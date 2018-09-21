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Стадион: Зрители: 10829
Хераклес
4:0
Конец матча
Де Графсхап
0'
1:0
27' Гол в свои ворота
Вет Хавьер
50' Желтая карточка
Adrian Dalmau
52' Желтая карточка
Robert Klaassen
2:0
58' Гол
Петерсон Кристофер
73' Желтая карточка
Ван Хинтум Барт
3:0
81' Гол
Кювас Брандлей
88' Красная карточка
Fabian Serrarens
4:0
90' Гол
Вермейж Винсент
90'+20
Второй тайм
96'
Хераклес заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 10829 болельщиков
Второй тайм начался
94'
Хераклес имеет хороший шанс забить.
93'
Осман Мо сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Вермейж Винсент изменил счет на табло!
93'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
92'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Robert Klaasen из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
91'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
91'
Соуза Дабни не смог попасть в створ ударом издали
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Тактическая замена. Дуарте Лерин уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
89'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
88'
Fabian Serrarens из команды Де Графсхап опасно и грубо сыграл. Дуарте Лерин пострадал.
88'
УДАЛЕНИЕ! - Fabian Serrarens удален за серьёзный фол
Травма, повреждение
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Дуарте Лерин получил травму и медбригада забирает его с поля.
87'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Травма, повреждение
87'
Дуарте Лерин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Вермейж Винсент из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Вет Хавьер
86'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
85'
Удар от ворот произведет Хераклес
84'
Delano Burgzorg из команды Де Графсхап наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
84'
Fabian Serrarens из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
83'
Кювас Брандлей не смог попасть в створ ударом издали
83'
Удар от ворот произведет Хераклес
83'
Шанс! Абена Минти из команды Де Графсхап пробил головой, но мимо
83'
Leeroy Owusu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Jordy Thomassen
82'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Кювас Брандлей забивает!
81'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
81'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Тактическая замена. Эль-Джебли Юссеф уходит с поля и его заменяет Jordy Thomassen
80'
ШАНС! Ван Хинтум Барт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
80'
Де Графсхап контролирует мяч.
79'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
78'
Дуарте Лерин не смог попасть в створ ударом издали
78'
Отличные скиллы показывает Дуарте Лерин, обводя своих соперников
77'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
Угловой
76'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой слева.
75'
Тактическая замена. Adrian Dalmau уходит с поля и его заменяет Вермейж Винсент
75'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
74'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
73'
Ван Хинтум Барт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
73'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Эль-Джебли Юссеф пострадал.
73'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой слева.
72'
После штрафного удара,который нанес Кювас Брандлей мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Олийве Франк из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
71'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
71'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
71'
Де Графсхап контролирует мяч.
70'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
70'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
70'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Олийве Франк
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
Тактическая замена. Баккер Эрик уходит с поля и его заменяет Олийве Франк
69'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
69'
Брейкерс Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Maximilian Rossmann из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Ван Мигем Дарил
67'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
67'
Adrian Dalmau из команды Хераклес играет слишком грубо. Вет Хавьер оказался на газоне.
66'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
66'
Дуарте Лерин из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
65'
Maximilian Rossmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
64'
Fabian Serrarens из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
64'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
63'
Тактическая замена. Нейланд Стефан уходит с поля и его заменяет Delano Burgzorg
63'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Баккер Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой слева.
62'
Абена Минти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
Офсайд
61'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап в офсайде
61'
Де Графсхап контролирует мяч.
60'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
60'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
60'
Осман Мо не смог попасть в створ ударом издали
59'
Хорошую попытку сделал Fabian Serrarens. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Угловой
59'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап разыграл угловой с правого угла.
58'
Отличный гол забил Петерсон Кристофер
58'
Меркель Александр сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Петерсон Кристофер изменил счет на табло!
58'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
57'
Петерсон Кристофер не смог попасть в створ ударом издали
57'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
57'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
56'
Leeroy Owusu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Дуарте Лерин из команды Хераклес подал угловой справа.
55'
Матч возобновлен
55'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Угловой
55'
Дуарте Лерин из команды Хераклес подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
54'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Ван ден Бёйс Дарио оказался на газоне.
54'
Ван Мигем Дарил нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Брейкерс Тим из команды Хераклес играет слишком грубо. Нейланд Стефан оказался на газоне.
Желтая карточка
52'
Robert Klaasen из команды Де Графсхап предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Robert Klaasen из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
Травма, повреждение
52'
Fabian Serrarens возвращается на поле.
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Fabian Serrarens получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Матч возобновлен
Желтая карточка
50'
Adrian Dalmau совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Офсайд
50'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап в офсайде
50'
Ван Мигем Дарил нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
50'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
50'
Де Графсхап начинает контратаку
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
50'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
50'
Fabian Serrarens из команды Де Графсхап делает навес прямо в штрафную.
49'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
49'
Adrian Dalmau из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Отличные скиллы показывает Adrian Dalmau, обводя своих соперников
49'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
48'
Кювас Брандлей нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
48'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Абена Минти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Leeroy Owusu наказан за толчок Дуарте Лерин
47'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Петерсон Кристофер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Абена Минти
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Абена Минти из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
47'
Матч возобновлен
Угловой
47'
Robert Klaasen из команды Де Графсхап подал угловой справа.
46'
Silvester van der Water получил травму и заменен. Кювас Брандлей выходит на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Травма, повреждение
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Silvester van der Water получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
45'
Silvester van der Water на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
45'
Adrian Dalmau задерживает мяч рукой
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
44'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
44'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой слева.
44'
Юрьюс Хидде отбил мяч на угловой после удара Adrian Dalmau из штрафной площади.
43'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Баккер Эрик из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Дуарте Лерин
42'
Хераклес контролирует мяч.
42'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
42'
Баккер Эрик из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
Офсайд
41'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
39'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
Угловой
39'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой слева.
39'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Adrian Dalmau из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Баккер Эрик
37'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
37'
Ван Хинтум Барт не смог попасть в створ ударом издали
37'
Ван Хинтум Барт пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
36'
Стральман Барт из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Дуарте Лерин оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
35'
Leeroy Owusu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
35'
Leeroy Owusu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
34'
Хераклес контролирует мяч.
34'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Хераклес контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Silvester van der Water
32'
Хераклес контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Хераклес
31'
Leeroy Owusu не смог попасть в створ ударом издали
31'
Де Графсхап начинает контратаку
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
29'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
29'
Нейланд Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Дуарте Лерин из команды Хераклес играет слишком грубо. Robert Klaasen оказался на газоне.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Вет Хавьер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
27'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
27'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
27'
Удар от ворот произведет Хераклес
27'
Fabian Serrarens из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
27'
Удар от ворот произведет Хераклес
26'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
26'
ШАНС! Silvester van der Water нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Adrian Dalmau пробивает по воротам...
26'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Хераклес начинает контратаку
25'
После дальнего удара, который нанес Fabian Serrarens мяч отбит вратарем
25'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой справа.
24'
Петерсон Кристофер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
24'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Нейланд Стефан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Adrian Dalmau
23'
Хераклес начинает контратаку
23'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
22'
Ван Мигем Дарил возвращается на поле.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Silvester van der Water из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Leeroy Owusu
22'
Хераклес контролирует мяч.
21'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
21'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Мигем Дарил получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
21'
Ван Мигем Дарил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Бласвих Янис
20'
Maximilian Rossmann бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
20'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
19'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой справа.
18'
Осман Мо из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Отличные скиллы показывает Осман Мо, обводя своих соперников
18'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Де Графсхап контролирует мяч.
16'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Хераклес контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Silvester van der Water
Фол, нарушение
13'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес играет слишком грубо. Баккер Эрик оказался на газоне.
13'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Хераклес
12'
Fabian Serrarens нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
12'
Де Графсхап контролирует мяч.
11'
Хераклес контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Ван Хинтум Барт
10'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
10'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
Удар от ворот произведет Хераклес
9'
Leeroy Owusu не смог попасть в створ ударом издали
9'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Нейланд Стефан из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
9'
Де Графсхап начинает контратаку
Офсайд
8'
Adrian Dalmau из команды Хераклес в офсайде
8'
Хераклес контролирует мяч.
7'
Баккер Эрик не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
6'
Осман Мо из команды Хераклес в офсайде
Травма, повреждение
5'
Fabian Serrarens на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
5'
Silvester van der Water не смог попасть в створ ударом издали
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
4'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой справа.
4'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Матч возобновлен
3'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
3'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Дуарте Лерин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эль-Джебли Юссеф
2'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
2'
Вет Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой слева.
2'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
1'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Хераклес начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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