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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Нотодден
0:1
21' ГолХёйланд Томми
|
21'
0:1
Состав команд
14
Jonathan
Asp
22
Andre
Bakke
Нутодден 4-3-3
- Основной состав
- 1 Jonathan Johansson Вратарь
- 4 Martin Strange Защитник
- 15 Макинтош Келвин Защитник
- 5 Steffen Jensen I Защитник
- 14 Jonathan Asp Защитник
- 23 Gaston Salasiwa Полузащитник
- 11 Martin Holmen Полузащитник
- 25 Mathias Berg Gjerstroem Полузащитник
- 9 Martin Brekke Нападающий
- 27 Erland Hustad Нападающий
- 22 Andre Bakke Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Espen Vasby Вратарь
- 18 Робсон Джош Защитник
- 8 Henrik Gustavsen Полузащитник
- 17 Pipo Ferreira Полузащитник
- 20 Amani Dickson Mbedule Нападающий
- 21 Kjetil Holand Toesse
- 10 Мидтгарден Эрик
- Главный тренер: Kenneth Dokken
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 23 Викстёль Рольф Защитник
- 6 Андрессон Аксель Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 18 Sondre Bjoershol Защитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 27 Johnny Furdal Полузащитник
- 11 Трипич Златко Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 20 Ylldren Ibrahimaj Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Tord Johnsen Salte Защитник
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 7 Бютюки Зюмер Нападающий
- 28 Kristian Thorstvedt
- 16 Even Oestensen
- 12 Erik Johannes Arnebrott
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Предыдущие игры
Нутодден (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 02.09.2018 Мьёндален 1:1 Нутодден ПД
- 26.08.2018 Нутодден 0:1 Ерв ПД
- 19.08.2018 Конгсвингер 2:0 Нутодден ПД
- 12.08.2018 Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса ПД
- 05.08.2018 Тромсдален 4:2 Нутодден ПД
- 29.07.2018 Нутодден 1:1 Олесунн ПД
- 22.07.2018 Осане 1:0 Нутодден ПД
- 03.07.2018 Нутодден 1:0 Мьёндален ПД
- 24.06.2018 Олесунн 3:0 Нутодден ПД
- 17.06.2018 Нутодден 1:2 Конгсвингер ПД
- 10.06.2018 Нутодден 1:0 Саннес УЛФ ПД
- 03.06.2018 Стрёммен 1:0 Нутодден ПД
- 27.05.2018 Нутодден 0:0 Осане ПД
- 21.05.2018 Улленсакер-Киса 1:2 Нутодден ПД
- 16.05.2018 Ерв 1:0 Нутодден ПД
- 13.05.2018 Нутодден 2:3 Тромсдален ПД
- 09.05.2018 Нутодден 1:1 Одд К
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден ПД
- 02.05.2018 Нутодден 3:0 Аскер К
- 29.04.2018 Нутодден 0:2 Согндаль ПД
Викинг (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 02.09.2018 Викинг 3:0 Левангер ПД
- 25.08.2018 Саннес УЛФ 3:0 Викинг ПД
- 19.08.2018 Викинг 2:0 Стрёммен ПД
- 12.08.2018 Осане 1:2 Викинг ПД
- 05.08.2018 Викинг 2:3 Нест-Сотра ПД
- 31.07.2018 Хам-Кам 2:3 Викинг ПД
- 22.07.2018 Викинг 4:1 Ерв ПД
- 01.07.2018 Стрёммен 1:6 Викинг ПД
- 24.06.2018 Викинг 2:0 Хам-Кам ПД
- 20.06.2018 Викинг 2:1 Флурё ПД
- 16.06.2018 Нест-Сотра 5:0 Викинг ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес УЛФ ПД
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден ПД
- 02.05.2018 Брюне 1:0 Викинг К
- 29.04.2018 Улленсакер-Киса 4:5 Викинг ПД
- 22.04.2018 Викинг 4:0 Осане ПД
Последние игры между собой
Нутодден: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Викинг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|15
|4
|4
|48 - 22
|49
|2.
|Викинг
|1:0
|23
|15
|1
|7
|50 - 32
|46
|3.
|Мьёндален
|23
|13
|7
|3
|35 - 16
|46
|4.
|Согндаль
|23
|11
|6
|6
|39 - 26
|39
|5.
|Улленсакер-Киса
|23
|10
|7
|6
|50 - 37
|37
|6.
|Конгсвингер
|23
|10
|3
|10
|45 - 37
|33
|7.
|Тромсдален
|23
|9
|6
|8
|34 - 37
|33
|8.
|Нест-Сотра
|23
|9
|5
|9
|36 - 36
|32
|9.
|Саннес УЛФ
|23
|8
|7
|8
|32 - 37
|31
|10.
|Хам-Кам
|23
|8
|5
|10
|33 - 34
|29
|11.
|Осане
|23
|8
|5
|10
|32 - 38
|29
|12.
|Ерв
|23
|7
|8
|8
|26 - 32
|29
|13.
|Стрёммен
|23
|8
|1
|14
|35 - 48
|25
|14.
|Нутодден
|0:1
|23
|7
|4
|12
|27 - 34
|25
|15.
|Флурё
|23
|5
|3
|15
|20 - 49
|18
|16.
|Левангер
|23
|3
|4
|16
|26 - 53
|13
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
21'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Notodden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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