещающей позиции Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
80'
Монтойя Мартин из команды Брайтон делает навес прямо в штрафную.
79'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
78'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Локадия Юрген оказался на газоне.
78'
Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
77'
Стивенс Дейл получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
77'
Стивенс Дейл наказан за толчок Габбьядини Маноло
77'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
76'
Тактическая замена. Эльюнусси Мохамед уходит с поля и его заменяет Уорд-Праус Джеймс
76'
Тактическая замена. Биссума Ив уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
76'
Тактическая замена. Лонг Шейн уходит с поля и его заменяет Габбьядини Маноло
Офсайд
76'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
75'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
75'
Брайтон контролирует мяч.
74'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Удар от ворот произведет Брайтон
73'
Ингс Дэнни не смог попасть в створ ударом издали
73'
Данк Льюис ошибается в защите.
Фол, нарушение
72'
Лонг Шейн задерживает мяч рукой
72'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Тактическая замена. Марч Соломон уходит с поля и его заменяет Джаханбакш Алиреза
Фол, нарушение
70'
Мюррей Гленн наказан за толчок Вестергор Янник
70'
Удар от ворот произведет Брайтон
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
70'
Редмонд Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
69'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
68'
Худт Уэсли наказан за толчок Кноккарт Антони
67'
Кноккарт Антони сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
ГОООООЛ - Даффи Шейн Брайтон забивает ударом головой
67'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Редмонд Натан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Монтойя Мартин
66'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Ингс Дэнни из команды Саутгемптон забивает с точки!
Фол, нарушение
63'
ПЕНАЛЬТИ - Бонг Гаэтан из команды Брайтон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ингс Дэнни.
63'
Отличные скиллы показывает Ингс Дэнни, обводя своих соперников
63'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон навешивает в штрафную с рикошетом.
62'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Саутгемптон контролирует мяч.
61'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Брайтон контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Саутгемптон контролирует мяч.
59'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
58'
Марч Соломон наказан за толчок Седрик Соареш
57'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Биссума Ив навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
56'
Седрик Соареш получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
56'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Марч Соломон оказался на газоне.
56'
Игра в одни ворота сейчас. Брайтон доминирует и владеет мячом
56'
Кноккарт Антони из команды Брайтон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Марч Соломон мяча так и не получил
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Удар от ворот произведет Брайтон
55'
Лонг Шейн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
54'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
53'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
53'
Даффи Шейн из команды Брайтон делает передачу одноклубнику.
53'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
53'
Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой слева.
52'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Марч Соломон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Кноккарт Антони нанес удар, мяч был парирован, но Маккарти Алекс не удержал его в руках.
52'
Кноккарт Антони из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
51'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
51'
Шанс! Прёппер Дэви из команды Брайтон пробил головой, но мимо
51'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
50'
Марч Соломон из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
50'
Брайтон начинает контратаку
50'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
49'
Мюррей Гленн наказан за толчок Вестергор Янник
49'
Брайтон контролирует мяч.
48'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
46'
Марч Соломон из команды Брайтон делает неудачный навес.
46'
Саутгемптон контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Саутгемптон играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
46'
Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали
46'
Биссума Ив из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Брайтон
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
44'
Монтойя Мартин из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Редмонд Натан пострадал.
43'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
43'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
Саутгемптон контролирует мяч.
41'
Матч возобновится спорным мячом
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Травма, повреждение
40'
Биссума Ив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
40'
Худт Уэсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Опасность предотвращена - Худт Уэсли из команды Саутгемптон вступил в отбор удачно
39'
Биссума Ив из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
39'
Брайтон начинает контратаку
39'
Игра в одни ворота сейчас. Саутгемптон доминирует и владеет мячом
Фол, нарушение
38'
Биссума Ив наказан за толчок Хёйбьерг Пьер-Эмиль
38'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
37'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
37'
Саутгемптон контролирует мяч.
37'
Биссума Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Саутгемптон контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Отличный гол забил Хёйбьерг Пьер-Эмиль
Описание гола
35'
ГОООООЛ - Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон забивает из-за штрафной площади
35'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
34'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает неудачный навес.
34'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Брайтон
34'
Эльюнусси Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эльюнусси Мохамед и Ингс Дэнни из команды Саутгемптон.
33'
Саутгемптон контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Лонг Шейн
32'
Саутгемптон контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Лемина Марио наказан за толчок Даффи Шейн
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
29'
Брайтон контролирует мяч.
29'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
28'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Даффи Шейн из команды Брайтон.
28'
Даффи Шейн из команды Брайтон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
28'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Удар от ворот произведет Брайтон
27'
Эльюнусси Мохамед наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
27'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
26'
Саутгемптон контролирует мяч.
26'
Брайтон контролирует мяч.
26'
Брайтон контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Кноккарт Антони оказался на газоне.
25'
Брайтон контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Удар от ворот произведет Брайтон
24'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
24'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Эльюнусси Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
Фол, нарушение
22'
Мюррей Гленн наказан за толчок Седрик Соареш
22'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Брайтон
22'
ШАНС! Вестергор Янник нанес удар с лета, но не попал по воротам!
22'
Ингс Дэнни имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
21'
Плохо сыграл Мюррей Гленн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
21'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
20'
Ингс Дэнни мяч отрикошетил от ворот
20'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
20'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
20'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
19'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
19'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон в офсайде
19'
Саутгемптон контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
18'
Биссума Ив из команды Брайтон делает неудачный навес.
18'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
17'
Удар от ворот произведет Брайтон
17'
Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
16'
Назначен штрафной. Пострадал Хёйбьерг Пьер-Эмиль, его свалил Стивенс Дейл.
15'
Саутгемптон контролирует мяч.
15'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
14'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Марч Соломон мяча так и не получил
14'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Кноккарт Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
13'
Брайтон контролирует мяч.
13'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Брайтон контролирует мяч.
13'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
12'
Даффи Шейн из команды Брайтон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
Вестергор Янник делает длинную передачу вперед
12'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
11'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
Брайтон контролирует мяч.
10'
Саутгемптон контролирует мяч.
9'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Саутгемптон контролирует мяч.
8'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Седрик Соареш нанес удар головой, но Райан Мэтью спокойно отбил мяч.
8'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
7'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
7'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Бонг Гаэтан грубо играет против соперника. Пострадал Лемина Марио
6'
Брайтон контролирует мяч.
5'
Саутгемптон контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
4'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Бертранд Райан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Кноккарт Антони
2'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Саутгемптон контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Брайтон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Саутгемптон 2:2 Брайтон
Саутгемптон
76.8% (142)
Ничья:
17.8% (33)
Брайтон
5.4% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Саутгемптон:
41.1% (76)
Саутгемптон:
23.8% (44)
Ничья:
14.1% (26)
Саутгемптон:
8.1% (15)
Брайтон:
3.8% (7)
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