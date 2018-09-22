Стадион: Dalian Sports Center Stadium
2:1
Конец матча
1:0
12' ГолМушекви Няша
45' Желтая карточкаГайтан Николас
1:1
61' ГолRuofan Liu
76' Желтая карточкаQiang Jin
2:1
85' ГолМушекви Няша
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Далянь Ифан вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
94'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Тактическая замена. Мушекви Няша уходит с поля и его заменяет Peng Yan
93'
Ба Демба задерживает мяч рукой
92'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Aidi Fulang Xisi оказался на газоне.
91'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Цао Юньдин оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Тактическая замена. Shilin Sun уходит с поля и его заменяет Haoyang Xu
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Судья сигнализирует, что Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
88'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
88'
Тактическая замена. Гуарин Фредди уходит с поля и его заменяет Zhen Cong
87'
ШАНС! Морено Джованни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Qiang Jin сделал результативную передачу.
85'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Мушекви Няша из команды команды Далянь Ифан.
85'
Yaopeng Wang из команды Далянь Ифан делает передачу одноклубнику.
85'
84'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
83'
82'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Цао Юньдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Судья сигнализирует, что Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Ба Демба
81'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
81'
Чжу Тин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
81'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
80'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Мушекви Няша нанес удар чуть мимо. Близко!
80'
79'
Гайтан Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Qiang Jin из команды Далянь Ифан делает пас партнеру.
78'
Shuai Li из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
78'
Опасность! Карраско Янник из команды Далянь Ифан отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
78'
Pengfei Shan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Гуарин Фредди возвращается на поле.
77'
Матч возобновлен
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Гуарин Фредди получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Гуарин Фредди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Qiang Jin получил желтую карточку от судьи
76'
Безумный фол. Qiang Jin грубо играет против соперника. Пострадал Гуарин Фредди
75'
Ruofan Liu наказан за толчок Чжу Сяоган
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
74'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Чжан Чонг пострадал.
74'
74'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Чжан Чонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
73'
Судья сигнализирует, что Карраско Янник из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Shilin Sun
72'
Pengfei Shan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
71'
Qiang Jin нанес удар чуть мимо. Близко!
71'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан делает пас партнеру.
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Судья сигнализирует, что Shuai Li из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
69'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
69'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан в офсайде
68'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Чжу Сяоган оказался на газоне.
67'
Судья сигнализирует, что Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Shuai Li
67'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
66'
Судья сигнализирует, что Карраско Янник из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Aidi Fulang Xisi
65'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Jiajun Bai выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
64'
Гайтан Николас пробует нанести удар издали, но Ли Шуай держит все под контролем
63'
63'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
61'
Гуарин Фредди сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Ruofan Liu изменил счет на табло!
61'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
61'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
60'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
ШАНС! Chenjie Zhu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
59'
Ба Демба мяч отрикошетил от ворот
58'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Судья сигнализирует, что Карраско Янник из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Aidi Fulang Xisi
57'
Цао Юньдин пробует нанести удар издали, но Чжан Чонг держит все под контролем
57'
Мушекви Няша наказан за толчок Ruofan Liu
56'
Морено Джованни задерживает мяч рукой
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Должен был быть гол! Ruofan Liu имел отличный шанс, но Чжан Чонг не дал голу состоятся!
55'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
55'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
54'
53'
53'
Отличный пас сделал Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
52'
Судья сигнализирует, что Чжу Тин из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Jiajun Bai
52'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
51'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
49'
ШАНС! Карраско Янник нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
48'
Чжу Тин нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
48'
Ruofan Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Судья сигнализирует, что Чжу Сяоган из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Aidi Fulang Xisi
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
Матч возобновлен
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Рефери не любит споров - именно за это Гайтан Николас сейчас получил желтую
46'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
46'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан опасно и грубо сыграл. Гуарин Фредди пострадал.
45'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
44'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа толкнул локтем оппонента. Это Pengfei Shan заработал фол
44'
43'
Матч возобновлен
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Судья сигнализирует, что Мушекви Няша из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Гуарин Фредди
41'
Мушекви Няша наказан за толчок Chenjie Zhu
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Карраско Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
38'
Судья сигнализирует, что Карраско Янник из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Гуарин Фредди
38'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
37'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Ба Демба
37'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Shuai Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
35'
Джианйвинг Мао получил травму и заменен. Цао Юньдин выходит на поле.
33'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
33'
Jiajun Bai выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
31'
30'
Гуарин Фредди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
30'
Как он промахнулся? Чжу Тин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
29'
Ли Шуай не дал случится голу! Карраско Янник должен был забивать, но Ли Шуай сделал отличный сейв
29'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
29'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
29'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Qiang Jin из команды Далянь Ифан опасно и грубо сыграл. Aidi Fulang Xisi пострадал.
28'
27'
26'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
26'
Shuai Li из команды Далянь Ифан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
24'
Шанс! Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
24'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
24'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
23'
ШАНС! Карраско Янник нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
23'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
22'
21'
Матч возобновится спорным мячом
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Qiang Jin наказан за толчок Морено Джованни
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
19'
19'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
19'
18'
17'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
16'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
15'
Судья сигнализирует, что Гайтан Николас из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
15'
Судья сигнализирует, что Yaopeng Wang из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Shilin Sun
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
14'
Чжу Сяоган не смог попасть в створ ударом издали
14'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
12'
Чжу Тин сделал результативную передачу.
12'
ГОООООЛ - Мушекви Няша Далянь Ифан забивает ударом головой
12'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
11'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
8'
8'
8'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
7'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
6'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
5'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
5'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
4'
Джианйвинг Мао наказан за толчок Pengfei Shan
4'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
3'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
3'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Qiang Jin
1'
Ли Шуай из команды Шанхай Шэньхуа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
1'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Далянь Ифан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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