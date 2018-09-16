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Краснодар-2
 
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Спартак-2
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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Спартак-2

До начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 2 дня 16 часов 54 минуты.
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Прогнозы на матч Краснодар-2 - Спартак-2
Краснодар-2
47.8% (33)
Ничья:
31.9% (22)
Спартак-2
20.3% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар-2:
23.2% (16)
Ничья:
18.8% (13)
Краснодар-2:
14.5% (10)
Ничья:
13% (9)
Спартак-2:
8.7% (6)
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