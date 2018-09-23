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Хельсинборг
1:0
Конец матча
Фрей
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Бьярнасон Андри-Рунар бьет в цель!
82'
ИК Фрей делает замену. Mattias Bouvin уходит с поля, а Rebin Asaad выходит на его замену.
75'
Хельсинборг делает замену. Расмус Юнссон уходит с поля, а Carl Johansson выходит на его замену.
69'
ИК Фрей делает замену. Йоаким Руннемо уходит с поля, а Andreas Bellander выходит на его замену.
66'
Хельсинборг делает замену. Вандерсон ду Карму уходит с поля, а Max Svensson выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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