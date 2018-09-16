Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Спартак-2

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Краснодар-2 (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 15.09.2018 Шинник 2:2 Краснодар-2 ФПД
- 08.09.2018 Краснодар-2 0:2 Авангард Курск ФПД
- 01.09.2018 Сочи 1:1 Краснодар-2 ФПД
- 26.08.2018 Краснодар-2 1:1 Томь ФПД
- 18.08.2018 Луч 0:1 Краснодар-2 ФПД
- 12.08.2018 Краснодар-2 3:1 Чертаново ФПД
- 08.08.2018 Тамбов 1:2 Краснодар-2 ФПД
- 04.08.2018 Тюмень 0:1 Краснодар-2 ФПД
- 29.07.2018 Мордовия 1:2 Краснодар-2 ФПД
- 22.07.2018 Краснодар-2 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 17.07.2018 Краснодар-2 1:1 Сибирь ФПД
- 27.05.2018 Краснодар-2 0:3 Армавир ВДЗЮ
- 24.05.2018 Спартак-Нальчик 2:1 Краснодар-2 ВДЗЮ
- 16.05.2018 Краснодар-2 1:0 Афипс ВДЗЮ
- 11.05.2018 Анжи-2 0:0 Краснодар-2 ВДЗЮ
- 07.05.2018 Спартак Владикавказ 2:0 Краснодар-2 ВДЗЮ
- 04.05.2018 Краснодар-2 3:1 Машук-КМВ ВДЗЮ
- 28.04.2018 Дружба 3:1 Краснодар-2 ВДЗЮ
- 21.04.2018 Краснодар-2 1:1 Черноморец Нв ВДЗЮ
- 17.04.2018 Динамо Ставрополь 5:1 Краснодар-2 ВДЗЮ
Спартак-2 (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 15.09.2018 Спартак-2 1:2 Армавир ФПД
- 08.09.2018 Нижний Новгород 3:1 Спартак-2 ФПД
- 01.09.2018 Спартак-2 2:1 Балтика ФПД
- 26.08.2018 Зенит-2 0:3 Спартак-2 ФПД
- 19.08.2018 Спартак-2 2:0 Ротор ФПД
- 12.08.2018 Химки 1:3 Спартак-2 ФПД
- 08.08.2018 Спартак-2 2:1 Факел ФПД
- 04.08.2018 Сибирь 1:0 Спартак-2 ФПД
- 29.07.2018 Шинник 1:1 Спартак-2 ФПД
- 23.07.2018 Спартак-2 0:0 Авангард Курск ФПД
- 17.07.2018 Сочи 0:1 Спартак-2 ФПД
- 12.05.2018 Спартак-2 2:1 Сибирь ФПД
- 06.05.2018 Тюмень 2:1 Спартак-2 ФПД
- 02.05.2018 Спартак-2 2:2 Динамо СПб ФПД
- 28.04.2018 Шинник 1:0 Спартак-2 ФПД
- 21.04.2018 Спартак-2 2:3 Волгарь ФПД
- 16.04.2018 Химки 1:0 Спартак-2 ФПД
- 11.04.2018 Спартак-2 2:1 Томь ФПД
- 07.04.2018 Крылья Советов 5:1 Спартак-2 ФПД
- 01.04.2018 Спартак-2 2:2 Олимпиец ФПД
Последние игры между собой
Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Спартак-2: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 12.02.2017 Спартак-2 2:1 Краснодар-2 Кубок ФНЛ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Томь
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 4
|26
|2.
|Тамбов
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 12
|24
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 10
|20
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 9
|20
|5.
|Краснодар-2
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|15 - 11
|20
|6.
|Чертаново
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 8
|18
|8.
|Факел
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 11
|16
|9.
|Сочи
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|10.
|Шинник
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|11.
|Мордовия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|12.
|Химки
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|15 - 15
|13
|14.
|Луч
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|4 - 5
|10
|15.
|Тюмень
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|16.
|Балтика
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|17.
|Сибирь
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|18.
|Ротор
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|7 - 12
|9
|19.
|Армавир
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 20
|5
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 21
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Спартак-2До начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 54 минуты.
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Прогнозы на матч Краснодар-2 - Спартак-2
Краснодар-2
47.8% (33)
Ничья:
31.9% (22)
Спартак-2
20.3% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Краснодар-2:
23.2% (16)
1:1 Ничья:
18.8% (13)
1:0 Краснодар-2:
14.5% (10)
2:2 Ничья:
13% (9)
1:2 Спартак-2:
8.7% (6)
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