Стадион: Полман Зрители: 10829
4:0
Конец матча
1:0
27' Гол в свои воротаВет Хавьер
50' Желтая карточкаAdrian Dalmau
52' Желтая карточкаRobert Klaassen
2:0
58' ГолПетерсон Кристофер
73' Желтая карточкаВан Хинтум Барт
3:0
81' ГолКювас Брандлей
88' Красная карточкаFabian Serrarens
4:0
90' ГолВермейж Винсент
Второй тайм
96'
Хераклес заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 10829 болельщиков
94'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
93'
Осман Мо сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О Л - Вермейж Винсент изменил счет на табло!
93'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
92'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Судья сигнализирует, что Robert Klaasen из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
91'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
91'
Соуза Дабни не смог попасть в створ ударом издали
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
89'
Тактическая замена. Дуарте Лерин уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
89'
Матч возобновлен
88'
Fabian Serrarens из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Дуарте Лерин пострадал.
88'
УДАЛЕНИЕ! - Fabian Serrarens удален за серьёзный фол
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Дуарте Лерин получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
87'
Дуарте Лерин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Судья сигнализирует, что Вермейж Винсент из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Вет Хавьер
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
85'
84'
Delano Burgzorg из команды Де Графсхап наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
84'
Fabian Serrarens из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
84'
83'
Кювас Брандлей не смог попасть в створ ударом издали
83'
83'
Шанс! Абена Минти из команды Де Графсхап пробил головой, но мимо
83'
Leeroy Owusu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Jordy Thomassen
82'
81'
Г О О О О Л - Кювас Брандлей забивает!
81'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
81'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Тактическая замена. Эль-Джебли Юссеф уходит с поля и его заменяет Jordy Thomassen
80'
ШАНС! Ван Хинтум Барт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
80'
79'
78'
78'
Дуарте Лерин не смог попасть в створ ударом издали
78'
Отличные скиллы показывает Дуарте Лерин, обводя своих соперников
77'
77'
77'
76'
76'
75'
Тактическая замена. Adrian Dalmau уходит с поля и его заменяет Вермейж Винсент
75'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
74'
74'
73'
Ван Хинтум Барт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
73'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Эль-Джебли Юссеф пострадал.
73'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
После штрафного удара,который нанес Кювас Брандлей мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
72'
Судья сигнализирует, что Олийве Франк из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
71'
71'
71'
70'
70'
70'
70'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Олийве Франк
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
Тактическая замена. Баккер Эрик уходит с поля и его заменяет Олийве Франк
69'
69'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
69'
Брейкерс Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Судья сигнализирует, что Maximilian Rossmann из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Ван Мигем Дарил
67'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Adrian Dalmau из команды Хераклес играет слишком грубо. Вет Хавьер оказался на газоне.
66'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
66'
Дуарте Лерин из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
65'
Maximilian Rossmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
64'
Fabian Serrarens из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
64'
64'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
63'
Тактическая замена. Нейланд Стефан уходит с поля и его заменяет Delano Burgzorg
63'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Баккер Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Абена Минти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
61'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап в офсайде
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
60'
60'
Осман Мо не смог попасть в створ ударом издали
59'
Хорошую попытку сделал Fabian Serrarens. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
59'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап разыграл угловой с правого угла.
58'
Отличный гол забил Петерсон Кристофер
58'
Меркель Александр сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Петерсон Кристофер изменил счет на табло!
58'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
57'
Петерсон Кристофер не смог попасть в створ ударом издали
57'
57'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
56'
56'
Дуарте Лерин из команды Хераклес подал угловой справа.
55'
Матч возобновлен
55'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
55'
Дуарте Лерин из команды Хераклес подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
54'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Ван ден Бёйс Дарио оказался на газоне.
54'
Ван Мигем Дарил нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
53'
Брейкерс Тим из команды Хераклес играет слишком грубо. Нейланд Стефан оказался на газоне.
52'
Robert Klaasen из команды Де Графсхап предупрежден после нескольких фолов.
52'
Судья сигнализирует, что Robert Klaasen из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
52'
Fabian Serrarens возвращается на поле.
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Fabian Serrarens получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Матч возобновлен
50'
Adrian Dalmau совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
50'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап в офсайде
50'
Ван Мигем Дарил нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
50'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
50'
50'
Fabian Serrarens из команды Де Графсхап делает навес прямо в штрафную.
49'
49'
Adrian Dalmau из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Отличные скиллы показывает Adrian Dalmau, обводя своих соперников
49'
49'
48'
48'
Кювас Брандлей нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
48'
48'
Абена Минти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Leeroy Owusu наказан за толчок Дуарте Лерин
47'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Судья сигнализирует, что Петерсон Кристофер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Абена Минти
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Абена Минти из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
47'
Матч возобновлен
47'
Robert Klaasen из команды Де Графсхап подал угловой справа.
46'
Silvester van der Water получил травму и заменен. Кювас Брандлей выходит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Silvester van der Water получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
Silvester van der Water на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Adrian Dalmau задерживает мяч рукой
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
44'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
44'
Юрьюс Хидде отбил мяч на угловой после удара Adrian Dalmau из штрафной площади.
43'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
42'
42'
42'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
41'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
39'
39'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
37'
Судья сигнализирует, что Adrian Dalmau из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Баккер Эрик
37'
37'
Ван Хинтум Барт не смог попасть в створ ударом издали
37'
Ван Хинтум Барт пробил со штрафного прямо в стенку
36'
Стральман Барт из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Дуарте Лерин оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
35'
35'
35'
35'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
33'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Silvester van der Water
32'
31'
31'
Leeroy Owusu не смог попасть в створ ударом издали
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
29'
29'
Нейланд Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Дуарте Лерин из команды Хераклес играет слишком грубо. Robert Klaasen оказался на газоне.
27'
Г О О О О Л - Вет Хавьер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
27'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
27'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
27'
27'
Fabian Serrarens из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
27'
26'
26'
ШАНС! Silvester van der Water нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
26'
26'
Adrian Dalmau пробивает по воротам...
26'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Хераклес начинает контратаку
25'
После дальнего удара, который нанес Fabian Serrarens мяч отбит вратарем
25'
24'
Петерсон Кристофер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
24'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
23'
Судья сигнализирует, что Нейланд Стефан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Adrian Dalmau
23'
Хераклес начинает контратаку
23'
22'
Ван Мигем Дарил возвращается на поле.
22'
Судья сигнализирует, что Silvester van der Water из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Leeroy Owusu
22'
21'
Матч возобновлен
21'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Мигем Дарил получил травму и медбригада забирает его с поля.
21'
Ван Мигем Дарил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Судья сигнализирует, что Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Бласвих Янис
20'
Maximilian Rossmann бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
20'
19'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Отличные скиллы показывает Осман Мо, обводя своих соперников
18'
17'
16'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
14'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Silvester van der Water
13'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес играет слишком грубо. Баккер Эрик оказался на газоне.
13'
13'
12'
12'
Fabian Serrarens нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
12'
11'
10'
Судья сигнализирует, что Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ван Хинтум Барт
10'
10'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
9'
Leeroy Owusu не смог попасть в створ ударом издали
9'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Adrian Dalmau из команды Хераклес в офсайде
8'
7'
Баккер Эрик не смог попасть в створ ударом издали
5'
Fabian Serrarens на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
5'
Silvester van der Water не смог попасть в створ ударом издали
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
4'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Матч возобновлен
3'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
3'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
2'
Судья сигнализирует, что Дуарте Лерин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
2'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
2'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Хераклес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация