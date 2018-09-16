Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Томь

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Тамбов (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 15.09.2018 Луч 0:1 Тамбов ФПД
- 08.09.2018 Тамбов 2:2 Чертаново ФПД
- 01.09.2018 Тамбов 3:1 Сибирь ФПД
- 26.08.2018 Тюмень 1:3 Тамбов ФПД
- 22.08.2018 Калуга 4:4 Тамбов К
- 18.08.2018 Тамбов 2:2 Мордовия ФПД
- 12.08.2018 СКА-Хабаровск 1:2 Тамбов ФПД
- 08.08.2018 Тамбов 1:2 Краснодар-2 ФПД
- 04.08.2018 Армавир 1:3 Тамбов ФПД
- 29.07.2018 Тамбов 0:0 Нижний Новгород ФПД
- 22.07.2018 Балтика 1:2 Тамбов ФПД
- 17.07.2018 Зенит-2 1:2 Тамбов ФПД
- 20.05.2018 Тамбов 0:1 Амкар ПМ
- 17.05.2018 Амкар 2:0 Тамбов ПМ
- 12.05.2018 Тамбов 1:1 Оренбург ФПД
- 06.05.2018 Сибирь 0:1 Тамбов ФПД
- 02.05.2018 Тамбов 3:1 Тюмень ФПД
- 28.04.2018 Динамо СПб 1:1 Тамбов ФПД
- 22.04.2018 Тамбов 3:1 Шинник ФПД
- 15.04.2018 Волгарь 1:2 Тамбов ФПД
Томь (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 15.09.2018 Томь 1:0 Тюмень ФПД
- 08.09.2018 Мордовия 0:1 Томь ФПД
- 01.09.2018 Томь 4:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.08.2018 Краснодар-2 1:1 Томь ФПД
- 22.08.2018 Динамо Барнаул 0:0 Томь К
- 18.08.2018 Томь 3:0 Армавир ФПД
- 12.08.2018 Томь 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 08.08.2018 Томь 1:1 Балтика ФПД
- 04.08.2018 Томь 1:0 Зенит-2 ФПД
- 29.07.2018 Томь 2:0 Ротор ФПД
- 22.07.2018 Химки 0:1 Томь ФПД
- 17.07.2018 Томь 2:0 Факел ФПД
- 12.05.2018 Урожай 3:3 Томь ФПД
- 06.05.2018 Томь 1:0 Ротор ФПД
- 02.05.2018 Факел 0:1 Томь ФПД
- 28.04.2018 Томь 1:2 Зенит-2 ФПД
- 21.04.2018 Енисей 3:2 Томь ФПД
- 15.04.2018 Томь 1:0 Балтика ФПД
- 11.04.2018 Спартак-2 2:1 Томь ФПД
- 07.04.2018 Томь 0:0 Тамбов ФПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Томь
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 4
|26
|2.
|Тамбов
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 12
|24
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 9
|20
|5.
|Краснодар-2
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|6.
|Чертаново
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 8
|18
|8.
|Факел
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 11
|16
|9.
|Сочи
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|10.
|Шинник
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|11.
|Мордовия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|12.
|Химки
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|15 - 15
|13
|14.
|Луч
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|4 - 5
|10
|15.
|Тюмень
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|16.
|Балтика
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|17.
|Сибирь
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|18.
|Ротор
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 12
|9
|19.
|Армавир
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 20
|5
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 21
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - ТомьДо начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 2 дня 17 часов 25 минут.
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Прогнозы на матч Тамбов - Томь
Тамбов
45.6% (31)
Ничья:
35.3% (24)
Томь
19.1% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
25% (17)
2:1 Тамбов:
19.1% (13)
1:0 Тамбов:
17.6% (12)
2:0 Тамбов:
8.8% (6)
0:0 Ничья:
7.4% (5)
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