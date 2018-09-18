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Стадион:
Нутодден
0:1
Второй тайм: 47'
Викинг
0'
0:1
21' Гол
Хёйланд Томми
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Notodden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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