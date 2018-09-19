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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:3
Итог после пенальти
6' Желтая карточкаJong-Sung Lee
0:1
11' ГолAdriano VII
40' Желтая карточкаЁнг Ву Пак
49' Желтая карточкаBo-Kyung Choi
0:2
51' ГолBo-Kyung Choi
66' Желтая карточкаХонь Юнь-Хо
0:3
71' ГолКим Шин-Вук
76' Желтая карточкаHyung-Min Shin
108' Желтая карточкаJi-Hoon Cho
|
11'
0:1
40'
49'
51'
0:2
66'
71'
0:3
76'
108'
Пен
4:2
Состав команд
23
Ki-Jee
Lee
22
Сарич
Элвис
24
Ёнг
Ву
Пак
14
Eui-Gwon
Han
2
Ли
Ён
25
Чои
Чул-Сун
26
Хонь
Юнь-Хо
28
Joon-Ho
Son
14
Seung-Ki
Lee
32
Adriano
VII
Сувон Блюуингз 4-3-3
- Основной состав
- 1 Hwa-Yong Shin Вратарь
- 25 Sung-Keun Choi Защитник
- 5 Song-Jin Cho Защитник
- 20 Kwang-Seon Kwak Защитник
- 23 Ki-Jee Lee Защитник
- 16 Jong-Sung Lee Полузащитник
- 22 Сарич Элвис Полузащитник
- 11 Sang-Hyub Lim Полузащитник
- 24 Ёнг Ву Пак Нападающий
- 10 Дамьянович Деян Нападающий
- 14 Eui-Gwon Han Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Dong-Geon No Вратарь
- 35 Ho-Ik Jang Защитник
- 15 Ja-Ryong Koo Защитник
- 3 Sang-Min Yang Защитник
- 77 Ji-Hoon Cho
- 18 Jong Min Kim
- 28 Jue-An Yoo
- Главный тренер: Jung-Won Seo
Чонбук Моторс 4-3-3
- Основной состав
- 31 Bum-Keun Song Вратарь
- 2 Ли Ён Защитник
- 25 Чои Чул-Сун Защитник
- 3 Ким Мин-Чжэ Защитник
- 26 Хонь Юнь-Хо Защитник
- 6 Bo-Kyung Choi Полузащитник
- 28 Joon-Ho Son Полузащитник
- 14 Seung-Ki Lee Полузащитник
- 7 Gyo-Won Han Нападающий
- 32 Adriano VII Нападающий
- 10 Ricardo Lopes Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Jeong-Nam Hong Вратарь
- 16 Sung-Hwan Cho Защитник
- 19 Won-Jae Park Защитник
- 8 Hyuk Jeong Полузащитник
- 4 Hyung-Min Shin Полузащитник
- 9 Ким Шин-Вук Нападающий
- 20 Ли Дон Гук Нападающий
Предыдущие игры
Сувон Блюуингз (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 15.09.2018 Инчхон Юнайтед 0:0 Сувон Блюуингз KЛ1
- 08.09.2018 Чеджу Юнайтед 0:0 Сувон Блюуингз KЛ1
- 02.09.2018 Тэгу 4:2 Сувон Блюуингз KЛ1
- 29.08.2018 Чонбук Моторс 0:3 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 25.08.2018 Сувон Блюуингз 1:0 Кённам KЛ1
- 19.08.2018 Чуннам 6:4 Сувон Блюуингз KЛ1
- 15.08.2018 Сувон Блюуингз 1:2 Сеул KЛ1
- 12.08.2018 Ульсан 1:0 Сувон Блюуингз KЛ1
- 08.08.2018 Чхонан Сити 2:4 Сувон Блюуингз К
- 04.08.2018 Санджу Сангму 1:1 Сувон Блюуингз KЛ1
- 29.07.2018 Сувон Блюуингз 2:0 Канвон KЛ1
- 25.07.2018 Кимпхо Ситизен 1:6 Сувон Блюуингз К
- 21.07.2018 Кённам 2:2 Сувон Блюуингз KЛ1
- 18.07.2018 Сувон Блюуингз 5:2 Инчхон Юнайтед KЛ1
- 14.07.2018 Сувон Блюуингз 0:3 Чонбук Моторс KЛ1
- 11.07.2018 Чуннам 0:2 Сувон Блюуингз KЛ1
- 07.07.2018 Сувон Блюуингз 2:3 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 20.05.2018 Пхохан 1:1 Сувон Блюуингз KЛ1
- 16.05.2018 Сувон Блюуингз 3:0 Ульсан ЛЧА
- 13.05.2018 Сувон Блюуингз 2:0 Тэгу KЛ1
Чонбук Моторс (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 15.09.2018 Чонбук Моторс 4:0 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 02.09.2018 Кённам 0:3 Чонбук Моторс KЛ1
- 29.08.2018 Чонбук Моторс 0:3 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 25.08.2018 Санджу Сангму 2:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 22.08.2018 Чонбук Моторс 2:1 Тэгу KЛ1
- 19.08.2018 Сеул 0:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 15.08.2018 Пхохан 5:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 11.08.2018 Чонбук Моторс 3:1 Канвон KЛ1
- 08.08.2018 Ансан Полис 2:1 Чонбук Моторс К
- 05.08.2018 Чонбук Моторс 0:1 Кённам KЛ1
- 29.07.2018 Тэгу 1:3 Чонбук Моторс KЛ1
- 25.07.2018 Бусан Киотонг 1:3 Чонбук Моторс К
- 22.07.2018 Санджу Сангму 0:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 18.07.2018 Чонбук Моторс 1:0 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 14.07.2018 Сувон Блюуингз 0:3 Чонбук Моторс KЛ1
- 11.07.2018 Ульсан 0:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 07.07.2018 Чонбук Моторс 3:3 Инчхон Юнайтед KЛ1
- 20.05.2018 Сеул 0:4 Чонбук Моторс KЛ1
- 15.05.2018 Чонбук Моторс 2:0 Бурирам Юнайтед ЛЧА
- 12.05.2018 Чонбук Моторс 0:3 Пхохан KЛ1
Последние игры между собой
Сувон Блюуингз: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Чонбук Моторс: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 29.08.2018 Чонбук Моторс 0:3 Сувон Блюуингз Лига чемпионов АФК
- 14.07.2018 Сувон Блюуингз 0:3 Чонбук Моторс K-Лига 1
- 29.04.2018 Чонбук Моторс 2:0 Сувон Блюуингз K-Лига 1
- 19.11.2017 Чонбук Моторс 2:3 Сувон Блюуингз K-Лига 1
- 01.10.2017 Сувон Блюуингз 1:1 Чонбук Моторс K-Лига 1
- 27.05.2017 Чонбук Моторс 2:0 Сувон Блюуингз K-Лига 1
- 11.03.2017 Сувон Блюуингз 0:2 Чонбук Моторс K-Лига 1
- 18.09.2016 Чонбук Моторс 1:1 Сувон Блюуингз K-Лига 1
- 15.06.2016 Чонбук Моторс 2:1 Сувон Блюуингз K-Лига 1
- 08.05.2016 Сувон Блюуингз 2:3 Чонбук Моторс K-Лига 1
- 29.11.2015 Сувон Блюуингз 2:1 Чонбук Моторс K-Лига 1
- 26.07.2015 Чонбук Моторс 2:1 Сувон Блюуингз K-Лига 1
- 21.06.2015 Сувон Блюуингз 2:2 Чонбук Моторс K-Лига 1
- 02.05.2015 Чонбук Моторс 2:0 Сувон Блюуингз K-Лига 1
- 22.11.2014 Сувон Блюуингз 1:2 Чонбук Моторс K-Лига 1
- 26.10.2014 Чонбук Моторс 1:0 Сувон Блюуингз K-Лига 1
- 06.08.2014 Чонбук Моторс 3:2 Сувон Блюуингз K-Лига 1
- 03.05.2014 Сувон Блюуингз 1:0 Чонбук Моторс K-Лига 1
- 27.11.2013 Сувон Блюуингз 1:0 Чонбук Моторс K-Лига 1
- 29.09.2013 Чонбук Моторс 0:0 Сувон Блюуингз K-Лига 1
Сувон Блюуингз
Чонбук Моторс
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Дополнительное время
108'
Джи-Хун Чо получил желтую карточку от судьи
Дополнительное время
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
76'
Хьюн-Мин Шин получил желтую карточку от судьи
75'
Сувон Блюуингз делает замену. Eui-Gwon Han уходит с поля, а Jong-Min Kim выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Ким Шин-Вук бьет в цель!
66'
Чонбук Моторс делает замену. Ricardo Lopes уходит с поля, а Ким Шин-Вук выходит на его замену.
66'
Хонь Юнь-Хо получил желтую карточку от судьи
65'
Сувон Блюуингз делает замену. Йон-Сун Ли уходит с поля, а Джи-Хун Чо выходит на его замену.
55'
Сувон Блюуингз делает замену. Лим Санг Хьюб уходит с поля, а Ja-Ryong Koo выходит на его замену.
54'
Чонбук Моторс делает замену. Bo-Kyung Choi уходит с поля, а Ли Дон Гук выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Bo-Kyung Choi бьет в цель!
49'
Bo-Kyung Choi получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Ёнг Ву Пак получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Adriano VII бьет в цель!
8'
Чонбук Моторс делает замену. Joon-Ho Son уходит с поля, а Хьюн-Мин Шин выходит на его замену.
6'
Йон-Сун Ли получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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