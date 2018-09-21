Стадион: Мерседес-Бенц-Арена Зрители: 54410
84' Желтая карточкаЛукебакио Доди
89' Желтая карточкаБодзек Адам
Новости после матча
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Циммерман Маттиас наказан за толчок Донис Анастасиос
92'
92'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гисельман Нико из команды Фортуна подал угловой слева.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Озджан Беркай из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
91'
Гонсалес Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
89'
Бодзек Адам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
89'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Донис Анастасиос
89'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
89'
89'
Гисельман Нико из команды Фортуна навешивает в штрафную с рикошетом.
89'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Томми Эрик пострадал.
88'
Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
Айхан Кан задерживает мяч рукой
88'
88'
Удивительный сейв сделал Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт! А был бы точно гол!
87'
Почти гол! Айхан Кан пробил головой по воротам, но Цилер Рон-Роберт спас!
87'
Гисельман Нико из команды Фортуна подал угловой слева.
87'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
86'
86'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
86'
Циммерман Маттиас наказан за толчок Озджан Беркай
85'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
Тактическая замена. Кастро Гонсало уходит с поля и его заменяет Озджан Беркай
84'
Лукебакио Доди получает желтую карточку за неспортивное поведение
84'
Судья сигнализирует, что Лукебакио Доди из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Кастро Гонсало
83'
83'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
83'
Айхан Кан наказан за толчок Баумгартль Тимо
82'
82'
Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт сделал отличный сейв!
82'
Моралес Альфредо нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
82'
Отличные скиллы показывает Моралес Альфредо, обводя своих соперников
82'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Томми Эрик
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
80'
Томми Эрик не смог попасть в створ ударом издали
80'
Томми Эрик из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
79'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Томми Эрик
78'
77'
Хеннингс Роувен наказан за толчок Баумгартль Тимо
77'
77'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
77'
76'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
76'
76'
Томми Эрик из команды Штуттгарт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
74'
Матч возобновлен
74'
Тактическая замена. Гентнер Кристиан уходит с поля и его заменяет Донис Анастасиос
73'
Бодзек Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Циммер Жан задерживает мяч рукой
72'
72'
72'
Бодзек Адам не смог попасть в створ ударом издали
71'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна делает передачу одноклубнику.
71'
Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
Тактическая замена. Раман Бенито уходит с поля и его заменяет Лукебакио Доди
71'
Тактическая замена. Дукш Марвин уходит с поля и его заменяет Хеннингс Роувен
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
69'
Шанс! Гонсалес Николас из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
69'
69'
Гисельман Нико наказан за толчок Томми Эрик
68'
68'
Шанс! Гисельман Нико из команды Фортуна пробил головой, но мимо
67'
67'
Каминьски Марцин мяч отрикошетил от ворот
67'
Гентнер Кристиан наказан за толчок Бодзек Адам
66'
66'
ШАНС! Гентнер Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Томми Эрик
64'
64'
Каминьски Марцин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
63'
62'
62'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
62'
Дукш Марвин нанес удар, мяч был парирован, но Цилер Рон-Роберт не удержал его в руках.
61'
Судья сигнализирует, что Кастро Гонсало из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Раман Бенито
61'
60'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
60'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
59'
58'
Какой промах! Гонсалес Николас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
58'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
58'
57'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает навес прямо в штрафную.
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 54410 болельщиков
57'
Тактическая замена. Аколо Чадрак уходит с поля и его заменяет Томми Эрик
56'
Инсуа Эмилиано задерживает мяч рукой
56'
Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гомес Марио из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
55'
Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
55'
Гентнер Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает навес прямо в штрафную.
54'
54'
53'
Гисельман Нико наказан за толчок Аскасибар Сантьяго
53'
Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт сделал отличный сейв!
52'
Почти гол! Зоботка Марсель пробил головой по воротам, но Цилер Рон-Роберт спас!
52'
52'
Цилер Рон-Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Бодзек Адам из команды Фортуна делает пас партнеру.
52'
52'
Должен был быть гол! Айхан Кан имел отличный шанс, но Цилер Рон-Роберт не дал голу состоятся!
51'
Дукш Марвин из команды Фортуна делает пас партнеру.
51'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает передачу одноклубнику.
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Раман Бенито из команды Фортуна делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Фортуна начинает контратаку
50'
Опасность предотвращена - Бодзек Адам из команды Фортуна вступил в отбор удачно
50'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аскасибар Сантьяго и Гомес Марио из команды Штуттгарт.
50'
50'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
49'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
49'
Гонсалес Николас мяч отрикошетил от ворот
49'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
49'
Гомес Марио имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
49'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает навес прямо в штрафную.
48'
48'
Гисельман Нико наказан за толчок Бек Андреас
47'
Гомес Марио наказан за толчок Циммерман Маттиас
46'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Павар Бенджамин из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
Гомес Марио наказан за толчок Моралес Альфредо
44'
44'
Гисельман Нико не смог попасть в створ ударом издали
43'
43'
42'
42'
Гомес Марио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
39'
Гисельман Нико наказан за толчок Аколо Чадрак
39'
39'
39'
Каминьски Марцин из команды Фортуна делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
39'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Павар Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
36'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Зоботка Марсель из команды Фортуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Зоботка Марсель из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
35'
О, нет. Из многообещающей позиции Гонсалес Николас из команды Штуттгарт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
34'
О, нет. Из многообещающей позиции Гомес Марио из команды Штуттгарт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
34'
Голкипер мог бы сыграть и получше
34'
Аколо Чадрак нанес удар издали, а Рензинг Михаэль отбил его обратно в игру!
34'
33'
Моралес Альфредо наказан за толчок Гентнер Кристиан
32'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
31'
Раман Бенито бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
30'
30'
Циммерман Маттиас задерживает мяч рукой
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
29'
Зоботка Марсель из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
28'
Гомес Марио из команды Штуттгарт в офсайде
28'
Инсуа Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Раман Бенито наказан за толчок Бек Андреас
27'
27'
26'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
23'
Раман Бенито пробует нанести удар издали, но Цилер Рон-Роберт держит все под контролем
22'
22'
21'
21'
20'
Гонсалес Николас не смог попасть в створ ударом издали
20'
Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гонсалес Николас мяча так и не получил
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
19'
19'
Гомес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Гомес Марио из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
19'
Опасность предотвращена - Павар Бенджамин из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
19'
Зоботка Марсель из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
19'
Циммер Жан из команды Фортуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
17'
17'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Судья сигнализирует, что Циммер Жан из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
17'
17'
Штуттгарт начинает контратаку
17'
Циммер Жан нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
16'
Гомес Марио из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Каминьски Марцин пострадал.
16'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
14'
14'
14'
Моралес Альфредо из команды Фортуна нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
13'
13'
13'
13'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
12'
11'
11'
10'
Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
9'
Гомес Марио не смог попасть в створ ударом издали
8'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Кастро Гонсало бьет со штрафного в створ, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
7'
Судья сигнализирует, что Циммер Жан из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Гонсалес Николас
6'
5'
Судья сигнализирует, что Гомес Марио из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Айхан Кан
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
Судья сигнализирует, что Моралес Альфредо из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
4'
Судья сигнализирует, что Аколо Чадрак из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Циммерман Маттиас
4'
3'
3'
2'
Зоботка Марсель задерживает мяч рукой
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Штуттгарт 0:0 Фортуна
Штуттгарт
71.6% (161)
Ничья:
16.4% (37)
Фортуна
12% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Штуттгарт:
35.1% (79)
1:0 Штуттгарт:
15.1% (34)
2:0 Штуттгарт:
12% (27)
1:1 Ничья:
8% (18)
3:1 Штуттгарт:
1.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация