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Стадион:
Сиэтл Саундерс
0:0
Второй тайм: 61'
Филадельфия Юнион
0'
52' Желтая карточка
Derrick Jones
61'
Второй тайм
Желтая карточка
52'
Derrick Jones получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Сиэтл Саундерс делает замену. Маршалл Чэд уходит с поля, а Шипп Харри выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Сиэтл Саундерс делает замену. Руидиас Рауль уходит с поля, а Брюин Уилл выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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