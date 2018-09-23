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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 6469
1:0
Конец матча
1:0
90' ГолБьярнасон Андри-Рунар
|
90'
1:0
Состав команд
30
Ханссон
Пер
11
Adam
Graden
26
Dusan
Jajic
19
Nsima
Peter
Хельсинборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Ханссон Пер Вратарь
- 57 Marcus Holgersson Защитник
- 21 Charlie Weberg Защитник
- 4 Гранквист Андреас Защитник
- 11 Эрикссон Адам Защитник
- 10 Боянич Дарьян Полузащитник
- 14 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 8 Mamudu Moro Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 20 Вандерсон ду Карму Полузащитник
- 99 Бьярнасон Андри-Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Kalle Joelsson Вратарь
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 15 Max Svensson Полузащитник
- 6 Андреас Ландгрен Полузащитник
- 2 Carl Johansson II
- 19 Thierry Zaoui
- 23 Jonathan Larsson
- Главный тренер: Henrik Larsson
Фрей 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Hampus Elgan Вратарь
- 2 Jakob Glasberg Защитник
- 4 Hjalmar Ekdal Защитник
- 6 Philip Wistroem Защитник
- 3 Martin Falkeborn Защитник
- 17 Marcus Hansson Полузащитник
- 11 Adam Graden Полузащитник
- 14 Mattias Bouvin Полузащитник
- 26 Dusan Jajic Полузащитник
- 10 Joakim Runnemo Полузащитник
- 19 Nsima Peter Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Rebin Asaad Полузащитник
- 13 David Zlotnik Полузащитник
- 8 Kostas Stafrothanasopoulos Нападающий
- 9 Luca Gerbino Polo Нападающий
- 20 Andreas Bellander Нападающий
- 30 Linus Dahlgren
- 21 Alfred Sigemo
Предыдущие игры
Хельсинборг (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 19.09.2018 Хельсинборг 4:1 Браге С
- 15.09.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг С
- 01.09.2018 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 25.08.2018 Хельсинборг 3:0 Гефле С
- 22.08.2018 Эскильсминне 1:0 Хельсинборг К
- 19.08.2018 Хельсинборг 2:0 Ландскруна С
- 14.08.2018 Эргрюте 3:4 Хельсинборг С
- 02.08.2018 Хельсинборг 2:0 Норрбю С
- 29.07.2018 Йёнчёпинг 1:3 Хельсинборг С
- 01.07.2018 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг С
- 24.06.2018 Хельсинборг 1:0 Вернаму С
- 19.06.2018 Варберг БоИС 3:3 Хельсинборг С
- 14.06.2018 Хальмстад 2:1 Хельсинборг С
- 10.06.2018 Хельсинборг 4:1 Дегерфорс С
- 05.06.2018 Гефле 1:1 Хельсинборг С
- 28.05.2018 Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг С
- 24.05.2018 Норрбю 0:1 Хельсинборг С
- 20.05.2018 Хельсинборг 2:0 Эргрюте С
- 15.05.2018 Ландскруна 1:1 Хельсинборг С
- 08.05.2018 Хельсинборг 2:1 ГАИС С
Фрей (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 17.09.2018 Фрей 2:1 Эргрюте С
- 09.09.2018 Норрбю 3:2 Фрей С
- 01.09.2018 Браге 1:0 Фрей С
- 26.08.2018 Фрей 1:5 Хальмстад С
- 23.08.2018 Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Фрей К
- 20.08.2018 Эстер 2:0 Фрей С
- 12.08.2018 Фрей 3:2 Фалькенберг С
- 05.08.2018 Гефле 2:5 Фрей С
- 28.07.2018 Фрей 3:1 ГАИС С
- 30.06.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей С
- 24.06.2018 Фрей 0:0 Гефле С
- 16.06.2018 Вернаму 1:2 Фрей С
- 09.06.2018 Хальмстад 2:2 Фрей С
- 02.06.2018 Фрей 3:2 Эстер С
- 27.05.2018 ГАИС 2:1 Фрей С
- 23.05.2018 Фрей 0:0 Браге С
- 19.05.2018 Фрей 2:1 Ландскруна С
- 12.05.2018 Йёнчёпинг 1:0 Фрей С
- 04.05.2018 Фрей 0:2 АФК Эскильстуна С
- 29.04.2018 Фрей 2:3 Варберг БоИС С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|24
|16
|6
|2
|49 - 22
|54
|2.
|Фалькенберг
|24
|16
|4
|4
|53 - 26
|52
|3.
|АФК Эскильстуна
|23
|11
|10
|2
|32 - 12
|43
|4.
|Хальмстад
|23
|12
|5
|6
|38 - 27
|41
|5.
|Браге
|24
|10
|7
|7
|38 - 37
|37
|6.
|Дегерфорс
|24
|10
|7
|7
|37 - 37
|37
|7.
|Эргрюте
|24
|10
|6
|8
|40 - 32
|36
|8.
|Эстер
|23
|9
|5
|9
|34 - 30
|32
|9.
|ГАИС
|24
|6
|9
|9
|33 - 35
|27
|10.
|Норрбю
|23
|7
|5
|11
|23 - 37
|26
|11.
|Йёнчёпинг
|24
|7
|5
|12
|22 - 31
|26
|12.
|Фрей
|24
|7
|4
|13
|34 - 47
|25
|13.
|Варберг БоИС
|24
|5
|8
|11
|33 - 42
|23
|14.
|Вернаму
|23
|6
|4
|13
|23 - 40
|22
|15.
|Ландскруна
|23
|5
|6
|12
|29 - 36
|21
|16.
|Гефле
|24
|4
|5
|15
|23 - 50
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Бьярнасон Андри-Рунар бьет в цель!
82'
ИК Фрей делает замену. Mattias Bouvin уходит с поля, а Rebin Asaad выходит на его замену.
75'
Хельсинборг делает замену. Расмус Юнссон уходит с поля, а Carl Johansson выходит на его замену.
69'
ИК Фрей делает замену. Йоаким Руннемо уходит с поля, а Andreas Bellander выходит на его замену.
66'
Хельсинборг делает замену. Вандерсон ду Карму уходит с поля, а Max Svensson выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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