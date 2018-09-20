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Стадион: СэнчуриЛинк Филд
0:0
Второй тайм: 61'
52' Желтая карточкаDerrick Jones
|
52'
Состав команд
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
11
Смит
Брэд
18
Блэйк
Андре
19
Бёрк
Кори
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 11 Смит Брэд Защитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 6 Алонсо Освальдо Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 8 Родригес Виктор II Полузащитник
- 9 Руидиас Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Толо Нуху Защитник
- 29 Торрес Роман Защитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 21 Делем Жорди Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- 16 Alex Roldan
- 35 Мередит Брайан
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 3 Jack Elliott Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 8 Derrick Jones Полузащитник
- 17 Charles Sapong Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 7 Аккам Давид Нападающий
- 27 Симпсон Джей Нападающий
- 14 Fabian Herbers Нападающий
- 1 John McCarthy II
- 4 Mark McKenzie
- Главный тренер: Jim Curtin
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 16.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.09.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2018 Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 18.08.2018 Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас М
- 05.08.2018 Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 26.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 15.07.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 08.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:3 Портленд Тимберс М
- 24.06.2018 Сиэтл Саундерс 1:1 Чикаго Файр М
- 14.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 10.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Ди Си Юнайтед М
- 07.06.2018 Сакраменто Рипаблик 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 03.06.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 27.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 13.05.2018 Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 16.09.2018 Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт М
- 02.09.2018 Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион М
- 30.08.2018 Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион М
- 26.08.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.08.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити М
- 12.08.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион М
- 09.08.2018 Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр ОК
- 05.08.2018 Портленд Тимберс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 26.07.2018 Хьюстон Динамо 1:3 Филадельфия Юнион М
- 22.07.2018 Филадельфия Юнион 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 19.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити ОК
- 15.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 12.07.2018 Чикаго Файр 3:4 Филадельфия Юнион М
- 08.07.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Атланта Юнайтед М
- 01.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион М
- 24.06.2018 Филадельфия Юнион 4:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 17.06.2018 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 09.06.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Торонто М
- 06.06.2018 Филадельфия Юнион 5:0 Ричмонд Кикерс ОК
- 03.06.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Филадельфия Юнион М
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Филадельфия Юнион: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 17.04.2016 Сиэтл Саундерс 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 25.06.2015 Филадельфия Юнион 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 17.09.2014 Филадельфия Юнион 1:3 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок
- 04.05.2014 Сиэтл Саундерс 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 05.05.2013 Филадельфия Юнион 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 06.05.2012 Сиэтл Саундерс 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 09.10.2011 Сиэтл Саундерс 0:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 17.04.2011 Филадельфия Юнион 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 28.06.2010 Филадельфия Юнион 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 26.03.2010 Сиэтл Саундерс 2:0 Филадельфия Юнион МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|17
|5
|7
|53 - 32
|56
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:2
|29
|16
|7
|6
|58 - 35
|55
|3.
|Нью-Йорк Сити
|29
|14
|7
|8
|51 - 38
|49
|4.
|Коламбус Крю
|1:3
|29
|12
|8
|9
|36 - 37
|44
|5.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|29
|12
|5
|12
|40 - 45
|41
|6.
|Монреаль Импакт
|29
|12
|3
|14
|41 - 46
|39
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|28
|9
|9
|10
|48 - 46
|36
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|28
|8
|10
|10
|41 - 43
|34
|9.
|Торонто
|28
|8
|6
|14
|50 - 55
|30
|10.
|Чикаго Файр
|28
|7
|6
|15
|41 - 52
|27
|11.
|Орландо Сити
|28
|7
|3
|18
|40 - 66
|24
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|28
|15
|6
|7
|54 - 34
|51
|2.
|Даллас
|28
|14
|8
|6
|47 - 37
|50
|3.
|Лос-Анджелес
|28
|13
|8
|7
|55 - 43
|47
|4.
|Портленд Тимберс
|3:1
|29
|13
|8
|8
|44 - 41
|47
|5.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|28
|13
|6
|9
|37 - 28
|45
|6.
|Реал Солт-Лейк
|29
|13
|6
|10
|49 - 47
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|28
|11
|7
|10
|46 - 54
|40
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|10
|8
|11
|54 - 59
|38
|9.
|Хьюстон Динамо
|28
|8
|7
|13
|47 - 43
|31
|10.
|Миннесота Юнайтед
|28
|9
|3
|16
|40 - 55
|30
|11.
|Колорадо Рэпидс
|28
|6
|6
|16
|31 - 53
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:1
|29
|5
|8
|16
|44 - 58
|23
Второй тайм
52'
Derrick Jones получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Сиэтл Саундерс делает замену. Маршалл Чэд уходит с поля, а Шипп Харри выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Сиэтл Саундерс делает замену. Руидиас Рауль уходит с поля, а Брюин Уилл выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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