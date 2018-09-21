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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 54410
Штуттгарт
0:0
Конец матча
Фортуна
0'
84' Желтая карточка
Лукебакио Доди
89' Желтая карточка
Бодзек Адам
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Гисельман Нико из команды Фортуна подал угловой слева.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Озджан Беркай из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
91'
Гонсалес Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
89'
Бодзек Адам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Донис Анастасиос
89'
Донис Анастасиос из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
89'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
89'
Гисельман Нико из команды Фортуна навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
89'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Томми Эрик пострадал.
88'
Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Офсайд
88'
Айхан Кан задерживает мяч рукой
88'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
88'
Удивительный сейв сделал Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт! А был бы точно гол!
87'
Почти гол! Айхан Кан пробил головой по воротам, но Цилер Рон-Роберт спас!
Угловой
87'
Гисельман Нико из команды Фортуна подал угловой слева.
87'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
Фол, нарушение
86'
Циммерман Маттиас наказан за толчок Озджан Беркай
85'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
Тактическая замена. Кастро Гонсало уходит с поля и его заменяет Озджан Беркай
Желтая карточка
84'
Лукебакио Доди получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Лукебакио Доди из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Кастро Гонсало
83'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Айхан Кан наказан за толчок Баумгартль Тимо
Угловой
82'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
82'
Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт сделал отличный сейв!
82'
Моралес Альфредо нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
82'
Отличные скиллы показывает Моралес Альфредо, обводя своих соперников
82'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
81'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Томми Эрик
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Удар от ворот произведет Фортуна
80'
Томми Эрик не смог попасть в створ ударом издали
80'
Томми Эрик из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Томми Эрик
78'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
77'
Хеннингс Роувен наказан за толчок Баумгартль Тимо
77'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
77'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
76'
Удар от ворот произведет Фортуна
76'
Томми Эрик из команды Штуттгарт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
75'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Матч возобновлен
74'
Тактическая замена. Гентнер Кристиан уходит с поля и его заменяет Донис Анастасиос
Травма, повреждение
73'
Бодзек Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
73'
Циммер Жан задерживает мяч рукой
72'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
72'
Бодзек Адам не смог попасть в створ ударом издали
71'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна делает передачу одноклубнику.
71'
Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
Тактическая замена. Раман Бенито уходит с поля и его заменяет Лукебакио Доди
71'
Тактическая замена. Дукш Марвин уходит с поля и его заменяет Хеннингс Роувен
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Удар от ворот произведет Фортуна
69'
Шанс! Гонсалес Николас из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
69'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Гисельман Нико наказан за толчок Томми Эрик
68'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
68'
Шанс! Гисельман Нико из команды Фортуна пробил головой, но мимо
Угловой
67'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
67'
Каминьски Марцин мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
67'
Гентнер Кристиан наказан за толчок Бодзек Адам
66'
Удар от ворот произведет Фортуна
66'
ШАНС! Гентнер Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Томми Эрик
64'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
64'
Каминьски Марцин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
63'
Штуттгарт контролирует мяч.
62'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
62'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
62'
Дукш Марвин нанес удар, мяч был парирован, но Цилер Рон-Роберт не удержал его в руках.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Кастро Гонсало из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Раман Бенито
61'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Удар от ворот произведет Фортуна
58'
Какой промах! Гонсалес Николас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
58'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
58'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает навес прямо в штрафную.
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 54410 болельщиков
57'
Тактическая замена. Аколо Чадрак уходит с поля и его заменяет Томми Эрик
Фол, нарушение
56'
Инсуа Эмилиано задерживает мяч рукой
56'
Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гомес Марио из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
55'
Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
55'
Гентнер Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает навес прямо в штрафную.
54'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт сделал отличный сейв!
52'
Почти гол! Зоботка Марсель пробил головой по воротам, но Цилер Рон-Роберт спас!
Угловой
52'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
52'
Цилер Рон-Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Бодзек Адам из команды Фортуна делает пас партнеру.
Угловой
52'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
52'
Должен был быть гол! Айхан Кан имел отличный шанс, но Цилер Рон-Роберт не дал голу состоятся!
51'
Дукш Марвин из команды Фортуна делает пас партнеру.
51'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает передачу одноклубнику.
Угловой
51'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Раман Бенито из команды Фортуна делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Фортуна начинает контратаку
50'
Опасность предотвращена - Бодзек Адам из команды Фортуна вступил в отбор удачно
50'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аскасибар Сантьяго и Гомес Марио из команды Штуттгарт.
50'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
Угловой
49'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
49'
Гонсалес Николас мяч отрикошетил от ворот
Угловой
49'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
49'
Гомес Марио имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
49'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает навес прямо в штрафную.
48'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Гисельман Нико наказан за толчок Бек Андреас
Фол, нарушение
47'
Гомес Марио наказан за толчок Циммерман Маттиас
46'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Павар Бенджамин из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
44'
Гомес Марио наказан за толчок Моралес Альфредо
44'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
44'
Гисельман Нико не смог попасть в створ ударом издали
43'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Фортуна
42'
Гомес Марио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Фортуна
41'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
39'
Гисельман Нико наказан за толчок Аколо Чадрак
39'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Каминьски Марцин из команды Фортуна делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
39'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Циммер Жан из команды Фортуна подал угловой справа.
38'
Павар Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
36'
Зоботка Марсель из команды Фортуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Зоботка Марсель из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
36'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
35'
О, нет. Из многообещающей позиции Гонсалес Николас из команды Штуттгарт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
34'
О, нет. Из многообещающей позиции Гомес Марио из команды Штуттгарт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
34'
Голкипер мог бы сыграть и получше
34'
Аколо Чадрак нанес удар издали, а Рензинг Михаэль отбил его обратно в игру!
34'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
31'
Штуттгарт контролирует мяч.
31'
Раман Бенито бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
30'
Удар от ворот произведет Фортуна
Фол, нарушение
30'
Циммерман Маттиас задерживает мяч рукой
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
29'
Зоботка Марсель из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Офсайд
28'
Гомес Марио из команды Штуттгарт в офсайде
28'
Инсуа Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Раман Бенито наказан за толчок Бек Андреас
27'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
26'
Штуттгарт контролирует мяч.
26'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Фортуна контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
23'
Раман Бенито пробует нанести удар издали, но Цилер Рон-Роберт держит все под контролем
22'
Удар от ворот произведет Фортуна
22'
Штуттгарт контролирует мяч.
21'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Гонсалес Николас не смог попасть в створ ударом издали
20'
Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гонсалес Николас мяча так и не получил
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
19'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Гомес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Гомес Марио из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
19'
Опасность предотвращена - Павар Бенджамин из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
19'
Зоботка Марсель из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
19'
Циммер Жан из команды Фортуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Удар от ворот произведет Фортуна
18'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
17'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Циммер Жан из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
17'
Фортуна контролирует мяч.
17'
Штуттгарт начинает контратаку
17'
Циммер Жан нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Гомес Марио из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Каминьски Марцин пострадал.
16'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
16'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Штуттгарт контролирует мяч.
14'
Фортуна контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
14'
Моралес Альфредо из команды Фортуна нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
13'
Удар от ворот произведет Фортуна
13'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
12'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
10'
Удар от ворот произведет Фортуна
9'
Гомес Марио не смог попасть в створ ударом издали
8'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Кастро Гонсало бьет со штрафного в створ, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Циммер Жан из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Гонсалес Николас
6'
Фортуна контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Гомес Марио из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Айхан Кан
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Моралес Альфредо из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Аколо Чадрак из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Циммерман Маттиас
4'
Фортуна контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
3'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Зоботка Марсель задерживает мяч рукой
1'
Штуттгарт контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Штуттгарт 0:0 Фортуна
Штуттгарт
71.6% (161)
Ничья:
16.4% (37)
Фортуна
12% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Штуттгарт:
35.1% (79)
Штуттгарт:
15.1% (34)
Штуттгарт:
12% (27)
Ничья:
8% (18)
Штуттгарт:
1.8% (4)
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