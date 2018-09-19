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  4. Лига чемпионов АФК
  5. 1/4 финала
Сувон Блюуингз
0:3
Итог после пенальти
Чонбук Моторс
0'
6' Желтая карточка
Jong-Sung Lee
0:1
11' Гол
Adriano VII
40' Желтая карточка
Ёнг Ву Пак
49' Желтая карточка
Bo-Kyung Choi
0:2
51' Гол
Bo-Kyung Choi
66' Желтая карточка
Хонь Юнь-Хо
0:3
71' Гол
Ким Шин-Вук
76' Желтая карточка
Hyung-Min Shin
108' Желтая карточка
Ji-Hoon Cho
4:2
Пен' Пенальти
 120'
Дополнительное время
Желтая карточка
108'
Джи-Хун Чо получил желтую карточку от судьи
Дополнительное время
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
76'
Хьюн-Мин Шин получил желтую карточку от судьи
75'
Сувон Блюуингз делает замену. Eui-Gwon Han уходит с поля, а Jong-Min Kim выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Ким Шин-Вук бьет в цель!
66'
Чонбук Моторс делает замену. Ricardo Lopes уходит с поля, а Ким Шин-Вук выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Хонь Юнь-Хо получил желтую карточку от судьи
65'
Сувон Блюуингз делает замену. Йон-Сун Ли уходит с поля, а Джи-Хун Чо выходит на его замену.
55'
Сувон Блюуингз делает замену. Лим Санг Хьюб уходит с поля, а Ja-Ryong Koo выходит на его замену.
54'
Чонбук Моторс делает замену. Bo-Kyung Choi уходит с поля, а Ли Дон Гук выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Bo-Kyung Choi бьет в цель!
Желтая карточка
49'
Bo-Kyung Choi получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Ёнг Ву Пак получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Adriano VII бьет в цель!
8'
Чонбук Моторс делает замену. Joon-Ho Son уходит с поля, а Хьюн-Мин Шин выходит на его замену.
Желтая карточка
6'
Йон-Сун Ли получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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